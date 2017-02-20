Аномальные артефакты Сибири

На территории Сибири, от Урала и до Приморья, находят порой удивительные артефакты, происхождение которых ставят ученых в тупик. Но немало найденных артефактов пропадает бесследно и эта проблема не вчерашнего дня. Что пытаются скрыть глобалисты и их пособники от общественности, почему нас пытаются загнать в рамки определённых знаний, почему так происходит?- "В заполярной Игарке обнаружено много обломков халцедона, имеющих странные поверхности или подозрительно ровную шлифовку, сродни нынешней лазерной, хотя этот материал вместе с гравием добывается из местного карьера, с уровней, датируемых как минимум в 50-150 тысяч лет.Среди этих кусков кварцита явными артефактами являются, по крайней мере, два.Один из фрагментов (на снимке) содержит 4 символа, заключённые в треугольники (они попарно и последовательно связаны между собой внутренним смыслом), второй меньше размером и пострадал больше – риски треугольников и внутренних изображений прочитываются частично. Полупрозрачные обломки сероватого или желтовато-зелёного цвета (зависит от освещения) несут на себе следы термического воздействия (взрыва? извержения?) – во всяком случае, присутствует впечатление скоротечного процесса (желтовато-бурый цвет в некоторых углах, оплавленные кромки). Дополнительную окатку камни явно получили либо на дне древнего моря, либо во время катаклизмов ледникового периода. Оттенок камней открывает путь к возможному объяснению, почему в сохранившемся предании бытует версия, будто "скрижаль" учителя рода человеческого была написана на пластинке изумруда (т.е. минерала зелёных оттенков).Судя по чистоте и ёмкости символов, трёхлучевой свастике (а не, скажем, крестообразной), данная информация намного старше известных нам цивилизаций, включая египетскую.Сознательно или случайно, искажённые отголоски этой символики разбросаны по масонской, алхимической, оккультной литературе, энциклопедиям и справочникам. Теперь есть доказательства, что подобные знаки – непридумка тайных обществ прошлых веков, а вполне реальное наследство, доставшееся нам от предыдущих цивилизаций.В южном Приморье (Партизанский район) были найдены обломки постройки, сделанные из материала, который не может быть пока получен с помощью современных технологий. При прокладке лесовозной дороги трактор срезал оконечность небольшой сопки. Под четвертичными отложениями оказалась какая-то постройка или конструкция небольшого (не более 1 м в высоту) размера, состоящая из конструктивных деталей разной величины и формы.Как выглядела конструкция неизвестно. Бульдозерист за отвалом ничего не видел и растащил обломки конструкции метров на 10. Осколки собрал геофизик Юрковец Валерий Павлович. Они имеют идеальные геометрические формы: цилиндры, усеченные конусы, плиты. Цилиндры представляют собой емкости.Вот его комментарий: "Только через десять лет я догадался сделать минералогический анализ образца. Детали постройки оказались выполнены из зёрен кристаллического муассанита, сцементированного тонкозернистой муассанитовой же массой. Размер зёрен достигал величины 5 мм при толщине 2-3 мм".Получение кристаллического муассанита в таких количествах, чтобы "построить" что-то большее ювелирного изделия в современных условиях невозможно. Это не только самый твёрдый минерал, но и самый кислото -, термо -, щелочно – стойкий. Уникальные свойства муассанита используются в аэрокосмической, ядерной, электронной и других суперсовременных отраслях промышленности. Каждый кристалл муассанита стоит примерно 1/10 от такого же размера алмаза. При этом выращивание кристалла толщиной более 0,1 мм возможно только на специальных установках, использующих температуру свыше 2500 градусов.- В 1991 году большая геологоразведочная экспедиция искала золото на Приполярном Урале. А нашла нечто совершенно необычное, множество странных пружинок.Они почти целиком состояли из вольфрама! Однако вольфрам в природе встречается только в виде соединений. К тому же, пружинки имели чрезвычайно правильную форму, а некоторые были снабжены молибденовыми сердечниками или оканчивались вольфрамовой капелькой. Словно оплавились. А температуру плавления вольфрама помните? Более трёх тысяч градусов по Цельсию, самый тугоплавкий металл! По доле вольфрама в составе видно, что назначение неизвестной пружинки – идентичное спирали накаливания лампочки. Но смущает присутствие ртути.