Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2017

«Сепары» и «ватники» будут гнать Порошенко пинками вместе с его «гвардией» – Подкопаев

Ведущий программы «Новости. Главное» на телеканале «Звезда» Юрий Подкопаев каждый четверг отвечает на вопросы зрителей, которые ему присылают на почту.



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Администрация президента США: Трамп знает о ситуации на Донбассе

Президент США Дональд Трамп информирован о ситуации на Донбассе. Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Президента постоянно информируют о том, что происходит на Украине представители Совета национальной безопасности США, вся наша команда, которая занимается национальной безопасностью. В дальнейшем мы обнародуем сообщение на эту тему», — сказал он.

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Украина начинает сознавать — США больше на помощь не придут, — CNN

После прихода Дональда Трампа в Белый дом украинцы начинают сознавать: вести войну на востоке страны им придётся самим, без помощи США, отмечает CNN. Если при Бараке Обаме Вашингтон оказывал Киеву содействие, в частности в подготовке войск, то при открытом для диалога с Москвой Трампе американская помощь, вероятно, прекратится. На востоке Украины бои накаляются. С тех пор как Дональд Трамп вступил в должность, что было почти две недели назад, было зафиксировано тревожно высокое число новых случаев нарушения режима прекращения огня. Ник Пейтон Уолш побывал на востоке Украины, в той её части, которая в наибольшей степени затронута почти ежедневными перестрелками. Он слышал, как люди, живущие в условиях непрекращающихся боёв, высказывают опасения и возлагают надежды на нового хозяина Белого дома. Здесь мрачно, в сумерках забытой Европой войны. Почти ничего не меняется: несколько месяцев ежедневно с наступлением сумерек здесь раздаётся артиллерийская стрельба. Но как ни странно, в этой подконтрольной пророссийским сепаратистам зоне наступление новой эры — эры Трампа возродило надежды на лучшее. Ник Пейтон Уолш, старший международный корреспондент CNN: Первый день Дональда Трампа в Белом доме. С его вступлением в должность возник вопрос: стоит ли сохранить санкции в отношении России? Санкции ввели после того, как здесь, на востоке Украины, вспыхнула война. Возможно, внимание всего мира больше не направлено на неё, тем не менее сегодня вечером война продолжается. Здесь должен действовать режим прекращения огня. Однако на деле никогда неизвестно, кто в кого стреляет. Местные жители, тем не менее, говорят, что оказались под обстрелом и винят Америку за то, что та помогла Украине, когда Киев заявил о вторжении России. Украинка: В развязывании этой войны виноват Обама. Он поставлял оружие. Поэтому они и обстреливают нас. Сближение с Россией или даже отмена санкций ради выгодной договорённости — такие предложения высказал Дональд Трамп. И их услышали даже здесь, в магазине с пустыми полками. Вторая украинка: Я думаю, они (Соединённые Штаты. — прим. ред.) подружатся с Россией и изменят (свою политику. — прим. ред.). У нас здесь нет российских сил. Здесь только местные жители, которые понесли потери в этой войне и по-прежнему сражаются. С приходом Трампа обстановка может улучшиться. Мы идём к линии фронта. Говорят, здесь были снайперы. На земле воронки от недавно упавших артиллерийских снарядов. Даже в окопах люди чувствуют, как резко изменился мировой порядок. Украинец: Трамп далеко, а я — здесь. Может ли Трамп признать эти земли частью российских территорий? Украинец: Хорошо бы. Время покажет. Люди меняются. Второй украинец: Если выполнит свои обещания, это облегчит нам жизнь. Пусть вернёт мир на Украину. Подлинный мир, а не на бумаге.

