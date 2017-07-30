Донбасс глазами россиянина. Июль-2017

Сегодня вернулся из поездки на Донбасс. Ездили вдвоем с товарищем на его машине. В течение трех суток мы побывали в Снежном, два дня провели в Донецке, съездили на Саур-Могилу, потом были в Стаханове и Луганске.

Маршрут был такой: Мариновка (въезд в ДНР) – Снежное – Донецк – Саур-Могила – Донецк – Харцызск – Нижняя Крынка – Енакиево – Углегорск – Дебальцево (таможня между ДНР и ЛНР) – Чернухино – Артемовск – Алчевск – Стаханов – Алчевск – Луганск – Краснодон – Свердловск – Червонопартизанск (выезд из ЛНР в РФ).

Сказать, что от поездки остались самые лучшие впечатления, значит ничего не сказать. Уезжать не хотелось, надеюсь приехать еще. Ниже мои личные впечатления, не более.

1. Природа. Неожиданно Донбасс оказался очень красивым регионом. Пейзажи завораживают сочетанием несочетаемого: пасторальной сельской картинки и индустриальных объектов. Характерная картина: холмистый пейзаж, бесконечные поля золотой пшеницы (или ржи) и прямо посреди них возвышается террикон (они очень красивые, особенно покрытые лесом) или шахта. Смотрится это очень органично, дополняя друг друга.

2. Общая атмосфера. По крайней мере у меня сложилось впечатление о Донбассе как о ярком, харизматичном и национально русском регионе. Противостояние с украинцами, покушающимися именно на национальную идентичность, обострило ее переживание местными жителями. На Донбассе много типично южнорусских черт как в Ростовской области, на Кубани и т.п. Но много и различий, южная расслабленность не доминирует.

3. Текущая политическая ситуация. Все всё понимают, внешне идет абсолютно мирная жизнь. В эти дни обстрелов, которые можно было слышать в центре Донецка, не было. То, что в 5-7 км проходит линия фронта в городе не ощущается. Набережная Кальмиуса и бульвары (Пушкинский и др.) вечером забиты гуляющими, много студенческой молодежи. В ресторанах и кафе тоже не пусто. Но незримо домоклов меч украинских обстрелов висит над каждым. Любой разговор через несколько минут сворачивает на ненормальность современного положения ДЛНР, трагедии 2014-2015 гг. Последние крупные обстрелы жилых кварталов, расположенных близко от центра (Киевский район), насколько я понял, были весной 2017 г. Но в населенных пунктах/районах, расположенных у линии соприкосновения люди гибнут постоянно. То, что Кремль обманул – это общее настроение. Но вывод из этого делается следующий: нужно любой ценой развивать свою государственность, свою региональную идентичность, особость. По крайней мере те люди, с которыми я общался в Донецке, свою республику рассматривают как серьезный (если не единственный) шанс выжить, т.к. о возвращении на Украину нет и речи, а Россия – обманула. При этом социально активные жители региона сублимируют свои переживания в гражданскую активность и донецкий патриотизм. Естественно – это не единственная позиция. Настроение других можно охарактеризовать так: "Зачем все это нужно было, все эти жертвы и разрушения, если в итоге – непонятно что". Они считают, что нужно было жить по старому, т.к. перемены ничего хорошего не принесли. Соответственно, ДНРовская государственность воспринимается ими со скепсисом. Особенно это относится к людям, у которых близкие родственники остались на Украине, или были там важные деловые связи (при этом они не отрицают преступления, совершенные ВСУ).

Несмотря на позицию Москвы, нам лично претензий не высказывали и озлобленности в отношении русских России я не заметил. Наоборот, встречали очень тепло, внимание пусть даже частных лиц из большой России для дончан очень важно.

4. Армия. С оружием в городах и на блок-постах – только часовые/караульные. Остальные военные, – которых на улицах много, – без оружия. Солдат активно подвозят на дорогах, отношение к армии лояльное. В ДНР военные выглядят подтянуто, идет учеба (видели как на полигонах тренируются экипажи БМП). В городе тут и там разбросаны различные подразделения, зайдешь во двор, а там бронетехника стоит и какое-то расположение. ЛНРовские военнослужащие на блок-постах похожи на ополченцев 2014 г., но в Луганске имеют регулярный вид.

5. Социальное положение. Родственница моего товарища работает в центре занятости одного из небольших городов ДНР. Зарплата, которую они предлагают соискателям, – 6-7 тыс. руб. На социальных работах, которые организуются властями для безработных (благоустройство придомовых территорий, пилка деревьев, уборка мусора, стрижка травы и т.п.), – 3 тыс. руб. В госструктурах (налоговая, армия) – 15-20 тыс. В университете доктор наук, профессор получает 20 тыс. Видимо часть населения спасают подсобные хозяйства, других – заработки в России, помощь родственников. В магазинах все есть, ассортимент получше многих московских супермаркетов.

