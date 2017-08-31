Global Firepower Index 2017
11:54. 31 августа 2017 Просмотров - 199 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Global Firepower выпустил очередной ежегодный отчет-рейтинг https://www.globalfirepower.com/countrie
Рейтинг формируется по более чем 50 параметрам и выходит каждый год, учитывая более 2/3 государств мира.
Первая тройка уже длительное время изменений не претерпевает – США на первом, Россия на втором, Китай на третьем.
Среди заявленных параметров рейтинга:
1. Ядерное оружие не учитывается (только обычные вооружения), но страны им обладающими получают некий бонус к рейтингу.
2. Ранжирование не зависит полностью от кол-ва вооружений, а скорее ориентировано на разнообразие вооружений и его качество.
3. Географические параметры, инфраструктура и природные ресурсы влияют на совокупное место страны в рейтинге.
4. Кол-во населения и доступной рабочей силы играет важную роль в финальной оценке. У кого больше людей, тот как правило стоит высоко в рейтинге.
5. Страны не имеющие выхода к морю не получают штрафа за отстуствие флота. Страны с малым разнообразием морских вооружений, получают штраф.
6. Страны НАТО имеют бонус за счет совокупного использования ресурсов.
7. Текущее военно-политическое руководство любой из стран не принимается во внимание.
8. Цифры взяты из открытых источников на конец 2016 года.
Параметры России согласно отчету:
Демографический и мобилизационный потенциал.
ВВС
Танки, ББМ, артиллерия, РСЗО
ВМФ
Нефть, инфраструктура.
Финансы, география.
Для сравнения.
США.
Демография, мобилизационный потенциал.
ВВС.
Танки, ББМ, артиллерия, РСЗО.
ВМФ
Нефть, транспортная инфраструктура.
Финансы, география.
Китай.
Демография, мобилизационный потенциал.
ВВС
Танки, ББМ, артиллерия, РСЗО.
ВМФ.
Нефть, транспортная инфраструктура
Финансы, география.
Примечательном также показалось то, что Турцию и Египет поставили выше Израиля. Если насчет сравнения с Турцией вопрос спорный, то вот превосходство Египта выглядит весьма сомнительно.
Также можно обратить внимание, что Китаю они второй авианосец не считают, так как его еще доделывали на конец 2016 года, а Британии насчитали аж 2, в то время как по факту есть только 1, да и тот в состоянии доделки, а "Илластриес" уже отправили на слом.
И еще отдельные рейтинги.
Численность вооруженных сил.
Танки.
ББМ.
Ствольная артиллерия.
Боевые самолеты.
Подводные лодки.
Количество кораблей военного назначения. КНДР – великая морская держава.
Торговый флот. Панама как обычно вне конкуренции.
Добыча нефти, включая разведанные запасы.
Полностью смотреть вот здесь https://www.globalfirepower.com/countrie
PS. Сильнейшая армия Европы в этом рейтинге расположилась на 30 месте между Швецией и Мьянмой, даже несмотря на то, что это армия военного времени, в то время как подавляющее боольшинство армий стоящих выше, это армии мирного времени. Рейтинг не иначе составляли агенты Кремля, чтобы оклеветать неньку и ее оборонные усилия.
Источник: colonelcassad.livejournal.com