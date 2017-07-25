Удивительные факты о России.

Россия — самая большая страна в мире! Россия — великая военная держава! Россия — страна с самой великой историей! Все эти факты общеизвестны, но за их тенью скрываются множество не менее интересных и малоизвестных фактов, которые возможно для большинства современников станут полным откровением. Итак, интересные факты о России, её истории и современности, природе и людях:

1. Все знают, что Россия – самая большая страна мира. О площади её тоже известно — 17 075 400 квадратных километров. Чтобы представить насколько Россия огромная приведем несколько примеров:

Площадь России приблизительно равна площади поверхности планеты Плутон. Она больше США в 1,8 раз. Чехия размером с Костромскую область, а Германия примерно равна по площади Архангельской области. Калининская область по площади не уступает Венгрии, ну а Швейцария равна Ярославской области. Кольский полуостров по площади — с две Дании. Ирландия размером с Новгородскую область, а республика Коми — с Францию. Якутия по площади равна половине Западной Европы. Площадь России в 30 раз больше Украины и в 21,8 раз больше Турции. Франция в 20 раз меньше России.

2. В России находится один из самых активных действующих вулканов – Ключевская Сопка. Является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке. Его высота 4 километра 850 метров. Ключевская Сопка — высочайшая вершина России за пределами Кавказа. Он выбрасывает столбы пепла на восемь километров вверх. С каждым извержением он становится всё выше. Извергается вулкан Ключевская Сопка на протяжении последних 7 тысяч лет.

3. Метро Санкт-Петербурга– самое глубокое в мире. Его средняя глубина – 100 метров. Метрополитен в Ленинграде был торжественно открыт в 1955 году. Слава о нём, как о самом красивом метро, моментально распространилась по всему миру. А станция «Адмиралтейская» является самой глубокой станцией метро в России и одной из самых глубоких — в мире — 86 метров.

4. Петр Первый мечтал построить у себя на Родине в дельте Невы «другой Амстердам». Именно Амстердам, с его каналами, вдохновил Петра на строительство морского города. В 18-м веке реки и каналы имели практичное предназначение — по ним ходили небольшие судна. Но, построив второй Амстердам, город все больше напоминал Венецию — город на воде, славящийся на весь мир своей архитектурой и шедеврами зодчества, многочисленными каналами и мостами, за что и получил свое второе неофициальное название — Северная Венеция.

Французский путешественник Теофиль Готье в 1859 году первый сравнил Петербург с Венецией. В своей книге «Путешествие в Россию» он писал: «Многочисленные каналы бороздят город, выстроенный, словно северная Венеция, на многих островах.»

5. Транссибирская железнодорожная магистраль – самая длинная железная дорога в мире. Дорога беспрерывно строилась 25 лет – с 1891-го по 1916 год, и обошлась российской казне в 1,5 млрд. рублей золотом. Ещё около 300 млн. рублей золотом было потрачено на её восстановление после Гражданской войны. О рекордах Транссиба читайте здесь.

6. О великом Сибирском чуде — озеро Байкал известно многое — самое глубокое озеро в мире и самый крупный источник пресной воды на планете. Но все же, немного удивительных фактов: в Байкале 23 тысячи кубических километра воды и все крупнейшие реки мира – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Ориноко, Амазонка, Темза, Сена и Одер – должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объёму озеру Байкал. И рыбы здесь столько, что выловив всю рыбу на Байкале и раздав ее россиянам, каждый получит больше 1 кг рыбы. А береговая линия Байкала имеет такое же расстояние как от Турции до Москвы.

Территория Байкала гораздо больше площади Голландии и Дании. Озеро Байкал настолько большое, что в него поместилось бы около ста Азовских морей. Как мы уже знаем — объём байкальской воды около 23 тыс. куб. км, но сколько это, как представить себе эти цифры? Так вот — это больше, чем объем воды, содержащейся во всех вместе взятых пяти Великих озерах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), в Балтийском море, в 23 раза больше, чем в Ладожском озере.

