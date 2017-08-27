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В РФ продолжают работу над вертолётом Ми-24ЛЛ, побившим рекорд британского «Линкса»

08:52. 27 августа 2017 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:

В РФ продолжают работу над вертолётом Ми-24ЛЛ, побившим рекорд британского «Линкса»

Московское конструкторское бюро имени Миля, которое входит в холдинг «Вертолёты России», в настоящее время работает над программой создания высокоскоростной машины.

В РФ продолжают работу над вертолётом Ми-24ЛЛ, побившим рекорд британского «Линкса»

Её прототип получил обозначение Ми-24ЛЛ. Изначально он был разработан в рамках гражданской программы ПСВ (перспективный скоростной вертолёт).

В РФ продолжают работу над вертолётом Ми-24ЛЛ, побившим рекорд британского «Линкса»

В 2016 году Ми-24ЛЛ побил мировой рекорд, достигнув скорости 405 километров в час. Ранее пальма первенства в скоростных показателях принадлежала британскому вертолёту Westland Lynx, в серийном выпуске которого принимала участие Франция.

В РФ продолжают работу над вертолётом Ми-24ЛЛ, побившим рекорд британского «Линкса»

Российский боевой вертолёт оборудован более мощными двигателями ВК-2500, разработанными КБ имени Климова в Санкт-Петербурге. Кроме того, Ми-24ЛЛ оснащён новыми композитными лопастями несущего винта с изогнутыми концами, а также имеет несколько модификаций крыла.

В РФ продолжают работу над вертолётом Ми-24ЛЛ, побившим рекорд британского «Линкса»

Власти РФ открыто заявляли о закупке скоростных боевых вертолётов, крейсерская скорость которых составляла бы 350-360 километров в час. Выпуск таких винтокрылых машин может быть внесён в программу перевооружения на 2018-2025 годы.

В РФ продолжают работу над вертолётом Ми-24ЛЛ, побившим рекорд британского «Линкса»

Ми-24ЛЛ создан на базе ударного Ми-24, который считается самым оптимальным для выполнения скоростных полётов с точки зрения аэродинамической компоновки. Причём некоторые элементы фюзеляжа Ми-24ЛЛ доработаны, что существенно снижает сопротивление воздуха….

Источник: nnm.me

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