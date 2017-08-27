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В Томске торжественно открыли колонку с водой.

08:50. 27 августа 2017 Просмотров - 305 4 коммент. Опубликовал:

Улица Шпальная находится не в далёком селе. Это Ленинский район города Томска.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

(Смотреть с 4:40)

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

В Томске торжественно открыли колонку с водой.

Источник: nnm.me

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4 коммент.»

  • 713 571
    Железностоп 27 августа 2017 в 8:55 Ссылка Пометить
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    Грёбаный стыд.

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  • 22 20
    Ἔρεβος 27 августа 2017 в 8:58 Ссылка Пометить
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    Больное руководство Томска

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  • 0 0
    Иван Большов 27 августа 2017 в 11:09 Ссылка Пометить
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    и это все на что эта власть способна?

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  • 174 108
    Валерий 27 августа 2017 в 12:42 Ссылка Пометить
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    Живу в Томске.
    На самом деле, ул. Шпальная и Строевая не имели полноценного водоснабжения все это время с советских времен, там необходимо было заменить около 10 км. водопроводной магистрали. Эта магистраль снабжала водой половину городского района Черемошники. При том, что в том районе обводнение грунтов: есть и пара озер и болото, а озера являются природоохранными объектами, восстановление магистрали было еще той задачей. Водопроводную магистраль восстановили, а установка и торжественное открытие колонки было, по существу, завершающим этапом восстановления водопроводной магистрали. Так что у нас в Томске с властью все нормально.

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