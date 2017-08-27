Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 августа 2017

В гражданской войне в Сирии наступает завершающий этап. В ближайшие недели все территории центральной Сирии, которые сейчас контролируются ИГИЛ, будут освобождены. Будут полностью освобождены приграничные территории на границе с Ливаном (так называемый Западный Каламун) и полностью восстановлена сирийско-ливанская граница. Будет освобожден значительный отрезок сирийско-иракской границы.

С геополитической точки зрения это будет означать полный крах антисирийского саудовско-американо-израильского проекта по ослаблению Сирии, по расчленению Сирии и по прокладке нефте- и газопроводов из Персидского залива к Средиземному морю по территории Сирии.

Саудовские деньги и американские и израильские ресурсы и усилия были потрачены впустую.

На территории Сирии останутся бандитский гадюшник в Идлибе, небольшие куски территории, контролируемые проамериканскими и произраильскими бандитами на юге Сирии, приграничный анклав на севере Сирии, контролируемый протурецкими боевиками и курдские территории.

Ни один из этих участков сирийской территории (кроме контролируемого курдами) не может существовать самостоятельно, все они финансируются и снабжаются извне, из Турции, из Иордании и из Израиля. Политического и геополитического смысла в продолжении существования этих анклавов нет, за исключением амбиций Турции, Иордании и Израиля, и денег Саудовской Аравии, которые в конце концов должны закончиться в связи с тяжелейшим финансовым кризисом и военными расходами на бессмысленную агрессию в Йемене.

Единственная причина продолжения существования этих анклавов — это доставление затруднений сирийскому правительству. С военной точки зрения освобождение каждого из этих участков сирийской территории возможно в течение нескольких недель после уничтожения ИГИЛ* и освобождения провинции Дейр ЭзЗор.

Единственной внутриполитической проблемой сирийского правительства на следующем этапе будет курдская проблема, но и она решаемая, так как ни Турция, ни Ирак, ни Иран не допустят образование независимого курдского государства.

Курды в Сирии сейчас контролируют не только собственно курдские территории, но и арабские. На захваченных курдами арабских территориях осуществляется геноцид и изгнание местного арабского населения. Буквально сегодня арабские племена оккупированной курдами провинции Хасеке объявили о полном прекращении сотрудничества с курдами.

Курды пытаются застолбить за собой захваченные территории, приглашая американцев к созданию на них военных баз. Это — прямая американская агрессия против суверенной Сирии.

В принципе, все иностранные войска, части, соединения, отдельные офицеры и солдаты всех армий, кроме тех, кто находится на территории Сирии на законных основаниях по приглашению сирийского правительства, подлежат либо высылке с территории Сирии, либо уничтожению, как агрессоры.

Недавно начавшаяся и ведущаяся весьма успешно совместная операция вооружённых сил Сирии и Ливана по ликвидации бандитов по обе стороны сирийско-ливанской границы в ближайшее время закончится полным освобождением с двух сторон этой территории. После размещения в этом районе систем ПВО «Панцирь», эта зона будет перекрыта от нападений крылатыми ракетами с моря.

Ранее самолёты одной соседней страны постоянно обстреливали с этого направления — с моря — территорию Сирии и объекты на территории Сирии. После установления постоянного дежурства сил российского военно-морского флота в этом районе Средиземного моря, а также после зачистки приграничной зоны, прилегающей к сирийско-ливанской границе (т.н. Западный Каламун), внешняя угроза Сирии с этого направления будет ликвидирована.

Возрождение и восстановление Сирии будет означать относительное геополитическое ослабление стран, входящих в антисирийскую коалицию, стран, потративших огромные ресурсы на войну против Сирии, и проигравших эту войну.

Это в первую очередь касается Саудовскую Аравию и Иорданию, в следующую очередь — Израиль, в меньшей степени — Турцию.

Саудовская Аравия — это одна из геополитических «хромых уток» региона. От трети до половины саудовской армии вынуждено находиться в восточных нефтеносных провинциях, населённых шиитами. Значительные военные силы ведут безнадёжную войну против Йемена, войну, которую Саудовская Аравия неизбежно проиграет. Саудовская Аравия, в отличие, например, от Катара, не диверсифицировала свою экономику, не создавала и не развивала другие отрасли.

В результате бюджет Саудовской Аравии, зависящий процентов на 70–80 от нефти и от цен на нефть, после нескольких лет инспирированного самой Саудовской Аравией падения мировых цен на нефть, из профицитного стал дефицитным, сама Саудовская Аравия, ранее размещавшая лишние денежные средства на мировых финансовых рынках, сейчас является нетто-кредитором и занимает деньги на продолжение двух войн — в Сирии и в Йемене. Эта ситуация не может продолжаться бесконечно, запасов денег в Саудовской Аравии сейчас остаётся где-то на пять лет.

