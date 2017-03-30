Метод Кошастого: дом

Выбор местности и удаления от города . То, что место надо выбирать не в городе и не поблизости от города – ясно с самого начала. В кризисный период большие и средние города станут зоной жестокого бедствия, и от них надо будет находиться как можно дальше. С другой стороны, переезд куда-то совсем далеко – затрудняется по техническим причинам. Разумным было выбрано расстояние в 60-80 км от Киева. В качестве второй меры пассивной защиты – выбор села не на трассе (что было бы очень удобно с транспортной точки зрения), а в стороне от трассы, как минимум километров 10. Поясню эти меры. По моему мнению, в кризисный период будет два рода движения людей из большого города. Первый – это набеги, когда человек куда-то идет с целью разжиться там продовольствием и вернуться обратно в город, где ждет голодная семья.

Преимущественно это будет пешком, какой-то частью – на велосипедах; преимущественно – в одиночку или маленькими группами (2-3 человека), какой-то частью – средней величины вооруженными бандами. Главная особенность – что набег предусматривает путь «туда и обратно» за небольшой период – день-два.



Длительный поход за продуктами нецелесообразен потому что за время пути съешь больше чем удастся принести.



Исходя из возможностей пешего перемещения, наиболее «горячей» зоной будет 20-30 км от границ города. Окружность в 50 км – будет практическим пределом для «несколькодневных» походов и для велосипедных выездов. Дальше – с набегами придется иметь дело достаточно редко. (Напоминаю, это мои личные расчеты, кто-то может думать иначе, но я рассудил так).



Второй род движения людей – это миграция. Когда люди перемещаются с семьей и пожитками. Эти люди могут зайти куда угодно, однако их поведение будет в корне отличаться от первых – будучи сами уязвимыми, они будут куда менее склонны к насилию и агрессии, чем «набежники». Основной поток людей будет перемещаться по трассе, поэтому села на трассе будут подвержены контактам с мигрантами гораздо больше, чем удаленные от трассы.



Таким образом, выбор места в 70 км от Киева и 10 км от трассы является действенным и дешевым способом пассивной защиты в кризисных условиях. Что, естественно, не отменяет опасности и других средств защиты от нее.

Район был выбран Переяслав-Хмельницкий, по той причине что он не густонаселен, в нем имеются немалые лесные массивы, он чистый экологически, и, по радиационной карте, это единственный чистый район в Киевской области. Среди нескольких сел, удовлетворяющих условиям, было выбрано село Ковалин. Был найден пустующий дом на краю села, с участком 75 соток, и куплен за смешные деньги – 500 долларов.

Принципы организации хозяйства. Чтобы разобраться в этих принципах, надо учесть, что я предполагаю в ближайшем будущем начало распада технологической цивилизации, связанное с ресурсным кризисом.



Это означает что множество вещей, которые сейчас доступны и недороги, в будущем окажутся недоступными или весьма дорогими, по крайней мере для большинства населения. Это относится к тем вещам, которые невозможно сделать в кустарных условиях, которые требуют крупных высокотехнологичных производств, недоступного сырья, и т.д.



Перечень таких вещей огромен, даже если выкинуть из него то, без чего легко можно обойтись. Вдвойне плохо то, что очень многие вещи, которые раньше люди умели делать в кустарных условиях, сейчас делать никто не умеет – знание потеряно, и даже в книжках его не сыщешь.



Например, одежда – еще в начале 20 века в селах покупная одежда была роскошью, доступной не всем, а большинство народа носило повседневную одежду из домотканого холста, который хозяева изготавливали сами из льняных и конопляных волокон. Почти в каждом доме был свой ткацкий станок, детали от него до сих пор валяются во многих хатах, в том числе моей, и моей сестры.



К сожалению, собрать полный исправный станок нереально, да и умения на нем работать нет; а главное, для работы станка надо сначала заготовить нитки, а это отдельная отрасль – изготовление и прядение растительного или шерстяного волокна.



И так же со множеством других вещей – деревянная посуда, бочки, кадушки, корзины, и т.д. – в хозяйстве вековой давности покупными были, фактически, только железные инструменты и соль. Сейчас этот подвиг повторить практически нереально.

