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Иван IV Грозный – кто он? Анатолий Вассерман, Александр Пыжиков

18:25. 1 сентября 2017 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:

Историческое злословие как метод устранения национального героя

В эфире «Царьград ТВ» Анатолий Вассерман и Александр Пыжиков рассуждают о личности Ивана Грозного. Кто он: великий государственный строитель или тиран, который привёл страну к катастрофе? Почему в народном эпосе Иван Грозный – самая позитивная фигура? Можно ли оправдать то, что было сделано руками опричников и Ивана Грозного? Какую роль при Иване Грозном играло боярство? Выступали ли бояре против царской диктатуры и крепостного права? Как пытались уничтожить русскую церковь и превратить её в колонию? В чём заключался смысл опричнины? К чему она привела? Какими усилиями сохраняли единство государства? Может ли Иван Грозный стать национальным героем и появится ли в Москве памятник жертвам исторического злословия?

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Царьград ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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