Если у власти в Саудовской Аравии находятся относительно разумные правители, то сейчас они неизбежно должны будут начать какие-то дипломатические действия с целью выйти из двух войн и каким-либо образом «сохранить лицо».

Альтернатива — финансовый и внутриполитический крах этой страны — колосса на глиняных ногах.

России нужно закрепить успех в регионе и «добить» саудитов и их мелких союзников из стран Персидского залива. Для этого нужно наконец-то начать оказывать полномасштабную военно-техническую помощь законному йеменскому правительству — хуситам. Цена вопроса — военно-морская база в Адене, позволяющая контролировать весь Индийский Океан и путь из Азии и из Персидского залива в Европу через Красное море и Суэцкий канал.

Я предполагаю, что хуситы давно уже просят такую поддержку, и российскому руководству нужно только пойти им навстречу и приложить небольшие усилия для оказания им помощи для победы в Йемене над йеменской «Аль-Кайедой» и над саудитами.

Другие «хромые утки» региона — это Иордания и Израиль. Иордания, вмешавшись в сирийский конфликт, не извлекла из него никаких политических и экономических выгод. На территории Иордании сейчас находится примерно полтора миллиона сирийских беженцев.

Из-за наплыва беженцев инфраструктура и экономика Иордании разрушаются, школы и больницы не справляются с огромным количеством людей. На них расходуется до четверти и без того напряжённого бюджета этой страны. А новых денег на войну с Сирией и на беженцев Иордании никто не даст. Фактически, участие Иордании в агрессии против Сирии обернулось для этой страны бумерангом, впрочем, как и для остальных стран-агрессоров.

Государство Израиль стремится максимально ослабить и расчленить своего соседа, чтобы не возвращать Сирии оккупированные Израилем сирийские Голанские высоты. Для этого Израиль активно вмешивается в войну, продолжающуюся на территории Сирии.

Государство Израиль продолжает лечить на своей территории боевиков и террористов, воюющих против сирийского правительства. Израиль поддерживал и поддерживает курдов, целью которых является расчленение Сирии.

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Государство Израиль продолжает поставки на территорию, контролируемую террористами на юго-западе Сирии. Все последние годы государство Израиль совершало военные акты агрессии против сирийского народа и сирийской армии — артиллерийские обстрелы и авиационные удары. Только недавно сирийские системы ПВО начали оказывать противодействие прямой израильской агрессии против Сирии.

Государство Израиль находится в юридическом состоянии войны с Сирийской Арабской Республикой, в состоянии, которое ограничивается соглашением о прекращении огня, постоянно нарушаемым государством Израиль. После недавнего создания Россией и Сирией единой системы ПВО продолжение прямой израильской агрессии против Сирии маловероятно.

Формально государство Израиль заявляет, что его целью является предотвращение усиления влияния Ирана и «Хизбаллы» на территории Сирии. По мере восстановления сирийского государственности на всей территории Сирии и усиления и укрепления власти сирийского правительства будет возрастать вероятность восстановления полного военного и государственного контроля над всей территорией Сирии, в том числе над провинцией Кунейтра вплоть до так называемой «Пурпурной линии» — линии прекращения огня между Сирий и Израилем.

В этом случае сирийское правительство на своей территории само будет вправе решать, какие военные соединения своей армии и каких иностранных армий размещать в этом районе на своей, сирийской территории. Именно этого состояния, неизбежного после окончания войны в Сирии, формально опасается государство Израиль.

Надо заметить, что необходимость размещения иностранного контингента на юге Сирии связана в первую очередь с агрессивными действиями государства Израиль против Сирии. Руководство государство Израиль в дальнейшем должно будет думать прежде всего о мирном соглашении с Сирией и о возврате Сирии оккупированных Израилем сирийских Голанских высот — в первую очередь, в интересах самого государства Израиль и в интересах всеобщего мира в регионе.

Неизбежное экономическое, политическое, военное и социальное возрождение Сирийской Арабской Республики вызовет изменение всего Ближнего Востока и всей мировой геополитики. России и Сирии сейчас нужно закреплять достигнутый военный и политический успех и усиливать своё влияние и превосходство в регионе, в том числе путём оказания прямого и непрямого давления на всех противников Сирии в регионе.

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Михаил Ошеров

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация