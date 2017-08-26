Письма и ответы «Приветы, шантаж и освобождение от обязательств…»

Скажу сразу, перед публикацией материала «Приветы, шантаж и освобождение от обязательств» думала почти сутки, размещать материал или нет.

http://pravosudija.net/article/privety-shantazh-i-osvobozhdenie-ot-obyaz…

После публикации самыми мягкими были звонки по телефону от близких знакомых с вопросом: «Вы чё там, совсем уже?» и просьбой пояснить. Вчера убегала в суд, и сразу опубликовать дополнительные пояснения не успела. К вечеру большая часть писем читателей пришла с аналогичными вопросами, но более вежливо сформулированными:

Татьяна, добрый день)

С большие уважением отношусь к Вам и Вашему интеллектуальному труду, но “Приветы, шантаж и освобождение от обязательств” не совсем принимает мое и без того уже воспаленное сознание. Либо не достаточно дано фундамента для текста, либо это некое иносказательное послание до меня, как до жирафа, не дошедшее. Если это возможно, не сочтите за труд, поясните.

С уважением,

Здравствуйте, дорогая Татьяна Вячеславовна!

Давно читаю Ваш блог, восхищена его содержанием и его автором-))

Но Ваша последняя крайняя статья “Приветы, шантаж и освобождение от обязательств” меня откровенно смущает. Даже очень…

Не сочтите за наглость, а можно узнать Ваше личное отношение к тому, что Вы опубликовали? Кто этот господин R. Gravett?…. Сатана?… Почему его служители должны служить теперь интересам СССР, его граждан и Королеве Елизавете?…

Доброго дня, Татьяна!!! Ну, такие темы – это жесть! Можете пояснить, как понимать данную статью?

И ещё хочу спросить: кто её автор? Обычно Вы пишите, когда заимствует у кого-то…

Можно собирать народное вече, и установить законную власть и права граждан? Какова роль ВВП в данном проекте?

Мы, простые люди, хотим верить, что правда за нами, что высшие силы за нами. Но пока наша Родина только истекает слезами и платит, платит, платит непосильную ношу практически за весь Мир.

Данная статья о том, как всё изменить, как завещал нам тов. Сталин?

Не был ли намеком ответ Путина на вопрос о событии, максимально повлиявшем на его жизнь? На что президент ответил, что максимально на него повлиял распад СССР? Не считает ли он своей миссией возрождение великой страны?

Не надеюсь на ответ, но всё же…

День добрый, Хочется поинтересоваться, это какая-то новая синтетическая дурь так действует ?

Это лишь небольшая часть.

На последнее письмо в подборке отвечу сразу: не курю и не употребляю алкоголь. Ничего, крепче кофе. Кофе не злоупотребляю.

Теперь по теме.

Во-первых, как я уже писала, не имеет никакого значения, верю ли я в то, что господин R. G. являлся именно тем, кем представлялся на официальных встречах. Персона эта реально существовала, ему были представлены и, в большинстве своем приносили клятву, все мало-мальски заметные мировые политические лидеры и главы крупных корпораций и банков.

В недавних публикациях я писала, что Д. Трамп, перед его избранием на пост президента заключил соглашение с «клубом 300» об обязательстве начать войну с Россией. Его основной соперник в предвыборной гонке, – Хиллари Клинтон, – отказалась принять на себя аналогичное обязательство, и выборы проиграла.

Меня недавно читатели поправили: Д. Трамп действительно подписывал такое соглашение, но не с «клубом 300», а лично с персоной, представленной ему, как R. G, но у будущего президента США вышла неувязочка. Подписав обязательство, Д. Трамп уже подумал, что держит Б-га за бороду и немедленно после своего избрания на пост президента потребовал от Елизаветы II при подготовке его визита в Лондон, в обязательном порядке включить в программу визита проезд по городу в королевской карете, на что получил неожиданно совершенно категорический отказ без объяснения причин. Потом, думаю, журналисты с отсылкой к неназванным источникам в спецслужбах, мотивируют отказ невозможностью обеспечения безопасности. А Путин-то катался! У него спецслужбы эффективнее?

Подписывая «договор с Сатаной» Д. Трамп на тот момент не располагал информацией, что настоящий R.G. покинул землю еще в 2006 году, а вместо него ему, и не только ему, давно подсовывают двойника – «дурилку картонную». Отсюда и отказ в прогулке в королевской карете. Кто был «ничем», тот ничем и остался…

Трампу, для получения от него обязательств по втягиванию в войну РФ, подсунули поддельного R. G., – настоящего уже к тому моменту не было. В Букингемском дворце были в курсе дела, так как R. G. лично посетил королеву перед тем, как покинул свой земной облик.

