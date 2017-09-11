ГАЗон-десять-тонн. Новый отечественный грузовик

ГАЗу подфартило: помер ЗиЛ. Сорокин, президент ГАЗа, так и сказал: дескать, спасибо ЗиЛу за расчищенную и освобождённую поляну, мы тронуты, мы не подведём. Теперь, значит, семейство ГАЗон станет настоящим среднетоннажником.

Раньше ГАЗон возил 5 тонн, теперь может и 6, и даже немного больше (хотя формально — 5,9 тонн). Полная масса с 8,7 тонн увеличилась до 10. ЗиЛ 4331, как мы помним, мог перевозить от 6 до 8 тонн, в зависимости от модификации. И в стратегии ГАЗа, как несложно догадаться, имеется ещё одна версия ГАЗона, грузоподъёмностью 8 тонн и 12 тоннами полной массы. Такая машина появится через год-полтора. И номенклатура ЗиЛа будет полностью перекрыта.ГАЗон-десять-тонн. Новый первоклассный отечественный грузовик суть гибрид ГАЗона как такового и автобуса ПАЗ Вектор. От последнего тут использованы подвески, рессорные, с пневмоэлементами сзади.

Мощность мотора ЯМЗ 534 довели до 170 л.с., базу — до 5150 мм (+635 мм), а ширину бортовой платформы — до 2550 мм. Этот ГАЗон может перевозить 12 европалет. Но управлять машиной с такой длинной базой будет труднее, чем обычным ГАЗоном, факт. Впрочем, обещают сделать и укороченное шасси десятитонника, на стандартной базе, для всяких коммунальных надстроек.

ГАЗон 10.0 стал первой машиной, в которую установили новую шестиступенчатую механическую коробку с джойстиком.

Увы, пока в производство машина пойдёт со старой коробкой и «кочергой», а «шестиступку» на 600 Н.м. Нижегородские моторы смогут производить в нужных количествах только с 2019 года. Примерно тогда же должен появиться и оригинальный ГАЗовский «автомат» с входным моментом 800 Н.м. А на 12-тонник старую коробку уже ставить не будут, туда только новый пойдут. И мотор будет 210-сильным.

Да, не забудем про ретардер, ведь для среднетоннажника это нехарактерная опция.Вообще, ГАЗоновское шасси будет эволюционировать как минимум до 2020 года. Запланированы 16-тонный седельный тягач и автобус Вектор длиной 8,8 метров (против 7,5 сейчас).

И раз уж мы заговорили о перспективах…Линейка Газель Next будет прирастать модификациями с новым задним мостом, рассчитанным на полную массу в 4,6 тонны.

ГАЗели получат автомат Punch Powerglide 6L50…

…и дизельные двигатели Volkswagen!

А вот как планируют развивать Урал: