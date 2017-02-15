Сводки от ополчения Новороссии 15 февраля 2017

Начальник Донецкого высшего общевойскового командного училища генерал Михаил Тихонов: «Воспитываем людей Чести, настоящих профессионалов».

В период «относительного затишья» (постоянных обстрелов и провокаций со стороны ВСУ), когда судьба ЛДНР решается на самом высоком политическом уровне — республики готовы ко всему. Одним из ответов на внешние вызовы является подготовка высокомотивированных кадровых офицеров, профессионалов, не уступающих в качестве и объёме знаний выпускникам лучших военных заведений ведущих стран. Задача, поставленная военспецам политическим руководством ДНР, успешно решается. Известный военкор ополчения Геннадий Дубовой беседует с начальником ДонВОКУ — Донецкого высшего Общевойскового командного училища Михаилом Тихоновым, участником войн в Афганистане и Новороссии.

— Михаил Геннадиевич, поскольку сегодня, 15 февраля, отмечается очередная — 28-я годовщина вывода советских войск из Афганистана — первый вопрос о той войне. Что Вам, непосредственному участнику, запомнилось на той войне?

— В ряды ВС СССР я призывался из Харькова, срочную службу проходил в Керкинском погранотряде, сводная группа которого вошла в Афганистан ещё 16 апреля 1980 года. Служил с 1985 по 1987 гг. Ведение войны заключалось в том, что мы контролировали 150 км. границы Советского Союза и охраняли стратегические объекты на территории Афгана. Пресекали нарушения госграницы, так как погранслужба в соседнем государстве полностью отсутствовала. Знали всех бандитов на подконтрольной территории, исполняли свой долг.

Что запомнилось? Не умею красочно рассказывать. Много чего было: и колонны обстреливали, и коридоры делали, и банды уничтожали. Там по-другому всё происходило, чем здесь. Если сформулировать главное отличие, то здесь война локальная, внутригосударственная, гражданская. Там — война полномасштабная: если банда боевиков заходила на контролируемую нами территорию, начиналось наступление противника, естественно, принимались все возможные меры для его уничтожения всеми видами оружия. У нас на вооружении были БМП, БТР, вертолёты, но, если требовалось оружие потяжелей плюс авиация — обращались к командованию 40-й армии, совместными действиями проводили операции. Из нашего отряда в то время погибло 22 человека…

— Афганские полевые командиры и рядовые «духи», воевавшие против ограниченного контингента Советских войск в ДРА с 1980 по 1989 оценивают воинские качества «шурави» весьма высоко, порой восторженно. Американцев же и прочих вояк Северного Альянса, вторгшихся в Афганистан в 2001-м, как бойцов в грош не ставят. Вам приходилось беседовать с пленными «духами», какое оставили они впечатления и как тогда к нам относились?

— Мне трудно ответить. Были мы молодые, чувство страха почти отсутствовало, энергии в избытке, в бой рвались, о нюансах, о том, как оценивает нас противник, не думали. Интересовала нас только победа. Самый плотные контактный бои были во время операции у кишлака Мардиан в северной провинции Фарьяб, и, особенно, в кишлаке Джангаль-Арык. В последнем нужно было окружить и уничтожить бандформирование Ахмада Пахлавона. В кишлак высадилась десантно-штурмовая группа с задачей выдавить «духов» на нас — Керкинский погранотряд, сорвбозов и царандойцев (правительственные афганские войска и полиция, наши союзники). За две недели банду мы уничтожили, только шестерым удалось уйти в Пакистан, с собой они вынесли и главаря — Пахлавона.

— Перейдём к делам здешним. Когда для Вас началась нынешняя война, в каком подразделении начинали и в каких боях принимали участие?

— В 1988-м, после службы в Афганистане уехал на курсы повышения квалификации в Конотопскую кадрированную дивизию, получил звание лейтенанта запаса. Потом трудился на гражданских поприщах, но случился Майдан, вторжение карателей, и, как тысячи других, я не мог остаться в стороне. Служить республике начал в апреле 2014 года, в подразделении «Оплот». Имея определенные навыки, довёл подготовку ополченцев до уровня настоящих военнослужащих, через три месяца уже командовал батальоном. В каких боях участвовал «Оплот» все в ДНР знают: основные вехи — Еленовка, Шахтёрск-Снежное, Аэропорт, Углегорск.

