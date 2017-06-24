22 июня 1941 года – день вторжения фашистской Европы на территорию СССР

Прах неизвестного солдата был перенесён сюда ещё в 1966 году из братской могилы в районе деревни Крюково, в 40 километрах от Москвы, а сам архитектурный ансамбль открыли 8 мая 1967 года. С тех пор к нему возлагают венки главы государств и правительств во время официальных визитов. Сюда несут цветы обычные люди.

Бронзовая каска, лавровая ветвь на боевом знамени и вечный огонь, который не угасает вот уже полвека и знакомые каждому слова:

8 мая 1967 года , как в Александровском саду, у Кремлевской стены появился мемориал Могила Неизвестного Солдата — главный символ Великой Отечественной, место памяти и скорби, куда приходят поклониться миллионы людей.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало Великой Отечественной войны, которая является составной частью Второй мировой войны. В этот день в память о начале Великой Отечественной войны, на территории России приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Руководители страны в этот день возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

С 1996 года в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду ежегодно проводится открытая патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь», в ходе которой каждый участник зажигает Свечу памяти, чтобы отдать дань памяти подвигу мужественного советского народа в годы Великой Отечественной войны.

22 июня, в День памяти и скорби, вспомним о тех героях, которые сражались с врагом и, несмотря на поражения первых дней, о которых наконец-то начали публиковать информацию (материалы комиссии Александра Покровского http://22june.mil.ru/), приближали День Победы. Также не забудем и то, что в те годы в одном строю шли представители всех советских республик. Так что этот День скорби — общий для миллионов людей, хоть они и разделены сейчас границами.

Вторая мировая война для нашей страны до сих пор остаётся самым трагическим и великим событием в нашей истории. Память о погибших в эти годы увековечена во множестве памятников и монументов, которые расположены во всех городах России. Очень много во время войны было захоронено неопознанных солдат. Чтобы почтить их подвиг, на таких могилах устанавливают памятник Неизвестному солдату. Есть такой мемориал и в Москве — в Александровском саду близ Кремлевской стены.

Идею создания памятника предвосхитил поэт-фронтовик Сергей Орлов (1921 — 1977) в стихотворении 1944-го «Его зарыли в шар земной…».

Могила Неизвестного солдата — памятник погибшим во время войны военнослужащим, личность которых установить не удалось.

По разным оценкам, от одного до четырёх миллионов советских солдат, участвовавших во Второй мировой войне, до сих пор числятся пропавшими без вести.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПАМЯТНИКИ?

Памятником называется какое-либо сооружение, предназначенное для увековечения событий, людей, объектов, литературных и кинематографических персонажей. Он помогает помнить тех, кого уже нет рядом.

Памятник, изваяние — это образ человека, какого-то события и часто содержит несколько взаимосвязанных между собой образов, что позволяет классифицировать памятники, как застывшие матрицы.

Мы давали определение матрицы в статье «Матричное управление — пора освавивать магию!» (http://inance.ru/2015/09/matrix/).

Матрица — это многовариантный сценарий в отношении психодинамики общества. Соответственно, матричные процессы — это процессы формирования, накачки и реализации тех или иных сценариев (матриц) в обществе.

Матрицы могут быть отчасти выражены в лексике, однако по большей части — это образы событий, картинки, связанные друг с другом некоторым сценарием течения событий.



Дети рядом с монументом «Родина-мать» в Киеве

Установление памятника — это послание современников потомкам на основании событий, а значит и алгоритмики прошлого, с целью продолжить действие этой алгоритмики (матрицы), либо в попытке это прошлое представить иначе, чем оно было, чтобы изменить алгоритмику поведения будущих поколений.



