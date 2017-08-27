В Томске торжественно открыли колонку с водой.

Дорогие соотечественники, Граждане России, я Д.А.Медведев, избранный вами Президент великой Страны, обращаюсь к Вам, как один из Вас, как простой гражданин, которому выпал шанс, представилась исключительная возможность, сделать для своей Страны и её ...