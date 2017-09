На фоне ровесников из других стран российские школьники смотрятся достойно

Качество среднего образования – неизбывная тема для спекуляций и мифов. Победы на интеллектуальных олимпиадах хороши для пропаганды, но не показывают общей картины. Другое дело – различные международные исследования, выявляющие уровень знаний среднего школьника. Россиянам тут есть чем похвастаться, но есть и к чему стремиться.

Среди всех элементов государственной системы России образовательная входит в число рекордсменов по количеству проведенных реформ. С одной стороны, это вполне логично, учитывая скорость, с которой меняются уклад общества и характер экономики. С другой – в процессе непрерывного реформирования можно не успеть закрепить достигнутые результаты.

В любом случае эти результаты необходимо как-то замерять. Требуется система количественной оценки – внутренней и внешней. В качестве последней зачастую рассматриваются международные системы рейтингования, говоря о которых, необходимо подчеркнуть два момента.

Первое – если современный российский ученый желает получать приличное госфинансирование, он обязан публиковать результаты своих исследований в зарубежных научных изданиях. На основании рейтингов этих журналов и цитируемости опубликованных статей рассчитываются всевозможные наукометрические коэффициенты, по сути, являющиеся для чиновников Минобрнауки основными показателями эффективности ученого. Такова позиция правительства России. Подход отчасти верный, отчасти спорный, но картина именно такова.

Второе – применять ту же логику при оценке учебных успехов школьников и студентов уже нельзя. Во-первых, национальная образовательная система в каждой стране имеет множество специфических черт, и выделить некий унифицированный стандарт ученика в пространстве от Исландии до Японии не получится. Во-вторых, адресная поддержка лучших школьников и лучших школ (по аналогии с институтами и учеными) на общем уровне среднего образования по стране в целом практически не скажется.

Конечно, данный уровень можно попытаться «прикинуть», исходя из успехов школьников на международных интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах и прочих «битвах мозгов». С этим у России все достаточно хорошо: ее представители уверенно занимают высокие места на международных соревнованиях. Однако для оценки «усредненного ученика» необходим массовый охват и статистика общей картины.

Для этого существуют несколько известных международных систем оценки: PISA (Programme for International Student Assessment) – Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Международное исследование качества чтения и понимания текста и другие. Каждая из них имеет свою специфику и сфокусирована на разных аспектах школьного обучения.

Так, PISA оценивает грамотность школьников и умение применять знания на практике, включая широкий диапазон жизненных задач и социальные отношения. То есть важен не только сам факт усвоения знаний, но и способность ими распорядиться. Обычно оценивается читательская грамотность, математическая грамотность и естественно-научная грамотность. Тестирование проходит раз в три года, результаты публикуются в виде общедоступного отчета. Исследованию подвергаются подростки в возрасте 15 лет, поскольку во многих странах к этому возрасту заканчивается общеобразовательный школьный курс. Сам тест организует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) под руководством институтов педагогических измерений из Австралии и Нидерландов.

PISA – одна из самых распространенных систем оценки знаний, и за национальными результатами во многих странах следят с большим интересом, сходным с уровнем ажиотажа вокруг большого спорта. Например, в Казахстане по итогам теста 2015 года разгорелись жаркие дискуссии, поскольку

казахстанские школьники, обучающиеся на русском языке, показали более высокие результаты в сравнении со сверстниками с казахским языком обучения. Разница составила 50 баллов, притом что разница в 30 баллов равна одному году обучения.

Это болезненно задело местных сторонников вытеснения русского языка из образовательной сферы. Тем более что основное госфинансирование, гранты и прочие формы поддержки в Казахстане имеют школы с титульным языком обучения, а впереди еще переход страны на латиницу, поддержанный националистами, западниками и пантюркистами.