Для ведения хозяйства требуется множество разных вещей. Это разнообразные инструменты – для обработки почвы, дерева, металла; это разнообразная домашняя утварь; и это расходные материалы, необходимые для строительства и ряда других дел.



Одни из этих вещей жестко необходимы (попробуйте например выкопать яму без лопаты или сварить борщ без кастрюли), другие – без которых можно обойтись или заменить другими (например, доильный аппарат для дойки коров или кухонный комбайн);



одни стоят недорого (та же лопата, вилы, топор, кастрюля), другие – гораздо дороже (мотоблок, бензопила; трактор);



одни могут служить долго , многие десятилетия (та же лопата), другие – выходят из строя через определенный срок нормального использования (например, пила-ножовка), или просто являются недолговечными по своим свойствам; и наконец,



одни способны работать без привлечения внешних ресурсов (та же лопата), другим для работы нужен постоянный доступ к ресурсам, не воспроизводимым в хозяйстве (например, трактор не работает без горючего; менее очевидно, но он не работает и без доступа к запчастям – летит одна маленькая деталька, ремень, шланг, шестеренка – и все, трактор стоит).



Если мы хотим в дальнейшем, после наступления кризиса, пользоваться вещами для ведения хозяйства, нам надо сейчас, до кризиса, определиться, какие же вещи в каком количестве мы будем покупать. Если иметь неограниченные финансовые ресурсы, то можно конечно закупить всего и помногу. Но такое счастье есть не у всех.



Поэтому обычная задача – в условиях ограниченных финансовых ресурсов совершить наиболее рациональные закупки различных вещей. При решении этой задачи очень важно правильно определить критерии рациональности. Я их определил таким образом.



Приоритет отдается вещам жесткой необходимости перед вещами, без которых можно обойтись (то есть нечего и думать о кухонном комбайне (как бы этого не хотела жена), пока в хозяйстве нет достаточного количества лопат, кос и топоров);



Приоритет отдается недорогим вещам перед дорогими (если одну и ту же задачу можно решить дешевой вещью и дорогой – лучше выбрать дешевую; тут правда очень важна оговорка про качество и про побочные характеристики вещи.



Например, некоторые инструменты я покупал только фирмы Stanley, хотя они очень недешевые; но оно того однозначно стоит; если сравнить ножовку Стенли и какой-нибудь Топекс – внешне одинаковы, одну доску распилить – тоже разницы нет; но пользоваться долго и активно – Топекс давно выбросил и проклял, а Стенли еще и не затупилась, режет и режет как песню поет);



Приоритет отдается вещам долговечным перед недолговечными (это один из важнейших пунктов. Здесь важен горизонт планирования – многие люди дальше пары лет вперед не заглядывают, но я счел необходимым установить срок горизонта в 50 лет.



Соответственно те вещи, которые приобретаются в одном или немногих экземплярах – должны быть в состоянии прожить этот срок, даже если они будут стоить существенно дороже аналогов. Например, кухонную посуду – кастрюли – я приобрел из массивной нержавейки, Berghoff, хотя купить эмалированные кастрюли было бы гораздо дешевле.



Но у эмалированных есть один недостаток – рано или поздно их об что-то стукнешь, и появится маленький изъян на эмали, пятнышко с трещинками, через которые вода будет попадать на железо, оно начнет ржаветь – годик-другой, и готова дырочка, и кастрюлю можно списывать.



Она может прослужить и 5 лет и 10, но 30-50 она не прослужит, можно ручаться. А толстая нержавейка прослужит 50 лет, и ничего ей не мешает в принципе прослужить и 100 и 200 лет. Ее испортить можно только кувалдой. Не говоря уж о том что такие кастрюли и сковородки весьма удобны в использовании); и наконец,



Абсолютный приоритет отдается автономно работающим вещам, перед вещами, нуждающимися во внешних ресурсах (электрическим насосом качать воду гораздо удобнее и приятнее, чем доставать ведром с цепью, однако при отсутствии электричества насос становится бесполезной грудой металла, а ведро с цепью вывести из строя мудрено.



