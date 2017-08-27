Фальсификация большинства памятников Санкт Петербурга.

Как у нас говорят: ловкость рук и никакого мошенничества.

Так вот где стоял памятник.

Самое интересное в том, что сначала долго решали, в кого превратить памятник Марсу. Первым претендентом конечно же был Пётр Первый, смотрите сами:

Буквы П и Т на груди говорят сами за себя - ПёТр.

Позже буковку "Т" подтёрли, осталось только "П" - Победа! Опять же - нестыковочка, при Петре говорили не "победить" а одержать "Викторию - победу", значит на груди должна красоваться "В" или "V".

Но в связи с появлением переделанного "Медного всадника" - новоявленного монумента Петру Первому, решили подарить известность другому герою - А. Суворову, тем более он её заслужил у царствующей династии, защитив её, эту самую династию, от Е.Пугачёва.

Достойным вашего внимания мне показался ещё один памятник – это знаменитый памятник Дюку в Одессе.

Самое смешное в том, что Ришельё, Арман-Эммануэль дю Плесси, на свой памятник похож, как слон на жирафу.

А вот его портреты, выполненные при жизни.

Я думаю для идентификации одного носа достаточно.

Вспомним версию официальной истории: узнав о смерти Ришелье граф Ланжерон обратился с призывом к населению начать сбор средств на сооружение памятника. В 1823 году новый генерал-губернатор, граф М. С. Воронцов заказал памятник известному скульптору И. П. Мартосу. Памятник заложили 30 июня 1827 года. Скульптура и горельефы отлиты в бронзе литейным мастером В. П. Екимовым в Петербурге. Постамент выдающегося петербургского архитектора А. И. Мельникова и архитектора Ф. К. Боффо.

Памятник привезён из Петербурга, за пару лет до официальной установки Александровской колонны, но уже тогда художники пытались предугадать, что же появится на пустующей верхушке давно и одиноко стоящей пока ещё безымянной колонны. за пару лет до официальной установки Александровской колонны, но уже тогда художники пытались предугадать, что же появится на пустующей верхушке давно и одиноко стоящей пока ещё безымянной колонны. Возникает справедливый вопрос, не проще ли привезти мастера с подмастерьями на место установки памятника, и там отлить скульптуру, а не везти многотонную конструкцию за тридевять земель (история утверждает, что при отливке Медного всадника именно так и поступили). Глина, песок и металл есть на месте, так на несколько порядков дешевле. Это как завезти огород за тысячу километров от дома, имея рядом прекрасный участок плодородной земли, и каждый раз мотаться туда-сюда, то для высадки, то для сбора жуков, то для уборки урожая. Идиотизм скажете вы, но с доставкой памятника из Питера в Одессу вам это идиотизмом не кажется, хотя с транспортом тогда было намного сложнее, чем сейчас. Выходит был Дюк задолго до того, как его отливку официально заказали, не просто был, он еще сильно смахивал своим внешним видом на римского императора Октавиана Августа. Октавиа́н А́вгуст (Octavianus Augustus или Caesar Augustus), или Гай Окта́вий Фури́н (Gaius Octavius Thurinus) Посмотреть полностью:http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/19931_23_sentyabrya Теперь смотрим и сравниваем Одесский Дюк Октавиан Август Слева Дюк, справа Август. Давайте поиграемся в "...найдите десять различий".

Наш Дюк, как и все предшествующие памятники портретного сходства с герцогом де Ришельё имеет мало, но он почему то как две капли воды похож на римского императора. Совпадение скажите вы, возможно, но а памятниках Питера таких совпадений и несуразиц десятки, выходит это закономерность, специально кем то выдуманная и внедрённая в головы людей. Зачем? Это уже другой вопрос. Сравнение Дюка с Октавианом Августом я с чистой совестью патентую. Если кто-то раньше обратил на это внимание, при наличии доказательств, я сниму перед ним шляпу, если нет, оставляю эту находку за собой. Работая над этой статьей, я пересматривал сотни фотографий памятников и скульптур, но фото бюста Октавиана Августа из капитолийского музея в Риме не давало мне покоя, где-то мне уже попадался огромный памятник этого императора . И когда я поплотнее занялся историей Александровской колонны, старыми гравюрами и акварелями начала 19 века, мутные воды сфальсифицированной истории выкинули на берег памятник Дюку, якобы отлитый в Питере и зачем-то вывезенный в Одессу под другим именем и с другой историей. Один знакомый одессит, хитро прищурившись, сказал мне такую фразу: Вы знаете, молодой человек (разница в 20 лет ему это позволяла), а ведь это не так уж плохо, что в мой город может похвастаться двумя грандиозными памятниками сразу – подставкой под Дюка и скульптурой Августу. Пусть итальянцы нам завидуют, кому ещё удавалось спереть и пристроить на видном месте чужого императора, выдав его за своего градоначальника. Таки да, Одесса до сих пор оставляет за собой право не только смешить народ, но и удивлять, кое кого вгонять в ступор и даже доводить до бешенства, делая это элегантно, по одесски, с улыбкой на лице. Возможно, нам со временем удастся изменить название последнего месяца лета на «одисс». А почему бы и нет, если одного Августа удалось назвать Дюком, почему бы другой август не превратить в одисс. GAIUS LULIUS CAESAR OCTAVIANUS AUGUSTA Выношу из комментариев под постом, автор Unknown: Таки да о Нашем Дюке...вылитый римский император...еще про меч короткий римский в ножнах слева на поясе в складках тоги упомянуть забыли,случайно обнаруженный при реставрации и отмывке памятника и никто бровью не повел при этом...только быстро заткнули рты увидевшим и прозревшим... На этом фото меч хорошо виден. В летописях упоминается, что ещё Иван Васильевич Грозный говорил о том, что его род идёт от римского императора Августа. Выходит до Ангела на Александрийском столпе стоял именно римский император Октавиан Август до самого конца 18 века. В начале 19 века колонна опустела.

Автор картинки немец Бертух, Фридрих Юстин / Friedrich Justin Bertuch (30 сентября 1747, Веймар — 3 апреля 1822, Веймар). Умер в 1822 году, изображение колонны сделано однозначно до 1822 года, то есть за 10 лет до ее официальной установки на Дворцовой площади. Взято отсюда: http://www.ebay.com/itm/350444145545



Такой вид колонны подтверждает официальный источник Александровская колонна в Петербурге . Вот так выглядела закладная платиновая медаль.

А вот ещё одна гравюра датированная 1835 годом (думаю дата сильно завышена).

(Дату конечно же подправили, кто же поставит дату, что предшествует официальной установке колонны). Эту колонну до 1800 года я для себя буду называть Дюковской. Присмотритесь к статуе на колонне. Нет только посоха в руке, но мы его дорисуем. Самое интересное в том, что колонна стояла в городе ещё до его основания, присмотритесь к этим картинкам. Эрмитаж. История и архитектура зданий. Издательство "Аврора", Ленинград, 1974г., стр. 40-41.

Архитектор Ф.Б.Растрелли уже работал над архитектурным комплексом с 1753 по 1762 годы, где в центре уже был предусмотрен памятник (так называемая Петровская колумна), именно на месте Александровской колонны, вокруг которого всё крутилось уже в то время, вот только тогда его считали памятником Петру I. А еще раньше, вопросом памятника, воспевающего великие победы Петра, в виде триумфальной колонны, занимался его отец — Бартоломео Карло Растрелли. Известно то, что колонну собирались устанавливать или восстанавливать на центральной городской площади ещё по указанию самого Петра. "Об интересе Петра к такого рода монументальным памятникам свидетельствует сделанный в 1717 г. перевод пояснений к гравюре с чертежами столпов. В них среди двадцати видов упоминаются «столпы исторические, которые репрезентуют дела воинские, с перевязями... и на них статуи», а также «колумна триумфальная с фигурой наверху и разными коронами, которые значат разные дела». Тем же годом датируется и план Петербурга, на котором обозначено место, где стоит Триумфальная колонна. Это показывает, что Петр твердо решил застолбить памятник, который бы свидетельствовал «пребудующим родам» о славных деяниях его времени.



Посмотрим, кто же стоит на этой самой колонне.

Я легко исправил кисть левой руки, точно так же, как до этого её исправляли фальсификаторы памятника, подрезав посох и выдав его за свиток, в точности как с копьём, на памятнике в Михайловском замке. Статуя императора Августа из Прима Порта (1 в. н. э.) - пример официального портрета. ...а вот это уже Клавдий Статуя Клавдия в образе Юпитера.

Мрамор. 40—50-е гг. I в. н. э.

Рим, Ватиканские музеи, Музей Пия—Климента, Ротонда.

Римляне любили именно так изображать своих императоров. Александр Македонский работы Арно Беккера. Александр Македонский на античной фреске в Помпеях.

Вот таким мы видим памятник Петру I в Михайловском замке (слева). А мне он кажется таким (справа).

Было этих римско-греческих памятников столько, что не знали куда их пристроить, вот и пришлось поработать над историей. Страница из средневековой «Поэмы об Александре» Вальтера Шатильона в изданиях 1591 и 1541 годов. Всадник на Буцефале версия 1. Версия 2. Любимой лошадью Петра была Лизетта, с которой впоследствии сделали чучело.

Пётр не любил норовливых жеребцов, предпочитая им кобылу. Стишок от автора "Медный всадник" под другим углом зрения. (не Пушкин, точно)/ Блистая бронзой над Невою, И тучам чресла теребя, Он сыт водою дождевою, Чужая тут ему земля. Зудят гранитные оковы, Вдали от вражеских колонн... И Македонский Саша снова Идёт на древний Вавилон. Как вариант, предлагаю Вашему вниманию ещё версию об Ангеле на Александровской колоне Посмотрите на вот эти фото Внимательно присмотритесь к тому, что у ангелов в руках... Мне показалось, что крест на александровской колоне смотрится не очень гармонично, а вот огненный мечь просится в руку ангела сам по себе. Не могу сказать, что я хороший художник, но я попробую себе это представить. Или к примеру вот так Больше картинок ТУТ Спасибо Сандре Римской.