Удавшиеся и неудавшиеся цветные революции
10:22. 28 августа 2017 Просмотров - 258 Нет комментариев Опубликовал: brahman
http://centercigr.livejournal.com/41827.h
Для полноты картины следовало бы еще их разделить на цветные революции первой и второй версии. Основное отличие 2-й волны цветных революций заключалось в том, что архитекторы этих процессов по смене неугодных США режимов, отказались от принципа ненасильственного захвата власти, который постулировался как один из краеугольных камней технологии по захвату власти в других странах. Мирные протестующие против кровавых автократов вынуждают последних уступить без борьбы. Так было до 2005, когда Лукашенко разогнал белорусский "недомайдан", а в Андижане банально расстреляли толпу из пулеметов. Выяснилось, что если власть не поддается на медийное и политическое давление и готова применить силу, то технология не работает. Выводы были сделаны и от принципа "ненасилия" отказались, что и обусловила последовавшую вслед за этим кровавую бойню на Ближнем Востоке, Северной Африке и на Украине, где на смену "мирным митинговальникам" пришли фашистские отряды или исламистские фанатики, выступившие в авангарде "борьбы за свободу и демократию". В итоге, схема стала более практичной, но вместе с тем она потерпела полное идеологическое фиаско.
Источник: colonelcassad.livejournal.com