Все годы президентства водили за нос и Б. Обаму аналогичным образом, который тоже подписывал договор уже с двойником настоящего R. G., а не с оригиналом. Б. Обаму в карете не покатали, объяснив сложностями обеспечения безопасности.

https://mir24.tv/news/15969954

Президент США Дональд Трамп изъявил желание проехаться по городу на золотой карете королевы Великобритании Елизаветы II в ходе официального визита в Лондон, который может состояться на второй неделе октября, пишет газета Times со ссылкой на источники. …Отмечается, что предшественник Трампа Барак Обама во время визита в 2011 году предпочел перемещаться по городу на бронированном кортеже.

Поддельный R. G. в настоящее время содержится на острове Гуам, куда к нему на поклонение и для принесения клятв привозят мировых лидеров, показывая им голографические «чудеса» с применением последних достижений Голливуда в области спецэффектов.

Ким Чен Ын знал, чем грозить США, и не только США, пообещав разбомбить остров Гуам.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4481994

ТАСС, 15 августа. Лидер КНДР Ким Чен Ын получил отчет военного командования о плане ракетного пуска в сторону острова Гуам с целью демонстрации силы и рекомендовал США отказаться от провокаций, чтобы разрядить напряженность. Как сообщило агентство ЦТАК, в понедельник он посетил командование стратегических сил Корейской народной армии.

Отмечается, что лидер КНДР посоветовал США, “которые делают опасной ситуацию на Корейском полуострове”, “с ясной головой” взвесить все плюсы и минусы и подумать, “для какой стороны нынешняя ситуация является более неблагоприятной”. “Чтобы разрядить напряженность и предотвратить опасный военный конфликт на Корейском полуострове, необходимо, чтобы США сначала сделали правильный выбор и показали это своими действиями”, – отметило агентство ЦТАК, призвав Вашингтон “немедленно прекратить высокомерные провокации против КНДР и [отказаться от своих] односторонних требований”.

Бомбардировка Гуама обрушит всю систему мирового порядка, так как, если ракета долетит до острова – то, значит, темные силы больше не дают защиту и даже самым отсталым их прислужникам станет очевидно, что сотрудничество с ними утратило смысл. Не имеет значения, пострадает от обстрела сам фальшивый R. G., или нет.

А если после обмена ракетными ударами по корейскому телевидению выступит живой-здоровый Ким Чен Ын (а он обязательно выступит), значит, лидера КНДР после нападения на самого Сатану не поразили гром и молния… Тут уж комментарии излишни…

Ведь обязательства-то давались и души продавались под воздействием кнута и пряника, — с одной стороны, – Он всесилен, а с другой стороны, — поможет с продвижением бизнеса и карьеры. И тут «лидеры всего цивилизованного мира» узнают, что тот, кому они приносили клятвы, — не всесилен…

Угроза руководителя КНДР дошла до адресата, и уже совсем готовая война была отложена до лучших времен. Хотя стороны к войне были готовы, особенно Китай воспринимал угрозы всерьез:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4489814

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Власти Китая сменили 26 командующих и политкомиссаров всех 13 армий сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Список назначенных на эти должности военачальников опубликовала в пятницу газета “Жэньминь жибао“. …Столкновения с кораблями США, уже второе за лето с человеческими жертвами и все возле берегов Китая, говорят о том, что с Кореей войны в ближайшее время не будет. Китай готов к этой войне лучше, чем США, что этими назначениями и доказал.

На смягчение тона в разговорах о дальнейшей судьбе Корейского полуострова США пошли именно после угрозы уничтожения острова Гуам, а последовавшие через неделю новые угрозы, уже в адрес президента Д. Трампа, результата не дали.

https://cont.ws/@bigone/696982

Загадочный северокорейский календарь отсчитывает время до воскресенья 27-го августа, в последнем их видео с ядерной угрозой войны, которая отправит Президента Трампа на кладбище.

Остров Гуам – это лишь один из немногих примеров серьезного отношения сильных мира сего ко всей этой оккультной бесовщине. В свете этого я и решила все же опубликовать информацию о банальном подлоге со стороны мировой правящей верхушки или «надгосударственного управления».

Моду на поездки в Ватикан на знакомство с ритуалом «целования туфли» для нашей «элиты» первым ввел отец Никодим. Он же первым в РПЦ на столь высоком уровне поддержал экуменистические тенденции, которые теперь развивает и продвигает патриарх Кирилл, в самом начале своей карьеры бывший келейником о. Никодима. Вот такая преемственность поколений.