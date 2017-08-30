Тибет Город Богов. Загадочная гора Кайлас

Это мистическое место окружено несколькими небольшими горами. Ученые утверждают, что эта система пирамид с Кайласом в центре была создана рукотворно. Дело в том, что в некоторых местах на поверхности горы видно покрытие, по внешнему виду похожее на бетон. Кто это мог сделать?

Если смотреть на гору Кайлас с высоты, то видно, что она находится в центре каменной спирали. Эта святыня считается самым крупным накопителем энергии на планете, созданным для сбора всей энергии (с Земли и из космоса). Её куполообразная, покрытая вечным льдом вершина напоминает громадный сияющий кристалл. Она будто находится в самом центре громадного раскрытого бутона восьмилепесткового цветка, образованного обступающими её замысловато изогнутыми и очень гладкими скалами сине-фиолетового цвета.