Ученые провели сравнительный анализ спирали обычной лампочки и чукотской. Морфологически их поверхности существенно отличаются. У обычной лампы она гладкая. Диаметр проволоки составляет около 35 микрометров. Проволока же в пружинке неизвестного происхождения имеет на поверхности продольные "регулярные" канавки с оплавленными краями, а её диаметр – 100 микрометров. Вольфрамовые пружинки были обнаружены в нетронутых цивилизацией таёжных уголках на глубинах 6-12 метров. А это соответствует верхнему плейстоцену, или ста тысячам лет до нашей эры! Эти артефакты явно искусственного происхождения.- Команда учёных и исследователей, когда вернулась из экспедиции в Долину мёртвых в Сибири и заявила, что им удалось найти доказательства существования, по меньшей мере, пяти легендарных котлов.Ведущий учёный этого проекта Микель Висок заявил следующее в своём интервью одной российской газете:"Мы отправились в Долину смерти, чтобы своими глазами увидеть и исследовать металлические котлы, которые по уверению местных жителей существуют в тундре, и мы действительно нашли пять металлических объектов, погребённых в болоте".Микель раскрыл следующие детали относительно этих металлических объектов:Каждый из них погружён в маленькое заболоченное озерцо. Объекты совершенно точно металлические. Учёные заходили в каждое озерцо и ходили по крыше этих объектов, при этом они издавали при постукивании металлический звук.Верхушки этих объектов очень гладкие, но на них есть острые выступы по внешним краям. Когда его спросили, что сами члены команды думают о своей находке? Микель отказался давать какие-либо комментарии, только ответив: "в этом месте определённо находится что-то странное, мы не имеем понятия, что это такое, или для чего оно использовалось".- Исследователь Василий Михайлович Дегтярёв (1938-2006) в 1950-1970 гг. трудился на приполярных дальневосточных золотых приисках. Сначала в качестве заключённого, а потом – вольнонаёмного рабочего. Это были верховья реки Анадырь с впадающими в неё притоками Танюрер, Белая, Большая Осиновая и др., берущими своё начало за Полярным кругом и текущими на юг.Самое удивительное то, что однажды весной склоны отвалов с южной стороны вдруг зазеленели то тут, то там. Тяжко трудившиеся люди не обратили на это внимание, пока однажды Василий Михайлович не вскарабкался на них. Что же он там увидел? Он увидел, что на склонах отвалов созрели плантации редиски!!! Но их никто не высевал! Восхитившись, народ редиску ту съел. Но так и остался в недоумении: откуда же она взялась? По-видимому, семена редиски, оставленные в поселениях людей некогда тёплых приполярных областей, хорошо сохранились в вечной мерзлоте и, спустя несколько столетий, взошли, прогревшись на солнце. Скорее всего, это осталось от древних жителей Биармии, так называлось одно из дрених княжеств на Севере.- В Сибири, чтобы добраться до золотоносных пластов, добытчики вскрывали в вечной мерзлоте грунт на глубину до 18 м и перемещали его. В результате получались громадные отвалы пустой породы, в которой часто встречались отполированные круглые каменные шары величиной с футбольный мяч.Такие же шары, но не отполированные, во множестве встречаются в Южном Приморье и представлены в сельском частном археологическом музее С. Н. Горпенко в Приморье, в селе Сергеевка.Такие же каменные шары во множестве встречаются на острове Чампа, который является одним из многочисленных островов арктического архипелага Земля Франца-Иосифа, административно расположен в Приморском районе Архангельской области России.Он относится к наиболее удалённым уголкам России и практически не изучен. Территория этого острова относительно невелика (всего 375 кв.км) и привлекательна не столько живописными, нетронутыми цивилизацией, арктическими пейзажами, как загадочными каменными шарами довольно внушительных размеров и идеально круглой формой, которые заставляют теряться в многочисленных догадках относительно их возникновения на этих необитаемых землях.На сегодняшний день существует несколько теорий происхождения этих загадочных шаров, хотя, каждая из них неидеальна и в целом не даёт ответа на многочисленные вопросы, связанные с этими загадочными объектами острова Чампа. По одной из версий, эти шары – результат обмывания водой обычных камней до столь идеально округлой формы. Но если с камнями небольших размеров эта версия ещё звучит правдоподобно, то в случае трёхметровых шаров как-то не очень убедительно. Некоторые даже склонны считать, что эти шары – результат деятельности внеземной цивилизации или же мифической цивилизации гиперборейцев. Официальной версии нет, и каждый побывавший на острове создаёт свою собственную теорию происхождения этих загадочных шаров.Можно подумать, что на острове существует целый сад каменных шаров, но это не так. Большая часть их располагается вдоль побережья, а в центре острова не встречается ни единого: с ледяного плато взору открывается сплошная пустота, что порождает очередные загадки без ответов. Удивительно и то, что среди всех иных арктических островов нигде не обнаружено такое чудо природы, как на острове Чампа.