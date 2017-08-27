В Томске торжественно открыли колонку с водой.
08:50. 27 августа 2017 Просмотров - 305 4 коммент. Опубликовал: brahman
Улица Шпальная находится не в далёком селе. Это Ленинский район города Томска.
(Смотреть с 4:40)
Источник: nnm.me
Улица Шпальная находится не в далёком селе. Это Ленинский район города Томска.
(Смотреть с 4:40)
Источник: nnm.me
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Грёбаный стыд.
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Больное руководство Томска
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и это все на что эта власть способна?
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Живу в Томске.
На самом деле, ул. Шпальная и Строевая не имели полноценного водоснабжения все это время с советских времен, там необходимо было заменить около 10 км. водопроводной магистрали. Эта магистраль снабжала водой половину городского района Черемошники. При том, что в том районе обводнение грунтов: есть и пара озер и болото, а озера являются природоохранными объектами, восстановление магистрали было еще той задачей. Водопроводную магистраль восстановили, а установка и торжественное открытие колонки было, по существу, завершающим этапом восстановления водопроводной магистрали. Так что у нас в Томске с властью все нормально.