Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 августа 2017

09:09. 31 августа 2017 Просмотров - 1,355 Нет комментариев Опубликовал:

Армия России помогла вернуть мирную жизнь во многие уголки Сирии — репортаж РВ (ВИДЕО)

Армия России помогла вернуть мирную жизнь во многие уголки Сирии — репортаж РВ (ВИДЕО) | Русская весна

Благодаря вмешательству России во многие уголки Сирии вернулась мирная жизнь.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из самого большого сирийского города, не так давно освобожденного от террористов.

Мирная жизнь с каждым днем всё больше возвращается на сирийскую землю. Одним из признаков возрождения Сирии стало возобновление на освобожденных территориях производства. 

Так в Алеппо прошла выставка-продажа товаров местного производства с участием производителей города и провинции под символичным названием «Возвращение».

Также на выставке был представлен стенд благотворительной организации «Сирийское общество лечения онкологических заболеваний детей и ухода за ними». У посетителей выставки была возможность оказать помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Деньги, вырученные от продажи игрушек и поделок, которые сделали больные дети, направляются на приобретение дорогостоящих медицинских препаратов для лечения онкологических заболеваний. 

Читайте также: СРОЧНО: Армия Сирии и ВКС России продолжают разгром ИГИЛ* в «Акербатском котле» — подробности

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО)

Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО) | Русская весна

Впервые за историю конфликта в Сирийской Арабской республике на территорию контролируемой курдами провинции Хасека российские и сирийские военные доставили гуманитарную помощь.

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

Российский Центр по примирению враждующих сторон впервые доставил гуманитарную помощь в город Камышлы. Продукты питания и школьные наборы «Подарок первокласснику» к началу учебного года были переданы нуждающемуся курдскому населению, а также в храмы Армянской Церкви и Ассирийской церкви Востока, при которых работают школы и приюты для беженцев из окрестных христианских деревень, разрушенных ИГИЛ*. По словам представителей Центра, в ближайшее время страдающему от войны населению Камышлы будет оказана медицинская помощь.

Самолет прибыл в населенный пункт Камышлы с 6 тоннами продовольствия и наборами для школьников, его встречал лично губернатор провинции Джаиз Савада Аль-Муса, помимо него на взлетно-посадочной полосе присутствовали представители национального комитета примирения и управления.

Данная структура сформирована по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Благодаря работе этого комитета стало возможно проведение этой гуманитарной акции. НКПУ представляет собой трехстороннюю комиссию, в которую входят представители различных конфессий, проживающих на территории Сирии.

Основной целью работы комитета является решение социальных проблем, восстановление мирной жизни, ремонт и строительство инфраструктуры, оказание помощи семьям погибших, освобождение пленных и незаконно удерживаемых лиц, разминирование территории.

НКПУ позволяет представителям конфликтующих на территории Сирии сторон находить мирное решение в спорных вопросах. Комитет должен стать фундаментом, на котором будет строиться мирное сосуществование в Сирийской арабской республике представителей различных религий и народностей.

Читайте также: Акербатский котёл: ВКС РФ уничтожили совещание главарей ИГИЛ, Армия САР сжимает кольцо

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО) | Русская весна
Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО) | Русская весна
Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО) | Русская весна
Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО) | Русская весна
Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО) | Русская весна
Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО) | Русская весна
Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО) | Русская весна
Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО) | Русская весна
Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Боевики в Алеппо хотят сдаться российским военным

Боевики в Алеппо хотят сдаться российским военным | Русская весна

Главарь крупного незаконного бандформирования на границе провинций Идлиб и Алеппо вышел на связь с российскими военными, заявив о готовности сложить оружие и вернуться к мирной жизни при посредничестве РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

«Российские офицеры провели видеоконференцию с представителем (командиром) вооруженного отряда, который насчитывает более 600 человек, плюс почти у каждого есть семьи, жены, дети. Находятся они где-то в южной части провинции Алеппо (на границе с Идлибом). Как сообщил командир, имя которого не называем в целях его безопасности, раньше они действовали совместно с группировкой «Джебхат-ан-Нусра»*, но сейчас разочаровались в проводимой ими политике. (Он сказал, что) время показало, что «Джебхат-ан-Нусра» — это не умеренная оппозиция, которая ведет борьбу против ИГИЛ* и ставит высокие цели процветания страны, тем самым вводя в заблуждение массу людей, а настоящие бандиты, жаждущие легкой наживы», — рассказал собеседник агентства. 

По словам боевика, в рядах «Нусры» на сегодняшний день большое количество иностранных наемников, от рук которых погибло большое количество сирийских граждан, включая женщин и детей.

«Поэтому сейчас мы твердо решили больше с ними не сотрудничать, но не знаем, что делать дальше, как сложится наша судьба. Мы хотим мира и светлого будущего для наших детей», — добавил главарь бандформирования.

Российский офицер, в свою очередь, подчеркнул, что только за последнее время более 500 человек сложили оружие и перешли на сторону правительства.

И предложил им дальнейшее сотрудничество, гарантировал, что в случае если они перейдут на сторону официального правительства, Россия как нейтральная сторона обеспечит их безопасность, окажет медицинскую и гуманитарную помощь и будет содействовать амнистированию всех, кто не совершал тяжких преступлений.

Читайте также: Обиженные: Украина требует от ЕС объяснений после заявления Юнкера

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 ноября 2016
... теме: ИГИЛ; новости мира К оглавлению | Источник: news-front.info Армия Сирии ведет... одном из выпусков ночных новостей от 11 августа 2014 года доктор Салейя... что интенсивность действий боевиков за последние месяцы снизилась, периодически из этого...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 сентября 2016
...livejournal.com Новости мира: Франция начала наносить авиаудары по ИГИЛ с ...в Сирии значительно ослабили потенциал террористической группировки ИГ. “Мы наблюдали за последний год...победе они практически прикоснулись 15 августа, когда им удалось почти захватить...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
..." на контролируемую правительством Сирии территории.Сирия. Конец августа 2015 года.https://upload...ИГИЛ и «Ан-Нусрорй наверное сил будет достаточно», — сказал РИА Новости... этим решениям, включая Вашу последнюю договоренность с Президентом Обамой, сегодня...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 августа 2016
... силами, однако в свете последних событий они могут иметь далеко...источник. Источник Метки по теме: ИГИЛ; новости России К оглавлению | Источник: news...человек. Гуманитарную ситуацию в Сирии в понедельник, 22 августа, обсудит Совет Безопасности...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 сентября 2016
...договоренности по Сирии. 11:45 Новости Сирии: установлен контроль...Скорее — о подражателях ИГ, недовольных американскими действиями ... инфраструктуры. В августе в результате налёта... любые попытки представить последние налеты как непреднамеренные ошибки...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 октября 2016
...отбила у террористов ИГИЛ область близ Мосула. 07:40 Новости Сирии: в Алеппо...уничтожении химического оружия в Сирии. "Последние события в Сирии, где вновь применили ... силы достаточно скромные - в августе Алеппо пыталась деблокировать группировка численностью...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>