Почему каменные шары сосредоточены именно на острове Чампа, откуда они взялись? Вопросов немало, но ответы не найдены до сих пор.Странные ровные линии на земле севера, снято из иллюминатора самолета.- В Приморском крае, села Чистоводное, существует Парк Драконов (Город Драконов) – это природный скальный парк удивительных и Монументальных каменных образований.Очень сложно и, наверное, невозможно представить, что в гранитном монолите естественным путём, выветриванием или ещё каким способом, природой удалось оставить такие следы, как допустим вот этот отпечаток человеческой ноги (его размеры почти в рост человека – более 1,5 метров). Находится камень – на тропе к радоновому источнику, а необычная каменная фигура похожа на мифическое существо.- На отдаленном полуострове Камчатка, в 200 км от села Тигиль, университетом археологии Санкт-Петербурга обнаружены странные окаменелости. Подлинность находки была сертифицирована. По словам археолога Юрия Голубева, открытие удивило ученых по своей природе, оно способно изменить ход истории (или предыстории).Это не первый случай, когда в этом регионе находят древние артефакты. Но, эта находка, на первый взгляд, инкрустированная в скале (что вполне объяснимо, поскольку на полуострове находятся многочисленные вулканы). Анализ показал, что механизм изготовлен из металлических деталей, которые, кажется, в совокупности формируют какой-то механизм. Самое удивительное в том, что все части были датированы в 400 миллионов лет!Юрий Голубев прокомментировал:Туристы, которые первые нашли это место, обнаружили эти останки в горных породах. Мы отправились в указанное место, и поначалу мы не понимали, что мы видели. Были – сотни зубчатых цилиндров, которые казались частью машины. Они были в отличном состоянии, как если бы они были заморожены в течение короткого периода времени. Необходим был контроль области, потому что скоро любопытные стали появляться в большом количестве.Никто не мог поверить, что 400 миллионов лет назад мог бы существовать на Земле, даже человек, не то, что машины и механизмы. Но вывод – четко указывает на существование разумных существ, способных на такие технологии. Но ученый мир отреагировал – это водоросли, пусть даже и металлические.- В 2008-2009 гг проводились научные исследования Патомского кратера, по результатам которого был опубликован отчёт, в котором говорилось, что под кратером на глубине 100 метров учёные обнаружили странный объект и с тех пор тишина. Науке стало неинтересно или ей "приказали" забыть?- В Омской области нашли черепа удивительной формы, они похожи на вытянутые черепа инков, на Перуанские, Египетские и другие, такие же с удлинённой затылочной частью. Уникальную находку восьми черепов обнаружили возле села Усть-Тара, но в Омске остался один, остальные отправили на экспертизу в Томск. Археологи Омска за проведённую экспертизу не смогли расплатиться и черепа остались в Томске, интересно, какова судьба их сегодня? По последней информации, их законсервировали на сохранение, и спрятали с глаз долой потому, что наука не в состоянии объяснить их происхождение.Но ведь давно уже известно, что это принадлежность к жречеству, или как считали в разных странах – к богам. Именно простой народ, подражая этим людям с необычайными способностями, стал деформировать черепа своих детей, чтобы приблизиться к богам. Их способности объяснены в выложенном посте "Зеркала Козырева".- В Сибири были обнаружены и исследованы жертвенники, святилища и культовые сооружения наших предков III – II тысячелетий до нашей эры. Представьте себе храм в виде шестиугольника длиной 13 метров, ориентированный по линии север – юг, с двухскатной крышей и полом, покрытым ярко-красной минеральной краской, сохранившей свою свежесть до наших дней. И все это в Приполярье, где само выживание человека ставится наукой под сомнение!Теперь поясню об изначальном происхождении шестиконечной звезды, именуемой сейчас "звездой Давида".Наши древние предки, или по науке "праиндоевропейцы", треугольником помечали лобковую часть женских глиняных фигурок, олицетворяющих богиню-мать, прародительницу всего живого, богиню плодородия. Постепенно треугольник, так же, как и изображение угла, обозначающее женское начало вне зависимости от положения их вершин, стал широко использоваться для орнаментации глиняной посуды и других изделий.