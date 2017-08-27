Настоящая цель сноса памятников в США. Теперь и ООН подключается. Прямой эфир CNN: Неважно Вашингтон, Джефферсон, Ли — всех валить.

Памятник Линкольну в Чикаго

Организация Объединенных Наций выступила с редким “предварительным предупреждением,” возвестив об угрозе возникновения гражданского конфликта в Америке

Ясно одно — ситуация раскручивается намеренно. Процесс со сносом памятников не случайный и не стихийный — это видно невооруженным взглядом.

То что конфликт внутри общества тлел давно это было понятно, иногда он вырывался на поверхность, но было ключевое отличие — реакция СМИ. СМИ раньше выступало успокоителем процессов. Сейчас с точностью наоборот — основные СМИ получили команду на раскрутку ситуации.

Когда я опубликовал несколько месяцев назад заметку про беспорядки в Беркли США. Гражданская война на пороге. Столкновения в Беркли. большинство комментаторов склонялось к мысли что из этого ничего не выгорит. Характерный тон был таким: «интересно но для драйва не хватает огнестрела».

Сама по себе потасовка была конечно не очень масштабным явлением, но мое внимание зацепили следующие вещи:

1. Бездействие полиции. В ролике видно что полиция есть, но она не вмешивается, хотя страсти были накалены. Даже когда одного офицера напрямую спрашивают — он отвечает «нам дана команда не вмешиваться».

2. Подача СМИ. В отличие от других случаев, СМИ стали освещать события точно также, как при подготовке цветных революций. И это внутренние полностью контролируемые СМИ США!

3. Линия раскола. Прошедшие выборы раскололи американское общество на два противоположных лагеря. И это не конфликт между нацистами и антифа или между белыми и черными. Нет — это противоречие куда глубже. Это конфликт между традиционалистами, настоящими патриотами своей страны (электорат Трампа в основном, жители провинции, короче американские ватники) и глобалистами (электорат Хиллари, студенты, жители мегаполисов, служители Матрицы, либералы). Тут я покритикую отечественные СМИ с их нелепой позицией что нацисты борятся с антифашистами! Что за подача?

К сожалению, эти особенности ускользнули от внимания большинства наблюдателей.

Соответственно, если это делается намеренно то какая стоит основная цель?

Мне кажется что истинная скрытая цель всей это движухи состоит в установлении режима ЧС по всей стране. Возможно это будет совмещенно со смещением с должности Трампа — его могут положить на алтарь будущей революции гидности.

При нарастании экономических проблем, перед финальной перезагрузкой системы для проведения быстрых и решительных мер, в частности, введения новой электронной валюты, я считаю, необходимо введение режима ЧС. А дальше по накатанному — крах долгового рынка, инфляция, перевод денег в новую систему на определенных условиях, запрещение налички, полная идентификация личности в сети (Китай уже делает, у нас на подходе), неанонимные деньги, те построение системы где каждый «глобал» можно будет отследить по всем пути его движения.

Источник

Политический комментатор CNN Анжела Рей: Джорж Вашингтон – рабовладелец, он не защищал американскую свободу. Не важно статуя Джоржу Вашингтону, статуя Томасу Джефферсону, статуя Роберту Ли – всех снести.