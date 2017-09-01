Зачем нужно вспоминать СССР

Казалось бы, вспоминать СССР нет практического смысла, потому что вернуть его в прежнем виде все равно нельзя и если уж предстоит строить новое социалистическое государство, то строить его придется заново, в новых условиях, с новым обществом и новой экономикой.Но на самом деле вспоминать СССР имеет смысл. И не только для того, чтобы поностальгировать или побрюзжать на тему “вот люди были в наше время”.Вспоминать СССР есть вполне практический смысл, причем не только в плане строительства нового социалистического государства, но и в плане жизни в существующих антинародных буржуазных государственных образованиях, возникших после распада Союза.СССР – это образец, планка, можно даже сказать эталон.Образец социалистического государства, ориентируясь на который можно делать выводы и заключения о том, что из себя представляет нынешняя Россия и окружающие ее республики, а также проектировать государство, которое хочется видеть в будущем. Проектировать и формировать социальный запрос на его появление.Конечно, СССР не был идеальным государством – у него были как достоинства, так и недостатки. Но при этом он все равно является образцом – образцом, как надо и как не надо.Выявляя достоинства СССР, можно понять, как делать надо, а выявляя недостатки СССР – можно понять, как делать не надо.К примеру, советская система образования – это образец, как надо. Советская пенсионная система – еще один образец, как надо. Индустриализация – опять же пример, как надо, хотя здесь надо делать поправку на то, что технологии ушли далеко вперед и современная индустрия – это не совсем то, что строилось 50-70 лет назад в СССР.Примеры “как не надо” – это советская партократия, популизм, выхолащивание идеологии.Можно и дальше приводить примеры “как надо” и “как не надо” из советского прошлого, но речь не о них.Речь о том, что СССР со всеми его достоинствами и недостатками – это не просто повод поностальгировать и поохать об утратах. Это образец, с которым можно и нужно сравнивать современную Россию и окружающие ее республики. Сравнивать и строить образ будущего.Любой, кто имел дело с проектированием каких-либо конструкций, сооружений, систем – прекрасно знает, что гораздо проще делать это, имея некоторый прототип, предыдущую версию, опытный образец.Вот СССР – это и есть опытный образец социалистического государства, анализируя который, можно спроектировать новое, лишенное прежних недостатков и обладающее достоинствами – как старыми, так и новыми.Здесь может быть уместен вопрос – почему за образец государства нужно брать именно СССР, почему не Российскую империю, не США, не Швейцарию, не Японию, не Китай или какой-нибудь другой Сингапур?Китай в качестве образца не годится, потому что мы не китайцы. Культурные, исторические, национальные, климатические и географические отличия делают китайскую модель неприменимой для России. Если попытаться реализовать в России китайскую модель – получится нечто совершенно уродливое и нежизнеспособное, как в анекдоте – скрестили ужа и ежа – получили три метра колючей проволоки.Япония в качестве образца подходит еще меньше, потому что ее культурные и географические отличия от России еще больше, чем у Китая. То же самое касается Сингапура и Швейцарии.Нельзя к России с ее размерами, географией, климатом, плотностью населения и расположением применять модель Швейцарии – вот нельзя и все тут.По образцу Швейцарии можно построить какую-нибудь конфедерацию на Кавказе, да и то для этого надо создать вокруг похожие условия, что не очень реалистично. А в масштабах всей России жить по образцу Швейцарии, Сингапура или Монако – утопия из утопий.США на первый взгляд к России ближе и могут использоваться в качестве образца, однако это очень обманчивое впечатление. США – мировой гегемон, чье благополучие в значительной степени основано на политике неоколониализма, проводимой экономическими методами. После Второй мировой войны доллар стал мировой валютой и на этом Штаты сильно поднялись, собирая с половины мира своеобразную дань через механизм экспорта инфляции. Когда США осуществляют эмиссию доллара, большая часть инфляции приходится на другие страны. Обесценивая доллар, Штаты как бы вынимают часть денег из карманов всех, кто этими долларами пользуется во всем мире. Одновременно с этим США контролируют значительную часть мирового рынка оружия, рынка IT, рынка компьютерного оборудования и ряд других рынков.