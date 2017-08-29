Задачка для Брюсселя: торговая блокада Донбасса, иллюзии Меркель и санкции

Украинские радикалы приняли решение перейти ко второму этапу в организации торговой блокады Донбасса. На этом фоне заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель об отмене антироссийских санкций в случае выполнения Киевом и Москвой Минских соглашений выглядит довольно странно. Брюссель, как говорят, «не в теме»?

Тем временем на Украине…

Пора бы Петру Порошенко утихомирить своих шавок, в частности, депутата Верховной рады Украины Семена Семенченко. Нардеп продолжает мутить воду, заявляя, что Киев не способен укрепить обороноспособность, значит, пора приняться за дело «представителям гражданского общества». Читайте: националистов и прочее отребье, в головах которых крутятся только две мыслишки: «Слава Украине!» и «Чем набить карманы?».

Семенченко посетила очередная «гениальная идея»: заставить украинского бизнесмена Рината Ахметова прекратить «финансирование террористов», положив конец тарифу «Роттердам +». Не нравится «укрику», что благодаря этой формуле тепловая генерация продаёт электроэнергию на энергетический рынок по завышенной цене, в которую включена стоимость угля на европейской бирже с учётом его доставки на Украину.

Энергохолдинг Ахметова производит более 70% всей тепловой генерации и добывает более 70% энергетического угля в стране, в том числе и на юго-востоке. Семенченко же просто желчью исходит, пытаясь прикрыть его «лавочку». До этого он уже требовал перекрыть поставки угля из России на Украину, но его иллюзии развеяли ведущие эксперты Фонда национальной энергетической безопасности.

Вражда Семенченко и Ахметова

Семенченко не стесняется в выражениях:

«Какая ставится задача на втором этапе блокады? Наша первая задача - вернуть в госсобственность предприятия Ахметова и других олигархов, где они не выполняют инвестобязательств».

В числе предприятий, на которые «положил глаз» нардеп, Бурштынская ТЭС, с помощью которой экспортируется электроэнергия в Европу. Если ее забрать, то можно будет разорвать связи между Ахметовым и правительством. Повезло и Фирташу, у которого Семенченко предлагает национализировать все предприятия, «которые он хапнул в 2000-х годах».

Вот в таких околоторговых спорах решается судьба Донбасса? Вводить блокаду, чтобы прижать олигархов, но плюнуть на жизни людей? Преднамеренно накалять обстановку, провоцируя эскалацию конфликта? Не стоит забывать, что ВСУ на месте не сидят и режим тишины постоянно нарушают. Вот только канцлер ФРГ на пару с новоизбранным французским президентом дальше своего носа не видят, перенося ответственность за это на Москву.

Ангела Меркель: «Санкции будут отменены, когда будет устранена причина».

Остается один вопрос: когда немецкий лидер вспомнит об элементарной логике? Россия никогда не являлась стороной украинского конфликта, а только посредником, как Франция и Германия. Киев же так и не выполнил свои обязательства по минским соглашениям касательно Донбасса: децентрализация и закон об особом статусе. Европейцы, вернитесь на землю!

Не стоит забывать и о том, что в странах Евросоюза санкции с восторгом воспринимают либо русофобы, либо американские марионетки. Разумные люди говорят об их отмене и нормализации отношений с Россией. Зачем же нести этот бред в массы, если даже глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказался считать Украиной частью Евросоюза и НАТО?

Меркель пора расстаться со своими иллюзиями, Брюсселю снять санкции, а Порошенко подумать о своем политическом будущем. Торговая блокада Донбасса со всеми ее этапами с легкой руки Семенченко и других радикалов поставит крест на возможном сохранении единства Украины. А кому нужен президент, при котором страну порвали на куски? И какой смысл Брюсселю возиться с разрушенным государством, клянчащим кредиты?