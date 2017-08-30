Тибет Город Богов. Загадочная гора Кайлас
18:33. 30 августа 2017 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал: Neils
Это мистическое место окружено несколькими небольшими горами. Ученые утверждают, что эта система пирамид с Кайласом в центре была создана рукотворно. Дело в том, что в некоторых местах на поверхности горы видно покрытие, по внешнему виду похожее на бетон. Кто это мог сделать?
Если смотреть на гору Кайлас с высоты, то видно, что она находится в центре каменной спирали. Эта святыня считается самым крупным накопителем энергии на планете, созданным для сбора всей энергии (с Земли и из космоса). Её куполообразная, покрытая вечным льдом вершина напоминает громадный сияющий кристалл. Она будто находится в самом центре громадного раскрытого бутона восьмилепесткового цветка, образованного обступающими её замысловато изогнутыми и очень гладкими скалами сине-фиолетового цвета.
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“Ученые утверждают, что эта система пирамид с Кайласом в центре была создана рукотворно.” – а, ну да, а как же еще – УЧЕНЫЕ. Только вот их имен мы никогда не узнаем. По одной простой причине – ИХ НЕТ, этих ученых. А есть фрики и любители фантастики… и больше ни чего, однако…;))