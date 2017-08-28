Главная » Видео, История, Мировоззрение

Влияние погибших цивилизаций на современное человечество. Часть 1

16:17. 28 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

17 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Влияние погибших цивилизаций на современное человечество».

Автор-сказитель – Юрий Гомонов

На нашей планете мы далеко не первая цивилизация. До нас существовали Хиттида, Пацифида, Арктида и Атлантида.
В настоящее время мы проживаем в эпоху Азиатиды. Все эти цивилизации имеют энергоинформационные поля и пытаются лепить людей по своему образу и подобию.
Все они жили по своим законам и погибли, потому что вступили в диссонанс с законами природы.
В этих цивилизационнных полях живут сущности, единственным источником энергии для которых является земные люди.
И с помощью определённых комбинаций они зомбируют людей, понуждая их жить по своим не природным законам.
И люди утрачивают возможность проживать свою индивидуальную жизнь, превращаясь для этих цивилизаций в простые батарейки.
В жизни это выглядит как бесконечное повторение одних и тех же негативных ситуаций, из которых нет выхода.
О том, как выйти из под гнёта этих цивилизаций мы и поговорим в передаче.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

==========================

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Древняя цивилизация славяно-ариев – возврат из забвения
... была создана технологиями, неизвестными современной цивилизации и на основе данных, ...установлено соответствующее оборудование, помогавшее нейтрализовывать влияние «Ночей Сварога» и других...строить себе новую столицу вместо погибшей – город Асгард Ирийский. ...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
... были ещё не столь приглажены “цивилизацией”, нежели теперь. Поэтому сам дух... и, главное, средства его влияния на судьбу современных государств и народов остаются... узнаю руку несчастного, слишком рано погибшего гения... Раскрыв рукопись, император машинально...
О современной ситуации в мире в преддверии новой эры. Часть 2
..., сестра погибшей с мужем, отец погибшей няни, ...Л. Чижевский изучал влияние космических физических факторов...психология управления толпой, современные психотехнологии манипулирования, законы...Всё! Глобальной паразитической цивилизации объективно пришёл конец....
Фальсификация прошлого России и цивилизации
...исследуемых процессов прошлого, их влияние и связь с современностью.Рис. 2. Карта...Нет точных данных о численности погибших в этой войне, особенно со...проведённой фальсификации прошлого России и цивилизации потрясают своим объёмом.Существующая ...
Фальсификация прошлого России и цивилизации
...исследуемых процессов прошлого, их влияние и связь с современностью. Рис. 2. Карта...Нет точных данных о численности погибших в этой войне, особенно со...проведённой фальсификации прошлого России и цивилизации потрясают своим объёмом. Существующая ...
Агония уходящей эпохи и то, о чём должно знать человечество.
...основном политики и экономики. Внимание современного обывателя намеренно концентрируется на двух...зависимыми от научного диктата и влияния масонских лож, то наши ... на территории Сибири руины некогда погибшей цивилизации наших далеких предков? Признаться, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>