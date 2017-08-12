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Кревская уния 1385 года или как Польша поглотила Литовско-Русское государство

08:39. 12 августа 2017 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал:


14 августа 1385 года в замке Крево (территория Сморгонского района современной Беларуси) была подписана одна из первых уний – Кревская.

Великий литовский князь Ягайло (1362-1434) и польская королева Ядвига (1373-1399) подписали печально знаменитую Кревскую династическую унию между Польшей и Литвой, по которой юная Ядвига становилась супругой Ягайло, а тот, приняв католичество, под именем Владислава II становился новым польским королём и родоначальником новой королевской династии Ягеллонов, правивших Речью Посполитой до 1572 года.

Казалось бы, что тут такого, такие династические браки и союзы были вполне заурядным явлением во всей Средневековой Европе? Но, увы, это династический союз стал тем самым «Рубиконом», который на многие столетия расколол всю Русь на «Московскую» и «Литовскую».

Что такое Кревская уния и какие последствия она имела, расскажем в нашей статье.

Прежде чем остановиться на положениях Кревской унии, необходимо пояснить, что означает слово «уния».

ЧТО ТАКОЕ УНИЯ?

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Уния – это сообщество, союз, общность государств, политических организаций, религиозных конфессий. Чаще всего употребляется в смысле монархического единения нескольких держав под началом одного правителя.

Реальная уния – союз, который заключают монархии, одновременно принимая единый порядок наследования престола. Наследник является будущим монархом для всех стран-участников соглашения.

Подобная уния – крепкая, надежная – может быть расторгнута только в случае, когда один из участников меняет форму правления на республиканскую.

Отмена монархической власти в одном или во всех государствах-членах влечёт за собой распад союза или уменьшение его количественного состава.

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Часто такую форму объединения приравнивают к конфедерации. Стоит отметить, что такое отождествление не является правильным.

Во-первых, уния может возникать только с участием монархических государств. В этом её главная особенность. Что же до конфедерации, то в такой союз могут вступать и республиканские государственные образования.

Существование унии не требует тесного политического или экономического сотрудничества. Не обязательными являются союзные договорённости. Иначе обстоят дела с конфедерацией. Подписывая соглашение, её члены имеют друг перед другом определенные обязательства. Участники унии не теряют государственный суверенитет. Единый правитель-монарх приумножает свою власть.

После подписания унии он является носителем суверенных прав каждой страны, входящей в союз. Важная деталь юридического аспекта подписания договора о конфедерации – наличие соглашения с прописанными взаимными обязательствами. Это гарантирует политическое единение.

А уния – это сообщество, которое может быть заключено без договора. Важная особенность касается и ведения военных действий между участниками соглашения. Государства-члены унии не могут воевать друг с другом, поскольку правитель – единый, поэтому, объявляя войну внутри союза, он обязуется напасть сам на себя.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕДИНЕНИЕ И ДИНАСТИЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

История знает множество случаев заключения подобных союзов. Один из наиболее ранних, известных и значительных – Кревская уния. Литва и Польша выступили сторонами договора. Как и многие другие союзы, этот был скреплен династическим браком, который заключили королева польская Ядвига и великий литовский князь Ягайло.

Уния 1385 года, подписанная в замке Крево, вносила определённые изменения в устройство обеих стран-участниц. Причины заключения союза – ослабление обоих государств и давление, которое оказывалось на них извне: со стороны Тевтонского ордена, Московии, Золотой Орды. Ещё до Кревской унии Литва подписала несколько договоров и с московским князем, и с тевтонцами, которые должны были существенно повлиять на ход событий, но реализованы не были со стороны ВКЛ.

Прежде чем остановиться на сути Кревской унии, стоит рассказать о местечке Крево.

МЕСТЕЧКО КРЕВО

Если внимательно вчитаться в строчки истории о местечке Крево ( по дороге на Вильнюс – наше прим.), Кревском замке и знаменитой Кревской унии, то можно представить эпопею типа «Войны и мира» Толстого, только в несколько раз толще.