В Байкале содержится около 1/5 мировых запасов поверхностных вод Земли (исключая льды Антарктиды, Гренландии, других ледников), и более 4/5 пресных вод России.

7. Россия – единственное государство, территория которого омывается 1 замкнутым морем и 13 морями, принадлежащими трём океанам.

Моря Атлантического океана, омывающие Россию:



Балтийское море



Чёрное море



Азовское море

Моря Северного Ледовитого океана, омывающие Россию:



Баренцево море



Печорское море



Белое море



Карское море



Море Лаптевых



Восточно-Сибирское море



Чукотское море

Моря Тихого океана, омывающие Россию:



Берингово море



Охотское море



Японское море

Замкнутые моря, омывающие Россию:



Каспийское море

8. Самая древняя гора в мире находятся именно в России. Расположенная в Кусинском районе у деревни Александровка гора Карандаш возникла 4, 2 миллиарда лет назад. Для сравнения — возраст Земли составляет 4,5 млрд. лет. Название «Карандаш» происходит с тюркского Кара-Таш и означает «чёрный камень». Гора состоит из очень редкого минерала черного цвета – израндита. Ранее он был частью земной мантии, но спустя годы вышел наружу. Сейчас высота горы составляет всего шестьсот метров.

9. Московский Кремль – самая большая в мире средневековая крепость. А также является самой крупной крепостью на всей территории России, и самой крупной сохранившейся и действующей крепостью Европы. Полная длина кремлевских стен составляет 2235 метров.

10. Самое известное оружие в мире — автомат Калашникова (АК-47, «Калаш»). В мире его больше, чем автоматов всех остальных конструкций, вместе взятых. Лучшее оружие на планете известно своей «надежностью и простотой».

Кстати, за свое изобретение Михаил Калашников был награжден орденом Красной Звезды и Сталинской премией, составлявшей 150 тыс. руб. Сумма громадная по тем временам (1947 год). Она равнялась стоимости 10 новеньких «Побед» (стоивших тогда порядка 16 тыс. руб.).

Сегодня на руках у землян 100 млн таких автоматов. Несложно подсчитать, что 1 автомат приходится в среднем на 60 человек. За этот факт он попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Мало кто знает, но легендарный оружейный конструктор и автор «Калаша» написал за 9 месяцев до смерти покаянное письмо на имя Патриарха Кирилла.

11. Континент Антарктиду, расположенный на самом юге Земли открыли в 1820 году именно русские мореплаватели — Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. Ранее существование южного материка утверждалось гипотетически, нередко его объединяли с Южной Америкой и Австралией. Однако именно экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева в южнополярных морях, обогнув вокруг света антарктические льды, подтвердила факт существования шестого материка.

12. Самовар — одно из самых уникальных изобретений в России, является, одним из немногих ассоциаций с русской самобытностью. Практически повсеместно вытеснен электрическими чайниками и электрическими плитками. Сегодня самовар — роскошь, предмет искусства и воспринимается коллекционерами, как инвестиция. Многие считают, что самовар – истинно русское изобретение. Однако устройства, подобные самовару, были известны еще в глубокой древности, в античные времена (Рим, Китай, Египет).

13. Эрмитаж – один из самых крупных и старинных мировых музеев. В нём три миллиона произведений искусства от каменного века до современности. Если уделить каждому из этих произведений одну минуту, то потребуется больше 25 лет ходить в Эрмитаж, как на работу, и осматривать экспонаты по 8 часов в день, чтобы увидеть их все.

Директорами Эрмитажа как музея, конечно, всегда были мужчины. Но первым «автором» будущего музея, собирателем коллекции, была женщина. И еще какая! Императрица Екатерина Вторая сделала для Эрмитажа едва ли не больше всех своих венценосных потомков вместе взятых. Ее покупки были иногда чисто женскими – из желания быть первой, из полуслепого следования моде, – но всегда с государственным прицелом. И именно эти прихоти привели в Петербург то, что станет красой и гордостью собрания старых мастеров Эрмитажа: от Рембрандта до Мурильо, от Тициана до Пуссена, от Рубенса до Ван Дейка.

