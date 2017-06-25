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Современные угрозы существованию семьи

19:54. 25 июня 2017 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:

Семья не просто ячейка общества. Семья это его фундамент. Разрушите семью- разрушите страну. При разрушении семьи упадет и демография – ведь только традиционная семья может быть многодетной.

Отсюда и вывод – тот, кто желает благо стране, тот всегда выступает за семейные ценности. Ну, а тот кто готов семью уничтожать, растворять, видоизменять, «модернизировать» — тот мостит дорогу в ад всему человечеству…

Предлагаю вашему вниманию статью члена Партии Великое Отечество Сергея Лисовского, посвященную современным угрозам существования семьи.

«Почему, когда и как началось разрушение институтов семьи?

С древних времён до середины ХХ века, количество населения определяло мощь и возможности государств. От числа людей зависела сила армии, мощность промышленности и сельского хозяйства, денежный и научный потенциал. Однако, к середине ХХ века, с развитием машиностроения и новых технологий, в успехах страны, численность населения, перестала быть определяющей.

Доминирующей западной элите банкиров и капиталистов большое число граждан стало больше не нужно. Большое количество людей, в своих странах, нужно кормить, лечить, чем-то занимать и развлекать.   С другой стороны — большая численность населения в «странах — конкурентах», для западной элиты, стала представлять угрозу. У англосаксонской элиты появился соблазн сократить население земли, взять оставшееся население под полный контроль, установить на Земле свой единый англосаксонский порядок. Потихоньку западные спецслужбы начали внедрять технологии сокращения населения. В 60-е годы, через Хрущёва, получилось скрыто внедрить эти технологии у своего геополитического противника — СССР. С крахом же СССР, это стало распространяться открыто и повсеместно.

Началась Глобализация. Разработанные методы «мягкого геноцида» стали оттачиваться и воплощаться по всему миру. А возникшие «вдруг» конкуренты – Россия и Китай заставили Запад только усилить разработки методов сокращения населения, как скрытый способ уничтожения конкурентных государств.

Лучшие западные специалисты, работают над тем, как разрушить историческую память народов и их духовность, как стереть отличия между народами и людьми, и в итоге, взять под контроль и сократить население, в том числе, и в России. Некоторые наиболее опасные народы англосаксонская элита собирается сократить до полного уничтожения. Мы видим, что для этого, спецслужбами Запада используются:

— Разрушение семейных и национальных традиций.
— Сокращение рождаемости.
— Ювенальная юстиция.
— ГМО.
— Засилье мигрантами.
— Пропаганда сексуальных извращений.
— Созданный и финансируемый сионистами «Институт планирования семьи».
— Создание сект.
— Курирование наркотрафика.
— Компьютерные игры, пропагандирующие насилие.
— Социальные сети, и отработка в них методов влияния на подростков.
— Мультфильмы и игрушки, пропагандирующие жестокость, смерть и насилие.
— Разработка новых видов биологического оружия.
— Разработка вакцин двойного действия.
— Разработка пищевых добавок двойного действия.
— Разрушение систем образования.
— Разрушение или переподчинение традиционных религий.

Основной удар, как видно из выше перечисленного, направлен на семью, на разрушение институтов семьи. Как же противостоять этим разрушающим воздействиям? Давайте попробуем в этом разобраться.

Некоторые западно-ориентированные политики считают, что разрушение институтов семьи, это естественный процесс, вызванный развитием цивилизации и проблемами экологии, что ему невозможно противостоять. Но, это не так!   Есть 4 ключевых фактора существования семьи, которые непосредственно разрушают глобализаторы. Именно их и нужно защищать. Тогда, наши семейные ценности будут под надёжной защитой..

Мы можем защитить российские семьи, если будем понимать, как и на что пытаются влиять наши враги. Ведь мы у себя, в своей стране. А они пытаются влиять на нас извне. Мы сами должны формировать законы в России, отстаивающие интересы семьи и выстраивая институты её развития.

Крепкие семьи – это условие существования нашей страны.

