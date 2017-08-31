Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 августа 2017
- 04:30 Армия России помогла вернуть мирную жизнь во многие уголки Сирии — репортаж РВ (ВИДЕО).
- 00:13 Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО).
- Вчера 23:50 Боевики в Алеппо хотят сдаться российским военным.
Армия России помогла вернуть мирную жизнь во многие уголки Сирии — репортаж РВ (ВИДЕО)
Благодаря вмешательству России во многие уголки Сирии вернулась мирная жизнь.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из самого большого сирийского города, не так давно освобожденного от террористов.
Мирная жизнь с каждым днем всё больше возвращается на сирийскую землю. Одним из признаков возрождения Сирии стало возобновление на освобожденных территориях производства.
Так в Алеппо прошла выставка-продажа товаров местного производства с участием производителей города и провинции под символичным названием «Возвращение».
Также на выставке был представлен стенд благотворительной организации «Сирийское общество лечения онкологических заболеваний детей и ухода за ними». У посетителей выставки была возможность оказать помощь детям с онкологическими заболеваниями.
Деньги, вырученные от продажи игрушек и поделок, которые сделали больные дети, направляются на приобретение дорогостоящих медицинских препаратов для лечения онкологических заболеваний.
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Российские военные впервые прибыли в курдский анклав Камышлы с грузом помощи (ФОТО)
Впервые за историю конфликта в Сирийской Арабской республике на территорию контролируемой курдами провинции Хасека российские и сирийские военные доставили гуманитарную помощь.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Российский Центр по примирению враждующих сторон впервые доставил гуманитарную помощь в город Камышлы. Продукты питания и школьные наборы «Подарок первокласснику» к началу учебного года были переданы нуждающемуся курдскому населению, а также в храмы Армянской Церкви и Ассирийской церкви Востока, при которых работают школы и приюты для беженцев из окрестных христианских деревень, разрушенных ИГИЛ*. По словам представителей Центра, в ближайшее время страдающему от войны населению Камышлы будет оказана медицинская помощь.
Самолет прибыл в населенный пункт Камышлы с 6 тоннами продовольствия и наборами для школьников, его встречал лично губернатор провинции Джаиз Савада Аль-Муса, помимо него на взлетно-посадочной полосе присутствовали представители национального комитета примирения и управления.
Данная структура сформирована по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Благодаря работе этого комитета стало возможно проведение этой гуманитарной акции. НКПУ представляет собой трехстороннюю комиссию, в которую входят представители различных конфессий, проживающих на территории Сирии.
Основной целью работы комитета является решение социальных проблем, восстановление мирной жизни, ремонт и строительство инфраструктуры, оказание помощи семьям погибших, освобождение пленных и незаконно удерживаемых лиц, разминирование территории.
НКПУ позволяет представителям конфликтующих на территории Сирии сторон находить мирное решение в спорных вопросах. Комитет должен стать фундаментом, на котором будет строиться мирное сосуществование в Сирийской арабской республике представителей различных религий и народностей.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Боевики в Алеппо хотят сдаться российским военным
Главарь крупного незаконного бандформирования на границе провинций Идлиб и Алеппо вышел на связь с российскими военными, заявив о готовности сложить оружие и вернуться к мирной жизни при посредничестве РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
«Российские офицеры провели видеоконференцию с представителем (командиром) вооруженного отряда, который насчитывает более 600 человек, плюс почти у каждого есть семьи, жены, дети. Находятся они где-то в южной части провинции Алеппо (на границе с Идлибом). Как сообщил командир, имя которого не называем в целях его безопасности, раньше они действовали совместно с группировкой «Джебхат-ан-Нусра»*, но сейчас разочаровались в проводимой ими политике. (Он сказал, что) время показало, что «Джебхат-ан-Нусра» — это не умеренная оппозиция, которая ведет борьбу против ИГИЛ* и ставит высокие цели процветания страны, тем самым вводя в заблуждение массу людей, а настоящие бандиты, жаждущие легкой наживы», — рассказал собеседник агентства.
По словам боевика, в рядах «Нусры» на сегодняшний день большое количество иностранных наемников, от рук которых погибло большое количество сирийских граждан, включая женщин и детей.
«Поэтому сейчас мы твердо решили больше с ними не сотрудничать, но не знаем, что делать дальше, как сложится наша судьба. Мы хотим мира и светлого будущего для наших детей», — добавил главарь бандформирования.
Российский офицер, в свою очередь, подчеркнул, что только за последнее время более 500 человек сложили оружие и перешли на сторону правительства.
И предложил им дальнейшее сотрудничество, гарантировал, что в случае если они перейдут на сторону официального правительства, Россия как нейтральная сторона обеспечит их безопасность, окажет медицинскую и гуманитарную помощь и будет содействовать амнистированию всех, кто не совершал тяжких преступлений.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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