14. Высотка МГУ – самое большое в мире здание университета. В Москве — это одно из самых знаковых зданий. Недаром на знамени Москвы на обороте в четырех углах вышиты Кремль, храм Христа Спасителя, Собор Василия Блаженного и МГУ.

Примечательно, что торжественная церемония закладки первого камня высотки состоялась 12 апреля 1949 года – за 12 лет до полета Гагарина.

До постройки в 1990 году небоскреба «Мессетурм» во Франкфурте-на-Майне (256 метров) Главное здание МГУ было самым высоким зданием в Европе.

15. Дача – сугубо русское явление, во многих европейских языках она так и называется – dacha. Считается, что первые дачи появились в России ещё в начале XVIII века, в эпоху Петра I. Изначально это были, скорее, не дачи, а усадьбы под Петербургом, которые царь даровал своим приближённым за заслуги перед государством. Хотя как раз тогда вошло в обиход слово «дача» — производное от глагола «давать».

Более 100 лет дачи-усадьбы оставались привилегией аристократии, и только в конце XIX века дачу смогли себе позволить люди различного достатка. Правда, речь шла уже не о собственном, а о съёмном загородном доме.

16. При Иване Грозном в России содержание алкоголя в различных хмельных напитках составляло от 1 до 6%. Вино, по греческому обычаю, разбавляли водой. Пили по праздникам не чаще двух раз в месяц.

Когда вино из-за границы хлынуло, пить его позволялось не всем. За этим лично следил царь Иван Грозный. Сам он слыл трезвенником. В наставлениях иноземным послам тех времен указывалось, что «русский царь — трезвенник, неприятно умен, пьяных не выносит категорически и даже запретил распитие алкоголя в Москве». Дозволялось спиртное и то в небольших количествах лишь его верным опричникам. Видимо, для поддержки боевого духа.

Инициативу Ивана Грозного в ХУ111 веке поддержал Петр Первый. Ровно 300 лет назад, в 1714 году, он учредил специальный орден «За пьянство». Вес «награды» составлял 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. Вешалась она на шею в полицейском участке в наказание за чрезмерное употребление алкогольных напитков и крепилась цепью так, чтобы нельзя было снять. По некоторым данным, орден должен был носиться неделю.

17. Садово-парковая зона в Москве намного больше, чем в западных мегаполисах. Заложенный в 1931 году Измайловский парк – один из крупнейших городских парков в мире. Его площадь 15,34 квадратных километров, он в шесть раз больше Центрального парка Нью-Йорка.

18. В России более 100 курортов на любой вкус. Главные национальные курорты – Крым, Сочи, группа курортов Кавказские Минеральные Воды, Нальчик, Анапа, Сергиевские Минеральные Воды и Белокуриха. Несмотря на это туристические направления за пределы России все еще остаются огромными.

19. У России самые большие запасы природного газа, торфа, леса, соли, питьевой воды, крабов, осетра, олова, цинка, титана, ниобия, никеля, железных руд, алмазов, серебра. Кроме того, Россия занимает первое место в мире по добыче нефти и газа, экспорту стали, первичного алюминия, азотных удобрений.

20. В России 109 заповедников. По состоянию на конец 2013 года на территории России действовало 103 государственных природных заповедника, суммарная площадь территории которых составляла 27,38 млн га (без акваторий). В 2014 году учрежден государственный природный заповедник «Шайтан-Тау». В результате вхождения Крыма в состав России количество заповедников увеличилось на 6, таким образом на конец 2014 года в России 109 заповедников.