Памятник Тысячелетию Российской государственности, В.Новгород, 1862 год

Памятник, который некоторые почему-то называют, умаляя время жизни нашей цивилизации, «Памятник Тысячелетия России», хотя и в отношении государственности России нельзя сказать, что ей только тысяча лет. Становление русской государственности происходило в ещё более древние времена. Однако, если об этом начать дискуссию, то окажется, что не с Православием у нас появилась государственность, а имел место процесс борьбы одной субкультуры государственности на основе христианства, с другой государственностью на основе культов многобожия.



Причём вопрос о наличии единого государства на достаточно обширной территории тоже открыт, поскольку ещё одним убедительным доказательством существования как минимум дохристианской государственности, если не государства, является археология: Змиевы валы, датирующиеся 200—400 годами нашей эры, а по некоторым данным — более ранние, и тянущиеся по югу нынешней Украины, — зримое подтверждение этому (об этом подробнее читайте статью «Памятник Владимиру в Москве — символ чего?» http://inance.ru/2015/06/pamyatnik-vlad imiru/).

Другой подобный пример, но уже современный — Скрижали Джорджии, на которых даже записано то, как следует себя вести будущим поколениям (о них мы писали в статье «Всемирный день окружающей среды, отмечаемый 5 июня, и проблемы уничтожения «лишних» людей» http://inance.ru/2017/06/den-okruzh-sre dy/).

Через памятник в соответствии с матричными процессами идёт воздействие на коллективное бессознательное, взирающих на него людей, которые перенимают алгоритмику, запечатлённую на памятнике.

Несколько могут отличаться памятники конкретным людям, но и они тоже несут некоторый образ человека в некоторой динамике, являясь, как минимум, символическим средством подключения к той или иной коллективной психике, частью которой стала информация запечатлённого в памятнике человека. В этом смысле очень точно описал процесс влияния человека своим творчеством на нерукотворное коллективное бессознательное Александр Сергеевич Пушкин (вариация наша на основе чернового автографа, интересные места, взятые из черновика отмечены):

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не заростет народная тропа, Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру — душа в бессмертной лире

Мой прах переживет и тленья убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И внук славян, и финн, и ныне полудикой

Тунгуз, [Киргизец] и калмык. И долго буду тем любезен я народу,

Что звуки новые для песен я обрел,

Что в мой жестокой век восславил я Свободу

[И просвещение>] … Веленью божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца,

Толпы хвалы и [брань] приемли равнодушно,

И не оспоривай глупца. 21 августа 1836

Источник: Викитека



КАК СЛЕДУЕТ СТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ?

Люди являются представителями различных социальных групп, которые между собой могут находится в конфликте, потому персоны, которым хотят ставить памятник, могут восприниматься неоднозначно в обществе.

Если кто-то хочет поставить такому неоднозначному человеку памятник, то в этом ничего страшного нет. Вопрос, который стоит выносить на референдум какого-то уровня (села, города, района, области, страны), должен звучать не «быть или не быть памятнику», а «быть или не быть ему в определённом месте».

Памятник можно ставить на могиле человека. Можно ставить в населённом пункте, где он родился, но по согласию местных жителей. Можно ставить в местах, где он работал, если этого хотят сотрудники.

А вот памятники на площадях и улицах крупных городов надо ставить только на основании референдума жителей и только через пять-десять лет (как минимум) после смерти.

Если есть достаточное число тех, кто этот памятник хочет видеть (это к вопросу строительства «Ельцин-Центра» (http://inance.ru/2017/01/elcin-centr/ ) и предполагаемому памятнику А. Солженицыну (http://inance.ru/2017/05/solzenitsin-2/ ), то почему бы им не дать возможность поставить памятник, но в определённом месте на основании референдума. О Ельцин-центре и памятнике Солженицыну мнения населения не спрашивали. Недопустимо ставить памятники не строителям и защитникам Родины, а разрушителям без референдума, который сразу будет показывать отношение к установке памятников унижающих граждан России.

Любой человек не без греха, но человек тоже может быть символом, и памятник человеку должен содержать в себе информацию о том, почему его считали (и считают) героем. Поэтому на памятнике обязательно написать, чем хорош был этот человек, что сделал для страны.

