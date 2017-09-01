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Двадцать пять мудрейших цитат Конфуция

20:25. 1 сентября 2017 Просмотров - 1,010 Один комментарий Опубликовал:




Его уроки просты для понимания каждому человеку – наверное, поэтому они вдохновляют настолько эффективно:

1. Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.

2. Если ты ненавидишь – значит тебя победили.

3. В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях, и в речах. В стране, где нет порядка, будь смел в действиях, но осмотрителен в речах.

4. Перед тем как мстить, вырой две могилы.

5. Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество.

6. Счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — это когда тебя любят, настоящее счастье — это когда любишь ты.

7. На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем.

8. Несдержанность в мелочах погубит великое дело.

9. Лишь когда приходят холода, становится ясно, что сосны и кипарисы последними теряют свой убор.

10. Люди в древности не любили много говорить. Они считали позором для себя не поспеть за собственными словами.

11. Советы мы принимаем каплями, зато раздаём ведрами.

12. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток.

13. Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.

14. Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра.

15. Три вещи никогда не возвращаются обратно – время, слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность.

16. Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.

17. Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают, — огорчаюсь, если я не понимаю людей.

18. Попытайтесь быть хотя бы немного добрее, и вы увидите, что будете не в состоянии совершить дурной поступок.

19. В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Нынче учатся для того, чтобы удивить других.

20. Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку.

21. Пришло несчастье – человек породил его, пришло счастье – человек его вырастил.

22. Красота есть во всем, но не всем дано это видеть.

23. Благородный в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен.

24. Если тебе плюют в спину, значит ты впереди.

25. Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал.

Сушилин Олег

Источник: nashaplaneta.su

Метки: афоризмы, притчи, юмор
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Один комментарий»

  • 307 -181
    синтез 2 сентября 2017 в 17:47 Ссылка Пометить
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    Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим. Народ! Что вам понадобилось в Украинском Крыму и Донбассе?

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