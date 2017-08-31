Разбор Разведданных. 30.08.2017 гг. О смене элит…

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Очень хочется поверить во все это, но пока это похоже на пропаганду. Вряд ли Владимыч готов или хочет кого то арестовывать. Пока что едреная Дума по его намеку освободила от подоходного налога Усманова, Ротенберга, Тимченко и ряд депутатов, у которых активы за границей и семьи у них там же. Все самые бедные. А все названные силовые структуры готовы охранять этих олигархов и этих чиновников, но ни как не арестовывать их.
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Брахман,благодарю!Супер!Вот это материал для ЯП!Конечно часть комментаторов не дотямает,но это их проблема.Сергею,конечно,спасибо за совет изучать ДОТу,но кроме этих знаний,надо знать и иностранные языки,знать на какие газеты ориентироваться,на каких авторов,то есть быть профессионалом в ориентации среди мировых игроков,как и какие кланы действуют,каков расклад,кто значим и что значимо.Радуется душа,что такие спецы вырощены нашим народом!