День, когда начали бомбить Югославию: сумеет ли Белград возродить военную мощь 18 лет спустя (ФОТО)

24 марта 1999 года началась операция НАТО «Союзная сила». В качестве цели была выбрана Югославия, которую возглавлял Слободан Милошевич.

Западная авиация нанесла сокрушительное поражение войскам распадавшегося государства. Ущерб военной и гражданской инфраструктуре оказался настолько велик, что Сербия даже спустя 18 лет не оправилась от бомбардировок. Но взрывоопасная ситуация на Балканах вынуждает Белград возрождать военную мощь. Способна ли Сербия создать боеспособную армию и какой может быть роль России в этом процессе — разбирался RT.

За 2,5 месяца бомбардировок натовские самолёты и артиллерийские орудия поразили около 900 целей на территории Сербии и Черногории, сбросив 21 тыс. тонн взрывчатых устройств, в том числе боеприпасы с радиоактивными примесями (обеднённый уран U 238). В первые дни войны были уничтожены до 70% средств ПВО, поражены ключевые военные объекты.

Североатлантический альянс проводил военную операцию без санкции Совета Безопасности ООН и одобрения официального правительства Югославии. Международное право однозначно трактует такие действия как интервенцию и агрессию против суверенного государства.

НАТО оправдывало вмешательство стремлением защитить косовских албанцев от резни со стороны сербов.

Невосполнимый ущерб

С военной точки зрения первоначальная тактика командования альянса была абсолютно обоснована. В конце марта натовская авиация добилась господства в воздушном пространстве путём ликвидации средств ПВО и истребительной авиации сербов.

Это был первый этап «Союзной силы» (24–27 марта). Второй (27 марта — 24 апреля) предполагал уничтожение военной инфраструктуры Югославии (скопления войск и техники, командные пункты, оборонные предприятия). Однако наряду с военными объектами бомбардировкам подвергались предприятия гражданской промышленности, аэропорты, мосты, жилые дома, школы и детские сады.



Фото: Reuters

Российские и сербские эксперты уверены, что истинная цель натовской операции заключалась в уничтожении социально-экономического потенциала Югославии. Лишённое ресурсов государство под управлением непокорного Милошевича должно было развалиться само собой. Так, собственно, и получилось.

В 1999 году автономный край Косово и Метохия вышел из-под контроля Белграда и в 2008 году объявил о своей независимости, которую поддержали почти все западные государства. В 2006 году в свободное плавание отправилась Черногория, которая в ближайшее время войдёт в состав НАТО.

Сербия лишилась выхода к морю и превратилась в небольшое бедное континентальное государство на юге Европы. Бомбардировки серьёзно повредили около 200 гражданских предприятий: химические фабрики, нефтеперерабатывающие и машиностроительные заводы. Общий ущерб от операции «Союзная сила» составил, по разным подсчётам, от $30 млрд до $100 млрд.

Первоочередной целью НАТО была ликвидация процветающей югославской оборонной отрасли. Известно, что не пострадали только два предприятия. Натовские снаряды не упали на «Первую пятилетку» в городе Трстенике (вероятно, из-за контрактов с западными компаниями). Невредимым остался ещё один завод — «Первая искра» (город Барич). Его не бомбили из-за возможной экологической катастрофы в случае взрыва химикатов.



Фото: Reuters

Разрушенными оказались авиационное предприятие «Утва» (Панчев) и производители стрелкового оружия «Крушик» (Валево), «Црвена застава» (Крагуевац), «Слобода» (Чачак). Патронный завод «Первый партизан» (Ужице) уцелел благодаря расположенным под землёй цехам.

Невосполнимой потерей для Сербии стала утрата крупного предприятия «Джура Джакович», которое производило советские танки Т-70 и модернизированные версии этой модели — М-84. Производство было развёрнуто в городе Славонски-Брод на границе Хорватии и Боснии. Белград лишился контроля над «Джура Джакович» в начале 1990-х. Сейчас предприятие выпускает продукцию гражданского назначения.

