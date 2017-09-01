Двадцать пять мудрейших цитат Конфуция

Его уроки просты для понимания каждому человеку – наверное, поэтому они вдохновляют настолько эффективно:1. Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.2. Если ты ненавидишь – значит тебя победили.3. В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях, и в речах. В стране, где нет порядка, будь смел в действиях, но осмотрителен в речах.4. Перед тем как мстить, вырой две могилы.5. Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество.6. Счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — это когда тебя любят, настоящее счастье — это когда любишь ты.7. На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем.8. Несдержанность в мелочах погубит великое дело.9. Лишь когда приходят холода, становится ясно, что сосны и кипарисы последними теряют свой убор.10. Люди в древности не любили много говорить. Они считали позором для себя не поспеть за собственными словами.11. Советы мы принимаем каплями, зато раздаём ведрами.12. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток.13. Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.14. Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра.15. Три вещи никогда не возвращаются обратно – время, слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность.16. Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.17. Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают, — огорчаюсь, если я не понимаю людей.18. Попытайтесь быть хотя бы немного добрее, и вы увидите, что будете не в состоянии совершить дурной поступок.19. В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Нынче учатся для того, чтобы удивить других.20. Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку.21. Пришло несчастье – человек породил его, пришло счастье – человек его вырастил.22. Красота есть во всем, но не всем дано это видеть.23. Благородный в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен.24. Если тебе плюют в спину, значит ты впереди.25. Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал.Сушилин Олег

Источник: nashaplaneta.su