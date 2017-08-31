Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 августа 2017

Благодаря вмешательству России во многие уголки Сирии вернулась мирная жизнь.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из самого большого сирийского города, не так давно освобожденного от террористов.

Мирная жизнь с каждым днем всё больше возвращается на сирийскую землю. Одним из признаков возрождения Сирии стало возобновление на освобожденных территориях производства.

Так в Алеппо прошла выставка-продажа товаров местного производства с участием производителей города и провинции под символичным названием «Возвращение».

Также на выставке был представлен стенд благотворительной организации «Сирийское общество лечения онкологических заболеваний детей и ухода за ними». У посетителей выставки была возможность оказать помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Деньги, вырученные от продажи игрушек и поделок, которые сделали больные дети, направляются на приобретение дорогостоящих медицинских препаратов для лечения онкологических заболеваний.

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