Тяжелее всего было, пожалуй, в Еленовке в августе 2014-го. Задачу взять этот населенный пункт нам не ставили (хотя и не запрещали, если определённым образом сложатся ситуация), требовалось убедительно сымитировать наступление. Но, как почти всегда, планируется одно, получается другое. Семь дней потратили на эту операцию, заходили со стороны посёлка Славное и по Мариупольской трассе. Тогда бойцам недоставало опыта, взаимодействие между подразделениями оставляло желать лучшего. В том бою принимала участие миномётная батарея Отдельной артбригады «Кальмиус» и бронегруппа под командованием майора с позывным Фергана.

Первое столкновение у блок-поста, первый штурм — по причине отказа орудий нашей бронетехники — сорвался, уничтожить прикрывавший б/п украинский танк нам не удалось. Привели технику в порядок и — из БМП стали с танка противника сбивать навесное оборудование. Чудом снаряд из 30-мм орудия влетел в пулемётное отверстие возле ствола украинского Т-64 — результат впечатлил: разорвало панцер в клочья, башня на вражеские позиции улетела; там паника, каратели — наутёк, а со стороны Славного уже подходила наша бронегруппа под командованием всем известного комбата Дизеля (он тоже тогда был в «Оплоте»). Ворвалась наша броня на блокпост, картина: четыре заведенных БМП, личного состава ВСУ и след простыл. Все, кто мог обращаться с трофейной техникой — на ней же двинулись дальше, в Еленовку. Несколько наших групп, пользуясь моментом, проскочили на бронированных «Уралах» за посёлок и вступили в бой уже в районе выездного блокпоста у поворота на Докучаевск. Штурм провели похвально, закрепились, а тут докладывают: «С перепугу ВСУ все вокруг территории оставили». На наши позиции встала «Пятнашка», а мы вторым батальон заняли Докучаевск.

— Почему тогда дальше не пошли, ведь уникальная была возможность практически без сопротивления двигаться на юг и взять Мариуполь до принятия политического решения об остановке наступления?..

— Причина одна: нехватка личного состава, невозможно было имеющиеся силы растянуть для занятия такой территории. Когда я уже был командиром Пятой бригады, протяжённость нашей линии обороны составляла 124 км., а для бригады оптимален отрезок от 20 до 40 км., можете представить, что было бы при дальнейшем на территорию противники — бреши в обороне.

— Осмысливая сейчас промежуточные, предварительные итоги войны, какие Вы могли бы выделить самые ключевые моменты, благодаря которым республика вопреки страшному превосходству противника состоялась?

— Республика состоялась благодаря небывалому взлёту русского патриотизма жителей Донбасса, вере в лучшее будущее. Все бои 2014 года были очень жестокими… Примеров множество. Вспомните хотя бы н.п. Залёное в Иловайском котле, который четыре раза переходил «из рук в руки». До этого сражение в Шахтёрске, когда ВСУ вклинились в наши боевые позиции, разрезав их на три части. Тогда, после удара по городу авиацией, местные ребята, осознав нависшую над нашей землей опасность, пришли к нам в окопы, массово вступали в ополчение. Это и был ключевой, переломный момент: если бы тогда противнику удалось взять Шахтёрск и перерезать стратегическую трассу к российской границе — могла случиться катастрофа. После успешных боёв за Шахтёрск и другие населённые пункты в том районе ополченцы окончательно поняли, что могут побеждать врага при многократном его превосходстве.

— Вопрос неприятный, но необходимый. Многие бойцы и командиры были представлены к заслуженным наградам, потом оказались в других подразделениях или ушли со службы, наград не получив. Хотя случается, награждают порою тех, кто в боях не замечен… Такая несправедливость в условиях войны страшно демотивирует, подрывает боевой дух, работает на руку противнику. Как Вы ранее в бригаде, а теперь в военном училище решаете эту проблему?

— Насчёт наград — да, есть некоторые упущения. Вспомните, вступая в 2014 году в любое формирование — в Славянский батальон, в «Оплот» или «Восток» не все правильно называли свои имена и фамилии, многие их до поры скрывали, чтобы обезопасить близких. Пользовались в основном позывными, учёт личного состава оставлял желать лучшего.

В случае ранения — увозили бойца и — никто толком не знал, кто он и откуда. Это первая проблема. Вторая — часто при переходе из подразделения в подразделение новые командиры уклонялись от решения проблем, связанных с бумажной волокитой, отсылали бойцов к прежним командирам, а те-либо погибли, либо не желали заниматься бывшими подчиненными.

Сейчас дисциплина в войсках наводится, выстроены механизмы отчётности, упущения такого рода устраняются. При Министерстве обороны создана соответствующая комиссия, которую возглавляет замминистра Сергей Великородный. Порядок прост: участник боевых действий подаёт рапорт о тех или иных событиях, подтвержденных тремя свидетелями, и — возможность награждения рассматривается членами комиссии.

