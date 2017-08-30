Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 августа 2017
- 10:24 СРОЧНО: Армия Сирии и ВКС России продолжают разгром ИГИЛ в «Акербатском котле» — подробности.
- 09:37 По дороге к Дейр-эз-Зору.
СРОЧНО: Армия Сирии и ВКС России продолжают разгром ИГИЛ в «Акербатском котле» — подробности
Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России продолжают уничтожать террористов ИГИЛ в Центральной Сирии. За последние сутки САА провела наступления и добилась успехов на всех основных направлениях.
Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности с этого участка фронта.
В течение суток правительственные войска и союзники уверенно продвигались к Акербату. Подразделения 1588 батальона овладели Хербет-Тавиль-эль-Бальас.
Штурмовые отряды военного мухабарата и отряд «Крепость Республики», наступая с двух направлений, освободили Телль-Эль-Ильбави, Джинн-Эль-Ильбави. Сейчас до Акербата осталось 12 км.
Продвинулась к Акербату и 4 танковая дивизия. Несмотря на упорное сопротивление, солдаты САА овладели Эль-Касталь-Эш-Шимали, Алийет-Эль-Касталь. На данный момент ведут бой за Эль-Касталь.
Не останавливается наступление и на Дейр эз-Зор. Первый штурмовой отряд генерала Сухела Аль-Хасана совместно с 5 добровольческим штурмовым корпусом в ходе наступления освободили Салих-Эль-Ибрахим, находящийся в 76 км от Дейр эз-Зор.
На этом направлении боевики ИГИЛ* потеряли 28 человек, 3 танка, 9 пикапов с ДШК, 3 джихад-мобиля.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
По дороге к Дейр-эз-Зору
Отличный репортаж Anna-News демонстрирующей поездку от Тейбы к Сухне, оттолкнувшись от которой САА будет продвигаться к Дейр-эз-Зору.
И коротко по пропущенному.
Иракцы продолжают окучивать "Таль-Афарское государство". С потерей большей части столицы и выходом к авиабазе Кашик, боевикам тут недолго осталось.
Американцы кстати развалили одну из колонн боевиков отступавших из Таль-Афара.
Акерабский котел продолжает сокращаться. Боевики достаточно уверенно удерживают западную стенку котла, но с трех других направлений их неотвратимо поджимают. Более ожесточенное сопротивление они очевидно окажут, когда САА и союзники подойдут к Акербату с севера и востока.
В Дейр-эз-Зора САА несколько улучшила свои позиции в районе базы "Панорама", даже несмотря на то, что анклав по-прежнему рассечен на две части.
Боевики ИГИЛ едут на автобусе из Западного Каламуна в Абу-Кемаль. Завершается эпопея с зачисткой приграничного района на сирийско-ливанской границе.
Завершение операции Ливанской армии.
Заявление о полном освобождении сирийско-ливанской границы от Халифата.
Победа.
Контрудар "Тигров" на южном берегу Евфрата позволил купировать последствия наступления Халифата, хотя о выходе непосредственно к Маадану речь пока не идет. Пожалуй это главный успех боевиков за последние недели, которые ценой существенных потерь, смогли на некоторое время обезопасить Маадан. Но это ненадолго.
Удары ВКС РФ к юго-западу от Маадана.
Т-62 Халифата уничтоженный в ходе контрудара сирийской армии на южном берегу Евфрата.
Техники действительно много набили. Желающие наблюдать разбросанные по пустыне труппы халифатчиков, могут без труда найти эти фотографии, их немало. Убежать смогли не только лишь все.
Продвижение САА в районе сирийско-иорданской границы. С тех пор, как американцы отказали в поддержке части группировок в южной сирии, САА здесь тоже постепенно прирастает территорией.
Также из существенного стоит отметить, что:
1. Турецкие "прокси" напали на американскую пехоту из 75-го полка рейнджеров к северу от Манбиджа. Американцы ответили огнем, а потом свалили из района боестолкновения. США заявили Турции протест по поводу поведения ее миньонов. Пока не ясно – была ли это местная самодеятельность боевиков или турки руками своих "прокси" прощупывают позицию США, готовя свой традиционный "нож в спину".
2. В дополнение к неудачным попыткам турок и их "прокси" продвинутся к Таль-Рифату, который уверенно удерживают афринские курды, там засветились и российские военные, которые играют роль своеобразных гарантов, как это было недавно в Африне, когда угроза вторжения турецкой армии в Африн стала весьма реальной. Россия на данном этапе не заинтересована в сценарии, где турки зачищают Африн и продолжает уламывать Турцию, чтобы она согласилась на присутствие курдов в Астане.
В целом, дела идут. Проблемы есть, но они носят решаемый характер.
Плюс передача с моим участием на ТК "Звезда" http://colonelcassad.livejournal.com/364
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