Маленький совет от представителя (Донецкой Народной Республики. — прим. ред.). Эдуард Басурин, пресс-секретарь военного командования ДНР: Наверное, одно только: прислушиваться к себе, а не к своим помощникам. Ему (Трампу. — прим. ред.) отвечать за страну, тогда как его помощники могут претворять в жизнь повестку дня тех, кому они обязаны своим назначением. Он должен прислушиваться к себе и своей семье. Пересекая разделительные черты через контрольно-пропускные пункты, видишь очереди и тяжёлый труд. Становится понятно, насколько бедна Украина, втянутая в войну с куда более богатым соседом. Татьяна переехала сюда, прямо на линию фронта, год назад. У неё о Трампе собственное мнение. Татьяна, жительница Украины: У него такой вид, будто его речи не подготовлены. Он говорит то, что думает. Он не пытается ничего приукрасить — просто говорит, что думает. По соседству находится минное поле. В некотором отдалении от линии фронта расположена небольшая военная база, показать которую нам отказались. Там можно наблюдать ту ограниченную помощь, которую Америка оказывает Украине. Ник Пейтон Уолш: Американские силы провели подготовку и оказали содействием всем подразделениям. Сегодня бойцы этих подразделений, должно быть, думают: прекратится ли эта помощь со вступлением в должность Дональда Трампа? Украинский солдат: Вне зависимости от политики Америки мы продолжим сражаться за родину и ради возвращения земель, оккупированных врагом, которые тот пытается украсть и сделать частью другого государства. Когда-то они с нетерпением ждали помощи Запада. Спустя два года, за которые они видели двух американских президентов, их охватывает злость и, возможно, в ещё большей степени готовность покориться судьбе: вести эту войну им придётся в одиночку. Читайте также: Украина заявила, что корабль ВМФ России открыл огонь по самолету ВСУ. Сверху! (ФОТО) Ник Пейтон Уолш, Авдеевка, восток Украины.

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Украинский дипломат рассказал о возможной встрече Порошенко с Трампом в конце февраля

Президент Украины Петр Порошенко может совершить визит в США и провести заседание Совета Безопасности ООН по тематике конфликтов в Европе 21 февраля.

Об этом сообщил постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко.

«Я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне работают над этим, но я не могу ничего подтвердить», — сообщил журналистам украинский дипломат, говоря о возможном визите президента Порошенко в США.

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Стрельба Украины по беспилотнику ОБСЕ из «Бука» изменит ход расследования трагедии MH-17

Инцидент, когда украинские военные сбили дрон ОБСЕ из зенитного комплекса «Бук», доказывает, что они готовы применять такое оружие по любым воздушным целям.

Об этом заявил сенатор Игорь Морозов, пишет ПолитНавигатор.

«Украинские военные полагали, что это дрон ополчения. Это еще раз подчеркивает, что батареи «Бук М-1» продолжают находиться и активно действовать в районе линии соприкосновения. И ничего теперь неожиданного для мирового сообщества не будет в том, что они его применяют по любым летящим целям. Поэтому нужно вспомнить малазийский «Боинг», — сказал Морозов.

Он полагает, что трагедия со сбитым малазийским «Боингом» расследуется сейчас в Европе очень субъективно, однако в ближайшее время ситуация может поменяться.

«Те изменения, которые произойдут в 2017 году в европейском истеблишменте, внесут существенную лепту в понимание того, что происходит в сегодняшней Украине. Будет дана другая оценка кровавой бойне на Донбассе», — сказал Морозов.

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Киевлянка: Люди, откройте глаза! На Донбассе уничтожают наших братьев по крови!

Друзья! Просто люди!

Я понимаю, что за этот пост меня смогут посадить. Я понимаю, что мой ребёнок может меня уже больше не увидеть. Но молчать и делать вид, что ничего не происходит я не могу….

Мне всё равно, как меня назовут — сепаратист, вата, предатель…

Люди, откройте глаза! Вырвитесь на минуту из своего тёплого мирка!

Люди, на Донбассе уничтожают наших братьев по крови!

Люди! Точно такие же люди уже просто просят смерти, чтобы раз и навсегда покончить с этим адом!

Неужели мы все поддерживаем войну?

Может, есть смысл не послушать лживые, проплаченые новости, а услышать свой разум и понять, что если бы Россия действительно воевала против нас, то мы были бы давно её федерацией. Или кто-то наивно полагает, что хэройством и картонными пукалками мы сможем противостоять одной из самых сильных армий мира?!

Чего вы боитесь? Этих упырей, которых майдан привёл к власти? Вот эти, лоснящиеся от жратвы уроды — УКРАИНА? Это — наша СТРАНА?!

