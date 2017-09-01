Иван IV Грозный – кто он? Анатолий Вассерман, Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Историческое злословие как метод устранения национального героя

В эфире «Царьград ТВ» Анатолий Вассерман и Александр Пыжиков рассуждают о личности Ивана Грозного. Кто он: великий государственный строитель или тиран, который привёл страну к катастрофе? Почему в народном эпосе Иван Грозный – самая позитивная фигура? Можно ли оправдать то, что было сделано руками опричников и Ивана Грозного? Какую роль при Иване Грозном играло боярство? Выступали ли бояре против царской диктатуры и крепостного права? Как пытались уничтожить русскую церковь и превратить её в колонию? В чём заключался смысл опричнины? К чему она привела? Какими усилиями сохраняли единство государства? Может ли Иван Грозный стать национальным героем и появится ли в Москве памятник жертвам исторического злословия?



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