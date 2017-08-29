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Научный подлог: есть ли обоснование у современной онкологии?

18:54. 29 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Кому на руку превращение медицины в бизнес?

Почему медицина при лечении онкологии опирается только на фармацевтические препараты и совершенно не учитывает другие аспекты: питание, мировоззрение? Доказана ли эффективность химиотерапии? Кто скрывает информацию о полезном действии многих натуральных веществ? Зачем нам прививают неправильное отношение к пище?

Врач-натуропат, исследователь альтернативной онкологии Борис Гринблат рассуждает, почему современная онкология не имеет научного обоснования и как натуральное лечение поможет восстановить иммунитет к опасным болезням.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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