Я понимаю, что многие вышли на майдан, совершенно искренне — вы просто, по-человечески, хотели изменить что-либо в жизни! Но пришла БЕДА! Я понимаю, что никто из вас не хотел этого ужаса….

Люди, по всему миру — давайте выйдем из норок! Давайте просто напишем на белом листике бумаги «Я против войны!» Не бойтесь, всем не закроют рты! МЫ — СТРАНА!

P.S. Если я не появлюсь в ФБ, знайте, что со мной беда. Ведь я живу в Киеве…

Елена Супрун

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Порошенко намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО

“Четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства Североатлантическом альянсе”,

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО.— сказал Порошенко.

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Суд в Одессе продолжит разбирательство по трагедии 2 мая 2014 года

Малиновский районный суд Одессы в четверг продолжит рассмотрение дела о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года.

Предыдущее заседание перенесли в связи с отсутствием нескольких фигурантов дела и адвокатов обвиняемых, пишет РИА Новости.

Ранее судом было принято решение о рассмотрении дела заново. Это связано с тем, что по украинскому законодательству в случае смены состава суда рассмотрение дела начинается заново. Решение о введении в состав коллегии судей Алексея Старикова вместо судьи Сергея Журика, который серьезно заболел, было принято 17 ноября прошлого года.

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День независимости США в русском городе Харькове

Город Харьков – город научный, технический, промышленный, культурный. Только всё это – в прошлом. В далёком и, кажется, безвозвратном прошлом. Взглянем, чем был Харьков и чем стал.

Город Харьков был крупнейшим центром танко-, тракторо-, самолёто-, машино-, турбостроения, третьим по величине индустриальным, научным и транспортным центром Советского Союза после Москвы и Ленинграда. Во второй половине ХХ века Харьков – главный транспортный узел Юго-Восточной Европы. Системы управления космическими полётами тоже производились здесь.

В городе Харькове в 1805 году был открыт пятый в Российской империи Харьковский университет, в 1885 году – второй в империи политехнический институт. В 1932 году впервые в СССР харьковские физики произвели расщепление атомного ядра. Харьков стал первопроходцем советской высоковакуумной техники, дал толчок развитию вакуумной металлургии.

В городе Харькове в 1896 году Русским Паровозостроительным и Механическим акционерным обществом был основан Харьковский паровозостроительный завод, впоследствии Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. Производились танки, бульдозеры, вездеходы, прицепы, оборудование для пищевой промышленности… В советское время в городе Харькове были введены в эксплуатацию сотни заводов и фабрик; в их числе харьковские авиационный и приборостроительный заводы, Харьковский турбинный завод, бывший одним из ведущих турбостроительных заводов мира… Перечень мог бы занять много страниц, и всё это когда-то было.

В последние 25 лет, когда Украина вдруг перестала быть Россией (и какой-то из украинских президентов даже книгу об этом написал), новых предприятий в Харькове больше не строят. А 28 декабря 2016 года местные СМИ сообщили, что в бывших цехах Харьковского тракторного завода началась вырезка на металлолом станков и оборудования… Это одно из сохранившихся предприятий, которое ещё как-то выживало. Других или уже нет, или скоро не станет.

Город Харьков был когда-то городом военных знаний. Стараниями незалежной власти здесь ликвидированы восемь высших военных учебных заведений, бывших когда-то гордостью большой страны, — Военная инженерная радиотехническая академия имени маршала Советского Союза Л. А. Говорова, Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени маршала Советского союза Н. И. Крылова, Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков имени дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца и другие.

Город Харьков был когда-то и студенческой столицей. Здесь были сосредоточены все виды классических вузов, здесь учились студенты со всех уголков Советского Союза и Восточной Европы. Особенно много студентов приезжали учиться в Харьков из западных областей РСФСР — Ростовской, Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой… Теперь из Российской Федерации и других бывших союзных республик нет никого. Оставшиеся вузы стали заполняться молодыми людьми из западных и центральных областей Украины. Отучившись, домой к себе они уже не возвращались — по полученным ими специальностям работы дома не было. Очень многие стали оседать в городе, создавать семьи. И вот русский и русскоговорящий город Харьков начал преображаться в звучании языка – в учебных заведениях, на работе, в магазинах, кафе, на улицах… В детских садах с наступлением незалежности русскоговорящие группы исчезли сразу, а теперь нет и русских школ. Сегодня в русском городе Харькове повсюду льётся украинская речь с галицким акцентом… Из официальной статистики известно, что в Харькове давно нет естественного прироста населения; носители русского языка уходят из жизни, другие уезжают навсегда. Их место занимают носители другой культуры и другого языка. Русский мир сжимается, как шагреневая кожа…

