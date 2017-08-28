Донецк своими глазами

Первый раз мне довелось быть в Донецке весной 2013 года. За полгода до начала майдана. Уже тогда разница была ощутима. Разница во взглядах и оценках. В Донецке никаких провокаций и шабаш боевиков во главе с депутатами Рады через день в Киеве . Летом 2015 года вместе с А.А. Прохановым состоялась моя вторая поездка на Донбасс. Впечатлений тогда было также очень много. Но они были уже впечатлениями из зоны боевых действий. И вот третье посещение Донбасса. От поездки с гуманитарной миссией впечатлений ничуть не меньше.



Впечатлений вновь очень много и ими хочется поделиться.

Есть такое устойчивое выражение, что театр начинается с вешалки. Хотя, наверное, правильно сказать, что он должен начинаться с гардероба. Если согласиться с подобной оценкой «начала театра», то государство уж точно начинается с границы. И границей заканчивается. Это значит, что первое впечатление приезжающего складывается, глядя на таможенников и пограничников. На границе ДНР разительное отличие от 2015 года. Все служащие в одинаковой форме, полный порядок. Проезжаешь и действительно видишь ГОСУДАРСТВО. Два года назад на границе с Россией было ОПОЛЧЕНИЕ, в различной одежде и несколько вольно выглядящее. Теперь пограничников по «ту» сторону границы по хватке и выправке никак не отличишь от «этой» стороны.

Хотя нет – разница все же была. На российской стороне очень внимательно отнеслись … к моим книгам. Помимо помощи вдовам Донбасса я вез с собой около трех сотен своих книг, которые потом раздарил, отдал в библиотеки и воинские части ДНР. В деле тщательности осмотра российские служащие службу знают прекрасно. В этом смысле российская граница под Ростовом ничем не отличается от такой же границы под Санкт-Петербургом. Порядок, процедура, вежливо, но четко, делают свое дело.

— Что в коробках? — спрашивают таможенники.

Отвечаю, что книги. Я их автор.

— Покажите.

Внимательно листает, держа в руках экземпляр книги «Хаос и революция – оружие доллара».

— Не экстремистская? – звучит новый вопрос.

Нет, конечно. Говорю, что книга запрещена на Украине . Этот аргумент никак не действует на таможенника. Он колеблется и зовет старшего. Подошедший офицер знает меня в лицо – вот и польза от появления в телепрограммах. Знает и книги. На этом процедура осмотра книжной продукции и заканчивается. Таможня дает добро.

На границе ДНР уже получили уведомление из Донецка о нашем проезде. Книги таможенников тоже заинтересовали – просят подарить по экземпляру. С удовольствием! Для этого их и брал…

А дальше начинаются поля. Дорога и поля. Практически все они на Донбассе засеяны, пустующей земли я не видел. И так вплоть до Донецка.

В селах и городках у границы везде видны следы серьезных боев, что шли в приграничной полосе летом 2014 года. Дома посечены осколками, а то и полностью разрушены. Кстати, сам пограничный пост тоже весь в пулевых и осколочных ранениях. Рядом с ним стоят огромные бетонные надолбы, которые стали уже частью ландшафта. Это идея от недолгого олигарха – губернатора Таруты, который решил поставить их у границы, чтобы не дать «танковым колоннам» прорваться из России. Такая же глупость, как и «стена Яценюка». Надо бы оставить их потом – в назидание потомкам.

Когда проезжаешь российско–днровскую границу, которая продолжает числиться российско-украинской, не покидает одна мысль. Это же… русско-русская граница! По обе стороны её живет один и тот же народ. В буквальном смысле слова. Один язык, один южнорусский говорок. Суржик один и тот же. Все одинаковое. И вот – граница!

А ведь раньше ведь не было. В 1914 году не было. И так не было её до 1991 года. А потом она опять появилась. Под разговоры об … ликвидации границ и общеевропейском, общечеловеческом доме! В итоге в Европе границы убрали, а у нас их возвели. Германо-германская граница превратилась в границу русско-русскую. Выходит, что совсем без границ у человечества «прогрессивного» не получается. Они где-то обязательно есть. Как и без стены, как теперь выясняется, «демократия» отчего-то не может. Теперь вон и Трамп её строить собирается, и Яценюк, и прибалты.

Ну, и да Бог с ними. Наша задача сделать так, чтобы не было границ внутри одного народа и, по сути, одной страны! Чтобы внутри места расселения Русского народа не было никаких границ, никаких таможен. Чтобы свобода была ехать из одного конца Русского мира в другой его конец. Именно за это сегодня на Донбассе люди и отдают свою жизнь. За Россию!

… Дорога в Донецк ведет через множество населенных пунктов. Их названия многие узнали лишь в сводках боевых действий (сейчас это спокойный глубочайший тыл). У многих там родственники или знакомые. Многое из страшных и героических событий 2014 году уже начинает забываться. А забывать это нельзя. Вот указатель города Снежное – здесь 15 июля 2014 года украинский самолет выпустил ракеты прямо по жилой пятиэтажке и зданию администрации. Погибло 11 мирных жителей, более 10 были ранены. Вот вам и ответ на вопрос, почему да зачем люди на Донбассе взяли в руки оружие.