Хочется верить, что Астана все же пойдет по пути повышения уровня казахских школ, а не снижения уровня русских. Что, кстати, произошло в Эстонии – лидере ЕС по результатам PISA-2015: ученики еще оставшихся русскоязычных школ на год отстают от сверстников из школ с титульным языком обучения. Таковы итоги многолетней политики по дерусификации населения республики.

Особенно интересно будет ознакомиться с будущими результатами PISA на Украине, также взявшей курс на ликвидацию «имперского языкового наследия». Ранее там была принята специальная «Стратегия-2020», которая, по мнению президента Петра Порошенко, должна подготовить страну к подаче заявки на членство в Евросоюзе. В этой стратегии заявлено 25 ключевых показателей эффективности, в числе прочего – «попасть в 50 лучших стран в международном рейтинге качества образования PISA». Что из этого получится (особенно с учетом своеобразных требований постмайданного правительства к образовательной системе страны), вопрос пока открытый.

В самой России тестирование по системе PISA показывает неоднозначную картину. Так, по результатам анализа данных в 2009 году средний балл российских учащихся по читательской, математической и естественно-научной грамотности составил соответственно 459, 468 и 478 баллов по 1000-балльной шкале. Это ниже, чем средние баллы по странам ОЭСР – ­493, 496 и 501.

По мнению экспертов, такой расклад отражает приоритеты российского образования: солидная теоретическая подготовка школьников зачастую не выливается в их способность решать практические задачи. Результаты этого теста подробно анализировались в Российской академии образования, Федеральном институте развития образования, Высшей школе экономики и др. Очевидно, в итоге в систему были внесены некоторые коррективы. По крайней мере в столице.

По данным последнего исследования PISA для московских школ, топ-100 общеобразовательных учреждений столицы по читательской и математической грамотности занимают первое место в общем рейтинге из 72 стран, а топ-300 московских школ (более 60% учащихся) дают результаты, сравнимые с лучшими образовательными системами мира, входя в шестерку лучших. При этом учащиеся и школы с наивысшими результатами по математической грамотности превосходят результаты лидирующей образовательной системы PISA – Сингапура.

Результаты, несомненно, впечатляющие. Осталось подтянуть до того же уровня остальные школы страны.

Уже стабильно высокие показатели российские школьники демонстрируют по системе TIMSS, основной целью которой является сравнительная оценка качества математического и естественнонаучного образования в начальной и основной школе. Исследование проводится раз в четыре года для учащихся четвертых и восьмых классов, что позволяет отслеживать тенденции – ведь между четвертым и восьмым классами пролегают как раз четыре года. При этом в фокусе исследователей не только знания и умения школьников, но и их отношение к предметам, интересы и мотивация к обучению.

По результатам TIMSS-2015 российские четвероклассники заняли по математике и естествознанию седьмое и четвертое места соответственно, а ученики восьмого класса – шестое и седьмое места, обогнав почти все страны ЕС и США и уверенно конкурируя с такими лидерами в области школьных знаний, как Япония и Южная Корея.

Схожая картина прослеживается и в оценках по международной системе PIRLS, которая позволяет сравнить уровень чтения и понимания текста учащимися начальных школ и выявить различия в национальных системах образования. По итогам PIRLS-2001, 2006 и 2011 российские школьники занимали соответственно 16-е, 1-е и 2-е места. Прогресс очевиден.

По итогам 2011 года лучшими признаны учащиеся Гонконга, России, Финляндии и Сингапура. Данные исследования 2016 года сейчас находятся в обработке и будут опубликованы до конца 2017 года.

Таким образом, результаты оценки по системе PISA для РФ ­пока что невысоки, но демонстрируют положительную динамику, а по TIMMS и PIRLS Россия находится в мировых лидерах. Руководство страны внимательно следит за этим аспектом – данные международных тестов и чемпионата EuroSkills обсуждались с Владимиром Путиным на заседании Агентства стратегических инициатив. Но хочется надеяться, что в процессе адаптации к международным стандартам Россия не утратит и то фундаментальное наследие образовательной системы, которое досталось ей в наследство от СССР.