— Ещё один рядовых бойцов и простых граждан волнующий вопрос — откуда вдруг столько возникло полковников? Все помнят: в начале войны нам катастрофически не хватало кадровых офицеров; ополченцы учились на ходу, за навыки военные платили кровью, в командиры выбивались по таланту и очевидным заслугам. Ныне многие из них, если не погибли, то тем или иным причинам не у дел, хотя служить готовы. При этом люди с военным образованием, в начале войны из сражающейся насмерть республики благополучно уехали. Возвращаться стали уже после основных сражений, в 2015-м… за званиями и должностями?

— В этом, на мой взгляд, не стоит искать политической подоплёки: причины — кадровые и технические. Когда мы организовывали училище, я думал, что будет очень большая проблема в преподавательском составе и, честно говоря, этого побаивался. Но, когда люди узнали о том, что мы создаём ДонВОКУ к нам стали приходить очень хорошо подготовленные, квалифицированные бывшие офицеры-пенсионеры. По возрастной категории и опыту службы — полковники и подполковники в отставке. Кадровые проблемы мы решили.

В целом по армии республики очень большой набор был в 2015 году, не хватало среднего офицерского звена. Последние 1,5 года кадровая политика предусматривает приём на офицерскую должность только людей с высшим образованием. Когда формировался Корпус, людям с высшим образованием звания присваивались по максимуму, здесь есть некоторые упущения. Если говорить о тех, кто вернулся в республику уже после активных боевых действий и получил звания, то в училище таких нет категорически.

— Как создавалось Донецкое высшее общевойсковое командное училище?

— 29 июня 2015 года появился Указ Главы ДНР Александра Захарченко о создании на базе уничтоженного при Украине Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи имени генерала армии А. А. Епишева нового, республиканского учебного заведения. Получив назначение на пост начальника ДонВОКУ, я пригласил сюда своих замов по Пятой бригаде, которой до этого командовал, и мы сразу же начали наводить порядок в казармах и учебных помещениях, определились со штатной структурой и подготовкой к вступительным экзаменам.

Первое время нашим курсантам предоставил проживание бывший тогда здесь военный лицей, через год мы сделали ремонт казарменных и учебных помещений на три курса. Сейчас готовим помещения для четвертого курса и батальона обеспечения. Всё в соответствии с Уставом ротного хозяйства. Помогали и помогают местные бизнесмены и простые, неравнодушные граждане.

— В ДонВОКУ за основу взяты российские методики обучения?

— Мы совместили российскую систему военного обучения и программу обучения Донецкого государственного университета. Раньше училище за четыре года готовило инженеров по различным специальностям, а сейчас выпускаем управленческий персонал. Программа рассчитана на пять лет обучения, выпускники пятого курса — общевойсковики: командиры взводов мотопехотных, разведывательных, танковых подразделений, а также замполиты по работе с личным составом.

— Курсанты проходят практику в бою? Сейчас уникальная ситуация, позволяющая решить вечную проблему высшего образования — оторванности теории от практики и полученные в аудитории знания сразу подкреплять боевым опытом…

— У нас много курсантов, которые принимали участие в боевых действиях, даже награждённые есть. Их главная боевая задача — усвоить всё, что дают им преподаватели, творчески сочетать теоретические знания с поученным в боях опытом. Также разрабатываются программы повышения курсов квалификации для командиров разных уровней, которые без военного образования за годы войны доказали свой военный талант. Министерство обороны в этом заинтересовано.

В первые дни сопротивления нацистскому режиму в Киеве в ряды ополчения стали люди Идеи и Чести. И наша задача сейчас — хранить эту традицию, отбирать среди молодёжи и воспитывать именно людей Чести. Они должны стать костяком офицерского корпуса, тогда, несмотря на численное превосходство противника — республика будет непобедимой. Текст Кодекса Чести Русского Офицера у нас во всех аудиториях, он обязателен для курсантов как руководство к действию. Будущих офицеров ВС ДНР отбираем и воспитываем по формуле: «Авторитет приобретается знанием дела и службы. Важно, чтобы подчиненные уважали тебя, а не боялись. Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все».

На смену Мотороле, Гиви и другим должны прийти командиры столь же мотивированные, талантливые и с образованием, соответствующим самому высокому мировому стандарту. Воспитываем людей Чести, настоящих профессионалов, способных в любых условиях защитить исторический выбор народа республики.

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Интервьюировал Геннадий Дубовой