Вот ещё пример того же самого непонятного злодейства со стороны ВСУ, в котором не видно никакого смысла, кроме желания разжечь огонь гражданской войны в тогдашнем государстве Украина. Зугрэс. Небольшой водоем, ещё меньший по размеру детский пляж. 13 августа 2014 года самолет ВВС Украины обстреливает его кассетным снарядом. Погибло около 20 человек, среди которых и трёхлетняя девочка, Аня Костенко.

Певица Юля Чичерина не дала этой страшной истории забыться и написала об этом пронзительную песню. (А для будущего Донецкого трибунала, суда над военными преступниками совершившего преступления против человечности, следователи и прокуроры уже имеют доказательства).

Сколько людей после убийства в Зугрэс вступили в ополчение, кто нам теперь скажет?

Ну, вот и Макеевка, что практически срослась с Донецком, и сам Донецк. В 2015 году здесь было малолюдно. Машин было совсем немного, как и людей. Сейчас ситуация совсем иная. Вернулось процентов 70 жителей города. Уже появляются пробки, городской транспорт ездит заполненным.

Водитель нашей машины спешит. И вот итог – авто останавливает гаишник. Меняются времена, социальные строи и даже государства. Гаишники не меняются. Один типаж. Одет сотрудник ДПС в российскую форму, на боку кобура с пистолетом, в руках жезл. Ни каски, ни автомата нет. Дальнейший диалог между водителем и гаишником я опущу. Что называется, классика жанра. Никаких взяток – просто ДИАЛОГ. В итоге мы едем дальше. Попутно замечу, что полицейские патрули в Донецке также ходят БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ. Только пистолет и дубинка, что само по себе уже говорит об определенном спокойствии и порядке.

Вообще вооруженных людей на улицах Донецка не видно. «Израильского» варианта, когда девушка или парень в военной форме с автоматом за спиной заходит в магазин за мороженным, больше нет. Военные ходят в увольнение без оружия, с оружием могут появляться только сотрудники спецслужб или личная охрана руководителей ДНР. Покушения – это реально существующая опасность. Достаточно вспомнить последние трагические события и гибель командиров Моторолы и Гиви.

Кстати, граждане ДНР, имеют право на ношение оружия. Официальное разрешение выдаются любому гражданину, при условии прохождении им проверки и медицинской «процедуры». Но носить пистолет в открытую нельзя – это прерогатива спецслужб. Поэтому мужчины носят через плечо этакие сумки-барсетки. Что в них мы не знаем, но, как мне пояснили, оружие носят именно так. Все это несколько напоминает самопровозглашенные Соединенные Штаты Америки, но в реальности блокированного со всех сторон Донбасса выглядит абсолютно логичным и правильным.

В центре Донецка и два года назад был практически идеальный порядок. Фонтаны, парки, гуляющие с детьми горожане, работающие рестораны.

Есть ли разница? Да. Два года назад артиллерийская канонада была слышна и здесь. Сейчас центр Донецка выглядит, как любой южный российский город. Не хватает только моря…

Два слова о море – единственное доступное море для жителей сражающегося Донбасса это небольшой кусочек Азовского моря в направлении Мариуполя. Месточко Седово. Пара часов езды от Донецка и вы на курорте. Люди в шлепанцах и купальниках, курортные товары. Одно «но» — через несколько километров линия фронта…

За те дни, что я был в Донецке, стрельбы не то, что не видел, но даже и не слышал. Два года назад все было по-иному. Это не значит, что войны сегодня нет, это значит, что она идет по окраинам города, в других местах, периодически обостряясь. Через сутки после моего отъезда в Петровском районе Донецке артиллерийским огнем был убит офицер МЧС ДНР Валерий Вдовиченко. Каждый день война уносит свою страшную жатву. Помимо обстрелов из разного вида оружия, наибольшую проблему доставляют резко активизировавшиеся украинские снайперы. Они стреляют и по мирным жителям, стараются убить не только военнослужащих…

В один из дней руководство республики решило показать ту огромную восстановительную работу, которая ведется. Мы поехали в тот самый Петровский район Донецка. Здесь ещё при Украине был построен прекрасный бассейн, в котором есть и зал для занятий фитнесом. От артиллерийского обстрела чаша бассейна дала трещину. И вот бассейн отремонтирован, вставлены стекла, заделаны следы от осколков и дончане вновь смогут заняться спортом. Ведь во время войны главное видеть свет в конце туннеля, видеть путь пока ещё и робкие, но обязательные ростки мирной будущей жизни.