А самый первый заповедник на территории России — Баргузинский заповедник — был основан 11 января 1916 года на территории Бурятии. Старейшими заповедниками, помимо Баргузинского, являются Астраханский (1919), Ильменский (1920) и Кавказский (1924).

Крупнейшими из российских заповедников являются Большой Арктический (более 41 тыс. км²), Командорский (более 36 тыс. км²) и Остров Врангеля (более 22 тыс. км²).

Самыми небольшими заповедниками в России являются Белогорье (более 21 км²) и Приокско -Террасный и Галичья Гора (оба менее 50 км²). Больше всего заповедников (по количеству) находится на территории Красноярского, Приморского и Хабаровского краёв.

21. Самый большой в мире лес – сибирская тайга.

Суммарная площадь тайги составляет более пятнадцати миллионов километров — это около двадцати семи процентов всех лесов планеты.

Большая часть деревьев в тайге — хвойные, но есть и лиственные. Тайга имеет жизненно важное значение для кислородного баланса на планете. Несмотря на огромную площадь, занятую тайгой, её фауна бедновата. Хотя, она гораздо богаче фауны тундры. Здесь мало надземных стадных животных, что, впрочем, справедливо и для других мест. В тайге же это объясняется тем, что древостой тайги мешает животным оповещать друг друга о приближающейся опасности. В то же время, в сибирской тайге для животных довольно хорошие условия, многие из них никогда не видели человека и вынуждены обороняться только от естественных врагов животного мира.

22. Старейший город России, дагестанский Дербент – один из старейших ныне живущих городов мира. (более 2000 лет) Правда, есть находки, по которым определяют возраст 5000 лет, но нет сведений что город уже существовал в понятиях «города» того периода, было просто поселение. Считается что эти предметы тут просто обронили. Город Дербент находится на берегу самого большого озера/моря мира — Каспийское море. (по классификации озер, морей и океанов если водоем не имеет выход в мировой океан, то оно считается озером)

23. По численности вооружённых сил и военизированных формирований СССР занимал 1-ое место в мире. Сейчас армия России занимает 2-ое место в мире. Однако если судить не по количеству вооружение, а по отваге, мужеству и героизму наших военных, то наша армия всегда была и будет сильнейшей, и потому непобедимой.

24. Верблюд на гербе Челябинска.

Как утверждают историки, Челябинск был построен на линии «Великого шелкового пути», соединяющий Европу с Азией, поэтому здесь всегда шла лихая торговля. В тех же краях кочевали тюрки, которые для передвижения использовали верблюдов — одних из самых крепких и выносливых животных, какие только существуют на земле.

Для торговли верблюд были самым идеальным транспортным средством, поэтому местные жители его очень высоко ценили, да так, что даже разместили на гербе. Кстати, в советское время герб был упразднен — никаких животных на нем не было, зато были трактор и изображение надшахтного копра. Однако уже в 1994 году было принято решение создать новый проект на основе исторического герба. Правда, утвердили его лишь в 2001 году, зато на нем опять появился верблюд.

25. В центре Сибирского федерального округа, в междуречье Оби и Иртыша, находится Васюганское Болото — самое большое болото в России и мире.

Большая часть этой уникальной природной зоны находится на территории Томской области, захватывая также Новосибирскую, Омскую области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Площадь этого болота является наибольшей в мире и составляет около 53–55 тыс. кв. км, что превышает размеры таких европейских стран, как Швейцария, Дания или Эстония. Размеры болота в длину составляют приблизительно 570 на 320 км, оно поистине огромно. По расчетам ученых, заболочивание данной местности началось около 10000 лет назад и продолжается по сей день — за последние 500 лет болото увеличилось в четыре раза.

Важнейшая функция болота — очищение атмосферы, за что его называют гигантским естественным фильтром. Торфяные болота Сибири поглощают токсичные вещества, связывают углерод и таким образом предотвращают парниковый эффект, насыщая воздух кислородом.

Источник: https://cont.ws/@viborzanami/671303