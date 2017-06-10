IAAF запрещает российским легкоатлетам демонстрировать цвета своего флага

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, одеваться и даже красить ногти на соревнования в цвета национального триколора. В IAAF назвали такое поведение «неуместным».

«Нам нельзя надевать ничего, что намекало бы на российский триколор»

О запрете IAAF на любые предметы гардероба цветов российского флага рассказала действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина), одна из 14 отечественных легкоатлетов, получивших допуск к соревнованиям под нейтральным флагом.

По словам спортсменки, ей было не рекомендовано даже красить ногти в бело-сине-красный цвет, чтобы не создавать провоцирующих ситуаций.

«Нам нельзя надевать ничего, что намекало бы на российский триколор. Пока никакого контроля не было, но, думаю, это будет очень серьёзно проверяться на чемпионате мира. Чтобы не провоцировать и не обращать на себя внимание, я стараюсь ничего подобного не делать, хотя очень хочется надеть и резинки, и браслеты. Но поскольку мы долго добивались хотя бы этого, то потерпим», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Также отечественная чемпионка мира отметила, что легкоатлетки из других стран часто задают ей вопросы о борьбе с допингом в России, но в целом относятся к ней доброжелательно.

«Если честно, я уже привыкла к этим вопросам. Понятно, что творится внутри, но я научилась спокойно на это реагировать. Все очень доброжелательные, спокойные, никаких провокационных вопросов не было. Всё прошло в очень теплой атмосфере. В Юджине всё было просто супер, словно ничего и не произошло. В Польше тоже все были рады, публика была очень доброжелательной. Надеюсь, так будет и в Риме», — добавила Ласицкене.

«Неприятно, когда на соревнованиях не объявляют твою страну»

Ранее проблемы с цветами российского флага возникли у прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая во время чемпионата Европы в Белграде вышла в сектор с бело-сине-красной резинкой в волосах. Некоторые функционеры IАAF остались недовольны этим жестом. Организация выступила со специальным сообщением, в котором назвала подобное поведение нежелательным.

«Пытаясь обойти систему, можно найти много способов, но такое поведение со стороны спортсмена, который имеет нейтральный статус, является неуместным и не демонстрирует его позитивный настрой. Особенно в ситуации, когда Россия пытается вернуть себе членство в IAAF», — гласит коммюнике.

Ранее сама Клишина призналась, что ей было очень грустно приезжать на соревнования в одиночестве и она чувствовала к себе негативное отношение.

«Вы даже не представляете, как скучно и грустно приезжать на соревнования одной. Конечно, со мной всегда мой тренер и моя команда, но когда ты чувствуешь, что рядом есть кто-то свой, родной из спортсменов-участников, — это совершенно другие ощущения и атмосфера. Конечно, неприятно, когда на соревнованиях не объявляют твою страну, а называют только имя и фамилию. Но все прекрасно знают, что я представляю Россию и защищаю честь моей страны. К сожалению, мы ничего не можем сделать в данной ситуации. Эту тему даже обсуждать не хочется», — цитируют Клишину «Известия».

«Я русский, и мне можно на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов»

Напомним, что Дарья стала единственной российской легкоатлеткой, получившей специальное разрешение от IAAF на выступление под нейтральным флагом и принявшей участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На ЧЕ-2017 в Белграде Клишина была близка к попаданию на подиум, но осталась четвёртой. В начале июня она выиграла турнир Golden Roof Challenge в Инсбруке и заявила, что уже сделала британскую визу для участия в чемпионате мира — 2017 в Лондоне, который состоится в августе.

Остальные 13 россиян были допущены к участию в соревнованиях под нейтральным флагом, которые должны были состояться немного позже. В частности, в начале апреля IAAF одобрила заявки Ласицкене (Кучиной), чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова и ещё пятерых россиян.

В конце мая Ласицкене удалось выиграть этап Бриллиантовой лиги в Юджине, после чего она заявила, что хочет видеть напротив своей фамилии не квадратик, а «законный триколор». После этого Мария выиграла этап в Риме, прыгнув на 2,05 м.

Что касается Шубенкова, то он занял в Риме третье место. Ранее Сергей жёстко высказался по поводу своего статуса «нейтрального спортсмена».

«Я русский, и мне можно на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я всё равно останусь русским, буду жить и тренироваться в России и выступать за Россию», — написал спортсмен на своей странице в Facebook.

В то время как 14 отечественных легкоатлетов получили от IAAF разрешения участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, заявки 43 российских спортсменов по различным причинам были отклонены.

Источник: nnm.me