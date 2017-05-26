Новости Украины и Новороссии 26 мая 2017

Нацгвардия Украины будет охранять гей-парад в Киеве

Для недопущения возможных терактов на территорию, где пройдет т.н. «Марш Равенства», будет ограничен доступ. К охране марша в Киеве привлекут бойцов Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

«Каждый в нашей стране имеет право на выражение собственного мнения и позиции, право на мирное собрание. Поэтому мы готовы к общению как с организаторами, так и с оппонентами марша. В то же время любая провокация будет решительно пресечена и действиям правонарушителей дана правовая оценка», — заявил руководитель киевских полицейских Андрей Крищенко.

Как отмечается, в этом году участие в марше примут в 5000 человек, что вдвое больше, чем в 2016 году.

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В разоренную взрывами Балаклею из бюджета утекают миллионы гривен

Харьковский областной совет принял решение о выделении дополнительных средств, чтобы хоть как-то залатать урон, нанесенный жилому сектору Балаклеи взрывами на армейском складе боеприпасов. «Депутаты инициировали выделение 30 млн гривен целевой субвенции из областного бюджета для жителей частного сектора Балаклейского района. Субвенция из областного бюджета позволит… привести в пригодное для комфортной жизни состояние 228 особо разрушенных частных домов, и еще 1000 домов, подвергшихся меньшим повреждениям», — говорится в сообщении облсовета. Читайте также: Что может «фонить» в Балаклее (ФОТО) Добавим, что это не первая целевая финпомощь для разоренной взрывами Балаклеи. Ранее на ликвидацию последствий взрывов и пожара правительство Гройсмана выделило 145 млн гривен, Харьковская ОГА — 10 млн гривен и Балаклейская райадминистрация — 2 млн гривен. В целом же эксперты оценивают ущерб от ЧП на складах Минобороны в 300 млн гривен. При этом стоимость самих сгоревших и сдетонировавших боеприпасов составляет миллиард долларов. Читайте также: Война глазами врага: «правосеки» еле унесли ноги под огнем ополчения (ВИДЕО 18+)

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Украинцам снова повысили тарифы

На Украине уже через несколько дней вырастут тарифы на услуги одного из крупнейших интернет-провайдеров. Кроме того, в следующем месяце некоторым украинцам придется больше заплатить за холодную воду.

С первого июня для украинцев подорожают услуги интернет-провайдера «Воля». «Рост тарифов на энергоснабжение, законодательные изменения, повышение стоимости телевизионного контента и другие экономические факторы влияют на себестоимость наших услуг», – сообщили в компании. В начале лета тарифы вырастут в среднем на 12,6%.

Также вырастут тарифы и на некоторые коммунальные услуги. Киевлянам в июне придется больше заплатить за холодную воду.

Как подорожала холодная вода:

«Киевводоканал» – с 13,77 до 15,79 гривен за куб

«Львововводоканал» – с 10,49 до 13,41 гривен за куб

«Ровнооблводоканал» – с 13,38 до 15,84 гривен за куб

«Днепрводоканал» – с 12,45 до 13,32 гривен за куб

«Хмельницкводоканал» – с 11,49 до 13,91 гривен за куб

В среднем семья из трех человек тратит 7,2 кубометра холодной воды в месяц. Если раньше в Киев за такой объем воды приходилось платить 99,1 гривни, после подорожания за воду придется заплатить 111,5 гривни. Отметим, на данный момент тарифы на холодную и горячую воду повысили не во всех городах Украины. Как пояснили в комиссии, все предприятия обязаны подать заявления с просьбой установить новые тарифы до 10 августа. После этого в НКРЭКУ новые тарифы утвердят.

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В Киеве хотят законодательно разорвать связи украинцев с россиянами

Инициатива директора Украинского института национальной памяти нашла поддержку у радикальных сил, в том числе в Раде

Разрыв всех связей с Россией стал основным трендом политики Киева. Как рассказали «Известиям» источники в Верховной раде, украинские националисты подхватили идею директора Украинского института национальной памяти (орган исполнительной власти страны) Владимира Вятровича разорвать даже «родственные связи» украинцев с россиянами и разрабатывают законопроект на основе высказанных идей историка. Другое дело, что официально запретить населению Украины общаться с родственниками в России на практике очень сложно, зато можно минимизировать контакты, возведя дополнительные преграды.

