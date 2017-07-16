Тайна священных гор Китая

У китайцев существует такая поговорка: «Если вы посетили пять священных гор Китая, то можете на другие горы не ходить». Речь идет о горе Хуашань — центре даосских религиозных практик и месте для занятий алхимией. Говорят, что здесь жил сам Лао-цзы. Не так давно в недрах Цветущей горы был обнаружен комплекс загадочных пещер.

Цветущей горой Хуашань называют потому, что пики этого комплекса из пяти гор образуют цветок лотоса. Горы стоят на расстоянии примерно 1-2 мили друг от друга и ориентированы по сторонам света: центр, юг, север, восток, запад. Гора Хуашань — западная священная гора. Надо отметить, что это необычайно живописная местность, однако подъем к вершинам комплекса очень опасен.



Тропинки, ведущие к вершинам, совсем узкие, извилистые, длиной 12 км. Опутывая своим серпантином скалы, они в конце концов сходятся в самой высокой точке комплекса на высоте 2 100 м. В основном проделать этот путь решаются только паломники.



Местами им приходится преодолевать путь по узким мостикам, прикрепленным цепями к отвесным скалам, что требует от людей немалых физических сил и выносливости, а главное, завидной решимости. Ведь большинство деревянных мостиков сооружены много веков назад.



Тропа, ведущая к вершине, проходит мимо даосских монастырей, некоторые постройки которых датированы XI веком, например храм Юйцюань и дворцы династии Юань. Но основная часть строений более позднего периода, относящаяся к правлению династии Мин (1368-1644). Комплекс Хуашань по решению ЮНЕСКО внесен в Список объектов природного наследия.

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Необычная и труднодоступная гора Хуашань сегодня стала еще более известна благодаря грандиозным рукотворным пещерам, найденным в ней на рубеже XX и XXI веков. Все, кому посчастливилось увидеть их, единодушно считают пещеры одним из чудес света. Эти уникальные подземелья в скалах южной части провинции Аньхой (Китай) к востоку от города Туньси были случайно открыты в 1999 году.



Их обнаружил местный крестьянин, который был настолько поражен увиденным, что счел необходимым сообщить о своей находке властям. И он не ошибся: пещеры вызвали в научном мире самую настоящую сенсацию. В район Хуашань устремились ученые, исследователи, журналисты и туристы.



Пещеры находятся на 30-м градусе северной широты, то есть на одной параллели с пирамидами Гизы, священной горой Кайлас на Тибете и Бермудским треугольником, и как бы замыкают эту загадочную цепь. Вряд ли такое расположение можно считать случайностью.



На сегодняшний день ученым известно о 36 пещерах, а сколько их на самом деле, не знает никто. Остается загадкой и ответ на вопрос, есть ли между ними сообщение или каждая из них — самостоятельное сооружение.

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Когда провели предварительный осмотр пещер, исследователей поразил масштаб увиденного. Подземный комплекс горы Хуашань превосходил по размерам все известные подобные сооружения. Всем 36 пещерам были присвоены порядковые номера, и многие из них еще не имеют названия.



Например, общая площадь 2-й и 35-й пещер превышала 17 тыс. кв. м. При приблизительном подсчете при их расчистке было вывезено 20 тыс. куб. м щебня и грунта и откачано 18 т воды. Три мощных насоса работали там в течение 12 суток. Сейчас помещения открыты для посещений.



Пещеру номер 35 еще называют подземным дворцом. Видимо, такое почетное название присвоено ей из-за поистине королевских размеров. Она располагается на глубине 170 м, а общая площадь ее составляет 12 600 кв. м. Вход в нее небольшой. Чтобы попасть в это великолепие, нужно миновать 20-метровый туннель.



Посреди подземного дворца установлены 26 огромных каменных колонн, подпирающих своды пещеры. Эти исполинские столбы имеют десять с лишним метров в диаметре. По мере продвижения в пещеру создается впечатление, что они будто бы расходятся, образуя треугольник.



Дворец поражает не только этим: одна из его стен, имеющая ширину 15 м и длину 30 м, расположена под углом 45 градусов. Ученым с помощью инфракрасных лучей удалось установить, что эта стена создана природой и является естественным образованием.

