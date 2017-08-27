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Польша задолжала России 200 миллиардов долларов

09:41. 27 августа 2017 Просмотров - 124 Один комментарий Опубликовал:



Чтобы отдать законные долги, Польше придётся вернуть Германии треть своей территории



В советской Литве был построен социалистический рай, о котором жители РСФСР и мечтать не могли.

Посол России в Вильнюсе Александр Удальцов подсчитал, что Литва должна возместить Москве за период «советской оккупации» $72 миллиарда. Такова материальная компенсация за все инвестиции союзного центра в их экономику. Скоро похожий счёт предъявят Латвии, Эстонии и Польше.

На момент вхождения Литвы в состав СССР в 1940 году она была аграрной страной, с крошечным социально-экономическим потенциалом. Да и тот оказался полностью уничтоженным в годы войны.

– Став советской, Литва получила возможность развивать народное хозяйство в гораздо больших масштабах, чем позволяли объёмы производимого ею национального дохода, – объяснил суть претензий посол Александр Удальцов.

Действительно, с 1940 по 1990 год в развитие прибалтийских экономик союзный центр вложил огромные средства. В Литве, Латвии и Эстонии с нуля возникла мощная энергетика и индустрия, предприятия оборонной, легкой промышленности, современное приборо- и кораблестроение, развитое сельское хозяйство. Все это за счет донорских вливаний огромной страны. Ради построения «витрины социализма» на балтийских берегах люди в средней полосе России жили на порядок хуже «советских скандинавов».

По данным на 1988 год, подушевой ВВП в Латвийской ССР составлял $16,5 тысячи, а потребление – $26,9 тысячи. Откуда недостающие 10 тысяч? От щедрот советского народа. Эстонская ССР производила в год продукции на $15,8 тысячи, а потребляла на 35,8 тысячи. Излишек обеспечивали все те же «советские оккупанты».



– Бессмысленно работать лучше, – говорил бывший председатель Госплана Эстонской ССР Рейн Отсасон. – Больший смысл имеет составлять письма о помощи. Важно уметь выпросить деньги, продовольствие, корма, товары, что угодно. Это более важно, чем уметь делать их.

Не Россия Прибалтике, а Прибалтика должна выплачивать России компенсации за советский период. Более того, Россия, как единственная правопреемница СССР, имеет право их требовать.

– Из цифр ясно следует, что это Прибалтика оккупировала Россию, а никак не наоборот,- говорит политолог Александр Носович. – Есть мнение, что три гордые демократии на берегу Балтийского моря нищие как церковные мыши и взять с них нечего. На самом деле это не так, но предъявлять счет за содержание Прибалтики надо её реальным начальникам в Брюсселе и Вашингтоне. Сделать тему долгов неотъемлемой частью переговоров Москвы с США и ЕС. Выбивать их на каждой встрече с «западными партнерами». Они про Крым, а мы про Латвию и Эстонию.

Эксперт уверен, что в конце концов Западу этот спор надоест. От прибалтов все равно никакого проку, а в союзе с Россией на определенном повороте истории может возникнуть острая политическая необходимость.

– Поэтому, чтобы не портить отношения со стратегически важным партнёром по коалиции против какого-нибудь Китая, эти республики России просто вернут, – уверен Носович.



Не Гданьск, а Данциг

За 25 лет существования России кто только не предъявлял нам счёт за нахождение в зоне советского влияния! В ответ мы только виновато улыбались и прятали глаза, но временам пришла пора меняться.

На днях польские власти решили демонтировать свыше 500 советских памятников.

– Сохранение советских монументов стало следствием незавершенной в 90-х годах политики. Это роковая ошибка, которую используют в пропаганде и провокациях против Польши, – заявил руководитель Института национальной памяти Лукаш Каминьский.

Что мы должны сделать в ответ? Срыть мемориальный комплекс в Катыни. Сколько уже надо повторять, что документы о расстреле там поляков сфабрикованы в горбачевско-ельцинские времена. И не надо тут ждать команды из центра. Губернатор Смоленской области Алексей Островский может отдать подобный приказ самостоятельно. С него, конечно, публично спросят за «инициативу», но потом закрытым указом наградят. Да и народ его никогда не забудет и изберёт куда угодно.

Ну а потом предъявить Польше счёт за освобождение от нацистов. Для оценки можно воспользоваться документом, которое в свое время подготовил начальник Военно-научного управления Генштаба генерал-полковник Александр Покровский. По его данным, общие затраты вооружения и материальных средств в денежном выражении за период освобождения Польши составили 26 720 959 000 рублей. Около $70 миллиардов по нынешнему курсу. Только на восстановление польских железных дорог за период 1944 – 1945 годов мы истратили 211 335 000 рублей. Таких трат можно плюсовать до бесконечности.

Но и это еще не всё. Ведь это именно «кровавый тиран» Иосиф Сталин, воспользовавшись тем, что Красная Армия уже практически подошла к Берлину, передал в феврале 1945 года под польское управление земли, веками входившие в состав Германии – Силезию и Поморье с городом Гданьск (Данциг). Так, благодаря Советскому Союзу территория Польши выросла на треть.

По оценкам дотошных немецких экономистов, только от залежей полезных ископаемых в этих районах бюджет послевоенной Польши получил более $130 миллиардов. Кроме того, Сталин открыл Польше широкий доступ к Балтийскому морю. Если к 1939 году длина польского побережья составляла 71 километр, то после 1945 года – 526.

Всем этим богатством Польша обязана СССР, но почему-то именно Россия считается поляками врагом номер один. Ну не скотство ли?

Хотите избавиться от советского наследия? Вперёд! Россия, как правопреемница СССР, может инициировать и поддержать претензии Германии на часть польской территории. Немцы ничего не забыли. Они просто терпеливо ждут своего часа, чтобы переименовать Гданьск обратно в Данциг. Мы можем помочь им восстановить историческую справедливость, например в обмен на предоставление настоящих документов по той же Катыни. Будьте уверены, в берлинских архивах быстро найдётся пара папок с полным набором доказательств о причастности к расстрелу нацистов. Так мы не только смоем с себя это позорное пятно, но и приобретем сильного союзника, а поляки, как всегда, останутся с носом.

Самохин Максим

Источник: nashaplaneta.su

Метки: безумный мир
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