На днях Владимир Вятрович заявил: все, что отдаляет украинцев от России, идет на пользу стране. Поэтому надо отказаться от всего, что «удерживает отношения» между двумя соседями, а в первую очередь от экономики, языка, истории, культуры, традиций и семейных уз. По словам источников «Известий» в Верховной раде, идея заставить украинцев порвать связи с родственниками в России была воспринята на ура, поэтому теперь необходимо оформить подобную инициативу законодательно. Однако у тех, кто собрался «запрещать российских родственников» возникли проблемы, поскольку «хорошую» идею надо как-то реализовать, а как это сделать технически — пока неясно. Возможно, родственников в России придется декларировать.

Один из собеседников «Известий» отметил, что фактически ставится задача построить «мононацию», а многовековая взаимосвязь с Россией этому явно мешает. Поэтому, к примеру, поездки к российским родственникам вполне можно причислить к угрозам национальной безопасности Украины. Другой источник отметил, что «инициатива прорабатывается», но «надо учесть очень много нюансов». К тому же, «слова Вятровича – вброс с несколько завышенным градусом, чтобы потом можно было принять законопроект в более мягкой форме». Один из вариантов – начать «забывать о России» с чиновников, а простых людей пока не трогать.

Депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий также подтвердил «Известиям», что идею Владимира Вятровича «приоденут» законодательно, хотя это и будет противоречить принципам демократического государства.

— У наших стран и народов много общего. И наша задача, наоборот, сохранять все те базовые вещи, на которых строятся наши братские связи. Однако националисты пытаются все это разорвать, эксплуатируя уже небольшой электоральный сегмент, который по-прежнему готов их поддержать. На мой взгляд, на законодательном уровне в нормальной стране такого происходить не должно, но с нынешней властью это (законопроект — «Известия») весьма вероятно, — сказал Евгений Балицкий.

По его мнению, «инфекция, поддержанная Западом, разлагает общество», используя языковые, религиозные и даже родственные факторы. Депутат считает, что властным кругам выгодно «эксплуатировать идею», которая бы наглухо закрыла дверь в Россию. Однако в регионах, по его словам, «растет ненависть к власти», поскольку антироссийских инициатив с 2014 года было много, а внутренняя ситуация на Украине к лучшему так и не поменялась.

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что узаконить разрыв родственных связей с Россией в XXI веке практически невозможно. По его мнению, цель — еще больше накалить атмосферу и тем самым расчистить путь для менее радикальных инициатив, но все же антироссийских.

— В теории представить такое можно, но на практике осуществление подобных идей чревато серьезными последствиями. Вятровича используют как идейный ледокол: он вбрасывает на первый взгляд безумную, радикальную, маргинальную идею, а потом мейнстримовые политики продавливают пусть внешне менее радикальные идеи, но двигающиеся в том же направлении, — сказал Владимир Корнилов.

Политолог отметил, что при всем безумии таких заявлений украинские националисты последовательно реализуют лозунг, сформировавшийся при их предшественниках в 30-е годы: «Прочь от Москвы». Поэтому, по мнению эксперта, ничего радикально нового президент Института национальной памяти не сказал.

В любом случае то, что подобные идеи появляются на Украине, настораживает. Даже если законопроект в итоге не будет разработан в полном соответствии со словами Вятровича, каких-то ограничений все-таки стоит ожидать. Тем более, что к «безумным законам», которые принимаются в Верховной раде последнего образца, уже все привыкли. За эти годы «российского» на Украине было запрещено уже немало, поэтому «запрет» родственников вполне мог бы стать «венцом» постмайданной власти. Если, конечно, раньше не произойдет каких-то системных сдвигов.

Владислав Зуевский, газета «Известия»

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Бунт «бляхарей»

фото из открытых источников

Второй день Киев, столица независимой, суверенной, квотной державы, стоит в глобальных автопробках. К счастью, «Яндекс-навигатор» очень своевременно причислили к разряду кремлевской пропаганды и заблокировали. Поэтому не могу сказать, сколько именно баллов. Но все тупо стоят, поскольку перед Верховной Радой в четыре ряда выстроились «бляхи», а «бляхари» с флагами неторопливо прогуливаются между машинами, общаются, едят огурцы с салом в открытых багажниках, слушают «Клару Дримс» («Оп, героина»). Короче, обживаются.

Что такое «бляхи»? Это сленговое название машин с литовскими и польскими номерами. Произошло, по всей видимости, от польского жаргонного названия автономеров («бляхи»). Соответственно, «бляхарями» называют владельцев автомашин с иностранными номерами. Все началось с пронырливых галичан, которые открыли тему с «бляхами». Покупается в соседней Польше вполне приличная подержанная машина с регистрацией в «Жече Посполитой» за смешную по украинским меркам сумму: $1000-$3000. И катайся себе в Галичине, не платя ни копейки в бюджет всяких там пошлых таможенных сборов. Экономия налицо. Можно взять «Рендж Ровер», пятилетнюю «бэху» в хорошем состоянии чуть ли не в разы дешевле, чем в Украине.