Говорят, что семья — это ячейка общества. Общество – это население нашего государства, это народ. А народ – основа Государства.   Не будет народа, государство тоже исчезнет. В семье, взрослое поколение воспитывает молодое. Формирует и закладывает в новом поколении понятия, знания и ценности. Передаёт накопленный опыт.

Недаром говорят: «Сегодня дети, завтра — народ». Становится, очевидно, что развитие нашей страны и сохранение государства в поколениях, может идти только при условии развития нашей молодёжи, для чего необходимо сохранение и развитие институтов семьи.

Для этого, семьи в России должны быть крепкими. 

Главное условие крепкой семьи и задачи семьи.

А что такое – крепкая семья? Это счастливая семья. Это семья, в которой всем её членам, комфортно жить вместе.

Комфорт – для всех членов семьи, и есть главное условие счастливой семьи.

Семейный комфорт для взрослых, можно разделить на 3 составляющие:

  1. Эмоциональный.
  2. Трудовой.
  3. Бытовой.

У детей он, в основном один:

  1. Эмоциональный.

У родителей в семье есть задачи по рождению и воспитанию детей. От того, как успешно эти задачи будут выполняться, зависит будущее нашей страны. Давайте перечислим эти задачи:

Большое количество детей.

Хорошее здоровье детей.

Эффективное обучение детей.

Итак, мы определили 4 важнейших фактора института семьи:

1) Комфорт для всех членов семьи.

2) Большое количество детей в семье.

3) Хорошее здоровье детей.

4) Эффективное обучение детей.

Давайте разберём их подробно, посмотрим, как их пытаются разрушать и как этому можно противостоять.

  1. Комфорт для всех членов семьи.

     Семейный комфорт у супругов.

Взрослым, в крепкой семье, должны приносить удовлетворение: эмоции, труд и быт. На этих трёх составляющих базируется семейный комфорт.

Эмоции – это любовь и взаимоотношения.

Быт – это условия жизни семьи.

Труд – это то, как семья работает над решением, перечисленных выше, задач семьи.

Выстраивание комфортных условий труда в семье – для многих, наиболее уязвимый фактор в семейной жизни.

Смешение гендерных различий в семейном труде, отсутствие у молодого поколения отсутствия знаний и навыков, о нём, создают условия для возможного разрушения семьи.

Дети с младенчества имеют разные интересы, играют в разные игры. В СССР, в школах уроки труда тоже были с г различиями. Девочку воспитывает мама, мальчику, с возрастом, становится интересно, что делает папа. Также различия должны быть и в аспектах взрослой жизни. Но мировая тенденция — стирать разделение самыми разными способами!

Но нам не нужно идти по этому пути.   Если взрослые в семье смогут выстраивать разделение труда, уважать ценить и любить гендерные различия супруга, то семья будет эффективной и счастливой.

По рассказам ветеранов, во время Великой Отечественной войны и после неё, было очень много пар, которые встречались, через день или два женились, и всю свою жизнь жили счастливо. Да и раньше, семьи образовывались проще, жили в согласии. Это было возможно потому, что семьи в то время, как правило, были многодетные. В таких семьях каждый точно понимал свою роль и роль супруга, знал, как надо будет работать и чем заниматься. Смешений гендерных условий труда не было!

Получалось, что вопросы организации комфортного труда и условий быта были решены и понятны молодым заранее. Труд по воспитанию детей – он ведь у всех везде почти одинаков!

Молодым оставалось лишь подобрать пару с эмоциональным комфортом. Для решения этой задачи часто хватало одной встречи с любовью с первого взгляда.

Почему мы с близкими ругаемся часто, а с чужими людьми – нет? Это происходит из-за спора по условиям комфорта. Чужие люди мало влияют на комфорт нашего быта.

Психологи говорят, что для крепкой семьи необходимо уважение членов семьи друг к другу. На первый взгляд это сложная задача, но всё упрощается, если понимать, что уважение в семье – это, прежде всего, чуткое отношение к различиям и особенностям супруга.

     Семейный комфорт у детей.

В чём заключается семейный комфорт для детей? В безусловной любви к ним близких людей. При этом условии максимально реализуется главная задача растущего ребёнка, это – развитие, обучение, получение знаний, подготовка к взрослой жизни.

Для этого у детей заложена природой – любознательность.

Им всё интересно, они познают мир. Любое открытие захватывает у них дух, хочется всё попробовать, испытать, понять, разобраться… Когда для реализации этих потребностей созданы условия, ребёнку комфортно. Его, в отличии от взрослых, мало интересуют условия быта. Главное, чтобы было интересно.

Любознательность можно развивать, а можно её и погасить.

Всё зависит от созданных условий – игр, систем образования и условий жизни в семье.

Много бы придумал ракет Сергей Павлович Королёв, если бы в детстве потерял свою любознательность?

По статистике, в семьях, где есть бабушки и дедушки, отличников больше. Это происходит потому, что в таких семьях детям созданы лучшие условия для их развития.

Бабушки и дедушки хорошо понимают детей, у них есть опыт и терпение. Занимаясь с детьми, они дают им возможность лучше реализовывать свои желания, лучше познавать окружающий мир.

Очевидно, что увеличение пенсионного возраста – ещё один инструмент разрушения институтов семьи. Он не должен быть реализован.

Вот мы и подошли к тому, чтобы сформулировать, какие принципы заложены в западные технологии, разрушающие комфорт в семье:

  1. Смешение гендерных различий у взрослых.
  2. Снижение любознательности у детей.

Это 2 основных инструмента разрушения семейного комфорта нашими геополитическими противниками. Они разрушают комфорт внедрением новых систем образования, ювенальной юстиции, пропаганды равенства мужчины и женщины, эмансипации, увеличения пенсионного возраста, извращённой моды и т. д… 

  1. Большое количество детей.

Если спросить, любого мужчину, в возрасте, хотел бы он иметь больше детей, чем у него есть, то в основном, ответ будет утвердительным.   Многие посетуют, что могло бы быть и больше, но жена не захотела.

Жёны же этих мужчин, обычно говорят, что детей у них, достаточно.

Сколько будет детей, в семье — решает женщина!

Искусственное создание трудностей для женщины от ухода за детьми – основной инструмент сокращения численности населения в нашей стране.

Именно на женщину ложится основной труд по уходу за детьми и их воспитанию.

Природой заложены прекрасные нежные чувства, которые женщина испытывает к своему младенцу. Это для неё — большое удовольствие.

Сначала, когда он в животе, потом, когда он на её глазах развивается.   Любые новые достижения малыша дают женщине необыкновенные, приятные чувства радости, любви и комфорта.   Женщина реализует в своём малыше, заложенную в ней природой, женственность и нежность. Получать эти эмоции хочется снова и снова, и снова хочется рожать.

Это так, как должно быть. Однако это легко разрушить. Достаточно в этот период создать женщине трудности, такие, при которых негативные эмоции перекроют удовольствия от малыша.

Если от детей нет удовольствия, а одни проблемы, то зачем женщине рожать ещё? Это и есть основная причина того, что семьи в России, в основном, малодетные.

Для поддержания численности нашего народа, в семьях должно рождаться не менее 3-х детей.

А сколько детей должно быть в семье, для создания среди детей, внутри семьи, гармоничных и комфортных отношений?

По моему мнению, это от 4-х детей.

Я считаю, что если в семье:

1 ребёнок – то это ещё не полноценная семья. Мужчина подсознательно чувствует, что он не реализовался, как мужчина. Нарушается общий эмоциональный комфорт. Велик риск развода. Ребёнок, скорее всего, вырастит эгоистом и ему самому будет сложно создать крепкую семью.

2 ребёнка – 2-ой ребёнок обычно сплачивает семью с одним ребёнком, вливает в неё новые краски. Чаще всего, женщина ожидает, что со вторым ребёнком будет так же трудно, как и с первым. Но это не так. Она уже опытная мама, и всё получается проще и легче.   Но два ребёнка — это, обычно, постоянные разногласия и конкуренция между детьми.

3 ребёнка – только 3-е детей в семьях, помогут сохранить численность населения нашей страны. Это семья будет гармоничной, если у детей есть серьёзная разница в возрасте. Если разница в возрасте у 3-х детей небольшая, то вероятны частые конфликты, два против одного.

4 ребёнка – и больше. Это семья, к которой надо стремиться. Если семья сможет гармонично выстроить отношения, родив 4-х детей, то она будет готова и к 6 — 7 детям. Разница будет, уже не сильно ощущается. Конфликты минимизированы. Дети заняты друг другом. Игрушки и одежда передаются по наследству. Старшие занимают младших. У детей гармонично выстраиваются отношения.

Но в современных условиях, это сложно. Такой семье лучше жить в своём доме. Не стоять же, постоянно в очереди, в один санузел. В частном доме двор – это ещё как одна очень большая комната, в которой для детей можно реализовывать очень многое, интересное, спортивное и познавательное.

Если семья большая, то женщина не должна работать. Дети иногда болеют, и ни один работодатель не будет держать женщину с постоянными больничными. Многодетная мама должна заниматься семьёй.

В будущем, наше государство должно стимулировать создание многодетных семей, создавать для них условия быта и возможностей.

Сейчас, для того, чтобы стимулировать женщину родить второго ребёнка, государство выплачивает женщине материнский капитал. Мало кто знает, но в довоенное Сталинское время женщины рожали много, а материнский капитал (в виде большой денежной суммы), выплачивался семье — на 9-го ребёнка!!!

  1. Хорошее здоровье детей в семье. 

Здоровые дети – здоровый народ, а если дети больные?

Сегодня, у подростков, констатируется дефицит веса. Худощавое телосложение — тонкие кости, на них тонкие мышцы. А посмотрите на фотографии Сталинского времени, там все как один, крепкие. Что юноши, что девушки — широкая кость.

Посмотрите на людей 40-х и 50-х годов рождения. Какие широкие у них запястья, какие крепкие пальцы, хоть у мужчин, хоть у женщин.

Какого питания сегодня не хватает? Или, что конкретно, так вредит здоровью? Почему так получилось?

Обычно ситуацию нам оправдывают одним словом – «экология». Но это не говорит ни о чём. Что конкретно вредит здоровью? К чему надо стремиться? От чего нужно избавиться? На лицо – манипуляция и сокрытие реальной ситуации.

Раньше говорили: «Худой, потому что много болел в детстве». И это понятно. Детский организм растёт каждый день. А в дни болезни и недомоганий рост прекращается. Организм все силы бросает на выздоровление. Во время болезни дети худеют. Часто болел – организм не мог должное время правильно развиваться. Кости остались тонкими, так как скелет формируется в детстве.

Но даже люди, детьми пережившие блокаду, часто выглядят крепче, чем многие, из сегодняшнего молодого поколения. В чём причина?

Современная мода, эту тенденцию болезненной худобы, узаконивает и пропагандирует, делая её нормальной: мировая мода – мода на анорексию. Нас убеждают, что худоба – это нормально. Но телосложение 3-х богатырей, на известной картине, мне нравится намного больше.

Если дети больные, то государство несёт большие затраты на медицину. Женщины, не рожают нескольких детей, так как и так тяжело с больным ребёнком, и морально, и физически. Если у младенца проблемы, то тут уже не до удовольствий. Переживания заглушают у матери все радостные эмоции.

А сколько детей будет в семье — решает женщина!

Болеющие дети — ещё один метод сокращения населения. И количество тяжёлых детских заболеваний становится всё больше, не смотря на развитие медицины и знаний о человеческом организме. Парадокс?

Очереди в поликлиниках, не квалифицированный медицинский персонал — тоже опосредованно сокращают рождаемость.

В 60-е и в начале 70-х годов детей в детских садах закаливали! Это было нормой. Закаливание тренирует сосуды, улучшает кровообращение, иммунные и обменные процессы. Для того, чтобы закаливаться, нужно 5 минут времени и не надо ни каких средств. Но кто сейчас знает суть и принципы этой процедуры?

Чтобы понять, как модернизировать систему здравоохранения, нужно задать ей цель – воспроизводство здорового населения. А уже исходя из этой цели, надо подбирать наиболее эффективные методы, внедрять в медицину статистику и анализ.

О прививках.