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Крево впервые упоминается в немецких хрониках XIII века. Вероятно к этому периоду (XII — XIII вв.) принадлежит и Кревское городище (2,5 км к северу от западной окраины деревни, у дороги на Сморгонь). На рубеже XIII и XIV веков великим князем литовским Гедимином был построен Кревский замок — первый полностью каменный замок в Великом княжестве Литовском.

В 1341 году Крево перешёл во владение к сыну и преемнику Гедимина Ольгерду. А в 1382 году Кейстут был заключен здесь в тюрьму и убит. В 1385 году в замке была подписана Кревская уния. В 1391 году Крево входит в состав Ошмянского повета Виленского воеводства. В XVI—XVIII веках Крево пользовалось магдебургским правом ( об этом читайте – http://inance.ru/2016/10/magdeburgskoe-pravo/ ).

Местечко сильно пострадало во время русско-польской войны, после чего начался его упадок. В XVII — XVIII веках сильно выросло еврейское население Крева, в XIX веке здесь была выстроена синагога и синагогальный двор с миквой и хедером.

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Согласно описи 1866 года Крево насчитывало 246 дворов и 1285 жителей, из них 639 православных, 337 католиков, 68 мусульман и 241 иудей. На 1883 год население составляло 1923 жителя, имение Скарба (Skarb), который предоставил на выкуп крестьянам свои земли.

Был парафиальный костёл ошмянского деканата — один из восьми, основанных ещё во времена правления Ягайло, имевший в подчинении часовни в селении Милейково и Кривске. В 1895 году здесь насчитывалось 2112 жителей, 249 двора, две православные церкви, костел, богадельня, школа. Одна из церквей, а именно церковь Александра Невского сохранилась до нашего времени.

Кревский замок – один из первых кастелей в Великом княжестве Литовском, построенный в XIV веке (есть основания предполагать, что строительство началось в конце XIII веке) у слияния рек Кревлянка и Шляхтянка. Основная часть замка была возведена посреди болотистой поймы, половина оборонительных стен возведена на искусственно расширенной песчаной дюне.

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Сейчас от замка остались только руины, которые законсервированы, обнесены по периметру сеткой, и табличка гласит, что гулять по ним небезопасно.

В 2005 году был создан Местный благотворительный фонд «Кревский замок», главной целью которого является содействие сохранению Кревского замка. Фонд ежегодно проводит летники и культурные мероприятия в Крево и других населённых пунктах.

ПРЕДЫСТОРИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕВСКОЙ УНИИ

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Первый этап, первый шаг к пропасти, заложивший фундамент под дальнейшее падение ВКЛ ( Великое Княжество Литовское), явилась Кревская Уния от 14 августа 1385 года.

С 1340 года королевство Польша и Великое княжество Литовское воевали за галицко-волынское наследство. После смерти Ольгерда в 1377 году в Великом княжестве Литовском началась борьба за власть. Великим князем стал Ягайло Ольгердович, его братья Андрей Полоцкий и Дмитрий Стародубский и Трубчевский перешли на службу к Дмитрию Ивановичу Московскому, став его наместниками соответственно во Пскове и Переславле-Залесском, и участвовали в Куликовской битве в 1380 году на стороне Москвы.

В октябре 1381 года Ягайло был свергнут с престола своим дядей Кейстутом. В мае-июне 1382 года против Кейстута произошло выступление Дмитрия-Корибута Ольгердовича, и уже в июле Ягайлу удалось вернуть власть при военной помощи Тевтонского ордена. Кейстут был заключён в Кревский замок, где был задушен 15 августа 1382 года.

В 1384 году Ягайло, Скиргайло и Дмитрий-Корибут заключили с Дмитрием Московским и его двоюродным братом Владимиром Серпуховским два предварительных договора, предусматривавшие, в том числе, брак Ягайла с дочерью Дмитрия Донского при условии подчинения литовского князя верховной власти князя московского и признания православия государственной религией Великого княжества Литовского, которые так и не были реализованы.

