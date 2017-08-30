Российский триколор на хребте Ломоносова: войны за Арктику

Отбросим иллюзии: международное право, забота об экологии, громкие слова о мировом достоянии и прочая болтовня нужны только Западу, желающему подтянуть под себя арктические территории России. Кампания по захвату наших земель на Севере ведется, не прекращаясь ни на минуту. Очередное подтверждение – статья Антонеллы Скотт, обозревателя итальянской экономической газеты Il Sole 24 Ore.

Начинается она с воспоминаний о том дне, когда российские глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» опустились на глубину четырех тысяч метров в Арктике, где установили российский триколор. 2 августа 2007 года стал «черным днем» на Западе, чьи планы по «перекройке» арктических территорий были практически разрушены.

Пока Канада, Норвегия, Штаты, Дания и Швеция, Исландия и Финляндия возмущались, Москва продублировала запрос в ООН о признании подводного хребта Ломоносова, соединяющего Северный полюс и материковую часть России, территорией России. Разозлили Запад и слова российского исследователя полюса Артура Чилингарова:

«Решение за комиссией ООН, и если не будет никаких политических игр, к 2020-2023 году мы получим международные права на Арктику на территорию в 1,2 миллионов квадратных километров».

Запад бесится! Регион богат природными ресурсами, но права у Москвы не отобрать: чревато последствиями. Золото, нефть, природный газ, алмазы. Северный морской путь, который Запад также не смог превратить в мировой транспортный коридор, лишив Россию права его контролировать.

Военной силой проблему не решить. Россия усиливается, мобилизуется, укрепляя контроль над регионами, расположенными за Полярным кругом (20% территории страны, 2 млн. наших сограждан). Американцы с союзниками не получат и шанса на установление контроля за океанами и Арктикой. Северный морской путь останется за Россией. Наш максимум – это взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

На арктическом направлении работы хватает: наладить управление энергетическими ресурсами, повысить надежность навигационного пути, сохранить экологию и пр. Надежды Запада на провал арктической стратегии Кремля витают в воздухе, но они тщетны. Мы осознаем значение этого региона для нашего будущего и не позволим принимать решения за себя.

Вспоминаются в связи с этим слова начальника Российской антарктической экспедиции Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Валерия Лукина. В 2007 году он защищал российские интересы на экспертной конференции Wilton park conference. Западные эксперты решали судьбу Арктики, забывая о границах. Так и пол-России можно было оттяпать.

Они желали установить в регионе международную юрисдикцию. Это означало бы одно: никаких национальных прав и границ, исключительных экономических зон и военных баз. Транснациональные компании подмяли бы под себя добычу полезных ископаемых. Кто бы выиграл при таком раскладе, а кого бы оставили с пустыми руками и в дураках, и гадать не надо.

Для России согласие с планами Запада - это геополитический суицид и «крест» на суверенитете, развитии страны и будущем наших детей. Поэтому и бесятся на Западе, понимая, что Москву голыми руками не взять и не заставить предать свой народ, сыграв на пользу глобалистам.