Спор о пользе прививок идёт давно и жёстко. Хотя, тут и спорить не о чем. Прививки спасают от страшных болезней. Но весь вопрос в том, кто их производит, и кто контролирует их применение?

Если это наше государство, то к нему одно требование — постоянно совершенствовать качество прививочного материала, и всё.

А если это коммерческие структуры, то тут у родителей объективно возникает масса вопросов. И к качеству, и к срокам годности, и к эффективности, и к составу, а главное – к возможным, заложенным, скрытым, побочным действиям. Ведь есть же прививки, разработанные западными специалистами, с двойным действием, например, делающие женщин бездетными! А коммерсантам важна только прибыль. Результат их мало волнует. А нам и государству, важен результат.

Производство и применение прививок должны быть под контролем государства, как и Военный Промышленный Комплекс.

Систему прививок можно использовать как во благо, так и с целью геноцида. Как они в итоге будут использованы — всё в руках руководства нашего государства.

  1. Эффективное обучение детей.

В 50-60-х годах прошлого века, было послевоенное, непростое время. Родители практически не помогали детям в учебе. В то время, не было ни репетиторов, ни логопедов, школьники учились самостоятельно, и умели читать, и писали грамотно!

Это было возможно потому, что системы образования тогда были выстроены правильно.

Очевидно, что сейчас они деградировали, и не без помощи фонда Сороса и западных спецслужб.  Учебники и программы пишут не специалисты, а коммерсанты, зарабатывая на постоянных и не нужных изменениях.

О развитии детской любознательности, сегодня речи вообще не идёт. Речь идёт только об оказании образовательных услуг. 

А что нужно делать, чтобы развивать любознательность у ребёнка?

Нужно поднимать авторитет учителей.

Надо, чтобы школа тоже воспитывала. Задавала нравственные ориентиры, становилась интересной!

Нужно создавать условия для комфортного детства с возможностью реализовывать детям своё желание познавать.

Надо формулировать простые понятия об окружающем мире, объясняя сложные вещи простым языком.

Нужно убрать ступеньки в образовании (когда идёт простой материал, а затем, резко – сложный), они отбивают всякий интерес ребёнка к предмету. Надо выстраивать плавную понятную систему обучения: «От простого к сложному».

Если ребёнок сам сможет разбираться, если ему будет интересно, то родителям не придётся сидеть с детьми за уроками допоздна. Ребёнку будет легче найти и реализовать свои интересы, да и себя в будущем тоже.

Сегодня дети тратят на учёбу почти всё своё время, используя плохие программы обучения. А с ними — и их родители. В основном, это опять женщины. Кому из них от этого комфортно? А какой от этого эффект?

Что нам нужно делать?

Итак, мы кратко рассмотрели 4 ключевых фактора существования крепкой эффективной семьи, которые непосредственно нуждаются в защите: Семейный комфорт, количество, здоровье и образование детей.

В итоге, становится очевиден системный подход западных спецслужб к мягкому, незаметному разрушению нашего государства, через разрушение институтов семьи.

Но одновременно становится понятно, как этому можно противодействовать. Очевидно, что это не сложно и не требует больших затрат. Достаточно выстроить системный подход по защите семейных ценностей, выделить приоритеты, сделать его государственной программой, и начинать менять, подчиняя ему, законы.

Необходимо противостоять разрушению 4-х важнейших факторов института семьи.

Надо научиться выстраивать комфортные отношения в семье. Нужно уважать гендерные различия, создавать условия для развития детской любознательности.

Необходимо выстроить систему здравоохранения, главная задача и система оценки которой, будет – воспроизводство здорового населения.

Женщина – получает огромное удовольствие, от своего младенца, если умеет за ним ухаживать, не видит в этом особых трудностей, и готова к ним.

Необходимо, прежде всего: Повернуться к женщине лицом, и посмотреть, как убрать сложности от рождения и воспитания детей, чтобы молодая мама могла наслаждаться своими младенцами, чтобы ей хотелось этого снова и снова. Чтобы в семьях был комфорт.

Сколько детей будет в семье — решает женщина! Мы должны её защитить и создать комфортные условия, для рождения и развития наших детей.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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