Дмитрий Иванович Московский согласился на выплату дани Орде с подвластных земель и отправил в Орду старшего сына Василия в качестве заложника.

Таким образом, предпосылки, повлекшие за собой подписание Кревской Унии, были следующие.

Первая причина – борьба за сохранение язычества против христианизации.

Вторая причина – война за наследство Ольгерда.

Тевтонский орден, пользуясь моментом, сыграл в этой войне немаловажную роль, именно в эти годы Витовт продал ему Жемайтию в обмен на военную помощь, именно ценой Жемайтии он стал Великим Князем Литовским.

В итоге ВКЛ фактически была объята пламенем со всех сторон: изнутри она была расколота кровавым гражданским конфликтом, извне она подвергалась давлению Тевтонского ордена. Естественно, что в этих условиях ресурсы страны были измотаны, ей требовалась внешняя помощь.

С юридической точки зрения акт Кревской унии подразумевал инкорпорацию Великого Княжества Литовского в состав Польского Королевства, взамен ВКЛ получало необходимую защиту.

Захватив великокняжеский престол в 1382 году, Ягайло вынужден был укреплять свою власть, так как его не признавали князья Андрей Полоцкий, Дмитрий Брянский и самый главный соперник — Витовт, который начал приводить на земли Великого Княжества войска рыцарей.

Только летом 1384 года Ягайло и Витовт пришли к соглашению. Витовт вернулся из Пруссии и получил свои Городенщину и Берестейщину. Однако Андрей Ольгердович вместе с подвластной ему Полотчиной отдался под покровительство Инфлянтского ордена. Таким образом, Великое Княжество оказалось в весьма сложной ситуации.

Ягайло искал союза с соседними государствами. Существовала возможность избрать сближение либо с Москвой, либо с Польшей.

Ягайло находился в шатком положении, и преимущество было отдано блоку с Польшей, с послами которой велись переговоры ещё в 1383 году.

Не исключено, что сыграл роль фактор, способствовавший преобладанию в среде литовской знати близкой к Ягайлу группировки, которая опасалась утратить свои господствующие позиции в части земель Руси, потому и ориентировалась на Польское королевство.

В 1384 году Ягайло заключил с Тевтонским орденом договор в Дубиссах, в котором обязался передать Ордену Жмудь и принять в течение 4 лет католичество.

Уния Великого Княжества и Короны тогда отвечала интересам обеих сторон. Она позволяла объединить силы двух государств против общего врага — крестоносцев. Немецкая экспансия в Польше достигла угрожающих масштабов. Полякам важно было обеспечить спокойствие своих границ и со стороны Великого Княжества Литовского, так как только за один поход в 1376 году было выведено из Польши 23 тысячи пленных.

В перспективе польские магнаты рассчитывали, видимо, на своё доминирование в соседней державе. Их особенно привлекали земли Волыни и Подолья.

В январе 1385 года виленская делегация провела переговоры в Кракове, а летом поляки приехали в Великое Княжество для подписания унии.

Окончательное утверждение унии произошло в 1386 году, после того как Ягайло крестился на Вавельской кафедре в Кракове, вступил в брак с Ядвигой и 4 марта торжественно короновался. Официально он начал носить титул «короля Польши, верховного князя Литовского и дедича Русского».

С юридической стороны акт Кревской унии (кстати, некоторые исследователи считают этот документ более поздней фальсификацией, так как он был неизвестен при жизни Ягайлы и о нём нет упоминаний в белорусских летописях) означал инкорпорацию Великого Княжества Литовского в состав Польши. Однако на практике инкорпорировать такое сильное государство было невозможно.

Благодаря политической активности недовольных унией общественных кругов Великого Княжества Литовского этот план так и не стал реальностью. Уже в 1386 году восстал князь Андрей Полоцкий, считавший, что после принятия католичества Ягайло не имеет права быть главой Великого Княжества.

СУТЬ ДОГОВОРА В КРЕВО

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Итак, 14 августа 1385 года посольства Польши и Литвы, встретившиеся в литовском замке Крево (ныне Беларусь), заключили договор о брачном союзе польской королевы Ядвиги (последней представительницы династии Пястов) и Великого князя литовского Ягайло.