Треугольник, обращенный вершиной вверх, стал обозначать мужское начало. В Индии позже гексаграмма явилась символическим изображением распространенной религиозной скульптурной композиции йонилинг. Этот культовый атрибут индуизма состоит из изображения женских половых органов (йони), на которых установлено изображение эрегированного мужского члена (линг). Йонилинг, как и гексаграмма, обозначает акт совокупления между мужчиной и женщиной, слияние мужского и женского начал природы, в котором зарождается все живое. Так гексаграмма-звезда – превратилась в оберег, в щит от опасности и страдания. Гексаграмма, сегодня известная как звезда Давида, имеет очень древнее происхождение, не привязанное к конкретной этнической общности. Она встречается в таких культурах, как шумеро-аккадская, вавилонская, египетская, индийская, славянская, кельтская и другие. Например, позже в древнем Египте два скрещённых треугольника стали символом тайных знаний, в Индии это стало оберегом – "печать Вишну", а у древних славян этот символ мужского начала, стал принадлежать богу плодородия Велесу и называться "звездой Велеса".Во второй половине XIX века шестиконечная звезда стала одной из эмблем Теософского общества, организованного Еленой Блаватской, а позже – Всемирной сионистской организации. Сейчас шестиконечная звезда является официальным государственным символом Израиля.В национал-патриотической среде существует однозначное заблуждение, что шестиконечная звезда в православной традиции и в иудаизме – одна суть и тот же символ. Для нашего православия – это Вифлиемская звезда, символизирующая рождение Христа и к иудаизму никакого отношения не имеет.Также в сибирском Приполярье были найдены и позже пропали следующие артефакты.Почему скрываются артефакты, почему некоторые из них уничтожаются, почему в Ватикане столетиями собираются в архив древние книги и никому их не показывают, а только посвящённым? Почему так происходит?События, о которых мы слышим с голубых экранов, печатных изданий и средств массовой дезинформации касается, в основном, политики и экономики. Внимание современного обывателя намеренно концентрируется на двух этих направлениях, чтобы скрыть от него вещи не менее важные. О чём идёт речь – подробно далее.В настоящее время планету захлестнула цепь локальных войн. Это началось сразу после объявления Западом холодной войны Советскому Союзу. Сначала события в Корее, потом во Вьетнаме, в Африке, Передней Азии и т.д. Сейчас мы видим, как война, разразившаяся на севере африканского континента, медленно подбирается к нашим границам, уже бомбят мирные города и сёла юго-востока Украины. Все понимают, если падёт Сирия, то следующим будет Иран. А что за Ираном? Возможна ли война НАТО с Китаем? По мнению некоторых политиков, реакционные силы Запада в союзе с мусульманскими фундаменталистами, вскормленными бандеровцами, могут обрушиться на Крым, на Россию, а финалом будет Китай. Но это только внешний фон происходящего, так сказать, видимая часть айсберга, состоящая из политического противоборства и экономических проблем современности.Что же скрыто под толщей невидимого и неизвестного? А скрывается вот что: где бы ни происходили военные действия, неважно, в Корее, Вьетнаме, в Индонезии, на севере Африки или на просторах Передней Азии, Украины, везде вслед за войсками НАТО, за американскими, европейскими и мусульманскими вояками, продвигается невидимая армия той силы, которая пытается править миром.Чем же занимаются эти, мягко говоря, представители военного присутствия, если главной их обязанностью является разорение музеев на захваченных территориях? Они занимаются присвоением самого ценного, что находится под охраной оккупированных войсками НАТО государств. Как правило, после военного конфликта на той или иной территории, исторические музеи превращаются в самую настоящую свалку разбитых и перепутанных артефактов. В такой хаос, в котором сложно разобраться даже крупному специалисту. Всё это делается намеренно, но вопрос, куда исчезает награбленное, неужели в Британский музей или другие музеи Европы? Может в национальные исторические музеи Америки или Канады? Интересно то, что захваченные ценности не появляются ни в одном из выше названных заведений и поэтому нельзя предъявить счёт ни одной европейской стране, так же, как и американцам, и канадцам. Вопрос: где оседают вещи, взятые из исторического музея Багдада, Египта, Ливии и других музеев, куда ступила нога натовского солдата или наёмника из французского интернационального легиона? Теперь вот проблема возврата золота скифов Украины и Крыма, вернут ли или только часть, остаётся под вопросом, и никто на это не обращает внимания из-за развязанной войны олигархических властей Украины против собственного народа.Ясно одно, что все украденные артефакты прямым ходом поступают в тайные масонские хранилища, либо в подземелья Ватикана. Невольно возникает вопрос: что пытаются скрыть глобалисты и их пособники от общественности?