Сводки от ополчения Новороссии 11 января 2017
- 13:27 Разведка ЛНР: Киев разместил 4 РСЗО «Град» недалеко от линии соприкосновения.
- 13:14 ВСУ потеряли 7 бойцов во время неудачного штурма Спартака в ДНР.
- 10:50 Обстрел ДНР: В Зайцево в ходе атаки ВСУ повреждено четыре домостроения.
- 10:40 ВСУ обстреляли Ясиноватую, повреждено ж/д депо.
- 10:35 Украинская армия ночью выпустила по прифронтовым территориям ДНР 188 снарядов и мин.
- 09:56 Под Ясиноватой почти две тысячи жителей остались без света в результате обстрела ВСУ.
- 09:51 Бойцы “Азова” под Мариуполем отработали наступление в пешем порядке.
- 09:25 ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
- 09:13 В Генштабе Украины рассказали о потерях на Донбассе в 2016 году.
- Вчера 21:24 ВСУ обстреляли окрестности Горловки.
- Вчера 21:22 Новости ДНР: ВСУ попытались захватить Спартак.
- Вчера 20:43 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 10.01.2017.
Разведка ЛНР: Киев разместил 4 РСЗО «Град» недалеко от линии соприкосновения
Украинские каратели продолжают нарушать Минские соглашения, в части размещения запрещённого вооружения и военной техники вблизи линии соприкосновения с ЛНР.
Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.
«В районе населенных пунктов: Попасная выявлены две 152-мм САУ «Акация»; Орехово отмечена огневая позиция одной 122-мм САУ«Гвоздика»; Троицкое обнаружены оборудованные позиции, на которых размещены две 122-мм артиллерийские гаубицы Д-30; Мироновка отмечено размещение четырех замаскированных РСЗО БМ-21 «Град», — рассказал он.
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ВСУ потеряли 7 бойцов во время неудачного штурма Спартака в ДНР
Украинские военные вчера перешли в очередное наступление на ДНР, которое закончилось неудачей и потерей семерых украинских военных.
Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Вчера командование ВСУ предприняло попытку захвата в районе н.п. Спартак наших позиций», — отметил он.
По его словам атака была отбита, а ВСУ понесли потери.
«По нашим данным, потери военнослужащих ВСУ составили: двое погибших и пятеро раненных.
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Обстрел ДНР: В Зайцево в ходе атаки ВСУ повреждено четыре домостроения
Четыре домостроения были повреждены накануне вечером в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в поселке Зайцево под Горловкой.
Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о. главы городской администрации Ивана Приходько.
«Вечером, 10 января, от обстрелов ВСУ в Зайцево были зафиксированы повреждения по улицам Карбышева, 4 — повреждена кровля, во дворе дома также поврежден гараж. А также по улицам Рыбалко, 46 и 60», — сказал он.
Он добавил, что информации пострадавших не поступало.
«Мирные жители, когда начинаются обстрелы, всегда прячутся в подвалы и убежища. В этом районе как нигде знают, как себя вести в таких ситуациях», — добавил Приходько.
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ВСУ обстреляли Ясиноватую, повреждено ж/д депо
Украинские военные накануне вечером обстреляли окраины Ясиноватой, повреждено железнодорожное моторвагонное депо РПЧ-12, без света в результате повреждения линии электропередачи остается поселок Красный Партизан.
«Вчера город обстреляли приблизительно с 16:00 до 16:30 со стороны авдеевской промзоны. Повреждено здание железнодорожного моторвагонного депо РПЧ-12, — сообщил ДАН и.о. главы городской администрации Олег Моргун. — Кроме того, без света остается поселок Красный Партизан на окраине города».
Моргун уточнил, что линии электропередачи, которые питали поселок, были повреждены 9 января, однако электроснабжение на Красный Партизан подавалось.
«Вчера нами было принято решение отключить поселок от света во избежание несчастных случаев», — добавил и.о. мэра.