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Литовский князь Ягайло

Последний, при этом, становился полновластным польским королем.

Согласно договору, Ягайло становился королем Польши.

Это налагало на него ряд обязательств:


  • Новый правитель обязался распространить в Литве латиницу,

  • Ягайло должен был выплатить герцогу Австрии Вильгельму компенсацию за нарушенный брачный договор, согласно которому последний должен был взять в жены Ядвигу,

  • В Литве необходимо было ввести католицизм,

  • Ягайло должен был вернуть Польше земли бывшей Руси, литовские и русские ( современные белорусские и часть украинские) и наращивать территории королевства,

  • Уния литовская и польская обязала его увеличить количество пленных,

  • использование казны на потребности Польши.

Проще говоря, Ягайло становился единым правителем для Литвы и Польши, но при этом раздельными оставались денежная система и казна, законодательство, таможенные правила, существовала граница, были отдельные армии для каждого государства-члена соглашения. Кревская уния вызвала несогласие со стороны знати Литвы и бывшей Руси, но послужила базой для союза в Люблине. Территория Польши увеличилась.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ КРЕВСКОЙ УНИИ

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Оформленный специальной грамотой, данной Ягайлом 14 августа 1385 года в г. Крево, государственно-политический союз Польского королевства и Великого княжества Литовского сыграл определённую роль в истории обоих государств, но имел неодинаковые последствия для них.

Для Литвы Кревская уния означала начало глубокого социально-политического и культурного влияния на неё магнатско-шляхетской Польши, которой принадлежала главенствующая роль в образовавшемся государственном объединении. Литва приняла католичество, а вместе с ним постепенно усвоила польский образец феодального политического строя, весьма выгодного для класса землевладельцев.

Одним из главных мотивов, побудивших правящие верхи Литвы и Польши заключить унию, была осознанная ими необходимость объединить силы обоих государств для отражения агрессии общего врага – Тевтонского и Ливонского орденов. В то же время каждая из заинтересованных в унии сторон стремилась использовать её в собственных целях.

Так, литовские правящие верхи рассчитывали с помощью унии сохранить, укрепить и расширить господство в восточнославянских землях. Польские феодалы, прежде всего магнатские круги Малой Польши, рассматривали Кревскую унию в качестве важного средства расширения феодальной экспансии в Восточной Европе.

Именно с этой целью они добились включения в акт унии обязательства Ягайла навечно «присоединить» Великое княжество Литовское вместе с его восточно-славянскими территориями к короне Польского королевства.

Для населения Юго-Западной Руси реализация условий Кревской унии влекла за собой усиление политической зависимости от правящей верхушки польско-литовского государства и превращение в объект феодальной колонизации господствующего класса Польского королевства.

В том же 1386 году началась реализация одной из главных целей Кревской унии – инкорпорация (включение) Великого княжества Литовского в состав Польского королевства и усиление в нём политического господства польских и литовских феодалов.

Основными шагами в этом направлении были привлечение на сторону Польского королевства литовского боярства и закрепление за польской короной удельных княжеств Руси с помощью ряда особых политических мер:


  • ослабления сотрудничества русской и литовской феодальной знати и противопоставления их друг другу по религиозной и сословие-правовой линиям путем предоставления в 1387 году литовским боярам-католикам больших прав и привилегий по сравнению с феодалами восточнославянских земель;

  • размещения в крупнейших центрах этих земель польских гарнизонов и военных отрядов верных Ягайлу литовских князей;

  • присяг удельных князей.

Одновременно использовались также другие средства, направленные на ограничение и ликвидацию удельно-княжеской власти на местах. Из них наиболее широко практиковались изъятие из-под юрисдикции удельных князей отдельных их вассалов с последующим подчинением власти короля и замена непокорных местных династов князьями, сохранившими верность Ягайлу, или же королевскими наместниками.