Для тех же вузов наступает период, когда абитуриентов нет физически, хотя вузы пока ещё есть, есть пока профессора, преподаватели. Но деградация высшей школы ускоряется: где-то студенты переведены на дистанционное обучение, где-то доцент читает лекцию при одном-единственном студенте в аудитории, других нет. Вернее, есть ещё пять человек, но они не ходят на лекции, так как в аудиториях не топят. В Институте общественного питания (сейчас это «Академия»), чтобы не лишиться статуса вуза, начали принимать на учёбу глухонемых.

…Как-то прошлым летом забежала к приятельнице домой и с удивлением увидела её взрослую дочь дома – в понедельник, в разгар рабочего дня. Оказывается, на работе у них официальный выходной в честь Дня независимости США. Биофизик с красным дипломом, она за неимением работы по специальности пошла на какие-то курсы и попала на работу в американскую компанию. Таких компаний в Харькове теперь очень много. Для харьковского рынка труда заработная плата приличная, а для американских нанимателей – копеечная. Из объявлений работодателей в Интернете видно, что одно из обязательных условий для желающего найти работу молодого харьковчанина — уверенное знание английского языка. Иногда нужен немецкий или французский языки. Рынок расплодил курсы и клубы по изучению иностранных языков, где языки изучают, отталкиваясь как от базового уже не от русского, а от украинского.

В русском городе Харькове, где новое поколение граждан незалежной празднует День независимости США, запрещено праздновать День Победы в Великой Отечественной войне, а детям запрещают праздновать Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В русском городе Харькове крупное издательство «Фолио» издаёт сегодня дневники Йозефа Геббельса на украинском языке. «Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945-го их насчитывалось около 15 000 страниц. Сегодня они причисляются к числу таких документов, без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме. Дневники 1944-45-х годов — наиболее ценная часть записей Геббельса», — говорится в аннотации к изданию.

В русском городе Харькове проводятся факельные шествия фашиствующих молодчиков, охраняемые сотрудниками полиции.

И последняя зарисовка, в которой тоже есть что-то символическое. Харьковскому Институту медицинской радиологии, где лечат рак, в 2017 году уменьшили финансирование до 35% от уровня необходимого. Здесь ежегодно проходят лечение более 6 тысяч онкологических больных. Здесь разрабатывают новые методы лечения, здесь создан полный комплекс медицинского обеспечения – от скрининга и диагностики рака до химио- и лучевой терапии по мировым стандартам. Сюда за последней помощью в некогда русский город Харьков ехали больные со всей страны. Теперь ехать не будут. Некуда и не к кому. Да и зачем?

Раковая опухоль распространилась на здоровые клетки всего организма несостоявшегося украинского государства. Русский город Харьков, где успешно лечили рак, теперь сам болен. Болен тяжело. Безнадёжно ли? Нет пока ответа. Но без веры в излечение жить нельзя.

Элла Воробьева, ФСК

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Киев заявил о задержании крымчанина за корректировку огня ополчения в Донбассе

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что в данный момент задержанного отправили в Киев, где будет продолжено следствие и предъявлены обвинения, сообщает «112 Украина».

Фото: facebook.com/andriy.tsaplienko

По ее словам, задержание произвела прокуратура и контрразведка СБУ, крымчанину будут предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 258-3 УК Украины.