Напомним, что участники Контактной группы на последних в 2016 году переговорах в Минске (21 декабря) договорились об очередном «режиме тишины» в Донбассе. Договоренность предусматривает бессрочное прекращение огня с полуночи по киевскому времени (01:00 по времени ДНР) в ночь на 24 декабря, однако обстрелы со стороны украинских войск не прекратились.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинская армия ночью выпустила по прифронтовым территориям ДНР 188 снарядов и мин
Украинские силовики с вечера выпустили 188 танковых, артиллерийских снарядов и мин по прифронтовым территориям ДНР на Донецком, Ясиноватском и Горловском направлениях. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах Республики.
— сказано в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
Под Ясиноватой почти две тысячи жителей остались без света в результате обстрела ВСУ
Около 1,8 тысячи жителей поселка Красный Партизан под Ясиноватой остались без света из-за обстрела, сообщили в МЧС ДНР.
— говорится в сообщении.
По данным спасателей, без света осталось более 1,8 тысячи жителей поселка, а также котельная, школа и детский сад.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
Бойцы “Азова” под Мариуполем отработали наступление в пешем порядке
Бойцы украинского националистического полка “Азов” совершили марш-бросок на 12 километров под Мариуполем, – об этом сообщили в пресс-службе формирования. Некоторые участники забега были в наушниках, а сзади, на всякий случай, ехала “скорая”.
- сказал сержант “Азова” с позывным “Корд”.
Он заявил, что “парни показали достаточно хороший уровень” и готовы к походам.
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ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
«За сутки украинские силовики 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелу подверглась позиция НМ в районе н.п. Нижнее Лозовое», — говорится в сообщении.
К оглавлению | Источник: news-front.info
В Генштабе Украины рассказали о потерях на Донбассе в 2016 году
За 2016 год потери в вооруженных силах Украины составили примерно столько же, как и в 2014 и 2015 годах, когда фиксировался разгар боевых действий на Донбассе.
Об этом соврал заместитель начальника пресс-службы Генштабы ВСУ Владислав Волошин.
«В 2014 году был Иловайский котел, в 2015 – Дебальцево, но потери приблизительно на таком же уровне», — сказал он.
По официальным данным, погибло 211 украинских военнослужащих, небоевые потери составили 256 военнослужащих.
Однако на самом деле, потери украинских силовиков измеряются тысячами. Власти Украины специально умалчивают о потерях, чтобы не создавать панику в украинском обществе, а главное не выплачивать «боевые» семьям погибших в т.н. «АТО». Из-за повального пьянства на Донбассе среди ВСУ — почти ежедневно гибнут «украинские герои», однако их списывают на «дезертиров».
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ВСУ обстреляли окрестности Горловки
Украинские войска открыли огонь по поселкам Зайцево, Широкая Балка и Озеряновка под Горловкой.
Об этом «Русской Весне» сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
«Около 18.15 украинская сторона начала обстрелы Озеряновки, Зайцево и Широкой Балки. Огонь велся в течение полутора часов», — сказал он.
«Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала», — добавил Приходько.
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Новости ДНР: ВСУ попытались захватить Спартак
ВСУ предприняли попытку захвата населенного пункта Спартак севернее Донецка, трое военных получили ранения, заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.
«Командование ВСУ сегодня в 18.45 после артиллерийской подготовки с применением 122-миллиметровых снарядов предприняло попытку захвата населенного пункта Спартак и наших позиций тремя группами численностью по десять человек при поддержке минометов и огня из двух танков. В связи с этим наши подразделения были вынуждены открыть ответный огонь с применением стрелкового оружия, противник несет потери. По предварительным данным, трое украинских военнослужащих получили ранения», — сказал представитель оборонного ведомства.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 10.01.2017
— Террорист-смертник подорвал себя в Кабуле;
— Сирийские ополченцы перехватили грузовик с боеприпасами террористов;
— ВСУ за сутки более 500 раз атаковали ДНР.
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