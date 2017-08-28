Влияние погибших цивилизаций на современное человечество. Часть 2

17 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Влияние погибших цивилизаций на современное человечество».



Автор-сказитель Юрий Гомонов



На нашей планете мы далеко не первая цивилизация. До нас существовали Хиттида, Пацифида, Арктида и Атлантида.

В настоящее время мы проживаем в эпоху Азиатиды. Все эти цивилизации имеют энергоинформационные поля и пытаются лепить людей по своему образу и подобию.

Все они жили по своим законам и погибли, потому что вступили в диссонанс с законами природы.

В этих цивилизационнных полях живут сущности, единственным источником энергии для которых является земные люди.

И с помощью определённых комбинаций они зомбируют людей, понуждая их жить по своим не природным законам.

И люди утрачивают возможность проживать свою индивидуальную жизнь, превращаясь для этих цивилизаций в простые батарейки.

В жизни это выглядит как бесконечное повторение одних и тех же негативных ситуаций, из которых нет выхода.

О том, как выйти из под гнёта этих цивилизаций мы и поговорим в передаче.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com