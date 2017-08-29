Письмо. САТАНА — ПРОСТО КЛОУН. НАШИ ПРОБЛЕМЫ КУДА СЕРЬЁЗНЕЕ. Или об особенностях «мышления» аборигенов

Здравствуйте, по поводу отзывов на статью «Приветы, шантаж…», про условно, «сатану», вспоминаю фразу — «шаг вправо, шаг влево — расстрел». Это про мышление рабов — едва рабы только встретятся с информацией, отличающейся от вставленных Средствами Массового дез-Информирования и Системами (якобы) Образования в их мозги шаблонов, так сразу выдают стандартные установки типа «Чё курил». Причём, надзиратели пишут такие комменты за деньги, а сами рабы — от чистого сердца и пустых мозгов.

А вся достоверная информация о мироустройстве отличается от представлений рабов, заселяющих эту якобы планету, от реальности, как БелАЗ от Запорожца, а телега от «Мерседеса».

Я понимаю Ваши сомнения перед публикацией серьёзной информации — а вся достоверная информация настолько отличается от шаблонов, вставленных рабам, что проинформировать их о реальном положении вещей становиться настолько незаурядной и сложной задачей, что до сих пор «Миссия не выполнена». Самые выгодные рабы — которые не знают, что они рабы - не надо тратиться на охрану, ноль попыток побега. Более высокий КПД в эксплуатации… выгод много. Повышенная безопасность владельцев. Местные рабы не подозревают, что они рабы — так они и не подозревают, что у них есть рабовладельцы. Соответственно с этой стороны отсутствует угроза рабовладельцам.

Всех факторов в коротком письме не перечислишь.

Эта многослойная система информационной защиты Хозяев формировалась веками при полном контроле над распространением информации.

В итоге даже сливы первых лиц не достигают цели - эффект сотой обезьянки работает уже на сохранение вставленных в мозги холопам иллюзий. А эти сливы, первым лицам слишком опасны, поэтому столь малочисленны.

Поэтому, взявшись информировать население о чем-то серьёзнее политического уровня, надо для начала осознать положение вещей. Население давно уже поголовно рабы не только юридически, но и по доступу к важной-нужной-достоверной информации. Соответственно на адекватное восприятие ими истинной реальности рассчитывать не стоит. Если вся получаемая ими на протяжении их короткой жизни информация была фальшивой — встретив правду, они её не узнают. И она чрезмерно не похожа на всё, что они знали до сих пор. Поэтому включается поставленный холопам невидимыми для них Хозяевами рефлекс: «Что курил».

Отмечу — сложно освободить раба, убеждённого, что он не раб. Это вам не ошейник снять, или клетку отпереть. Поэтому статья ещё более важна была для всеобщего понимания — кто мы, и где находимся. «Что такое население». Идиоты с апломбом и амбициями. Но без малейшего представления, откуда пришли, где находятся, и кто они такие. Со стёртой памятью. С нулевыми возможностями, и технологиями каменного века. В подчинении фактическом, информационном и юридическом у существ, о присутствии которых даже понятия не имеют. Но при этом они «мнение имеют» и спешат вам его высказать. А ИХ МНЕНИЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ И НИКОМУ НАФИГ НЕ НУЖНО. ИБО МУСОРНОЕ.

По поводу двойника упомянутого персонажа — развитие событий определяют не желания политиков (это критикам Путина за Донбасс), а Соотношение Сил и знание правил игры. Поэтому Сталин и Берия вдвоём успешно противостояли структурам, намного могущественнее их. Кроме них тут, похоже, никто ничего не умеет. Либо уже не может — возможности сужены. К политическим должностям Властителями допускаются те представители людей, которые будут не сопротивляться захватчикам, как Кеннеди, де Голль, или Сталин, а подчиняться ради личных плюшек, как Буши, Клинтоны, Рейганы, и прочие предатели человеческого Рода.

Технологические возможности не упомянутых в статье структур превышают возможности упомянутого библейского персонажа. Значит, его роль может быть чисто юридической. Для выполнения правил игры – люди могут только сами себя уничтожить, уничтожение внешними силами в Мироздании запрещено. Вот почему Властителями подпускаются к высоким должностям только моральные и интеллектуальные ничтожества типа Буша и Саркози, – чтобы обеспечить начало нужных им войн и самоликвидацию человечества руками аборигенов. Сталин и Кеннеди «Сатану» пошлют и пришьют. Шоу не прокатит. А Блэр и Буш прислуживать станут. Значит, основная задача — ликвидировать непокорных политиков с мозгами, расставить даунов «Блэров и Бушей» на нужных постах. И добиться через них САМОликвидации человечества.

Моё мнение — библейские персонажи могут нести только клоунскую функцию. Например, декоративная фигура для посреднических функций. Чтобы ферзи и короли не вышли на реальных игроков, шахматным фигуркам прислали Нечто в рамках выданной им ранее мифологии. Так как библейская мифология — лишь одна из местных иллюзий. В реальности в мироздании происходит межвидовая борьба. Её в школе проходили. Гуманоиды в этой местности её проиграли и стали военнопленными. Чем бы не было сбежавшее существо — брэнд «сатана» – не более чем условность. И в одиночку планеты не контролируются. Это бред в рамках мифологии для рабов.