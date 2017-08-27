Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 августа 2017
- 08:30 Ливан прекращает воевать с ИГИЛ на границе с Сирией.
- 06:30 Возрождение Сирии и хромые утки: Саудовские деньги и американо-израильские ресурсы потрачены впустую.
- 04:30 Армия Сирии применяет новую тактику, уничтожая огневые средства «Аль-Каиды» сразу после обстрела.
- 00:04 ВАЖНО: Армия Сирии и ВКС России зачистили котёл ИГИЛ на востоке Хомса, освободив 2000 км² (+ВИДЕО, КАРТА).
- Вчера 23:20 “Тигры” в районе Аль-Тейбы.
Ливан прекращает воевать с ИГИЛ на границе с Сирией
Ливанская армия объявила о прекращении огня в рамках наступления на позиции террористической группировки ИГИЛ на северо-восточной границе с Сирией, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление армии.
Согласно тексту заявления, прекращение огня подготовит почву для переговоров о судьбе плененных террористами ливанских солдат. Прекращение огня вступило в силу в 7.00 мск.
Ливанская армия с 19 августа проводит операцию по освобождению от ИГИЛ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа.
Командование вооруженных сил во вторник заявило, что освобождены 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводит операцию самостоятельно, без координации с сирийскими войсками и «Хезболлах».
Ранее о готовности провести переговоры с ИГИЛ заявили в «Хезболлах».
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*Запрещенная в России террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Возрождение Сирии и хромые утки: Саудовские деньги и американо-израильские ресурсы потрачены впустую
В гражданской войне в Сирии наступает завершающий этап. В ближайшие недели все территории центральной Сирии, которые сейчас контролируются ИГИЛ, будут освобождены. Будут полностью освобождены приграничные территории на границе с Ливаном (так называемый Западный Каламун) и полностью восстановлена сирийско-ливанская граница. Будет освобожден значительный отрезок сирийско-иракской границы.
С геополитической точки зрения это будет означать полный крах антисирийского саудовско-американо-израильского проекта по ослаблению Сирии, по расчленению Сирии и по прокладке нефте- и газопроводов из Персидского залива к Средиземному морю по территории Сирии.
Саудовские деньги и американские и израильские ресурсы и усилия были потрачены впустую.
На территории Сирии останутся бандитский гадюшник в Идлибе, небольшие куски территории, контролируемые проамериканскими и произраильскими бандитами на юге Сирии, приграничный анклав на севере Сирии, контролируемый протурецкими боевиками и курдские территории.
Ни один из этих участков сирийской территории (кроме контролируемого курдами) не может существовать самостоятельно, все они финансируются и снабжаются извне, из Турции, из Иордании и из Израиля. Политического и геополитического смысла в продолжении существования этих анклавов нет, за исключением амбиций Турции, Иордании и Израиля, и денег Саудовской Аравии, которые в конце концов должны закончиться в связи с тяжелейшим финансовым кризисом и военными расходами на бессмысленную агрессию в Йемене.
Единственная причина продолжения существования этих анклавов — это доставление затруднений сирийскому правительству. С военной точки зрения освобождение каждого из этих участков сирийской территории возможно в течение нескольких недель после уничтожения ИГИЛ* и освобождения провинции Дейр ЭзЗор.
Единственной внутриполитической проблемой сирийского правительства на следующем этапе будет курдская проблема, но и она решаемая, так как ни Турция, ни Ирак, ни Иран не допустят образование независимого курдского государства.
Курды в Сирии сейчас контролируют не только собственно курдские территории, но и арабские. На захваченных курдами арабских территориях осуществляется геноцид и изгнание местного арабского населения. Буквально сегодня арабские племена оккупированной курдами провинции Хасеке объявили о полном прекращении сотрудничества с курдами.
Курды пытаются застолбить за собой захваченные территории, приглашая американцев к созданию на них военных баз. Это — прямая американская агрессия против суверенной Сирии.