Оружие на экспорт

В поздние социалистические времена ежегодный экспорт югославского вооружения оценивался в $4,5 млрд. В прошлом году Сербия продала военной техники и боеприпасов примерно на $500 млн. Таким образом, за минувшую четверть века продажи оружия за рубеж рухнули более чем в 10 раз, учитывая обесценивание самого доллара за указанный период.

При этом глубина падения экспорта в 2000-е годы была просто катастрофической: после бомбардировок сербская оборонка фактически не работала. Например, по данным министерства торговли, в 2005 году Сербия экспортировала военную продукцию лишь на $31,42 млн.

Однако уже в 2006 году этот показатель увеличился до $71,25 млн. После невероятного роста в 2008 году ($224,35 млн) экспорт стал вновь сокращаться. Переломный период для оборонной отрасли Сербии наступил в 2013 году. Четыре года назад Белград отправил за рубеж оружия на $231,99 млн, а в 2014-м году — на $267,85 млн. То есть с 2013 года экспорт сербского вооружения увеличился в два раза.

В 2011 году на возрождающуюся сербскую оборонку обратил внимание британский еженедельник The Economist. По сведениям издания, основным рынком сбыта для Белграда были североафриканские страны, которым требовалось ремонтировать югославскую военную технику. Также на экспорт шли модернизованные варианты югославских гаубиц, противотанковые комплексы и учебные самолёты «Ласточка».



На фото: Сербские войска во время парада в Белграде // Фото: Reuters

По информации сербских СМИ, с 2014 года ведущим покупателем сербской военной техники являются США. Доля Соединённых Штатов в сербском экспорте составляет примерно 60%. Так, «Первый партизан» ежегодно продаёт американцам 100 млн патронов на сумму в $30 млн.

Мощности под производство боеприпасов расширяются. В апреле 2016 года неподалёку от расположенного в Ужице «Первого партизана» началось строительство нового завода для наращивания объёмов выпуска патронов. Правда, премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что продукция будет поставляться сербской армии.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждает, что сербское оружие и боеприпасы активно скупают государства, занимающиеся снабжением боевиков на Ближнем Востоке. Однако организация не обвиняет в этом США. OCCRP считает, что за незаконной переправкой сербского оружия стоят Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ и Турция.

Эксперт аналитического издания Jane’s Defense Weekly Джереми Бинни указывает на то, что оружие из Восточной Европы и техника «советского» образца лучше приспособлены к особенностям войны на Ближнем Востоке, где ключевыми критериями эффективности являются простота и надёжность.

Распространённые OCCRP подозрения Белград не комментирует. Достоверно известно, что по официальным каналам Белград активно сотрудничает с правительством Ирака, которое с 2014 года ведёт войну с ИГИЛ*.

Доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарёва сомневается, что Сербия может быть замешана в нелегальных поставках оружия на Ближний Восток. «Я не думаю, что это вообще возможно. У Сербии нет такого количества вооружения. К тому же в Белграде отлично понимают, что это идёт вразрез с политикой России», — заявила RT эксперт.



На фото: Автоматы «Застава» M70B (вверху) и M93 // Фото: © Wikimedia Commons

Курс на сокращение

Помимо оборонной промышленности, в стадии возрождения находится сербская армия, хотя создание боеспособных войск возможно в весьма отдалённой перспективе. По версии НАТО, бомбардировки 1999 года и столкновения в Косове унесли жизни 5 000 югославских военных.

В 2000-е годы Югославия вступила в полосу «демилитаризации», в результате которой Вооружённые силы заметно деградировали. После ухода Слободана Милошевича новые власти взяли курс на сокращение численности Вооружённых сил, одновременно упали расходы на оборону.

В рейтинге военной мощи Global Firepower сербская армия находится на 83-м месте, уступая большинству европейских стран, включая Хорватию, с которой Белград воевал в 1990-е годы. Численность Вооружённых сил Сербии составляет 52 тыс. человек при 170 тыс. резервистах.

