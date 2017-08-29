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Мелкие пакости

10:48. 29 августа 2017 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Мелкие пакости

Решение США прекратить выдавать россиянам визы взамен на требование МИДа сократить число американских дипработников – это конфликт. А в ходе конфликта в той или иной степени страдают обе стороны. Своим мнением поделился политолог Сергей Михеев.

Но очевидно, что мы не могли поступить по-другому. Потому что бесконечные разговоры о том, что надо уступать американцам, надо идти им навстречу, проявлять добрую волю, на самом деле заводили в тупик. Я считаю, что российский ответ напрашивался в любом случае. И он был вполне себе соразмерным. Мы привели численность американских дипломатов в России к численности российских в Америке. То есть создали паритет. Я, честно говоря, не вижу в этом ничего кошмарного. Другое дело, что американцев это раздражает. Сам факт, что мы посмели им ответить, вызывает у них очень большое недовольство. Поэтому они по достаточно известной традиции решили отыграться на простых гражданах. Вот, мол, смотрите, какие ваши власти нехорошие. И как они ущемляют ваши права. Цель – спровоцировать недовольство среди тех, для кого это актуально. Вот если бы вы всё выполняли, что мы, американцы, тут хотим, вам было бы хорошо. А так как вы посмели что-то такое заявить и сделать собственные шаги, вам теперь будет плохо. Обычная провокация, и довольно циничная. Перспективы развития наших отношений просто нет, её не существует. Дело в том, что хороших отношений между США и нашей страной вообще не было никогда в истории. Хорошими они были только в два периода: первый, когда мы признали независимость США, точнее, американских колоний английской короны. Кто не в курсе, Россия одной из первых де-факто признала США. Второй раз они были вынужденно хорошие в период Второй мировой войны. Потому что была общая угроза. Больше никогда в истории хороших отношений между нашими странами не было. Период 90-х годов хорошим считать нельзя. В перспективе, я считаю, никаких позитивных горизонтов у российско-американских отношений нет. Американская позиция простая, и об этом американские политики заявляют – Америка в XXI веке будет по-прежнему бороться за глобальное доминирование. Это касается всех, кто может составить конкуренцию Америке: России, Китая, Индии, Ирана – вообще всех. Американцы об этом говорят прямо, они говорили это при Обаме, говорят при Трампе, говорили при Клинтоне. С этой точки зрения американские интересы вступают в конфликт с интересами любой страны, пытающейся отстаивать суверенитет. Вот эта модель американского доминирования конфликтна внутри себя. Она должна порождать конфликт. По-другому быть не может. В этой перспективе я не вижу никакого компромисса в американо-российских отношениях. Можно сотрудничать по отдельным, очень узким направлениям, но в целом таких перспектив отношений между двумя нашими странами на данном историческом этапе нет.
 

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