В принципе, все иностранные войска, части, соединения, отдельные офицеры и солдаты всех армий, кроме тех, кто находится на территории Сирии на законных основаниях по приглашению сирийского правительства, подлежат либо высылке с территории Сирии, либо уничтожению, как агрессоры.
Недавно начавшаяся и ведущаяся весьма успешно совместная операция вооружённых сил Сирии и Ливана по ликвидации бандитов по обе стороны сирийско-ливанской границы в ближайшее время закончится полным освобождением с двух сторон этой территории. После размещения в этом районе систем ПВО «Панцирь», эта зона будет перекрыта от нападений крылатыми ракетами с моря.
Ранее самолёты одной соседней страны постоянно обстреливали с этого направления — с моря — территорию Сирии и объекты на территории Сирии. После установления постоянного дежурства сил российского военно-морского флота в этом районе Средиземного моря, а также после зачистки приграничной зоны, прилегающей к сирийско-ливанской границе (т.н. Западный Каламун), внешняя угроза Сирии с этого направления будет ликвидирована.
Возрождение и восстановление Сирии будет означать относительное геополитическое ослабление стран, входящих в антисирийскую коалицию, стран, потративших огромные ресурсы на войну против Сирии, и проигравших эту войну.
Это в первую очередь касается Саудовскую Аравию и Иорданию, в следующую очередь — Израиль, в меньшей степени — Турцию.
Саудовская Аравия — это одна из геополитических «хромых уток» региона. От трети до половины саудовской армии вынуждено находиться в восточных нефтеносных провинциях, населённых шиитами. Значительные военные силы ведут безнадёжную войну против Йемена, войну, которую Саудовская Аравия неизбежно проиграет. Саудовская Аравия, в отличие, например, от Катара, не диверсифицировала свою экономику, не создавала и не развивала другие отрасли.
В результате бюджет Саудовской Аравии, зависящий процентов на 70–80 от нефти и от цен на нефть, после нескольких лет инспирированного самой Саудовской Аравией падения мировых цен на нефть, из профицитного стал дефицитным, сама Саудовская Аравия, ранее размещавшая лишние денежные средства на мировых финансовых рынках, сейчас является нетто-кредитором и занимает деньги на продолжение двух войн — в Сирии и в Йемене. Эта ситуация не может продолжаться бесконечно, запасов денег в Саудовской Аравии сейчас остаётся где-то на пять лет.
Если у власти в Саудовской Аравии находятся относительно разумные правители, то сейчас они неизбежно должны будут начать какие-то дипломатические действия с целью выйти из двух войн и каким-либо образом «сохранить лицо».
Альтернатива — финансовый и внутриполитический крах этой страны — колосса на глиняных ногах.
России нужно закрепить успех в регионе и «добить» саудитов и их мелких союзников из стран Персидского залива. Для этого нужно наконец-то начать оказывать полномасштабную военно-техническую помощь законному йеменскому правительству — хуситам. Цена вопроса — военно-морская база в Адене, позволяющая контролировать весь Индийский Океан и путь из Азии и из Персидского залива в Европу через Красное море и Суэцкий канал.
Я предполагаю, что хуситы давно уже просят такую поддержку, и российскому руководству нужно только пойти им навстречу и приложить небольшие усилия для оказания им помощи для победы в Йемене над йеменской «Аль-Кайедой» и над саудитами.
Другие «хромые утки» региона — это Иордания и Израиль. Иордания, вмешавшись в сирийский конфликт, не извлекла из него никаких политических и экономических выгод. На территории Иордании сейчас находится примерно полтора миллиона сирийских беженцев.
Из-за наплыва беженцев инфраструктура и экономика Иордании разрушаются, школы и больницы не справляются с огромным количеством людей. На них расходуется до четверти и без того напряжённого бюджета этой страны. А новых денег на войну с Сирией и на беженцев Иордании никто не даст. Фактически, участие Иордании в агрессии против Сирии обернулось для этой страны бумерангом, впрочем, как и для остальных стран-агрессоров.
