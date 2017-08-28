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6000 тонн!

20:35. 28 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Наблюдая за стенаниями всех, кто считает себя патриотом России и тех, кто уже не в силах вырабатывать каждодневную желчь на российскую действительность, я задался вопросом – почему никто никогда не пробовал гордиться чем-то? 

Я понимаю, в России полно проблем. Их невозможно решить все в принципе. Так устроено государство, таков его принцип. И этот принцип работает везде. 

Давайте признаем, что подобного нет нигде в мире. И подобное сотворила без всякого преувеличения, страна, которая находится в мировой изоляции по заверениям всех, кто только может злобно рычать или скулить. 

Я смотрю на эти кадры и не понимаю, как такое возможно, несмотря на техническое образование.

Это действительно творение. Гордость. Чудо. 

И за всем этим кроется огромное количество умственной и физической работы, тяжелейшего труда и упорства.  

Представьте только, каковы риски, каковы сложности и трудности на пути у этого проекта…

Крымский мост – словно эпиграф к большому и огромному произведению под названием “Россия”. Новой России. 

Той самой, которую мы почувствовали всем телом и душой, когда Крым стал российским.

Когда авиационные бомбы стали укладывать штабелями бармалеев в Сирии, сведя на нет все потуги западных кураторов на Ближнем Востоке. 

Когда стали запускаться АЭС в Индии, оказываться гуманитарная помощь в любой точке мира. 

Когда я впервые увидел ребят из ССО…

Это, знаете, ни с чем несравнимое чувство, когда ты действительно гордишься.

Попробуйте хоть немного и вы…

Буквально минутка моего видео. С атмосферой. Наедине со своими мыслями.

Александр Сорокин

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / крым
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