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Эксперт рассказал, зачем Украина обвинила Россию в обстреле военного самолета

Обвинение министерством обороны Украины российской стороны в обстреле транспортного самолета над Черным морем является откровенной ложью, обусловленной негативной международной реакцией на агрессивные действия Киева на Донбассе, заявил РИА Новости в среду военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Так он прокомментировал заявление Минобороны Украины, согласно которому украинский транспортный самолет ВМС Ан-26 якобы был обстрелян из стрелкового оружия якобы с буровых вышек РФ в Черном море. «Поскольку очередная украинская провокация на Донбассе не получила какой-либо политической поддержки со стороны новой администрации США, Украина пошла на очередную информационную провокацию, чтобы попытаться обвинить Россию в агрессивном поведении», — сказал Коротченко. Собеседник агентства напомнил, что заявление Госдепа США по недавнему обострению ситуации в Донбассе было предельно сдержанным, и Россия не обвинялась в эскалации данного конфликта. По мнению Коротченко, подобное положение не устраивает официальный Киев, имевший большую поддержку американских властей при администрации предыдущего президента Барака Обамы. «Администрация Трампа очень сдержанно отреагировала на это (возобновление активных боевых действий в Донбассе — ред.) — нет никаких обвинений в адрес России. В этих условиях Украина опять пошла на блеф, заявив, что якобы мы обстреливаем их самолеты с буровых вышек. Хочется спросить из чего — из духового ружья?», — резюмировал эксперт. Читайте также: ВСУ несут чудовищные потери: за последние дни убито и ранено 200 украинских военных, — Захарченко (+ВИДЕО)

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Донецкие будни — как выживать в условиях обстрела?

