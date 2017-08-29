Про “подсыпку” Санкт-Петербурга.

«залегает в пределах территории Исторического центра на глубине 1,5–1,8 м и более от современной дневной поверхности»

«Это обстоятельство обусловлено не столько естественными процессами образования городского культурного слоя, сколько целенаправленной подсыпкой грунта (а с течением времени — строительных отходов), предпринимавшимися с середины XIII в. для повышения уровня дневной поверхности как средства защиты от наводнений.»

«Таким образом, в ряде случаев насыпной культурный слой скрывает до 10–14 рядов первоначальной кирпичной кладки стен XIII в (18 века). Это обстоятельство, как и рост асфальтовых напластований, имеет не только архитектурно-историческое, но и инженерно-гидротехническое значение: подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением дневной поверхности, и «подсос» влажности кирпичными кладками способствуют развитию аварийного состояния и разрушению зданий. Удаление напластований, как показал опыт реконструкции Дворцовой площади, не только понижает этот отрицательный эффект, но и выявляет первоначальный характер рельефа, обогащая тем самым архитектурную пластику города.».

Сегодня попалась на глаза статья представителя официальной истории, в которой она пытается хоть как-то объяснить откуда в Санкт-Петербурге 1.5 метра лишнего грунта: «Подсыпки в Петербурге, или как наше слово понимают :о)» Похоже, что народ совместными усилиями уже накопал столько фактов, что игнорировать их дальше становится всё сложнее, поэтому начинают спешно выдумывать очередную «объяснялку» для толпы. При этом хочу отметить, что статья написана очень грамотно и даже талантливо. Также, как и многие другие статьи данного автора, которые я успел по диагонали просмотреть (будет время, почитаю подробнее). Сразу видно, что автор не зря «ест свой хлеб».В статье, кстати, есть и полезная информация. Например о том, что основная часть слоя есть "влажный зеленоватый суглинок", который:. На данный момент это первое официальное признание наличия именно слоя грунта, а не "культурных отложений". И тут же автор даёт официальную версию объяснения происхождения этого слоя:Простим автору небольшую опечатку, которая потом встречается ещё несколько раз дальше в тексте, когда вместо 18 века у неё получился 13 век и не будем к этому придираться, поскольку очевидно, что с учётом официального основания города в 1703 году в 13 веке никто не мог вести целенаправленной подсыпки грунтов.Я не буду пересказывать всю статью, в которой на самом деле собрано множество фактов, как раз подтверждающих наличие как слоя грунта толщиной до 3-х метров, так и старых засыпанных мостовых на глубине до 1 метра. Приведу лишь один интересный фрагмент: «Археологические наблюдения и раскопки, проведенные в ходе реконструкции инженерных сетей на территории Большого двора Зимнего дворца, Большого двора Старого Эрмитажа, Шуваловского и Черного проездов позволили детально изучить планировку и этапы усадебной застройки, предшествовавшей строительству существующего Зимнего дворца и соседних зданий Эрмитажа. Культурный слой первой половины XVIII в. отличается прекрасной сохранностью и очень четкой стратиграфией. Остатки кладок сохранились на высоту до 2 м.» Почему культурный слой первой половины 18 века отличается прекрасной сохранностью и очень чёткой стратиграфией? Уж не потому ли, что он был одномоментно погребён под слоем грунта, что и обеспечило его сохранность?Теперь, что не объясняет данная статья.1. Зачем насыпали 1.5 и более метров дополнительного грунта в Петропавловской крепости? Тоже с наводнениями боролись?Кстати, сейчас стены откопали как раз для того, чтобы замедлить их разрушение, что лишний раз доказывает тот факт, что в момент строительства этого грунта не было, иначе бы был запроектирован и сделан цоколь соответствующей высоты с необходимой гидроизоляцией.2. Почему при строительстве дома продолжали закапывать вглубь практически до 1820 года, хотя уже прекрасно знали о регулярных наводнениях? А после этого момента, наоборот, стали делать высокие цокольные этажи. Кстати, интересно, автор статьи в состоянии отличить по конструкции цокольный этаж от первого этажа здания?3. Засыпать улицы по всей площади грунтом для борьбы с наводнениями не имеет никакого смысла. Если уж мы нашли ресурсы для проведения масштабных земляных работ, то гораздо проще построить дамбы вдоль берега. Что, кстати, и делается в той же Голландии уже достаточно давно, в которой, про между прочим, эти дамбы существовали уже в то время, когда её якобы посещал Пётр I. Получается, что искусством строительства кораблей Пётр I в Голландии овладел, а подсмотреть как следует эффективно защищать от моря территории не смог?4. Спасаться от наводнений путём засыпки всей площади территории, подсыпая при этом стены домов выше уровня цоколя и гидроизоляции, вообще не имеет никакого смысла, поскольку вместо улучшения ситуации происходит, наоборот, её ухудщение. О чём, в общем-то, нам сообщает и сама автор статьи:Мало того, что при подобной подсыпке зданий будет намного сложнее бороться с последствиями наводнений, так как из подвалов придётся откачивать гораздо больше воды, но мы ещё получаем постоянную проблему с постоянным промоканием стен, причём не только во время наводнений, а постоянно во время дождей или весеннего паводка. Что, как уже было отмечено самой автором статьи выше, ведёт к преждевременному разрушению стен, не имеющих гидроизоляции.5. Если это была именно плановая подсыпка грунта для борьбы с наводнениями, а не природный катаклизм, то почему предварительно не были проведены необходимые инженерные работы по подготовке стен, которые будут засыпаны? Не сделана та же гидроизоляция, которую в то время уже умели делать для цокольных этажей? Получается, что при строительстве зданий понимали, что необходимо делать гидроизоляцию стен, а когда потом грунтом засыпали, то уже не понимали?6. Почему примерно такой же по высоте слой грунта наблюдается в большинстве старых городов во многих странах, включая Ярославль, Москву, Казань и множество других, если ни о каких наводнениях, как в Питере, в них речи не идёт? В Казани вообще засыпаны здания на вершине холма в кремле. С нетерпением жду разъяснений от автора

Источник: mylnikovdm.livejournal.com