Скромные мемориальные доски в местах рождения, жизни и смерти известных людей при собрании определённого количества подписей (в зависимости от места и специфики региона) размещать можно и нужно. Но памятники не должны быть поводом для раздора. Лучше, чтобы они были однозначно принимаемы большинством.

Пример тому — Памятник Неизвестному Солдату. Один памятник на многих. Это памятник о событии, также заставляющий задуматься о смысле жизни. Памятник тем, кто отдал свои жизни за Родину. И этот мемориал в Москве является отражением воли и мнения большинства жителей всей страны.



ЗНАЧЕНИЕ ТАКИХ ПАМЯТНИКОВ

Во всём мире памятники погибшим на войне устанавливают для того, чтобы люди помнили, за что воины отдали свою жизнь. Могилы солдат часто бывают безымянными, и раньше к ним не приходили почтить их память. Но после одной из самых кровопролитных войн — Первой мировой — образовалась традиция увековечить память таких воинов в памятниках. Обычно они устанавливаются на месте захоронения. Так потомки выражают свою благодарность и уважение воинам, погибшим в боях.

В годы Первой мировой войны недалеко от французского города Лилль появилась могила с грубым деревянным крестом. Никто не знал, кто здесь похоронен. На кресте простым карандашом было написано:

«Неизвестный британский солдат».

Эта могила так и канула бы в Лету, если бы в 1916 году её не увидел английский капеллан Дэвид Рэйлтон. Вот как он позднее описывал этот момент:

«Как меня впечатлила та могила! Но кто был этот солдат, кто были его боевые товарищи? Он ведь вполне мог быть совсем юным мальчишкой?.. Ответа на эти вопросы у меня не было, нет их и сейчас. И я постоянно думал и думал: что я могу сделать, чтобы облегчить горе, постигшее его отца, мать, брата, сестру, возлюбленную, супругу и друга? Ответ пришёл неожиданно, как из тумана, но я твёрдо был уверен, что это самый лучший ответ — «необходимо с почестями перенести его останки через море на его родную землю». И я понял, что это самый счастливый момент в моей жизни».

Останки неизвестного солдата из Лилля так и не были перевезены на родину, но британское правительство оценило идею памятника простому безвестному бойцу. Останки для мемориала подбирались очень тщательно: создатели хотели быть уверенными, что в памятной могиле будет лежать настоящий английский герой, погибший за родину, а не случайный человек. Неизвестный солдат британской регулярной армии был торжественно похоронен в Вестминстерском аббатстве 11 ноября 1920 года.



Могила неизвестного британского солдата в Вестминстерском аббатстве

Аналогичная церемония в то же время проходила в Париже: французский безымянный боец обрёл покой под Триумфальной аркой. Эти две могилы стали первыми памятниками неизвестным солдатам.



Могила неизвестного французского солдата под Триумфальной аркой

Идея такого рода мемориалов не случайно появилась во время Первой мировой. Разумеется, и в сражениях предыдущих веков было множество безвестных погибших бойцов, но в Великой (как её тогда называли) войне явление безымянности достигло пугающих масштабов.

Начинание Великобритании и Франции подхватили во всём мире: могилы неизвестного солдата появились в странах Западной Европы и в Австралии, в Бразилии и в Индонезии, в Зимбабве и в Ираке, в Израиле и в Перу — память о сотнях тысяч неизвестных героев объединила весь мир.

В Советском Союзе такой памятник появился только в 1967 году.

КАК ПОЯВИЛСЯ ПАМЯТНИК

О создании мемориала неизвестному солдату в СССР заговорили спустя 20 лет после окончания Великой Отечественной войны — в 1965 году, после того как Москве был присвоено звание города-героя.

В преддверии годовщины великой битвы за Москву в правительстве страны задумались о том, как бы создать памятник, который бы мог увековечить подвиг защитников города. Это должен был быть мемориал общенародного значения. Поэтому остановились на том, чтобы установить памятник неизвестному солдату.