Здесь грань бывает весьма тонкая; например, ручная помпа – это автономная вещь или неавтономная? На первый взгляд вроде бы автономная, но на второй – она иногда нуждается в ремонте и замене резиновых прокладок; фильтр в скважине имеет свойство со временем забиваться.



В этом плане скважина и помпа – гораздо менее надежна и долговечна, чем колодец и ведро с цепью; к тому же и более дорогое решение; поэтому приоритет отдается колодцу, а заводить скважину можно лишь после колодца, если финансы позволяют.



Сформулируем принципы, по которым желательно организовать хозяйство. Хозяйство должно быть организовано так, чтобы по возможности (в идеале – совсем) не использовать расходных невоспроизводимых материалов, а пользоваться только нерасходуемыми вещами длительного использования.



Идеал этот на 100% недостижим – например, соль является невопроизводимым материалом, а не расходовать ее никак не получится. Решается это тем, что количество подобных пунктов надо свести к минимуму, а те что есть – обеспечить запасами на весь срок горизонта планирования. Например, вопрос с солью решается так: один человек потребляет соли 2-3 кг в год (это с некоторым запасом).



Семья из четырех человек потребит за 50 лет 600 кг соли. Вот такое количество и следует запасти (я приблизительно столько и запас).



Другой неизбежно расходуемый материал – это гвозди. Хорошо, если они расходуются в постройках, которые простоят многие десятки лет – например новая крыша на сарае. Хуже, что их приходится использовать там, где срок службы гораздо меньше – например, забор или загородка.



Здесь выходов два – запасти гвоздей тоже изрядное количество (у меня сейчас около 100 кг разных, но это еще мало), и использовать гвозди повторно (вытаскивать, ровнять, и использовать в неответственных местах). И так далее.

У этого принципа есть ряд тонких моментов, которые до конца соблюсти не удастся. Например, я не запасся крышками для консервирования на 50 лет, а только лет на 5. Но без консервирования можно обойтись, тем более что у нас уже освоены альтернативные методы квашения огурцов и капусты, изготовления корейской морковки.



Ну а пока есть крышки – будем наслаждаться консервированными огурчиками. И в других вопросах так же – чем менее жизненно необходима вещь – тем более допускается отклонение от принципа. Естественно, при этом всем нельзя забывать о факторе стоимости – эти все игры допустимы только с дешевыми вещами.



3. Дом

В своем самом первом материале я подробно описывал проект дома из пенобетона, который я собирался строить. Как я писал позднее, по финансовым причинам мне этот дом построить не удалось.



Однако мой проект не пропал зря – вслед за мной переехала ко мне по соседству моя родная сестра, которая построила себе именно такой дом, практически без изменений, который проектировал я.



Поэтому я имею возможность описывать сразу два дома – тот, в котором живу я по факту, и тот, который построила моя сестра. Так сказать, сначала реальность, потом идеал.

Мой дом построен в 1948 году. По устройству – это сруб. Нижние венцы – из дуба, верхние – из ольхи, сосны, я точно не помню, но мне рассказывали что породы дерева выбраны по «правильной» технологии. Дубовые венцы лежат прямо на грунте, никакого фундамента нет.



Под углами – краеугольные камни (в их роли выступают танковые катки (!) что, учитывая год постройки, неудивительно). Грунт – песок. С одной стороны пол вровень с землей, с другой под дом сделана подсыпка, он стоит как бы на возвышении высотой 30-50 см, которое отступает на метр-полтора от стен. Расположение относительно окружающего ландшафта такое, что подтопление дому не грозит ни в каком случае – он стоит на локальном возвышении.

Стены и изнутри и снаружи обмазаны толстым слоем (7-10 см) глины с соломой. Это чисто украинская традиция, которая, как мне рассказывали, в России не распространена – там гораздо более обычная картина когда сруб голый, ничем не обмазывается. Почему так – мне непонятно. Эта обмазка – гениальное средство для теплоизоляции (стена как минимум вдвое теплее), и для консервации древесины (я читал что в толстом слое глины – уникальные условия, консервирующие древесину в максимальной сухости, плюс защита от жучков).