Государство Израиль стремится максимально ослабить и расчленить своего соседа, чтобы не возвращать Сирии оккупированные Израилем сирийские Голанские высоты. Для этого Израиль активно вмешивается в войну, продолжающуюся на территории Сирии.
Государство Израиль продолжает лечить на своей территории боевиков и террористов, воюющих против сирийского правительства. Израиль поддерживал и поддерживает курдов, целью которых является расчленение Сирии.
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Государство Израиль продолжает поставки на территорию, контролируемую террористами на юго-западе Сирии. Все последние годы государство Израиль совершало военные акты агрессии против сирийского народа и сирийской армии — артиллерийские обстрелы и авиационные удары. Только недавно сирийские системы ПВО начали оказывать противодействие прямой израильской агрессии против Сирии.
Государство Израиль находится в юридическом состоянии войны с Сирийской Арабской Республикой, в состоянии, которое ограничивается соглашением о прекращении огня, постоянно нарушаемым государством Израиль. После недавнего создания Россией и Сирией единой системы ПВО продолжение прямой израильской агрессии против Сирии маловероятно.
Формально государство Израиль заявляет, что его целью является предотвращение усиления влияния Ирана и «Хизбаллы» на территории Сирии. По мере восстановления сирийского государственности на всей территории Сирии и усиления и укрепления власти сирийского правительства будет возрастать вероятность восстановления полного военного и государственного контроля над всей территорией Сирии, в том числе над провинцией Кунейтра вплоть до так называемой «Пурпурной линии» — линии прекращения огня между Сирий и Израилем.
В этом случае сирийское правительство на своей территории само будет вправе решать, какие военные соединения своей армии и каких иностранных армий размещать в этом районе на своей, сирийской территории. Именно этого состояния, неизбежного после окончания войны в Сирии, формально опасается государство Израиль.
Надо заметить, что необходимость размещения иностранного контингента на юге Сирии связана в первую очередь с агрессивными действиями государства Израиль против Сирии. Руководство государство Израиль в дальнейшем должно будет думать прежде всего о мирном соглашении с Сирией и о возврате Сирии оккупированных Израилем сирийских Голанских высот — в первую очередь, в интересах самого государства Израиль и в интересах всеобщего мира в регионе.
Неизбежное экономическое, политическое, военное и социальное возрождение Сирийской Арабской Республики вызовет изменение всего Ближнего Востока и всей мировой геополитики. России и Сирии сейчас нужно закреплять достигнутый военный и политический успех и усиливать своё влияние и превосходство в регионе, в том числе путём оказания прямого и непрямого давления на всех противников Сирии в регионе.
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Михаил Ошеров
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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Армия Сирии применяет новую тактику, уничтожая огневые средства «Аль-Каиды» сразу после обстрела
Сирийская армия начала уничтожать огневые средства боевиков, обстреливающих районы, подконтрольные правительству САР.
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.
«26 августа в 12:25 позиции правительственных войск в западном Алеппо вновь были обстреляны боевиками.
Огонь велся из 120 мм. миномета с территории подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»* (сирийской «Аль-Каиде»*).
В ответ выявленные огневые средства террористов были подавлены артиллерийским ударом», — рассказал офицер.
«Сразу же после минометного обстрела средствами разведки была выявлена позиция, с которой велся огонь. Удар по ней был нанесен незамедлительно, в результате, расчет вместе с минометом и автомобилем были уничтожены на месте», — уточнил собеседник «Русской Весны».
Пользуясь тем, что по территории зоны деэскалации правительственные войска огонь не ведут, боевики посчитали, что могут безнаказанно обстреливать позиции Сирийской армии.
Ранее правительственные войска не отвечали на эти провокации, но теперь ни один из обстрелов не останется без ответа. Данный ответный удар отлично демонстрирует, что теперь боевики любой из группировок открывшие огонь по отрядам Сирийской армии будут уничтожены.
Как ранее сообщала «Русская Весна», теперь САА готова к уничтожению террористов, укрывающихся в зонах деэскалации.
Сирийское командование приняло решение, что реакция на провокационные обстрелы теперь не будет ограничиваться лишь ответным огнём по обнаруженным огневым средствам банд.