Учитывая вышесказанное, использовать США как образец совершенно некорректно. Нет у России возможности сделать рубль мировой валютой, подобной доллару. Разве что через Третью мировую, но это довольно сомнительный способ, который я бы не стал рассматривать всерьез.Германия не годится в качестве образца по похожей причине. После объединения с ГДР и поглощения Евросоюзом стран Восточной Европы, Германия стала чем-то вроде европейского гегемона, экономического и технологического лидера Европы, который активно пользуется своим доминированием. Германия – ключевая страна ЕС, обладающая наибольшим влиянием как на Европарламент, так и на ЕЦБ. Поэтому жить по образцу Германии в России не получится. Здесь нужно учитывать еще и культурно-географические особенности. Германия более компактная и там, вы будете смеяться, живут немцы.По образцу Германии может жить Центральный Федеральный Округ, если выделить его в отдельное государство, подчинить остальные российские регионы экономически и… заселить немцами. И то есть подозрение, что через несколько поколений эти немцы обрусеют под влиянием климата и соседей, жить с которыми и сохранять немецкий менталитет просто невозможно. Немцы – они же потому такие, какие есть, что с одной стороны у них Швейцария, с другой Франция, с третьей Великобритания. И еще Бельгия, Голландия, Швеция, Польша, Чехословакия и другие европейские страны. Менталитет и культура народа формируется не просто так, по стечению обстоятельств, а в силу образа жизни, определяемого климатическими условиями и географией, а также под влиянием окружения – то есть других народов.Поэтому ни Германия, ни Франция, ни тем более Италия в качестве образцов для России использоваться не могут. Другая экономика, другой климат, другая история, другая логистика, другая культура, другие традиции, другие размеры, другие соседи – все другое.Нет в мире ни одной страны более-менее похожей на Россию по основным параметрам, чтобы можно было использовать ее государственное и экономическое устройство в качестве образца для подражания.В странах, близких по размеру, другой климат, другая культура, другая плотность населения. Про США уже сказано выше – строить жизнь по образцу мирового гегемона нельзя, если только не ставить целью самим стать мировым гегемоном.В странах, близких по численности населения – другая плотность этого самого населения, другой климат и опять же другая культура. В странах, близких по климату – другой размер, численность населения и опять же другая культура. И найти аналогов России по всем основным параметрам – нельзя.Поэтому в качестве образца, который можно использовать как прототип для создания образа будущего государства российского, для его проектирования, для понимания, каким оно должно быть – можно использовать только СССР. Ну или Российскую империю.При этом Российская империя хуже подходит в качестве образца сразу по нескольким причинам:1. Условия, в которых существовала Российская империя, намного сильнее отличались от современных, чем те, в которых существовал Советский Союз. Технологии, экономика, образ жизни, внешняя ситуация – очень отличались от нынешних. СССР оказывается ближе к нашему дню исторически, экономически, технологически, культурно.2. Формой власти в Российской империи была абсолютная монархия. Если кто-то хочет построить новое государство с абсолютной монархией – тогда пожалуйста, берите РИ в качестве образца, но по-моему это несерьезно, хотя бы потому, что монархия изжила себя, во всяком случае в прежнем виде. И к распаду Российской империи привела именно монархия – упадок Дома Романовых и неспособность последнего монарха эффективно управлять страной.3. Результат попыток построить государство, пользуясь Российской империей в качестве образца, мы можем наблюдать прямо сегодня. Российская Федерация – это и есть результат подобных попыток. Аграрно-сырьевая экономика, буржуазия, капитализм, коррупция и прочие пороки современного государства – это воспроизводство пороков Российской империи. Почему так получилось? Да потому, что образец такой. Ничего хорошего скопировать с Российской империи не получилось, только плохое.