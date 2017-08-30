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В Архангельской области ученые нашли загадочные отверстия в земле

20:20. 30 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Ученые, обследовавшие с помощью аэросъемки труднодоступные районы Архангельской области, занятые эвенкийскими тайгой и болотами, к своему изумлению обнаружили на поверхности земли загадочные отверстия, которые имеют четко геометрическую структуру.

В Архангельской области ученые нашли загадочные отверстия в земле

Это явно не природное явление, что и насторожило участников этой научной экспедиции. Во-первых, отверстия – явно рукотворные, во-вторых, их никогда ранее здесь не видели, а потому некоторые исследователи сделали предположение, что это – следы НЛО или какой-то иной деятельности инопланетян. Вот что можно прочитать в отчете ученых:

Все отверстия на территории Пинежского района Архангельской области похожи друг на друга, в них прослеживается четкий геометрический порядок, особенно если просмотреть эти странные углубления на спутниковых фотоснимках (координаты 63°46′N 44°34′E). Диаметр каждого отверстия составляет приблизительно восемь-девять метров. Что это – пока не понятно, поскольку по одним фотографиям нельзя сделать какой-то определенный научный вывод.

В Архангельской области ученые нашли загадочные отверстия в земле

Но если ученые, как правило, долго раскачиваются, к тому же опираются на государственную дотацию своих исследований, то энтузиасты из «Архангельск-Космопоиска» отправились к загадочным отверстиям буквально на следующий день после их обнаружения с воздуха. Вот что пишет один из участников этой добровольческой экспедиции:

Когда мы добрались до этих фантастических отверстий в земле, то обнаружили, что большая часть их уже затянута мхом. Местность болотистая, кругом топь, поэтому подойти ближе к загадочным углублениям в земле было просто невозможно. Удивило нас то, что только вокруг этих аномальных отверстий растут березки – и больше нигде. Однако судя по ним, можно с уверенностью сказать, что появились эти отверстия здесь много лет назад.

В Архангельской области ученые нашли загадочные отверстия в земле

Уфологи, рассматривая странную аномалию Архангельской области с помощью фотоснимков спутника, обнаружили в двух километрах от загадочных геометрически правильных углублений в земле еще какие-то фантастические структуры. А это что такое? Как полагают независимые исследователи, данный труднопроходимый болотистый район выбран инопланетянами для каких-то своих целей, для нас совершенно непонятных. Отсюда все эти аномалии…

В Архангельской области ученые нашли загадочные отверстия в земле



Источник: nashaplaneta.su

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