Потенциал нынешней сербской армии трудно сопоставлять с той силой, которую представляла собой Югославская народная армия (ЮНА). К концу 1980-х это была группировка из 200 тыс. человек с развитым оборонно-промышленным комплексом и боеспособными войсками территориальной обороны. В 2000 году ЮНА насчитывала 105 тыс. человек, а уже в 2002 году — 77 тыс.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 1999 году военный бюджет Югославии составил $1,599 млрд, в 2002-м году — $1,234 млрд. В 2004 году на нужды армии было потрачено менее миллиарда долларов. В 2016 году Global Firepower оценил военный бюджет Сербии в $830 млн (чуть более 2% ВВП).

Большая часть военных расходов уходит на социальное и материальное обеспечение войск. Денег на закупку новой военной техники даже у собственных предприятий Белграду катастрофически не хватает. Обороноспособность страны поддерживается в основном за счёт ремонта вооружения югославского производства.

Кто, если не Россия

Сербские сухопутные силы состоят из пяти бригад, причём три из них сосредоточены на юге, вблизи неподконтрольного Косова. Сербские военнослужащие численно и технически значительно превосходят албанских сепаратистов (которые стремятся создать полноценную армию), но сценарий вооружённого конфликта, как считают эксперты, маловероятен.

Самое слабое звено Сербии — это войска ВВС и ПВО. Из данных Global Firepower следует, что на балансе Вооружённых сил 65 боевых самолётов. Костяк авиации составляют устаревшие истребители МиГ-21 и более современные МиГ-29, но тоже советского производства. Также у Сербии нет ни одного ударного вертолёта.

В 1999 году система противовоздушной обороны Сербии была практически полностью уничтожена. Сейчас у Белграда лишь несколько единиц советских ЗРК малой дальности С-125М1Т «Нева» и 2К12 «Куб-М» и десятки переносных комплексов типа «Игла» и «Стрела».

Оптимизм по поводу укрепления сербской армии напрямую связан с Россией. Сербия лишена возможности производить танки, самолёты и средства ПВО, в которых она остро нуждается. В 1999 году Сербия потеряла 14 истребителей МиГ-29 и 24 МиГ-21, 122 танка и БТР, 222 БМП, 454 артиллерийских орудий.

В июне 2016 года Белград получил от РФ два военно-транспортных вертолёта Ми-17В-5. В декабре прошлого года Москва решила безвозмездно передать Сербии 6 истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 разведывательно-дозорных машин (БРДМ-2).

Кроме того, в январе 2016 года военный союзник РФ Белоруссия подарила Белграду 8 истребителей МиГ-29 и 2 дивизиона зенитно-ракетного комплекса «Бук». Не исключено, что в ближайшем будущем Москва и Минск смогут сделать новые предложения, соответствующие запросам сербского руководства.

Доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарёва в беседе с RT констатировала, что Сербия не может удовлетворить военные нужды самостоятельно. По её мнению, помощь России по военной линии совершенно незаменима.



На фото: Сербские военные во время совместных учений «Славянское братство—2016» в Сербии // Фото: РИА Новости

Пономарёва убеждена, что Москва способна полностью перевооружить сербскую армию на безвозмездной основе.

«Для наращивания военной мощи у Сербии нет нужды держать большие по численности войска. Нужны компактные, но чрезвычайно боеспособные силы. Обучением офицеров вполне может заняться Россия. У сербов есть опыт военных действий и высокий боевой дух», — сказала Пономарёва.

«В 1999 году НАТО попыталось вернуть сербов в каменный век. О масштабах бомбёжек говорит тот факт, что территория страны не разминирована до сих пор. Экономика Югославии была разрушена.

Прошло 18 лет, но сегодня мы наблюдаем, пожалуй, начальный период восстановления обороноспособности Сербии», — пояснила эксперт.

Пономарёва подчеркнула, что темпы возрождения сербских Вооружённых сил напрямую зависят от глубины сотрудничества с РФ. Однако слишком тесная дружба с Москвой вызовет раздражение на Западе, с которым Белград не желает вступать в конфликт, считает эксперт.

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«Только Россия заинтересована в появлении на Балканах сильной Сербии, но Белград проводит многовекторную политику и не будет от неё отступать. На мой взгляд, Сербия должна остаться нейтральной страной, но при этом иметь возможность дать отпор потенциальному агрессору», — заключила Пономарёва.

Алексей Заквасин, Кристина Хлусова

* запрещенная в РФ террористическая группировка