Плюс полное отсутствие продувания – и никаких забот с конопаткой швов (о чем постоянно надо заботиться в голом срубе). Ну а материал бесплатный – глина и солома обычно есть везде. Процесс, правда, трудоемкий – в небольших объемах разминать глину, мешать солому – руки отвалятся, пробовал. В больших количествах – это делают в углублении с помощью лошади.

В семидесятые годы снаружи поверх глины дом был обшит листами ДВП, покрашенными сверху белой краской, и углы зашиты крашеными досками. На удивление, эта ДВП, казалось бы, недолговечный материал – и сейчас выглядит вполне прилично. Если стены ничем не обшиты – то глину надо каждый год подмазывать (на открытом воздухе глина, не идеально защищенная от влаги, местами может набухать и облупливаться), и белить. Обычно это делают на пасху, «мажут» хату и внутри и снаружи.

Крыша дома, в тот момент когда я его купил, была покрыта соломой (один из последних домов в селе, который был под соломой). Эта соломенная крыша прожила почти 50 лет, и уже никуда не годилась.



На самом деле соломенные крыши очень долговечны, но они требуют ежегодного осмотра и мелкого ремонта. Если где-то начало подгнивать и затекать – место надо найти, расчистить, сдвинуть солому, возможно поменять снопик. Это как минимум последние лет 20 никто не делал.



На подтекающее место клался кусок рубероида и прижимался палкой. Что получилось в результате – страшно глянуть (см. фото, мой дом в момент покупки, 2003 г.). Я этот рубероид до сих пор потихоньку в печке жгу. А солома с этой крыши после разборки почти вся в массе своей была свежая, золотистая, прочная, много в нераспавшихся снопиках (я ими потом крышу сарайчика чинил). Правильная соломенная крыша при должном уходе и 100 лет может стоять.



Сейчас, кстати, восстановить эту технологию было бы очень непросто – хотя бы потому что соломенные снопики для крыши делаются только из ржи, сжатой вручную серпами, связанных перевяслами в снопики прямо на поле, и обмолоченной потом в этих же снопиках. Никакой комбайн такого не сделает, а руками – уметь надо. Раньше умели все..

Результатом испорченной крыши были потеки на потолке – там где подтекала вода. Один из них был уже весьма значительным – еще год, и начала бы гнить стена. Поэтому сразу же после того как я выбрал дом, летом 2003 года, я поменял на нем крышу (слегка рискуя – тогда еще даже не была оформлена покупка). Бригада западенцев за 4 дня сделала новую крышу – двускатную шиферную.



Качество исполнения было отвратным, но в целом крыша получилась вполне годная и выполняющая свои функции. Глядя на их работу, вспоминаются бессмертные слова Зорга – «Хочешь чтобы что-то было сделано хорошо – делай это сам».

Позже, весной 2004 года, в момент переезда, я вставил новые окна – металлопластиковые. Старые окна, деревянные, были в очень плохом состоянии, и тепла через них терялось бы очень много. Поэтому я выбрал профиль (австрийский, шириной 72 мм, пятикамерный), стеклопакет (двухкамерный, ширина 36 мм: 4-12-4-12-4), и вставил новые окна в проем, вынув старые. (см фото, мой дом с новыми окнами и крышей, 2004 г.)

Дом мне обошелся в 500 долларов (и еще 120 за оформление). Крыша мне обошлась в 750 долларов – где-то в равных долях, по 250 – за лес (брусья, доски), за шифер, и за работу бригаде. Окна мне обошлись в 500 с копейками долларов. Таким образом, капитальные затраты на приобретение жилья у меня составили 500+120+750+500 = 1870 долларов. Прибавим с округлением мелкие затраты, получим 2000. Я считаю, цена за полноценное жилье с большим участком земли – просто мизерная. Никаких капиталов мне не понадобилось, деньги эти вынулись просто из зарплат (с работы я ушел в марте 2004). Это я рассказал специально для тех, кто, плача, провозглашает что молодому человеку нереально приобрести свое жилье в собственность; поэтому надо выкладывать деньги за съемное жилье; или залазить в кредитную кабалу на 30 лет. Да нет, все вполне возможно и реально, если немножко выйти за рамки навязанных стереотипов.

