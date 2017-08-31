“Наши спецслужбы взорвут”: установка арки Крымского моста привела в ярость боевика “Азова”
10:00. 31 августа 2017 Просмотров - 546 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Установка железнодорожной арки Крымского моста поразила "азовца" Станислава Краснова. "Оказалось, что мост строили-строили и построили", - написал он в соцсетях.
Краснов, который ранее возглавлял гражданский корпус (ГК) "Азов – Крым", констатировал, что мост в Крым через Керченский пролив практически достроен. Подтверждением этому стала установка арки железнодорожной части объекта, под которой в среду прошел первый корабль "Святитель Алексий".
"Где все "эксперты" и "аналитики", которые кричали, что моста из России в Крым не будет? А как же "дно не выдержит", "течение все снесет", "наши спецслужбы взорвут", "это все фотошоп"? Все уже. С сегодняшнего дня (мост) фактически есть. До открытия остались считанные месяцы", - пишет боевик.
По утверждению Краснова, Керченский мост станет концом украинских портов Бердянск и Мариуполь, которые обанкротятся без больших грузовых кораблей. В последние недели проход судов через Керченский пролив неоднократно приостанавливался из-за строительства моста, но Киев реагировал на это лишь "слезливыми слабыми заявлениями".
Боевик подозревает, что постройка Керченского моста стала возможной из-за сговора коррумпированных украинских олигархов с Россией. По той же причине, считает он, Киев продолжает активно торговать с Крымом.
Также "азовец" признал, что все действия Киева в отношении российского Крыма, в частности товарная и энергетическая блокада, не возымели эффекта, поскольку республика сумела хорошо подготовиться к этому. Сегодня в "изолированном" Крыму идут международные экономические форумы, здесь выступают мировые звезды и работают десятки европейских депутатов, констатировал он.
Григорий Егоров