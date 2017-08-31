Древний подземный город в Турции

В Турции в долине Гёреме в Каппадокии существует одна местность, ландшафт которой напоминает лунный. Но примечательна она не этим. В 8-9 веках н.э. люди, которые обитали здесь, начали выдалбливать в породе затвердевшего вулканического пепла себе жилища. Никто из них и не предполагал, что под этими самыми жилищами находятся огромные подземные города.

В 1963 году один из жителей города Деринкую обнаружил в своем подвале странную щель. Из нее шел свежий воздух. Так был найден первый и самый большой подземный город, выдолбленный в горной породе. Галереи города соединялись между собой длинными переходами, растянутыми на десятки километров. Город уходит вглубь на 8 этажей. Площадь первого этажа четыре квадратных километра.

В этом городе могут поместиться 300 000 человек одновременно. Этот город был назван, как и верхний Деринкую, что в переводе, кстати, означает подземные шахты. В подземном Деринкую находятся 52 шахты, 15 000 входов.

Самая большая по площади шахта достигает в глубину 85 метров. Система вентиляции, которая снабжает город кислородом, работает до сих пор. В нижней части города находятся резервуары для воды.

Всего в настоящее время в Турции обнаружено 36 городов под землей. По площади они не достигают масштабы Деринкую, но все тщательно спланированы и разработаны. Все эти города соединены между собой туннелями.

Вопросы без ответов

Кто, когда и для чего создал эти города – до сих пор остается загадкой. Существует несколько гипотез, идей и фактов на счет этих подземных городов. Несколько фактов говорит о том, что о существовании этих городов было известно лишь немногим. Их использовали во 2-3 веке н.э. в качестве убежища некоторые христиане. Но строителями были не они.

В нижних слоях были найдены предметы, принадлежащие хеттам, которые жили на этой территории с 1800 по 1300 года до н.э. Хетты захватывали один раз Вавилон. Цари хеттов считались богоподобными, как фараоны Египта. Официальной версией считается, что именно они и строили эти города.

Вентиляционная шахта

Но вот для чего? Если от врагов – то враг с поверхности мог легко заставить голодать жителей подземных городов. Есть предположения, вполне небезосновательные, что жители этих подземных городов опасались воздушных противников.

Подземные города по всему миру

С изобретением специальной техники для изучения подземных пород были обнаружены подобные подземные города по всему миру. Сейчас ведутся исследования этих городов. Самое многообещающее в Украине недалеко от села Триполье. Эта цивилизация намного древнее и высокоразвитее Шумера, Древнего Египта и Вавилона. Именно эта цивилизация изобрела колесо и солнечный календарь. В числе предположений о конце этой цивилизации было то, что они ушли жить под землю. Исследования подтверждают это, как и то, что трипольцы очень долгое время вели под землей активную деятельность.

В настоящее время исследуются также пустыни Гоби. Эти пустыни являются труднодоступными для изучения, потому как находятся на запретной территории, связанной с Шамбалой.

Еще во времена средневековья испанец Франсиско Писарро сообщал. Что им обнаружены вхлды в подземные тоннели, которые расположены на священной горе Гуаскаране, принадлежавшей инкам. Лишь в 1991 году в том районе спелеологами были обнаружены эти туннели, которые ведут в пещеры, в которых присутствовала человеческая деятельность. Одна из пещер оборудована каменной плитой, вращающейся на шарах.

Следы же хеттов, которые, по предположению, могли построить подземные города в Турции, теряются только после Средневековья. Получается, что высокоразвитая цивилизация смогла просуществовать тайно в течение 2000 лет, а после этого исчезла. После этого можно сделать только один вывод: жить под землей втайне от наземных жителей все-таки можно!