В Юго-Западной Руси реализация условий Кревской унии началась с дачи присяг её удельных князей Ягайлу как главе польского государства, а также королеве Ядвиге и короне польской, что, согласно с феодальным правом, означало переход князей и их владений непосредственно под власть польского короля.

ПРОЦЕСС ПОЛОНИЗАЦИИ И КАТОЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

В результате амбиции польской шляхты, связанные с давними устремлениями глубже проникнуть на западнорусские земли, были большей частью удовлетворены, а права и привилегии по своему объему быстро превзошли аналогичные права русской знати:

♦ отменялись великие удельные княжения в Полоцке, Витебске, Киеве и других городах;

♦ самоуправление замещалось наместничеством;

♦ литовская аристократия сменила культурную ориентацию с русской на польскую;

♦ началась активная католическая экспансия на западные земли Руси.

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Полонизация и окатоличивание захватили часть западнорусской знати, в то же время большинство простого населения хранило верность православию и древним традициям. Начинала давать о себе знать национально-религиозная вражда, которой не было до 80-х годов XIV века, а в последующем она нередко перерастала в острую политическую борьбу

Следующим шагом к сближению Литвы и Польши стало заключение в 1413 году Городельского привилея, в соответствии с которым права польской шляхты были распространены на литовских шляхтичей-католиков, начавших оттеснять русских князей (некатоликов) от участия в верховном управлении государством. Литовская шляхта получила от короля новые земельные наделы, чаще вступала в браки с польской знатью и массово переходила в католическую веру.

Боярство Западной Руси, не удовлетворяясь своим положением, тоже активно добивалось уравнения в правах с польской шляхтой, которая по Вислицкому статуту (1347 г.) и Кошицкому привилею (1374 г.) была освобождена от налогов и обязанностей.

Земля стала считаться полной собственностью шляхты, а крестьяне могли лишь пользоваться наделами земли и находились под полной юрисдикцией своих господ. В 1434 году привилеем короля Владислава III русская знать окончательно была уравнена в правах с польской и освобождена от всех обязанностей, кроме военной службы, даже название боярин было официально заменено на пан.

Власть активно проводила политику, направленную на распространение католичества и ограничение православия.

Укреплению положения католической церкви существенно посодействовало то, что в 1387 году привилеем Ягайло феодалы–католики были освобождены от всех повинностей и платежей великому князю. Это привело к тому, что разрыв между католической и православной знатью становился все большим.

Условия Кревской унии (в 1401 году их уточнила Виленско-Радомская уния) действовали на протяжении 184 лет, вплоть до 1569 года, когда Великое Княжество Литовское и Королевство Польское подписали Люблинскую унию, объединившую оба государства в конфедеративную ограниченную избираемую монархию.

А также одним из последствий Кревской унии было получение католическими феодалами дополнительных прав и вольностей.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

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ВКЛ – это полиэтническое государство четырёх основных народов: белорусов, русских, украинцев и литовцев.

С Кревской унии началось проникновение католицизма на белорусские земли, при этом был отклонён союз с Московским княжеством.

На следующий год после заключения унии Ягайло сделал государственной религией Литвы католичество. Таким образом, он выбил почву из‑под ног тевтонских «миссионеров», но с другой стороны – значительно усложнил жизнь восточнославянским народам, находившимся под его властью.

Поляки обратились против венгров, изгнали их из Галиции. Началась политика полонизации и католизации местного населения. Польские феодалы начали проникать и в другие украинские и белорусские земли.

Ягайло удалось получить от ряда крупных литовских магнатов грамоты о том, что они будут верны ему и как польскому королю. В то время феодальная верность была важнее любых национальных интересов, это и пытались использовать инициаторы унии. Соглашение это было, в общем, личное и касалось самого Ягайло, но через него можно было присоединить к Польше и земли всех его вассалов.

Однако далеко не все крупные литовские землевладельцы и, тем более, коренное «русское» православное население были довольны сложившимся положением, они понимали, что попадают в перспективе в подчиненное положение к польским панам.