Дом имеет одну жилую комнату, кухню, коридор и кладовку. Общая площадь дома – 49 м.кв. Площадь жилой комнаты – 32 м.кв, без учета печи – 27 м.кв. Площадь кухни – 8 м.кв, коридора и кладовки – по 4.5 м.кв. В комнате 4 окна, в кухне – 2 окна.

В комнате – русская печь. Она служит для отопления и готовки. Остальное пространство комнаты функционально разделено на зоны: у входа – прихожая (вешалка, на полу – коврик, по которому можно ходить в обуви, место для обуви); напротив двери – гостиная (диван, обеденный столик, пианино, в углу – мое рабочее место: стол с компьютером, полки, тумбочки), правее – рабочий кабинет (шкаф, письменный стол; отгорожен от гостиной спинкой дивана), в углу – печь, на которой – спальня. Надо сказать, что такое функциональное разделение довольно удобно, и я более-менее начал понимать суть домов, у которых кухня плавно переходит в столовую, плавно переходящую в гостиную с камином, в конце которой – прихожая и вход. Нормально.

Кухня отделена от комнаты дверью. Там была вторая печь, которая была уже практически непригодна к дальнейшей эксплуатации – через весь корпус прошла серьезная трещина. Я ее разобрал, и вместо нее сделал новую, которой мы сейчас преимущественно и пользуемся. Печь (тут такого типа печь чаще называют "груба") многофункциональная – она одна отапливает весь дом, на ней же готовится еда, и в нее вмонтирован бак для подогрева воды.

О новом доме моей сестры. На самом деле это не один дом, а целых два. У сестры есть взрослая дочь, так что она не могла построить дом только одной себе.



Она купила по соседству со мной 2 хатки, и на этих двух участках построила 2 новых дома. Они практически одинаковые, один полноразмерный (2 этажа), другой чуть меньше (1.5 этажа – верхний этаж полумансардный).



Я буду описывать двухэтажный (см. фото, южная сторона дома – большие окна; вход и веранда – с противоположной, северной стороны).



Размер дома (наружный) 8х9 метров, фундамент ленточный, шириной полметра, глубиной 1.2 м, высотой цоколя над грунтом 60 см, армирован 16 мм арматурой.



Стены из пенобетонных блоков (плотность 800), толщиной 300 мм, армированы через два ряда сеткой из 4-мм проволоки.



Снаружи стены облицованы белым силикатным кирпичом в полкирпича, с 3-5 см воздушным промежутком между пенобетоном и кирпичом (см. фото, дверной проем, внутренняя дверь уже поставлена, наружная еще нет), облицовка связана с пеноблоками выпущенной через каждые два ряда армирующей сеткой.



Между первым и вторым этажом, и над вторым этажом, на пеноблоках – железобетонный пояс 15 см, на него кладутся брусья перекрытия – деревянные, 25х25 см.



Перекрытие – доски 40 мм, положенные на брусья.



Потолок 2 этажа – тоже брусья, доски 30 мм, на них – глино-опилко-бетон (мешаются опилки, глина и цемент, во влажном виде укладывается, застывает, получается достаточно прочная легкая теплоизолирующая масса.



С северной стороны дома – вход через пристроенную веранду (во всю длину дома, шириной 4 м).



С южной стороны дома – по 2 больших окна на этаж; с восточной и западной стороны – по 1 маленькому окну, с северной стороны окон нет (см. фото, восточная сторона дома).



Окна – деревянные (изготовления местного мастера, достаточно качественно), но не со стеклами а со стеклопакетами (двухкамерные, 32 мм) (см. фото)



Отопление печное, печь будет находится в центре дома на отдельном фундаменте, разработана таким образом, чтобы обогревать все помещения дома, служить для готовки и нагрева воды. Схема печи двухколпаковая, разрабатывал ее я.



Крыша дома простая двускатная, чердак холодный, фронтоны выложены как продолжение стены, из силикатного кирпича, с одним окном с каждой стороны (восток и запад).



Дом пока с незаконченной внутренней отделкой, с 2007 сестра уже живет в нем (до этого жила в старой хате этого участка). Второй дом пока не особо нужен, и стоит пока в виде коробки.

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