Российская империя по сумме качеств и их применимости к современной ситуации значительно уступает Советскому Союзу. И это естественно, потому что именно СССР пришел на смену РИ, а не наоборот. СССР – исторически более позднее государство, более актуальное.И что немаловажно, СССР – государство успешное, во всяком случае в сравнении с Российской Федерацией.Советский Союз в свое время добился значительно больших успехов, чем постсоветская Россия, добился этих успехов быстрее и обеспечил народу более высокий уровень жизни, чем мы имеем сегодня в целом по стране.Из 74 лет советской истории, более 40 лет народ жил в ситуации достатка и социальной справедливости, был обеспечен работой, жильем, образованием, медицинским обслуживанием. И это при том, что на советскую историю пришлась Вторая мировая, начатая не по воле СССР.В постсоветской России из 26 лет истории народ жил более-менее обеспеченно только в течение 8 лет. При этом никаких войн в России не было, кроме тех, что сама российская власть сформировала своей политикой, в том числе политикой раздела СССР и десоветизации. И как уже было показано в одном из предыдущих материалов, – все, чем живет современная Россия – так или иначе создано в советский период, включая разведанные запасы нефти и газа, построенные буровые и проложенные трубопроводы, эксплуатация которых обеспечивает валютную выручку, на которую и закупаются все импортные товары. И то, что производится сегодня в России – за редким исключением производится на заводах, построенных в СССР.Таким образом, из трех известных нам государств, существовавших на территории России за последние 300 лет – Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации – наилучшим образцом является именно СССР.Повторюсь, что СССР не был идеальным государством. Если бы он был идеальным, он бы не исчез. Поэтому идеальным образцом он тоже не является. Наряду с достоинствами, советский образец содержит и недостатки.Однако по сумме всех качеств СССР является наилучшим известным нам образцом государства, существовавшего на территории России, поэтому если и брать что-то за образец (а образец нужен, без него мы будем обречены идти который раз по старым граблям) – лучше всего брать за образец именно СССР.СССР установил своеобразную планку развития – уровня жизни, социального равенства, социальной защищенности, технических достижений (энергетика, космонавтика, вертолетостроение и др.), науки и образования, кинематографа и так далее – планку, к которой Российская Федерация пока даже не приблизилась, наоборот – удаляется от нее. Поэтому если мы хотим снова подняться на высокий уровень, достичь установленной СССР планки и превзойти ее – за образец нужно брать именно СССР.За образец нужно брать самую успешную из попыток государственного строительства, самую успешную модель общественного устройства, при этом близкую исторически и наиболее актуальную в текущей ситуации.Этой попыткой государственного строительства и моделью общественно-политического, экономического устройства, образцом наиболее успешного и актуального для нас государства, ближайшего к нам исторически, является именно Советский Союз.Вот для этого и нужно вспоминать СССР!СССР нужно вспоминать, чтобы воспроизвести все лучшее и избежать прошлых ошибок.И еще чтобы понять, насколько антинародным и антисоциальным государством является Российская Федерация сегодня. Чтобы понять уровень преступности действующей власти, сравнивая ее с советской властью в ее лучший период.СССР нужно вспоминать, чтобы понять, что власть, государственное устройство Российской Федерации, экономическую и общественно-политическую модель непременно нужно менять, если мы хотим снова достичь той планки развития – уровня жизни, социальной защищенности, технических достижений, уровня науки и образования – планки, которая была установлена Советским Союзом.СССР нужно вспоминать, чтобы понять, что многое в России нужно менять, чтобы понять, как именно менять и чтобы не повторить прошлых ошибок.Советский Союз нужно вспоминать для того, чтобы построить новое государство, которое будет не хуже, а лучше, чем был С

Источник: nashaplaneta.su