Судя по тому, что удалось понять, в тайники масонского ордена поступают вещи и артефакты, связанные с древнейшей историей человечества. Например, из музея Багдада исчезла скульптура крылатого демона Пацуцу, по предположению, этот демон являлся образом неких существ, пришедших на Землю в незапамятные времена. В чём его опасность? Может быть в том, что он мог натолкнуть на мысль, что люди являются не продуктами эволюционного развития по теории Дарвина, а прямыми потомками пришельцев из космоса. На примере скульптуры Пацуцу и связанных с ней артефактов можно сделать вывод, что масонские ищейки крадут из музеев артефакты, которые рассказывают о подлинной истории человечества. Причем, это происходит не только на Западе, но и у нас, на территории России.К примеру, можно вспомнить о Тисульской находке. В сентябре 1969 года в селе Ржавчик Тисульского р-на Кемеровской области, с глубины 70 метров из-под угольного пласта был поднят мраморный саркофаг. При его вскрытии собралось всё село, это стало шоком для всех. Ларец оказался гробом, до краёв наполненный розово-голубой кристальной чистоты жидкостью. Под ней покоилась высокая (около 185 см.) стройная, красивая женщина, лет тридцати, с тонкими европейскими чертами и большими, широко раскрытыми голубыми глазами. Прямо персонаж из сказки Пушкина напрашивается. Вы можете найти подробное описание этого события в интернете, вплоть до фамилий всех присутствующих, но есть много лживого вброса и искажённых данных. Одно известно, что место захоронения после было оцеплено, были вывезены все артефакты, а за 2 года, по неизвестным, причинам погибли все свидетели произошедшего.Вопрос: куда всё это было вывезено? По оценке геологов, это декембрий, примерно 800 млн. лет тому назад. Ясно одно, научным кругам о Тисульской находке ничего не известно.Ещё пример. На месте Куликовской битвы, сейчас стоит Старо-Симоновский монастырь в Москве. При Романовых поле Куликово переместили в Тульскую область, а в наше время, в 30-е годы, на настоящем месте братской могилы, усыпальницу павших здесь воинов Куликовской битвы разобрали, в связи со строительством Дворца культуры имени Лихачёва (ЗИЛ). Сегодня Старый Симонов монастырь расположен на территории завода "Динамо". В 60-х годах прошлого века, там просто отбойными молотками раздробили в крошку бесценные плиты и надгробия с подлинными древними надписями, и вывезли всё это вместе с массой костей и черепов самосвалами на мусор, спасибо, что хоть восстановили захоронение Пересвета и Ослябя, но настоящего уже не вернуть.Ещё пример. Найдена объёмная карта в камне Западной Сибири, так называемая "Чандарская плита". Сама плита искусственная, изготовленная по технологии, не известной современной науке. В основании карты, прочный доломит, на него нанесён слой диопсидового стекла, его технология обработки пока науке неизвестна. На нём воспроизведён объёмный рельеф местности, и третий слой представляет собой напылённый белый фарфор.Создание такой карты требует обработки огромных объёмов данных, которые могут быть получены только методом аэрокосмической съёмки. Профессор Чувыров говорит, что этой карте не больше 130 тысяч лет, но сейчас она пропала.Из выше приведённых примеров следует, что в советское время на территории страны действовала та же самая тайная организация, по герметизации древних артефактов, что и на Западе. Без сомнения, действует она и в наше время. Этому есть недавний пример.Несколько лет назад для изучения древнего наследия наших предков, на территории Томской области была организованна постоянно действующая поисковая экспедиция. В первый же год работы экспедиции на одной из сибирских рек было открыто 2 солярных капища и 4 городища. И всё это, практически, на одном месте. Но когда через год снова был выезд в экспедицию, то на месте находок встретили странных людей. Чем они там занимались, непонятно. Люди были хорошо вооружены и вели себя весьма нагло. После встречи с этими странными людьми, буквально через месяц, нам позвонил один из наших знакомых, местный житель и сообщил, что на найденных нами городищах и капищах чем-то занимаются неизвестные люди. Что же привлекло этих людей к нашим находкам? Всё просто: нам удалось найти и на капищах, и на городищах тонкую керамику с древне шумерскими орнаментами.О своей находке было сообщение в отчете, который передали в штаб РГО Томской области.Крылатый солнечный диск встречается в древнеегипетской, шумерско-месопотамской, хеттской, анатолийской, персидской (зороастрийской), южно-американской и даже австралийской символике и имеет множество вариаций.(…)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com