В 2014 году я жил на втором этаже десятиэтажки на улице Молодых шахтеров. Сюда не долетали снаряды украинской артиллерии, но ниже по улице было немало разрушенных прямым попаданием домов. То есть где-то на расстоянии 500 метров время от времени что-то взрывалось, у меня хлопали заклеенные крест-накрест бумажными лентами стеклопакеты, а на первом этаже билась о дверной проем подъездная дверь. Иногда обстрелы Киевского района, расположенного неподалеку, достигали такой интенсивности, что, казалось, воздух уже даже не скручивался после взрывов в гигантские шары, а просто непрерывно гудел, как будто где-то над облаками через небесную твердь пробивался проходческий комбайн. Однажды к автобусной остановке в 150 метрах от моего дома прилетел одинокий снаряд «Града». Врывшись в асфальт, он не взорвался, и некоторое время, пока его не извлекли из дорожного полотна саперы, служил напоминанием о том, что времена нынче наступили нелегкие. В моей квартире регулярно пропадала вода, раз в несколько дней отключалось электричество. В такие моменты, если мне нужно было что-то писать, я выезжал в центр города, находил кафе или ресторан с интернетом и садился работать. В центре было относительно спокойно, хотя канонада пробивалась и сюда. По мнению какого-нибудь жителя Буденовки или Пролетарки (относительно тихих районов Донецка), я жил в аду, хотя мне было точно известно, что в аду живут те, кто пережидает обстрелы в подвалах рядом с аэропортом или на любом другом участке, расположенном в непосредственной близости от линии фронта. А еще я хорошо помнил жителей Грозного, которые целым городом зимой 1999 года переселились под землю и жили там, не появляясь на поверхности, поскольку по городу круглосуточно работали авиация и артиллерия. То есть, по мнению человека со стороны, который может даже находиться в одном с тобой городе, обстреливаемая территория непригодна для жизни. Но человек, обитающий в зоне, куда снаряды залетают только время от времени, с ужасом наблюдает за расположенным в непосредственной близости районом, который подвергается постоянному обстрелу. Но везде продолжают жить люди. В моем дворе, в котором три дома образовывали колодец, грохотало, как будто кто-то пытался снести высившийся прямо за домами террикон серией направленных взрывов. И в это же время бабушка тащила на поводке по этому самому двору упиравшегося и приваливавшегося на задние ноги во время взрыва йоркширского терьера. Людям, которые находятся далеко от войны, вообще все происходящее представляется жутчайшей жутью, поскольку сообщения об обстрелах, разрушениях, гибели и ранениях людей до них доходят в концентрированном виде и им кажется, что так и выглядит донецкая городская рутина, что жизнь каждого горожанина — это дым, контузия, вылетающие окна и заваливающиеся стены. Тем более что и сами дончане, справедливо полагающие, что в течение долгого времени их бедственному положению Россия не уделяла должного внимания, на сей раз устроили такую мощную перекличку в соцсетях, что смертельно напугали своими отчетами о «прилетах» всех сочувствующих. Надо понимать, что, конечно же, десятки попаданий в жилые здания, гибель нескольких человек в ходе обстрелов — это беда, которую нельзя списывать со счетов, но все же для жителя миллионного города такая частотность инцидентов находится на уровне статистической погрешности, то есть, если и есть непосредственная угроза жизни, то она крайне невелика. Панические настроения генерируются главным образом теми жителями Донецка, для которых нынешнее обострение — первое, с которым им пришлось столкнуться. В самом начале боевых действий город покинули до половины его жителей, которые стали возвращаться домой уже в относительно спокойные времена, когда обстрелы приобрели эпизодический характер и уже не угрожали ни центру города, ни районам, находящимся на удалении от линии фронта. Далекая, хотя и неумолкающая канонада давно превратилась для горожан в «белый шум», почти не улавливаемый слухом. Нынешние обстрелы, когда снаряды стали вновь залетать в черту города на большую глубину, вызвали состояние паники у тех, кто никогда ни с чем подобным еще не сталкивался. Пережившие 2014 и 2015 годы относятся к происходящему довольно спокойно, зная уже точно, что и в такой обстановке можно выживать. Но есть момент, за который дончане сознательно желают отыграться. Равнодушие, в полосу отчуждения которого на долгое время попал Донбасс, кажется и им, и всем, кто знаком с ситуацией, непростительным и возмутительным. Войну забыли, ею пренебрегали в России, отмахиваясь от любых попыток жителей обороняющегося региона обратить на себя внимание. Именно поэтому жители Донецка, не стесняясь эмоций, рассказывают о происходящем: их аудитория — это Россия, которая то ли не может, то ли вообще не считает необходимым воспрепятствовать войне, которую Киев ведет с двумя мятежными республиками. На сегодняшний день главная проблема для жителей столицы ДНР — это перебои в водоснабжении. Город остался без воды, ее из-за прекращения работы Донецкой верхнекальмиусской фильтровальной станции будут подавать только ночью. Во всех районах города организована раздача технической воды. В некоторых микрорайонах также отсутствует электричество, а это означает, что перестает подаваться и тепло. В местах, которые являются наиболее уязвимыми для украинской артиллерии, люди снова стали из собственных квартир и домов переселяться в импровизированные бомбоубежища, которыми обычно служат подвалы многоэтажек. Кто-то, у кого есть такая возможность, съезжает в центр города, где пока еще относительно безопасно. Глава администрации Киевского района Валентин Левченко сообщил вчера, что с подведомственной ему территории началась эвакуация жителей, которые пожелали выехать. Тем не менее говорить об отчаянии и безысходности, как мне кажется, пока особых оснований нет. Мне кажется, что общий настрой на своей странице в Фейсбуке хорошо выразила дончанка Марина Бережнева. Я позволю себе процитировать ее текст полностью. «Дорогие товарищи дончане. Местные и те, кто выезжал. Большая просьба — держите себя в руках. Проблема в том, что паника и истерические реакции очень мощно генерятся и наводятся вами (и теми „сочувствующими“ из-за пределов республики) особенно благодаря наличию социальных сетей. Товарищи сограждане, обладающие „эксклюзивной“ информацией типа „прорыв под Новоазовском“, не надо это подавать на публику в виде истерических выкриков, вас читают домохозяйки, старушки и кормящие матери. У последних может пропасть молоко. Дорогие товарищи дончане, проживающие в условно опасных районах. Те, кто уже провел тут время с 2014 по 2016 год, знают, где убежища, как собрать тревожную сумку и почему надо делать запас воды, свечей и аптечку. Те, кто выезжал и в этих реалиях не был, подготовьте все необходимое для эвакуации и оказания первой помощи. Не факт, что это вам понадобится, но пусть будет. Если есть куда перебраться на время из опасного района, к друзьям или родным, переберитесь. Если некуда — примите элементарные меры безопасности и займитесь чем-то продуктивным: уборкой, приготовлением пищи, рукоделием и т. д., что вас лучше всего успокаивает. Попейте настойку пустырника или „Новопассит“ — не повредит. Самое главное — просто не истерить. Никто ни республику, ни Донецк не сдаст. Это обострение все давно ждали. Оно, возможно, продлится достаточно долго, но может и быстро закончиться. Это как поведут себя „небратья“. Но бояться нечего. Если в доме есть дети, еще более важно соблюдать спокойствие — им очень передается ваше настроение. Враг будет разбит, победа будет за нами — как банально ни звучат эти слова, но это правда! Давайте поможем ребятам на передовой нашим спокойствием и сосредоточенностью». Наверное, если плотные обстрелы продолжатся, то городу через какое-то время придется переходить на режим чрезвычайного положения, но опыт 2014-го, когда украинская артиллерия целенаправленно разрушала объекты жизнеобеспечения Донецка и других населенных пунктов республики месяцами и без всякого видимого результата — деморализовать жителей и защитников ДНР не вышло, — этот опыт показывает, что резерв стойкости у дончан превышает возможности украинской артиллерии многократно. Андрей Бабицкий Деловая газета «Взгляд»