Ведения огня боевиками будет расцениваться как преднамеренная провокация. Незаконные вооруженные формирования, которые не будут соблюдать все условия режима прекращения огня, будут терять статус «примирившихся» и считаться террористами, подлежащими уничтожению.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ВАЖНО: Армия Сирии и ВКС России зачистили котёл ИГИЛ на востоке Хомса, освободив 2000 км² (+ВИДЕО, КАРТА)
В субботу ВКС России, Сирийская армия и союзные формирования возобновили своё наступление в восточной части провинций Хама и Хомс. Операция привела к существенным достижениям — освобождению 2000 км² и полной зачистке половины недавно разделённого надвое аккербатского котла ИГИЛ.
По данным Минобороны САР, армейцы взяли под контроль ряд районов, холмов и каньонов, среди которых — Харет, Родат аль-Вахш, аль-Асфурия, Хашм аль-Миншар, Хашм Нойо, аль-Гувирс, аль-Сайда, аль-Джарф, аль-Сахл, Хашм аль-Хамда, аль-Лабда, Каткат, Таният-эль-Сафрах, Хувья-эль-Рас, Хирбет аль-Самурья и аль-Сатех.
Прогресс, достигнутый правительственными войсками, привел к тому, что они заняли большую часть стратегических областей, которые составляли карман, находящийся под контролем ИГИЛ* вблизи города Сухнэ.
В соседнем котле в восточной части Хамы САА продолжает наступление. После захвата стратегического холма Аль-Машах Сирийская Арабская Армия продолжила продвижение в сторону северного входа в Акербат — главной крепости ИГИЛ в Центральной Сирии.
Перед выходными Вооруженные силы САР, атакуя с нескольких флангов в одно и то же время, быстро взяли под свой контроль город Джина Аль-Альбави, через который проходит маршрут поставок из Алеппо в Хаму.
Джина Аль-Альбави находился под контролем ИГИЛ с 2014 года. Террористы успели захватить этот сельскохозяйственный район, прежде чем были остановлены правительственной армией к востоку от г. Саламия.
Командование САА продолжает изучать слабые стороны линии обороны «игиловцев» на этом направлении, стремясь взять под свой контроль все больше территорий при поддержке ВКС России.
Также было опубликовано видео, на котором Сирийская арабская армия вместе с Национальными силами обороны освободили пункты 7 и 9 вдоль патрульной линии восточной части Саламии.
Правительственные войска и их союзники добились устойчивого прогресса в восточной части провинции Хама в последнее время, освободив от ИГИЛ ряд городов, в том числе Салбу.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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“Тигры” в районе Аль-Тейбы
Как всегда отличный и на этот раз весьма объемный репортаж военкора Anna-News из боевых порядков "Тигров" ведущих операции в районе Аль-Тейбы.
Много интересных подробностей с места событий.
Ну и коротко по сегодняшнему.
Группировка САА наступающая к юго-востоку от трассы Саламия-Итрия смогла продвинуться в направлении Акербата.
Бои тут идут тяжелые, противник переходит в контратаки и наносит существенный ущерб наступающим, за последние дни САА здесь потеряла до 10 единиц бронетехники и несколько десятков солдат убитыми и ранеными.
Котел на сирийско-ливанской границе продолжает сжиматься совместеными усилиями САА, Ливанской Армии и Хэзбаллы. Просьбы ИГИЛ предоставить им "зеленые автобусы" до Дейр-эз-Зора были отвергнуты.
Формально зачищен котел к западу от Сухны. Фильтрационные мероприятия и зачистка горных районов еще потребуются, но по факту САА освободила еще около 2000 километров сирийской территории.
Наиболее проблемный участок, южный берег Евфрата, где Халифат развивая достигнутый 24-25 августа успех, занялл еще несколько поселков на южном берегу
Это вынудило командование САА перебросить на этот участок часть сил из южной Ракки, которые нанесли встречный удар по наступающим халифатчиком и отжали у них два поселка. Бои на данный момент продолжаются.
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