Невелика беда от их гибели…

...не перестанут винить в своих бедах других, а оборотятся на... полуслова. Таков внутренний смысл бед и страданий людей Украины. ...в том, что теперь опора невелика. Поняли, что борьба за...достаточно, чтобы спастись от неминуемой гибели. Вечная жизнь – обычно трудно...