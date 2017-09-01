9 самых значительных изобретений Николы Тесла

Ниже мы представляем вам девять наиболее удивительных изобретений Николы Теслы. Все они примечательны тем, что оказали или могут оказать невероятное влияние на нашу жизнь.

Радио

Хотя автором этого изобретения изначально считался Гильермо Маркони, и большинство людей считают его таковым и поныне, Верховный Суд США отменил патент Маркони от 1943 года, когда получил доказательства того, что Тесла изобрёл радио за многие годы до него. Тесла продемонстрировал, что радиосигналы – это всего лишь ещё одна частота волн, которая требует для себя передатчик и приёмник. Он провёл презентацию этой технологии перед Национальной ассоциацией электрического света. И хотя Тесла получил два патента на своё изобретение — US 645576 и US 649621 — в 1897 году, в 1904 году Патентное бюро США отменило своё решение, вручив патент на изобретение радио Маркони. Многие считают, что такое решение было связано с тем, что финансовыми компаньонами Маркони были Томас Эдисон и Эндрю Карнеги, а эти люди имели достаточно оснований и власти, чтобы повлиять на решение патентной комиссии. Это также позволяло правительству США (среди прочих) избежать выплат патентных отчислений, права на которые заявлял Тесла.

Переменный ток

Это изобретение наделало большой переполох на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Оно положило начало непримиримой войне между взглядами Эдисона и Теслы на то, как должно производиться и распространяться электричество. Причём это разделение можно описать в терминах стоимости и безопасности: постоянный ток, идею которого поддерживал Эдисон (и компания General Electric) был дорог для передачи на большие расстояния и производил опасные разряды на требовавшемся для его работы конвертере (коммутаторе). Однако Эдисон и те, кто его поддерживал, сумели использовать эти «опасности» электрического тока, чтобы внушить общественности страх перед альтернативой Теслы – переменным током. Для подтверждения своих слов Эдисон иногда демонстрировал убийства животных электрическим током.

В результате, Эдисон подарил миру электрический стул, одновременно оклеветав попытки Теслы дать миру более безопасную и дешёвую альтернативу. Ответом Теслы на это стали его знаменитые демонстрации полной безопасности электричества, когда он пропускал ток через своё собственное тело, чтобы зажигать электрические лампы. Это противостояние Эдисона и Теслы (а также компаний GE и Westinghouse) в 1893 году стало кульминацией более чем десятилетней истории тёмных сделок, украденных идей и патентных махинаций, которые предпринимали Эдисон и его инвесторы для подавления изобретений Теслы. Но, тем не менее, именно изобретение Теслы в конце концов стало использоваться для генерации и поставки электричества в наши дома.

Электрический двигатель

Изобретение Теслой электрического двигателя было популяризовано знаменитым электромобилем, получившим его имя. Не углубляясь в технические детали, которые далеко выходят за рамки этой статьи, достаточно сказать, что изобретённый Теслой двигатель, который работает во вращающихся магнитных полях, мог бы очень быстро освободить человечество от власти Большой нефти. Но, к сожалению, в 1930 году это изобретение стало жертвой экономического кризиса и последовавшей за ним Мировой войны. Однако оно навсегда изменило картину мира во многом, что мы в настоящее время принимаем уже как данность: промышленные вентиляторы, домашняя электроника, водяные насосы, электрические инструменты, дисковые накопители, электронные часы, компрессоры и многое другое.

Робототехника

Невероятно изобретательный научный разум Теслы привёл его к идее, что все живые существа действуют под влиянием внешних импульсов. Он утверждал: «Каждой своей мыслью и каждым своим действием я с величайшим удовлетворением демонстрировал и продолжаю делать это каждый день, что я – всего лишь автомат с возможностью движения, который лишь реагирует на внешние стимулы». Так появилась концепция робота. Однако человеческий элемент должен был в данном случае сохраниться – и Тесла настаивал, что эти реплики человека должны иметь определённые ограничения, а именно – на рост и размножение.

Рентгеновские лучи

Электромагнитное и ионизирующее излучение пристально изучались в поздних 1800-х годах, но Тесла исследовал всю их гамму. Всё, от предтечи Кирлиановской фотографии, которая имеет способность запечатлевать жизненную силу, до излучений, которые мы в настоящее время используем в медицинской диагностике – всё это является трансформациями изобретения, в котором Тесла сыграл ключевую роль. Рентгеновские лучи, как и многие другие открытия Теслы, произошли из его убеждения, что всё, что нам необходимо, чтобы понять вселенную — всегда находится вокруг нас, и мы всего лишь должны использовать свой разум, чтобы разработать устройства, способные усилить наше внутреннее восприятие реальности.

Свет

Разумеется, Тесла не изобрёл сам свет, но он открыл способ его сохранения и передачи. Он разработал и использовал флуоресцентные лампы в своей лаборатории за 40 лет до того, как их «открыла» промышленность. На Всемирной выставке Тесла взял стеклянные трубки и изогнул их в форме имён знаменитых учёных — фактически, впервые в мире создав неоновую рекламу. Но, пожалуй, наиболее известным и противоречивым его изобретением в этой сфера стали знаменитые «катушки Теслы». Вполне ожидаемо, что именно они стали тем изобретением, которое большая промышленность хотела бы подавить: идею, что Земля сама по себе является гигантским магнитом, способным генерировать электричество, используя частоты в качестве передатчика. А всё что вам потребуется на другом конце, чтобы ей воспользоваться – это всего лишь приёмник, как в случае радио.

Дистанционное управление

Это изобретение было естественным продолжением открытия радио. Патент номер 613809 был выдан первой в мире дистанционно управляемой лодке, продемонстрированной в 1898 году. Благодаря использованию нескольких больших батарей и переключателей, которыми можно было оперировать по радио, оператор мог управлять винтом и рулём лодки.

Беспроводные коммуникации и безграничная свободная энергия

Две этих концепции неразрывно связаны между собой, и до сих пор энергетическая элита старается их подавить – ведь какой прок в энергии, которую нельзя измерить и контролировать? Джон Пирпонт Морган выписал Тесле 150 тысяч долларов на строительство башни, знаменитой «Варденклифф», которая смогла бы использовать естественные природные частоты для передачи данных, включая изображения, голосовые сообщения, и текст. По сути это стало первым в мире образцом беспроводных коммуникаций, но также наглядно продемонстрировало, что вселенная наполнена свободной энергией, которая может быть использована, чтобы соединить в единую сеть всех людей мира и дать им неограниченное количество энергии. Работы Теслы в этой области были подавлены, и большая их часть засекречена и по сей день.