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А Грозный ли Иван?

15:10. 6 августа 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Программа “Хроники Царьграда” 05.08.2017. Тема “А Грозный ли Иван?”.

1:04

Анатолий Александрович первый вопрос к вам. Почему на ваш взгляд Иван Грозный до сих пор не получил однозначной оценки современников. Ведь по сути он стал одним из самых видных “собирателей земель”. При нём создалось мощное централизованное государство. И плюс ко всему площадь Руси достигла в общем-то площади сегодняшней Российской Федерации.

Думаю, что однозначная оценка исторической личности невозможна в принципе. Просто потому, что оценивают разные группы с существенно разными интересами. Понятно что всевозможные поборники шляхетских вольностей никогда не смирятся с человеком заставлявшим их, так сказать классовых предков служить Отечеству, а не самим себе. Так же понятно, что люди сейчас желающие служить Отечеству оценят того же человека положительно. И вот такие перетягивания каната бывают применительно к любой сколько-нибудь значимой исторической личности. Поэтому однозначные оценки бывают только для тех личностей чьи деяния уже никого не волнуют.

Ну вот на ваш взгляд, Иван Грозный кем был для своего Отечества?

На мой нынешний взгляд он несомненно был очень грамотным правителем попавшим к сожалению под давление непреодолимых обстоятельств. И поэтому значительная часть его замыслов тогда сорвалась и пришлось их доводить до конца уже следующим поколениям.

11:33

Мне всё таки представляются очень важными ещё и внешние обстоятельства. Напомню, что когда Иван Васильевич обратился к западноевропейцам с приглашением приходить на российскую службу, прежде всего к специалистам в мирных специальностях таких как: врачебное и аптекарское дело, архитектура, металлургия и так далее. Ближайшие соседи Руси Польша и Ливония ответили тем, что во-первых заблокировали этот поток специалистов. Вплоть до того, что несколько сот человек арестовали, а несколько десятков даже казнили за желание поработать на Россию. И обратились к другим западноевропейским странам с просьбой пресечь всякую возможность для их жителей работать на Россию. И собственно все эти конфликты с Польшей и Ливонией начались как попытки прорвать блокаду.

Так вот с учётом такого отношения внешних стран понадобилось значительно большая концентрация сил государства чем предполагалось в начале. И именно этим вызван внутренний конфликт между людьми успешно себя проявившими в мирных условиях, но неготовыми к тому что придётся отдавать на благо государства все силы и теми кто рассматривал благо государства как единственный способ обеспечить боле-менее приемлимое благополучие каждого из этих деятелей.

Источник – https://tsargrad.tv/

Источник: vassermans.ru

Метки: видео блог
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