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Здесь же можно увидеть подземные озера и бассейны с прозрачно-чистой водой, сквозь которую видно дно. Отдельные залы, каменные лестницы, мостики через подземные реки… Любопытно, что все эти водоемы находятся ниже уровня реки Ксиньян, протекающей в долине горы Хуашань, на семь футов. Вызывает удивление ученых и странное двухъярусное сооружение с балконом, откуда посетителям открывается вся панорама пещеры.



Еще одна пещера под названием Хуаньси тоже отличается огромной площадью — 4 800 кв. м при длине в 140 м. Внутри нее есть несколько помещений: просторный зал с колоннами, бассейны и несколько небольших комнат по двум сторонам тоннеля.



Следует отметить, что все подземные помещения многоярусные и имеют неправильную, причудливую форму. Однако создается впечатление, что тот, кто все это создавал, продумал детали до мелочей. Совсем недавно во 2-й и 36-й пещерах обнаружено 18 барельефов.



Разве все эти каменные мосты, лестницы, балконы, колонны не могут быть свидетельством того, что пещеры имеют искусственное происхождение?

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То, что пещеры были построены людьми, уже не вызывает никаких сомнений. Взять, к примеру, следы инструмента, похожие на след зубила, которые видны на поверхности потолков и стен. Но что это был за инструмент, создающий такие канавки, и каким образом выдалбливался камень: кусочками или вынимался полностью, а также пользовались ли древние строители лесами, до сих пор непонятно.



Возможно, люди просто максимально использовали то, что уже было создано природой. Если предположить, что породу все же выдалбливали, то им пришлось бы вывезти из этих мест не менее 100 тыс. куб. м камня! Таким количеством скальной породы можно вполне выложить дорогу протяженностью в 240 км. Собственно, китайцам многое под силу.



Загадкой остается то, куда подевались эти отвалы, ведь никаких следов извлеченной породы не обнаружено. Построили дома? Нет, все дома в округе возведены из синего камня, а Хуашань состоит из пестрой породы.

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Следующий вопрос, поставивший ученых в тупик: какими технологиями пользовались строители, если угол наклона внутренних стен с точностью повторяет внешний угол наклона горы и ее изгибы? Если бы они этого не сделали, то наверняка пробили бы отверстие наружу. Каким образом людям удалось добиться такого необычного интерьера? Опять же, не могли же они работать в полной темноте, значит, как-то освещали помещения, но никаких следов огня или копоти не обнаружено…



Совершенно удивительным кажется тот факт, что пещеры полностью лишены эха, своды и стены устроены таким образом, что они поглощают звуки, обеспечивая полную тишину. Для чего? Возможно, эхо могло помешать произносить молитву.

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Удивительно, что такое масштабное сооружение не описано нигде. Только в рукописи китайского историка династии Хань (135-87 гг. до н. э.) есть упоминание о горе Хуашань, но не о пещерах. Он писал, что китайские правители приходили к горе, чтобы помолиться там богам и своим предкам. Возможно, именно в пещерах звучали эти молитвы, ведь вряд ли императоры проделывали сложный путь к вершине.



Цель строительства пещер по сей день остается загадкой. То, что построены они были не для жилья, не вызывает сомнений. Тогда для чего? Все-таки для медитаций и богослужений? Однако в них нет ни настенных росписей, ни каких-либо божеств, поэтому сомнительно, что они служили культовым целям. Если это все же древние храмы, то какие обряды проводились в них, а главное, кем?

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Может быть, причина гораздо прозаичнее и там просто добывали камень? Только зачем было усложнять себе задачу? Камень вполне можно добывать на поверхности горы, а не внутри нее. В качестве хранилища зерна они тоже не подходят из-за повышенной влажности.



Или же это был какой-то секретный объект? Место дислокации войск, например. Версий можно придумать великое множество, но ни одна из них пока не подтверждена доказательной базой.

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Изучение пещер продолжается. Ученые пытаются найти ходы и туннели, которые могли бы соединять отдельные залы. В процессе исследования появляются новые находки. Так, были обнаружены керамические изделия, по оценкам экспертов, созданные в 265-420 гг. в эпоху династии Цзинь.



На основании анализа сталактитов и стен пещер был определен их примерный возраст — 1 700 лет. Но не исключено, что пещеры гораздо старше, чем предполагают ученые. Вопросов накопилось очень много, работы исследователям хватит еще на долгие годы.