6. Инфраструктура, разрушения. Сейчас в центре Донецка, если специально не присматриваться, следов войны особо не увидишь. Серьезно разрушенные здания завешены баннерами, локальные разрушения (пробоины в стенах от снарядов и т.п.) все заделаны. Власти бесплатно вставили во все поврежденные дома новые стеклопакеты (это по всем населенным пунктам ДНР и ЛНР). Крупные следы осколков и пуль заштукатурены. Но если приглядеться, то следов обстрелов полно: в самом центре Донецка можно увидеть след разрыва мины (недалеко от оперного театра) и изрешеченный осколками фасад соседнего дома. В Шахтерске, Снежном – следы войны виднее, разрушенные дома не восстановлены. В селах расстреляны все указатели с названиями населенных пунктов, по дороге на Саур-Могилу в селе Петровском, например, заброшено/разрушено ок. 40% домов. В зоне Дебальцевской дуги разрушений больше. В Углегорске разрушенные здания так и стоят, но относительно целые – начерно отремонтированы.

Углегорск

В городах идет постоянное благоустройство, метут, красят, чинят. Как известно коммунальщики работали и при обстрелах. Активность и сейчас не снижается. Везде чисто, все вылизано, но за исключением центра Донецка, – бедно.

7. Дороги. Главные трассы внутри республик отремонтированы и находятся в хорошем состоянии, в частности, шоссе от Донецка к границе через Макеевку-Храцызск-Шахтерск. Это же касается трассы из Луганска на Изварино. Но между ДНР и ЛНР, а также внутри небольших городов (в Снежном, например) дороги раздолбаны полностью.

Шахтерск

8. Интеллигенция, культура. Дончане демонстрируют большую гражданскую активность. Есть прослойка гражданских активистов, в том числе интеллигенции, которые боролись за идею Новороссии еще с 1990-2000-х гг. и продолжают сейчас. Это вполне реальные люди, в том числе выпускники местного университета.

Сборник, подготовленный донецкими активистами

В научных и культурных учреждениях была большая прослойка свидомых и украинских лоялистов. Большинство из них уехали на Украину (например, половина преподавателей истфака ДНУ и часть сотрудников Краеведческого музея), откуда клеймят коллег-"сепаратистов" и распространяют про них различные небылицы. Например, бывшие сотрудники Краеведческого музея, уехавшие на Украину, заявили, что "сепаратисты" сами взорвали музей, чтобы украсть "коллекцию скифского золота". На самом деле в музее никакого золота не было, а его здание целенаправленно расстреливала украинская артиллерия (это центр Донецка, рядом с "Шахтер-ареной"). В итоге было разрушено несколько залов, часть коллекций пострадала. Но сейчас почти все восстановлено. Завалы разгребали волонтеры, как шутят сотрудники, прошли вторичные раскопки археологической коллекции (ее завалило обломками после попаданий). В Луганске украинцы также расстреляли местный музей и он также восстановлен.

Баннер на восстановленном крыле Краеведческого музея Донецка

Луганский музей

9. Разница между ДНР и ЛНР. Луганщина по сравнению с ДНР – сонное царство. Даже визуально – это более сельский регион, при этом распаханных и засеянных площадей на вид меньше. В ЛНР значительно меньше агитации, символики и республиканской атрибутики (Донецк завешан ею густо, в каждой витрине обязательный флаг ДНР). Явно значительно ниже общественная активность, больше следов постсоветской деградации. При этом Луганск как город на порядок интересней Донецка, в котором практически нет дореволюционной застройки и исторического центра в традиционном понимании. В Луганске наоборот красивый дореволюционный центр, со зданиями конца 19 – нач. 20 вв. Ужасы, которые нам рассказывали про границу между республиками не оправдались. Досмотра по факту нет, осматривают только фургоны и грузовики. Местные легковушки пропускают взмахом руки. Машины с российскими номерами требуют оформления декларации на ввоз транспортного средства. На блокпостах спокойно.

Разрушения в центре Луганска

10. Люди – замечательные. Искренние, активные, доброжелательные, без свойственного РФ двоемыслия и закрытости. Я лично чувствовал себя там свободней, чем здесь.

Памятник защитникам Луганска в Хрящеватом

Ветрогенераторы в Краснодонском районе ЛНР

11. Росийская Федерация продемострировала нам по возвращении свой звериный оскал. На КПП злобная пергидрольная блондинка, а-ля прапорщик КГБ из фильма "Государственная граница", недоброжелательно спросила о цели поездки в ЛДНР (двое мужчин призывного возраста возвращаются). На ответ моего товарища, что он ездил по личным делам, она заявила: "Что за личные дела? Убивать что ли ездил?". Отсюда можно сделать вывод, что начальство ориентирует эрефовских пограничников, что добровольцы, которые ездят на Донбасс – это опасные экстремисты, которых надо всячески выявлять. И вообще, любой человек, который не по бытовым причинам туда ездит – уже подозрителен.

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Источник: voicesevas.ru