Единственная сложность – надо каждые несколько дней гонять в Польшу, поскольку необходима отметка о «временном ввозе». И вот Львов, Тернополь, Ивано-Франковск постепенно стали наполняться авто с польскими номерами. Аналогичная тема и с литовскими номерами. Пока их было относительно немного, это не доставляло особых проблем. Однако галичанская тема со временем стала становиться все более и более популярной. Особенно в последние три года, когда после революции достоинства в стране начался бурный экономический рост в виде тотальной ж…пы. Даже относительно бюджетные модели «Ситроена» и «Хюндай» стали стоить как роскошный внедорожник. Нация стремилась в Европу и желала ездить на европейских авто.

Человеколюбивый Кабмин Гройсмана создал все условия для того, чтобы даже автохлам с польских и немецких свалок стал крайне востребованным товаром. Плюс прекрасное воплощение национальной идеи – «нам все должны за то, что мы украинцы, патриоты и стремимся в ЕС».

Короче, на всех без исключения пунктах пропуска стали формировать многокилометровые очереди из «бляхарей». Они оккупировали все подходы, друг друга пропускают, всех остальных посылают. Стоят сутками. Романтика! Плюс экономия. Зато сэкономил при покупке и нае…л родное государство.

Тема пошла в народ, и на «бляхах» стали массово ездить в Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской… Короче, практически во всех областях Украины! В Киеве в последние два месяца наблюдается целое нашествие «бляхарей». Бывает, на трассе, забитой под завязку, не встретишь ни одной машины с «АА». Одни, с…ка, «поляки» и «литовцы». Честное слово, чувствуешь себя идиотом. Купил «хюндайчик» как последний дурак в киевском автосалоне, заплатил налоги, сборы, а теперь стою в пробке и любуюсь борьбой патриотов за свои права.

Возбудились они потому, что был зарегистрирован законопроект Бурбака о взимании двух евро за день пребывания авто с иностранной регистрацией в Украине. Сразу же взвились флаги «ЕвроАвтоМайдана», улицу Грушевского перекрыли и подвезли шины. Это было вчера. Менты выявили запас революционных покрышек, окружили и тупо стояли. Майданщики обещали их не жечь. Просто в барабаны били и требовали немедленного принятия закона о бесплатной растаможке дешевых бэушных авто из Европы. Центр перекрыт, чувствительная к любому затору на дорогах Троещина – малая родина группы «Грибы» – стоит в пробках. «Бляхари» с каждым днем становятся все более и более агрессивными. Вчера просто со смешками дефилировали по Грушевского, сегодня угрюмо орут между приемами пищи и периодически бросаются за челом в костюме, похожим на Бурбака (автор законопроекта о двух евро). Но Бурбак не такой дурак, чтобы ходить перед Радой, поэтому человек в пиджаке отделывается легким испугом.

Что я могу сказать по этому поводу? Вполне логично, что европейская страна на третьей годовщине революции достоинства становится крупнейшим потребителем европейских товаров: секонд-хенда из ЕС и автомобилей из Польши и Германии. Патриотически настроенные «бляхари», а среди них есть даже «герои АТО», отказываются платить налоги нации. Не, ну они что, бараны? Пусть дебилы платят, а они не за то на майдане стояли. Режим, естественно, отмораживается. Во-первых, «бляхари» – не пенсионеры или верующие, которые смирно стоят и ждут от власти подачек. Это, знаете ли, здоровые лбы, которые осуществили свою национальную мечту – нае…ли нацию и теперь добиваются законодательного признания своей изобретательности и пронырливости. Во-вторых, «бляхарство» стало пандемией. Количество переросло в качество. Поэтому когда верховный главнокомандующий рапортует о тридцати тысячах легковых авто, которые пересекают пункты пропуска на границе в день, все ржут. Это не свидетельство открытости Европы, а показатель количества «бляхарей». Если легализовать «бляхи», то все пересядут на польские и литовские «иномарки». Ну, не все, но большинство. Мы же так уверенно движемся к процветанию, что мало кто может купить новую машину. Если запретить, то реально будут жечь шины и кидать депутатов в мусорные баки. Тут же речь идет о двух евро в день. Напомню, что за 35 евро (стоимость «шенгенской визы») мы страну на хер развалили. Страшно даже себе представить, что люди могут сделать за 2 евро. Причем в день. Разнесут все.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

«Миротворец» будет «фильтровать» людей для Нацбанка Украины

Нацбанк Украины выпустил официальное письмо-рекомендацию, в котором включил скандальный интернет-сайт «Миротворец» в список информационных ресурсов, рекомендованных для украинским банкам и финансовым учреждения для проведения финмониторинга (процедуры банковской проверки) того или иного человека.

