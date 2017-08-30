Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 августа 2017

Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России продолжают уничтожать террористов ИГИЛ в Центральной Сирии. За последние сутки САА провела наступления и добилась успехов на всех основных направлениях.

Военный источник сообщил «Русской Весне»​ последние подробности с этого участка фронта.

В течение суток правительственные войска и союзники уверенно продвигались к Акербату. Подразделения 1588 батальона овладели Хербет-Тавиль-эль-Бальас.

Штурмовые отряды военного мухабарата и отряд «Крепость Республики», наступая с двух направлений, освободили Телль-Эль-Ильбави, Джинн-Эль-Ильбави. Сейчас до Акербата осталось 12 км.

Продвинулась к Акербату и 4 танковая дивизия. Несмотря на упорное сопротивление, солдаты САА овладели Эль-Касталь-Эш-Шимали, Алийет-Эль-Касталь. На данный момент ведут бой за Эль-Касталь.

Не останавливается наступление и на Дейр эз-Зор. Первый штурмовой отряд генерала Сухела Аль-Хасана совместно с 5 добровольческим штурмовым корпусом в ходе наступления освободили Салих-Эль-Ибрахим, находящийся в 76 км от Дейр эз-Зор.

На этом направлении боевики ИГИЛ* потеряли 28 человек, 3 танка, 9 пикапов с ДШК, 3 джихад-мобиля.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.