Фактически самостоятельность Великого княжества Литовского не была утрачена, однако Ягайло издавал законы, дающие особые привилегии феодалам‑католикам. Довольный его успехами, Папа Римский весной 1388 года прислал Ягайло и Ядвиге свое благословение и поздравительную буллу. Это означало, что литовско‑белорусский великий князь, ставший королем польским, признавался равным королям других держав.

Как видно, Кревская уния 1385 года расколола Русь на «Московскую» ( православную) и «Литовскую» ( католическую).

Вот мнение ведущего историка России Евгения Спицина.

Таким образом, конец XIV века характеризуется важными политическими событиями в истории Великого княжества Литовского. В 1385 году была заключена Кревская уния с Польшей, положившая, как оказалось, начало медленному, однако поступательному расширению влияния Польши на государственно-политическую и культурно-религиозную жизнь княжества.

Она же способствовала усилению внутриполитической борьбы между Ольгердовичами и сыном Кейстута Витовтом, что сопровождалось человеческими потерями и материальными разрушениями.

До 1385 года в развитии Великого княжества доминировало преимущественно белорусское начало вообще, белорусская культура, что проявлялось в первую очередь в государственном, официальном статусе белорусского языка. Им пользовались не только канцелярия и великокняжеский двор, но и феодальная верхушка. Но после Кревской унии начался тот процесс, который привел в конце XVII века к запрещению белорусского языка в официальном делопроизводстве и замене его именно польским.

В конце концов, вследствие унии Литвы с Польшей, между Москвой и Польшей развился продолжительный конфликт. Политический раздел усугублялся социальными и культурными переменами и внёс огромный вклад в постепенное разделение первоначально единой русской нации на три народа – великороссов (в настоящее время называемых просто русскими) на востоке, малороссов (украинцев) и белорусов на западе. Долгое время, однако, народы каждой из этих трех ветвей продолжали называть себя просто русскими.

Поэтому лишний раз убеждаемся, что именно с Запада, и таки с Запада, надвигалась постоянная угроза самому существованию Руси Великой.

И, вчитываясь в древние строки, пытаясь понять невысказанные и похороненные в них тайны прежних веков, вновь и опять остро переживая Кревскую унию, отдавшую Литву и всю Киевскую Русь, принадлежавшую до того Великим князьям литовским (Червонную, Малую и Белую Русь, по позднейшей терминологии), в руки католического Запада, задумываешься над тем, какова была во всем этом — и в удавшемся обращении в католичество Литвы, и в неудавшемся, хотя и аналогично задуманном подчинении Риму Руси Московской, — какова была роль, воля и ответственность пастырей народов, и какова — народа, обязанного внимать правителям своим?

Почему получилось там и не получилось здесь? Кто в самом деле творит историю? Какова мера возможностей и, значит, мера ответственности правителей страны в творимом ежечасно творчестве истории, творчестве бытия народа?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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Кревская уния была крупнейшим историческим событием в истории Польши, Руси и Литвы. Она на многие столетия предопредила пути их развития и взаимоотношения этих народов.

Польша сделалась проводником католической агрессии на восток и повела в русских землях политику насильственного окатоличивания, ополячивания и социального угнетения, которая в конце концов привела к гибели самой Польши.

В Литве прекратился процесс стихийного слияния русской и литовской народности и между ними начала расти рознь и антагонизм, порождаемые католическим фанатизмом и польским шовинизмом, которые были быстро восприняты литовскими высшими классами.

В русских землях объединенного государства была потеряна надежда, что Pусско-Литовское государство будет защитником православия и объединения Руси. Русский элемент великого княжества Литовского из руководящего превратился в гонимого и преследуемого. И он потянулся к крепнущей Москве.

Историческая роль Русско-Литовского государства была сыграна. Совершенно объективно-реальная возможность объединения Руси не была осуществлена. Руководство объединенным государством оказалось в руках польских и сугубо католических, враждебных исконно-православной Руси.

Кревская уния была концом короткого золотого века Литвы, Русско-Литовского государства.

ИАЦ

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, иац, история, литва, орда, польша, религия, русский, Русь, язык
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