Соответствующее официальное письмо, датированное 17 мая 2017 года, было опубликовано на правовом интернет-портале «ЛигаЗакон».

Помимо подозреваемых в финансировании терроризма, НБУ порекомендовал украинским финансовым учреждениям искать на «Миротворце» лиц, якобы, причастных к отмыванию денег и распространению оружия массового поражения.

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Генпрокурор Украины рассказал, когда уйдет в отставку

Генеральный прокурор Юрий Луценко собирается оставаться в должности максимум до следующего апреля, потому что больше просто не выдержит. Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть».

«Я не собираюсь задерживаться, но пока я еще не все сделал. Многие предстоит сделать. По крайней мере, до конца этого года. Возможно, до апреля следующего, но больше я просто не выдержу. Всему есть определенные пределы», — сказал он.

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Куда стекается добытый янтарь: на Украине обнаружили подпольный завод и изъяли 300 кг камня (ФОТО)

В Луцке Волынской области украинские правоохранители разоблачили подпольный завод по обработке янтаря. В ходе обысков изъято более 300 кг обработанного и необработанного камня и оборудование для обработки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины. В целом вся добыча янтаря на территории Волынской области в данный момент проходит незаконно, поэтому обнаружение подпольных цехов, где добытый янтарь незаконно обрабатывали, не является чем-то выходящим за рамки происходящего на Украине. Представители Нацполиции заявили, что янтарь, который обрабатывался в обнаруженном цехе, в дальнейшем вывозился за пределы страны. Как неоднократно сообщала «Русская Весна», масштабы преступных группировок, незаконно добывающих янтарь на северо-западе Украины, давно достигли размеров государства в государстве, а при попытке властей хоть как-то пресечь разорение земель, лесов и недр, «добытчики» перекрывают трассы и угрожают созданием Янтарной Народной республики. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «3 года лжи!» — в Киеве расклеили листовки против Порошенко (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Киевский законодатель предложил “бить учителей батогами” за русский язык в школах

Продолжают сыпать перлы отдельные украинские депутаты в своём желании показать себя бОльшим украинцем, нежели все остальные. Так, накануне представляющий в Киевском горсовете фракцию тягнибоковской радикальной «Свободы» Игорь Мирошниченко призвал не церемониться с теми, кто в учебных заведениях Украины говорит на русском языке. По предложению Мирошниченко, необходимо ввести телесные наказания за использование в школах Украины русского языка.

“Знаете, я сторонник методов не только пряника, но и батога. Наверное, финансово можно мотивировать – так, как это делает Жебривский. Нет вопросов, но должна быть жёсткая ответственность за нарушение языкового законодательства. По моему твёрдому убеждению, если госслужащий не пользуется украинским языком он нарушает закон”, – заявление экс-нардепа ВРУ и действующего представителя законодательной власти города Киев приводит телеканал «112 Украина».

Когда у Мирошниченко журналисты поинтересовались, как поступать, если в школах Украины повсеместно используется русский язык педагогическим составом, Мирошниченко заявил: «Нужно к батогу возвращаться».

Ранее так называемый глава Донецкой «военно-гражданской администрации» и вовсе назвал русский язык «элементом гибридной войны».

источник

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Об украинской языковой инквизиции, — мнение