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Конфликт Савченко и Порошенко был неизбежен, — Пушков

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что конфликт депутата Верховной рады Надежды Савченко с президентом Украины Петром Порошенко был неизбежен. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter. «На Западе поднимали на щит Савченко, когда она бичевала Россию. И вот она назвала Порошенко врагом народа. Но эту правду там слышать не хотят», — написал сенатор. Пушков отметил, что Савченко — «точно ближе к народу, чем миллиардер». «Трудно спорить — ей виднее», — добавил он. Напомним, ранее Надежда Савченко в интервью украинскому изданию «Новое время» назвала Петра Порошенко врагом народа. «Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жизнь каждого человека. Когда простые люди говорят, что мы живём хуже с каждым днем. Да, я думаю, он — враг народа», — сказала депутат. Савченко заверила, что будет бороться с Порошенко «всеми доступными законными методами и способами, в том числе политически».: Читайте также: СРОЧНО: Турчинов поручил готовить контрнаступление (+ВИДЕО)

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Не говорите с ними

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Глава ДНР об упавшей ракете «Бук» в Макеевке

В пригород Донецка Макеевку упала ракета, выпущенная из установки «Бук-М1». Глава Донецкой Народной Республики Захарченко прокомментировал данный инцидент.

«Наверно, беспилотник ОБСЕ перепутали с Боингом. Одна часть упала, а все остальное сгорело», — сказал он. «Я сейчас лично подтвердить не могу, что это «Бук». Этим занимаются МО ДНР», — подчеркнул он.

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МО РФ выразило протест украинскому атташе из-за инцидента с Ан-26

Минобороны России выразило протест украинскому атташе в связи с опасным облётом Ан-26 российских буровых вышек. Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией в Минобороны был приглашён пресс-атташе при посольстве Украины для вручения военно-дипломатической ноты.

«Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолёт Ан-26 1 февраля с 11:30 до 12:00 совершил два опасных облёта российских буровых вышек «Таврида» и «Крым-1» на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования», — цитирует ведомство официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил об обстреле украинского транспортного самолёта во время тренировочного полёта.

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В ЧФ назвали “абсолютной ложью” слова Киева об обстреле самолета Ан-26

© Фото: предоставлено РИА Новости сотрудниками одной из российских буровых вышек

В штабе российского Черноморского флота категорически опровергли сообщения украинского руководства об обстреле самолета Ан-26, передает РИА Новости.

По словам представителя штаба, все заявления Киева об обстреле самолета – “абсолютная ложь”.

“Сегодня утром в период с 11:30 по 12:00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки “Таврида” и “Крым-1″ в Черном море”, — отметил он.

При этом во время второго захода Ан-26 охранник буровой платформы подал четыре световых сигнала из “сигнального” пистолета, чтобы предотвратить столкновение самолета с мачтой вышки.

“Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть”, — резюмировали в штабе флота.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил, что над Черным морем во время тренировочного полета был обстрелян транспортный самолет. В Минобороны Украины утверждают, что Ан-26 обстреляли из стрелкового оружия с российских буровых вышек. В “Черноморнефтегазе”, в свою очередь, опровергли эту информацию.

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