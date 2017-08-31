Да здравствует гречка!

Почему только выходцы из СССР едят гречку

Удивительно, но гречневую крупу, недорогую и полезную, употребляют в пищу только некоторые народы. В Западной Европе, несмотря на то, что гречку причисляют к здоровой пище, ее не едят вовсе. Но почему-то выходцы из СССР, ныне проживающие в других отдаленных странах, скучают по гречневой каше и при случае стараются купить эту невзрачную коричневую крупу, почитаемую ими как благо.

Откуда взялась гречка

Издревле гречиха росла в Северной Индии, Гималаях, Южной Сибири и на Алтае. Российские археологи до сих пор находят окаменелые зерна гречки в курганных захоронениях алтайцев и на раскопанных уральских стоянках азиатских кочевников, датируемых веками до нашей эры. Известно, что растение это неприхотливое и может давать сносный урожай на земле, в которой никакая другая зерновая культура произрастать не будет. Постепенно об этой крупе стало известно на самых отдаленных территориях и у разных народов. Но, опять же в силу своей неприхотливости, а также удивительной способности самостоятельно вытеснять сорняки со своей земли, еще с VII века нашей эры гречиха стала самой популярной зерновой культурой исключительно в районах славянского расселения. Поэтому приготавливаемые из нее продукты стали национальными блюдами у славян, а у нас ими исстари являлись каши.

Хотя название растения и указывает на Грецию, греческие монахи, занимавшиеся на Руси миссионерством, всего лишь научили местное население сажать эту зерновую культуру, а также использовать ее в пищу. В самой же Греции о «византийском зерне» знали, но там питались черной, горькой кашей только нищие.

Где еще едят гречку

На всех территориях исторического произрастания этой зерновой культуры гречку употребляют в пищу до сих пор, но она все равно считается «дешевой» едой, хотя, например, в той же северной Индии и в Непале ее уже редко можно встретить в продаже. Местное население знает этот продукт, там традиционно жарят гречку со специями, но потребляют весьма неохотно, несмотря на то, что о ее полезных свойствах теперь уже известно всему миру.

В Китае гречка растет худшего качества, чем, например, в России, и поэтому китайцы начали ее закупать на Украине и в Белоруссии. В Поднебесной тоже считают гречку не престижной едой, но и там стало модно заботиться о своем здоровье и китайские врачи рекомендуют своим пациентам гречку… пить. Теперь ее заваривают как чай и стараются выпивать в день не меньше двух стаканов настоя.

В Корее и Японии гречка всегда была распространена, но в виде муки. Корейцы до сих пор пекут из нее пышные ароматные булочки – саэ ме дук, а японцы готовят вкуснейшую лапшу WOK характерного коричневого цвета.

Помимо азиатских и славянских стран еще гречку едят в Израиле. Еврейский народ долгое время проживал на территории Российской империи и это не могло не отразиться на его вкусовых пристрастиях. Гречневая каша, сваренная по-еврейски, называется «варнишкес» и помимо гречки в нее входит пшеничная мука и лук.

Почему гречневую кашу едим только мы?

В Западной Европе и Америке гречневая крупа из-за своей неприхотливости к произрастанию всегда считалась кормом для скота. Более того, диетологи всего мира утверждают, что сваренная (без соли) гречка — горькая и имеет явный химический привкус. Этому немало удивляются все выходцы из СССР, которые отлично знают, что это не так. Но оказывается, что любой взрослый человек, впервые пробующий сваренную гречку, ощущает именно такой, горький и неприятный вкус, и лишь те люди, которые ели эту кашу с детства, сформировали в своей памяти ее сладковатые вкусовые качества. В СССР с питанием всегда было плохо, народ, в отличие от номенклатурных лиц, не имел достаточно средств к существованию и стремился приобретать только дешевые продукты, к которым относилась и гречка. Поэтому гречневую кашу на просторах советской страны ели все, независимо от возраста. Привыкнув к ней с детских лет, представители народов СССР зачастую кормили этой кашей и своих детей, ведь жизнь в ныне суверенных странах, когда-то являвшихся советскими республиками, остается непростой до сих пор.

Диетологи утверждают, что привыкать к потреблению вареной гречки действительно надо с детства, только тогда можно насладиться ее вкусом. Но есть ее нужно обязательно, на сегодняшний день только эта крупа способна нормализовать кровяное давление, гормональный фон, уровень сахара в крови, поднимать гемоглобин, повышать иммунитет, выводить из организма шлаки и избыток холестерина. И только у выходцев из СССР и их детей получается это делать, не морщась от горечи гречневой крупы.

http://naspravdi.info/novosti/da-zdravstvuet-grechka

Источник: slavyanskaya-kultura.ru