Фактически памятник получил право на существование силами одного человека — первого секретаря Московского горкома партии Hиколая Григорьевича Егорычева.



Н.Г. Егорычев

Мало кто знает, что вся идея создания мемориала Неизвестному солдату в Александровском саду дале­ко не сразу получила одобрение на государственном уровне. В 1966 году, когда отмечалось 25-летие разгрома немецких войск под Москвой, возникла идея создать памятник советским солдатам, погибшим в боях за Москву. Однако первый секретарь Московского горкома партии Николай Егорычев считал, что памятник должен быть не московским, а всенародным — таким мог стать только памятник Неизвестному Сол­дату, и располагаться он должен был у стен Кремля.

Когда был готов макет, Егорычев обратился к ведущим советским литераторам — Сергею Михалкову, Константи­ну Симонову, Сергею Наровчатову и Сергею Смирнову — с просьбой придумать надпись на памятнике. Творческий коллектив предложил вариант: «Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен».

«Я подумал, — вспоминал Егорычев, — как к могиле будут подходить люди. Возможно, кто потерял близких и не знает, где они нашли покой. Что они скажут? Наверное: «Спасибо тебе, солдат! Подвиг твой бессмертен!».

И я предложил сло­во «его» заменить на «твое». Именно в таком виде фраза и появилась на гранитной плите:

«Имя твоё неизвестно, под­виг твой бессмертен».

В продолжение исторического ансамбля параллельно с Кремлевской стеной установлены урны с землей, взятой из городов-героев: Минска и Ленинграда, Севастополя и Киева, Керчи и Волгограда, Бреста и Смоленска, Тулы и Мурманска и др. городов-героев.

КАК ПРОИСХОДИЛО ЗАХОРОНЕНИЕ ПРАХА ВОИНА

Перед созданием мемориала долго думали, кого захоронить в могиле под памятником. Ведь это обязательно должен быть неопознанный воин, погибший в боях за Москву. А в 1966 году, в сорока километрах от города, в Зеленограде, была обнаружена братская могила. В ней выбрали солдата, на котором была хорошо сохранившаяся форма. Специалисты гарантировали, что он не был дезертиром, иначе на нём бы не было ремня. Этот воин не мог быть и пленным, так как в этом месте не было фашистской оккупации. 2 декабря солдата переложили в гроб, увитый георгиевской лентой. На крышку положили солдатскую каску военного времени. До утра рядом с ним стояли в почетном карауле молодые воины и ветераны войны.

Утром 3 декабря 1966 года по Ленинградскому шоссе в составе траурной процессии гроб повезли в Москву. Перед Александровским садом гроб переложили на артиллерийский лафет. Вся процессия сопровождалась почётным караулом, рядом, под звуки траурного марша, шли ветераны войны и несли развернутые боевые знамена.

3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе был пере­несён и торжественно захоронён в Александровском саду под артиллерийский залп.

А 8 мая 1967 года на месте захоронения открылся мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата», созданный по проекту архитекторов Д.И. Бурдина, В.А. Климова, Ю.Р. Рабаева и скульптора Н.В. Томского.

Зажжению Вечного огня в Москве предшествовала величественная и в то же время трогательная церемония: 7 мая 1967-го факел Вечного огня зажгли от пламени, пылающего на Марсовом поле в Ленинграде, — и началась эстафета по его доставке в Москву. Рассказывают, что на всём пути стоял живой коридор — люди хотели видеть то, что было для них свя­то. Улицы Москвы также были до отказа заполнены людьми.

У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза, легендарный лётчик Алексей Маресьев и передал его Леони­ду Брежневу. Сохранились уникальные кадры хроники, запе­чатлевшие этот миг — плачущие мужчины и женщины замер­ли, стараясь не пропустить самого важного момента.

НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Вечный огонь был ещё в древнем мире. Например, в Древней Греции постоянно горел олимпийский огонь, а также огонь в некоторых храмах, который поддерживали непрерывно специальные жрецы. Затем эта традиция перекочевала в Рим, где не затухало пламя в храме богини Весты. До Греции же Вечный огонь использовали и египтяне, и персы, и вавилонцы.

В современном мире традиция Вечного огня зародилась после Первой мировой войны, когда в 1921 году в Париже был открыт памятник-мемориал Неизвестному солдату. До сих пор пламя первого Вечного огня освещает Триумфальную арку на Елисейских полях.

В России первый мемориал «Вечный огонь» был создан не в столице, а в небольшом поселке Первомайский Щёкинского района Тульской области, у монумента павшим героям. Там огонь зажёгся 6 мая 1956 года. И лишь 10 лет спустя мемориал памяти Неизвестного солдата появился в Москве.

ПОСТ №1

С 12 декабря 1997 года в соответствии с Указом Президента России пост №1 почётного караула был перенесён от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного Солдата. Караул осуществляется военнослужащими Президентского полка.

В 2014 году Государственная дума объявила 3 декабря Днём Неизвестного Солдата.

Каждый город, пострадавший в Великой Отечественной войне, хранит память о своих безымянных героях. Слава Неизвестного Солдата разнеслась по всей стране в сотнях песен и стихотворений, в памятных табличках и мемориалах. Поэтесса Римма Казакова посвятила безвестным героям такие строки:

Они прикрыли жизнь собою,

Жить начинавшие едва,

Чтоб было небо голубое,

Была зелёная трава…

Для всех, чьи близкие пали на фронтах Великой Отечественной, и кто так и не узнал, где погибли братья, отцы, мужья, деды, прадеды, где они похоронены, Неизвестный солдат навсегда останется символом того родного человека, кто пожертвовал жизнью ради будущего своей Родины, ради ныне живущих. Пусть же память о Неизвестном солдате живёт и передается из поколения в поколение.

Мы здесь не потому, что дата.

Как злой осколок, память жжёт в груди.

К могиле неизвестного солдата

Ты в праздники и будни приходи.

Он защитил тебя на поле боя,

Упал, ни шагу не ступив назад,

И имя есть у этого героя —

Великой Армии простой солдат

(М. Исаковский).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

С того памятного мая минуло 72 года. Выросли новые поколения. Для них Великая Отечественная война — далёкая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героическую и трагическую страницу летописи нашего государства.

Вечный Огонь на мемориале горит зимой и летом, днём и ночью, символизируя долгую, вечную память о подвиге защитников Родины.

К нему приносят цветы, приходят, чтобы постоять, помолчать, поклониться памяти героев…

…Чтобы вновь по планете

Метели войны не мели

Людям память нужна,

Как бы трудно им не было с нею.

Людям память нужна,

Чтоб беду отвести от Земли,

И вставая за это

Быть зорче, сплочённей, мудрее.

(Ю. Воронов)

Современная молодёжь всё реже интересуется историей и теми далекими тревожными днями Великой Отечественной войны. Всё меньше остаётся людей, прошедших сквозь огненные стены ада тех лет. Но тем не менее мы никогда не должны забывать о том подвиге, который совершили наши отцы и деды во имя мира будущих поколений. Одним из таких напоминаний служат памятники и мемориалы с вечным и неугасаемым огнём, напоминающем о героических подвигах солдат на полях сражений.

Многие представители подрастающего поколения даже и не знают, что когда-то их деды и прадеды сражались за свободу Родины. Первостепенной задачей педагогов и родителей является работа с детьми, направленная на то, чтобы они не потеряли тонкую нить, связывающую историю былой славы и реалии нынешней жизни. Рассказы о войне — неотъемлемая часть в воспитании и развитии ребенка.

А Вечный огонь остаётся самым святым, самым ценным символом памяти, символом подвига и любви к Родине.





ИАЦ

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