То, что мозг — самая таинственная и малоизученная субстанция человеческого организма, известно давно. Но если учёные мужи возьмутся за исследование мозга украинских законотворцев, они зайдут в такой тупик, что выход из него будет вознаграждаться как минимум Нобелевской премией. Не успели цивилизованные люди отойти от шока после принятия решения о необходимости декоммунизации сольфеджио и пения, не успели возмутиться украинские пользователи российских соцсетей, как подоспела новая благая весть. Верховная рада приняла законопроект о языковых квотах на телевидении. «Мало ли идиотских законопроектов принимает Рада», — скажете вы. Скажете — и премного ошибётесь. Потому как неутомимый и не жалеющий здоровья глава украинского государства уже успел отреагировать на данную инициативу. Не отставая от моды быть максимально активным в соцсетях, Пётр Порошенко написал в своём Facebook: «Несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка. В некоторых случаях — на уровне 15%. Господа, вы название страны забыли?!» Пётр Алексеевич, да после многих ваших заявлений и погранично-экстравагантных выходок название страны будут знать и помнить во всём мире. Читайте также: Боевой гопак признан на Украине национальным видом спорта Только дело в том, что от попыток загнать русский язык в лингвистическое стойло Украина не станет украинистее, а граждане страны вряд ли оценят ваши попытки в очередной раз увести их от проблем. Более того, не в восторге и владельцы телевизионных каналов, например «Интера». И объясню почему. Телевидение зарабатывает деньги на рекламе. После кастрюльной революции украинское телевидение стало зарабатывать далеко не те деньги, что оно зарабатывало раньше. Рекламы стало меньше, цена минуты рекламного времени упала, качество программ, а соответственно и рейтинги, снизилось. Всё закономерно. В бедной стране телевизионщикам приходится мириться с реалиями, при этом не забывая искать выход из сложившейся ситуации. И если завтра наступит спрос на показ задницы фрика Седюка, решившей составить конкуренцию лицу Джамалы, то эпизод с обёрнутой в австралийский флаг филейной частью будут крутить по 24 часа в сутки. И зрителю будет глубоко всё равно, на каком языке вещает голос за кадром. В случае же насильственного усечения времени вещания на русском перед владельцами каналов возникает задача серьёзного обновления контента. Это затраты — и затраты серьёзные. И это путь мимо горького опыта таких же свободолюбивых и европейски интегрированных товарищей. Когда схожие законы были приняты в некоторых постсоветских республиках, ахнули даже представители коренных этносов. Потому как смотреть с утра до вечера болтовню на тему советского гнёта, сдобренную выступлениями хоров и народных танцевальных коллективов, не под силу даже аборигену с крепкой психикой. Думаете, аборигены начали пересиливать себя и привыкать к новой сетке вещания? Да ни в жизнь. Тем более что в век таких технологий выход из данной ситуации найти проще простого. Люди взяли и переключились на просмотр российских телеканалов. И льнут к экранам, просматривая всё подряд: от сериала «Ефросинья» до медицинско-познавательного треша. Да, продукты не очень высокого качества, — но тем не менее посильнее, чем аналогичные, но на родном языке. Конечно же, Порошенко прекрасно понимает, что высоту волн ненависти ко всему русскому стоит периодически поднимать. Коктейль из ненависти с бессильной злобой делает человека слепым. Он перестаёт замечать очевидное, но он хорошо усвоил, что вокруг слов «российское» и «русское» нужно вычерчивать невидимую линию, переступать через которую смерти подобно. Читайте также: Нардеп Береза обещает Украине «ночь длинных ножей» (ВИДЕО) Новый законопроект — это ещё один шаг к смерти духовной. Помните, как в самом начале трагических событий на Украине рядом с некоторыми библиотеками полыхнули костры из книг, изданных на русском? Тогда варвары, бросавшие в полымя томики Пушкина и Булгакова, говорили, что таким образом спасают украинскую культуру. И варваров никто не остановил. Да и не остановит. Потому что уже поздно. Потому как вовремя не спасли ту самую субстанцию, что так мало изучена наукой. Читайте также: В Раде призвали брать пример с Гитлера в отношении к Донбассу (ВИДЕО) Михаил Шахназаров

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Патриотические крысы

О, да, они так за вас волнуются.



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Почему Порошенко второй раз станет президентом

3 года правления…



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Годовщина

А как вы отметили годовщину освобождение Надии из когтистых лап тирании?

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Навальный опять порвал Шария

Я не обращаюсь к Навальному. Он что-то опять напутал.



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Спецоперация окончена

Всем спасибо, все свободны.



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Российская делегация в ООН просит Украину отменить блокаду Донбасса

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев на заседании Совета Безопасности обратился к делегации Украины с призывом отменить ограничительные меры в отношении населения Донбасса. На заседании СБ ООН по защите мирных жителей в вооруженных конфликтах Ильичев заявил, что «в течение почти трех лет вследствие блокады со стороны Киева население региона лишено возможности получать необходимое лечение и медикаменты». «Увещевания международных гуманитарщиков и правозащитников, неоднократно отмечавших, что от такой блокады страдают самые незащищенные слои населения, в том числе дети, старики и инвалиды, к результату не привели. Хотели бы адресовать делегации Украины призыв отменить эти и другие бесчеловечные ограничительные меры в отношении собственного народа», — сказал Ильичев. Он также отметил, что Россия «оказывала и продолжает оказывать масштабную помощь, в том числе в сфере здравоохранения, жителям юго-востока». Представляющий Украину замглавы МИД страны Сергей Кислица заявил, что «страна-агрессор пренебрегает Женевскими конвенциями, резолюциями Генеральной Ассамблеи и стандартами Совета Безопасности по соблюдению международного права». Читайте также: Европа собирается бросить вызов российскому оружию (ФОТО)

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