Рядом с бассейном восстановлена школа №101, куда меня также пригласили. Она дважды горела, будучи обстреляна украинской артиллерией. Слава Богу никто не пострадал, хотя в соседних домах от обстрелов погибло семь человек. Район был накрыт системой залпового огня «Ураган». Одна из ракет которого … хранится в школьном музее. В этой школе очень хороший музей патриотического воспитания. Герои Великой Отечественной и войны в Афганистане и даже в Чечне соседствуют там с героями нынешней войны на Донбассе…

И все же один выстрел услышать довелось. Во время поездки в район донецкого аэропорта по нам выпустили мину. Рядом с аэропортом, чей силуэт хорошо знаком всем по телерепортажам, есть менее известное здание. Чей силуэт тем не менее ещё более наглядное свидетельство происходящей на Донбассе гражданской войны. Это здание женского монастыря расстрелянное украинской артиллерией.

Зрелище жуткое. Особенно на фоне перепаханного снарядами и минами кладбища вокруг него. Разбитые могилы, памятники с оторванными головами. Кладбище заминировано, ходить по нему нельзя, навестить могилы близких и родных невозможно и кладбище быстро зарастает. Ну, а если кто и рискнет приехать, то доблестная украинская армия его немедленно обстреляет из минометов. Прямо в асфальте, рядом с монастырем – не разорвавшиеся мины…

Перемирие…

Недалеко от аэропорта стоит девятиэтажка. Расстреляна украинской артиллерией, что называется напрочь и насквозь. Для её жильцов, потерявших дом, сейчас в Донецке реконструируют два дома. Взяли старые общежития и перестраивают в комфортабельное жилье.

Для тех, кто потерял свой дом, ещё ранее построили целый квартал домов в районе, где нет обстрелов.

Все это сложно себе представить, но разрушение и созидание сегодня на Донбассе соседствуют рядом. Украинская артиллерия методично стреляет по населенным пунктам, старательно уничтожая или повреждая дом за домом. В буквальном смысле слова – один за одним. Власти Малороссии восстанавливают, ремонтируют, строят новое. Но наутро новые обстрелы и новые повреждения. Жизнь и смерть словно играют наперегонки в какую-то только им одним ведомую игру…

Несколько слов об экономике воюющего Донбасса. В Донецке много внимания уделяется тому, чтобы несмотря на войну и малый доход, люди могли прокормить себя и свои семьи. На «невидимую руку рынка» в тут никто не рассчитывает. На практике это означает не только фактическую национализацию принадлежащих олигархам предприятий и управление ими (что есть доходы в бюджет и рабочие места), но и активное регулирование экономики со стороны государства. Здесь и сейчас в Донецке делают то, что непременно нужно делать и у нас в России. Что имеется в виду? Участие государства в экономической жизни позволяет регулировать цены, не давать их взвинчивать.

В Донецке открыли две государственные сети заправок – цена на бензин уже получила свой «потолок». На этих заправках продают товары и продукты – но только ДЕШЕВО. Чтобы сбивать цены в магазинах есть и другой способ – на окраине города был расположен огромный гипермаркет «Метро». С началом войны здание стало пустым. Теперь в нем открылся государственный гипермаркет с низкими ценами. Покупателей туда возят бесплатные автобусы. Вообще уровень цен в Донецке очень не высокий. Но это по «московским меркам». Для жителя города с его зарплатой цены вполне себе высокие, однако меры госрегулирования привели к тому, что дикая спекуляция исчезла и цены поползли вниз.

Пока на Украине закрывают предприятия и полным ходом ведут деиндустриализацию, в Донецке наладили производство … автобусов. Его здесь не было – теперь есть. А чтобы создать рынок сбыта и заодно сбить цены на перевозки, власти запустили государственные автобусы-маршрутки. Теперь в порядке поддержки отечественного производителя порекомендуют всем перевозчикам завести в своем парке донецкие автобусы.

Еще в ДНР начали производство тепличных томатов и огурцов – его здесь никогда не было. И вот появилось. Томатов много, себестоимость низкая. По непроверенным данным Россия … закрыла рынок для донецких томатов. Как раз из-за их низкой цены…

Одно из самых сильных впечатлений – строительство дороги. Идет война и в ДНР строят дорогу. Отличную, качественную. Так и должно быть. Нужно всегда смотреть вперед, демонстрировать веру в конечную победу и налаживание новой мирной жизни.

Именно новой. Потому, что жить по-старому уже невозможно. Артиллерийский обстрел страшное, но очень действенное средство по избавлению от фантомов и иллюзий. Что такое «демократия», что такое «Запад», какие ценности он несет, на Донбассе сегодня знает каждый. Как и каждый знает, как трусливо и подло ведут себя «наблюдатели из ОБСЕ», которые просто боятся выезжать, подъезжать и честно фиксировать все здесь происходящее.

В завершение моих «путевых заметок» хочу выразить большую благодарность властям ДНР и лично А.В. Захарченко за помощь в выполнении гуманитарной миссии. Без этой помощи нам было бы куда как труднее доставить собранные средства в руки многодетных вдов ополченцев Донбасса.

Думаю, что через пару месяцев снова повезу новую, собранную нами всеми помощь, на Донбасс! Наш долг всячески помогать этой борьбе, оказывать помощь тем, кто нуждается в ней особенно остро.

Донбасс живет.

Он сражается.

Не собирается сдаваться, а собирается побеждать.

Учреждать государство и менять ситуацию!

Источник: nstarikov.ru