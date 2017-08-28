6000 тонн!
Наблюдая за стенаниями всех, кто считает себя патриотом России и тех, кто уже не в силах вырабатывать каждодневную желчь на российскую действительность, я задался вопросом – почему никто никогда не пробовал гордиться чем-то?
Я понимаю, в России полно проблем. Их невозможно решить все в принципе. Так устроено государство, таков его принцип. И этот принцип работает везде.
Давайте признаем, что подобного нет нигде в мире. И подобное сотворила без всякого преувеличения, страна, которая находится в мировой изоляции по заверениям всех, кто только может злобно рычать или скулить.
Я смотрю на эти кадры и не понимаю, как такое возможно, несмотря на техническое образование.
Это действительно творение. Гордость. Чудо.
И за всем этим кроется огромное количество умственной и физической работы, тяжелейшего труда и упорства.
Представьте только, каковы риски, каковы сложности и трудности на пути у этого проекта…
Крымский мост – словно эпиграф к большому и огромному произведению под названием “Россия”. Новой России.
Той самой, которую мы почувствовали всем телом и душой, когда Крым стал российским.
Когда авиационные бомбы стали укладывать штабелями бармалеев в Сирии, сведя на нет все потуги западных кураторов на Ближнем Востоке.
Когда стали запускаться АЭС в Индии, оказываться гуманитарная помощь в любой точке мира.
Когда я впервые увидел ребят из ССО…
Это, знаете, ни с чем несравнимое чувство, когда ты действительно гордишься.
Попробуйте хоть немного и вы…
Буквально минутка моего видео. С атмосферой. Наедине со своими мыслями.
Источник: voicesevas.ru