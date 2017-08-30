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Путин встретился с Нетаньяху: «иранская угроза» или визит вежливости?

19:05. 30 августа 2017 Просмотров - 83 Один комментарий Опубликовал:

vvp

Встреча в Сочи прошла успешно. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху имели «весьма доверительный и конструктивный диалог».

Российский лидер и премьер-министр Израиля обсудили сотрудничество наших стран в самых различных сферах, в том числе и по линии генштабов, спецслужб. Иранская политика, беспокоящая Тель-Авив, вероятно, тоже стала темой для разговора, как и борьба с ИГ.

Высказывают предположения, что разговор двух лидеров изменит ситуацию на Ближнем Востоке, особенно в вопросах обеспечения безопасности в приграничных районах. Встреча была не первой, но точно не последней. У нас много общего, в том числе и отношение к итогам Второй мировой войны, сохранению памяти о тех событиях и уважении к ее героям.

Нетаньяху также отметил, что в его стране не забыли, как советские солдаты освобождали узников фашистских концлагерей. Решение польского руководства об исключении Москвы из списка стран, желающих создать на месте лагеря смерти Собибор мемориальный музей, он верным не считает. В Израиле до сих пор помнят и чтят память советского офицера еврейского происхождения, который поднял знаменитое восстание в Собиборе.

Что касается ситуации в Сирии, то Нетаньяху беспокоит возможность возникновения конфликта с проиранскими шиитскими вооруженными группировками. Они закрепляются у северных границ Израиля в районе Голанских высот. Но и это проблема решаема при участии Москвы.

Россия уже сыграла важную роль в деле прекращения огня в Сирии и создании зон деэскалации. Необходимость стабилизации ситуации в созданных зонах понимают все. Так проще сосредоточиться на борьбе с боевиками ИГИЛ и завершить гражданскую войну в сирийской республике.

Несомненно, на встрече Путин и Нетаньяху уже наметили пути решения вышеуказанных проблем. Остается только «просветить» Иран, рассказав об итогах встречи. Какой будет «новая карта региона», пока еще неизвестно. Можно лишь гадать, успокоили ли Путин Нетаньяху, с опасением взирающего за тем, как Тегеран закрепляется вблизи израильских границ.

Москва балансирует между союзниками, играя роль посредника и гаранта стабильности в регионе. Израиль и Иран преследует свои цели, по-разному оценивают будущую роль Башара Асада на посту президента Сирии, но сходятся в одном: террористов нужно уничтожить. Тель-Авиву придется смириться и с тем, что Россия намерена защищать и свои интересы в регионе.

Единственно правильное решение для этой «троицы» - диалог и конструктивное сотрудничество. Именно об этом и говорили, судя по всему, в Сочи Путин и Нетаньяху.

 

Метки: боевики в сирия, борьба с игил, владимир путин, встреча, Израиль, нитаньяху, президент россии, Сочи
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Один комментарий»

  • 2771 1333
    Maleos 30 августа 2017 в 19:40 Ссылка Пометить
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    Хитрожопый нетаньякуй всегда приезжает, чтобы когонить построить. Сейчас ему надо построить Путина мочить Иран. Интересно, удастся ВВП наипать жыда?..

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