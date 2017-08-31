“Наши спецслужбы взорвут”: установка арки Крымского моста привела в ярость боевика “Азова”

Установка железнодорожной арки Крымского моста поразила "азовца" Станислава Краснова. "Оказалось, что мост строили-строили и построили", - написал он в соцсетях.

Краснов, который ранее возглавлял гражданский корпус (ГК) "Азов – Крым", констатировал, что мост в Крым через Керченский пролив практически достроен. Подтверждением этому стала установка арки железнодорожной части объекта, под которой в среду прошел первый корабль "Святитель Алексий".

"Где все "эксперты" и "аналитики", которые кричали, что моста из России в Крым не будет? А как же "дно не выдержит", "течение все снесет", "наши спецслужбы взорвут", "это все фотошоп"? Все уже. С сегодняшнего дня (мост) фактически есть. До открытия остались считанные месяцы", - пишет боевик.