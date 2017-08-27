Фальсификация большинства памятников Санкт Петербурга.

Как у нас говорят: ловкость рук и никакого мошенничества.
Так вот где стоял памятник.
Самое интересное в том, что сначала долго решали, в кого превратить памятник Марсу. Первым претендентом конечно же был Пётр Первый, смотрите сами:
Буквы П и Т на груди говорят сами за себя - ПёТр.
Позже буковку "Т" подтёрли, осталось только "П" - Победа! Опять же - нестыковочка, при Петре говорили не "победить" а одержать "Викторию - победу", значит на груди должна красоваться "В" или "V".
Но в связи с появлением переделанного "Медного всадника" - новоявленного монумента Петру Первому, решили подарить известность другому герою - А. Суворову, тем более он её заслужил у царствующей династии, защитив её, эту самую династию, от Е.Пугачёва.
Достойным вашего внимания мне показался ещё один памятник – это знаменитый памятник Дюку в Одессе.
Самое смешное в том, что Ришельё, Арман-Эммануэль дю Плесси, на свой памятник похож, как слон на жирафу.
А вот его портреты, выполненные при жизни.
Я думаю для идентификации одного носа достаточно.
Вспомним версию официальной истории: узнав о смерти Ришелье граф Ланжерон обратился с призывом к населению начать сбор средств на сооружение памятника. В 1823 году новый генерал-губернатор, граф М. С. Воронцов заказал памятник известному скульптору И. П. Мартосу. Памятник заложили 30 июня 1827 года. Скульптура и горельефы отлиты в бронзе литейным мастером В. П. Екимовым в Петербурге. Постамент выдающегося петербургского архитектора А. И. Мельникова и архитектора Ф. К. Боффо.
Памятник привезён из Петербурга,
за пару лет до официальной установки Александровской колонны, но уже тогда художники пытались предугадать, что же появится на пустующей верхушке давно и одиноко стоящей пока ещё безымянной колонны.
Возникает справедливый вопрос, не проще ли привезти мастера с подмастерьями на место установки памятника, и там отлить скульптуру, а не везти многотонную конструкцию за тридевять земель (история утверждает, что при отливке Медного всадника именно так и поступили). Глина, песок и металл есть на месте, так на несколько порядков дешевле. Это как завезти огород за тысячу километров от дома, имея рядом прекрасный участок плодородной земли, и каждый раз мотаться туда-сюда, то для высадки, то для сбора жуков, то для уборки урожая. Идиотизм скажете вы, но с доставкой памятника из Питера в Одессу вам это идиотизмом не кажется, хотя с транспортом тогда было намного сложнее, чем сейчас. Выходит был Дюк задолго до того, как его отливку официально заказали, не просто был, он еще сильно смахивал своим внешним видом на римского императора Октавиана Августа.
Октавиа́н А́вгуст (Octavianus Augustus или Caesar Augustus), или Гай Окта́вий Фури́н (Gaius Octavius Thurinus)
Посмотреть полностью:http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/19931_23_sentyabrya
Теперь смотрим и сравниваем
Одесский Дюк Октавиан Август
Слева Дюк, справа Август.
Давайте поиграемся в "...найдите десять различий".
Наш Дюк, как и все предшествующие памятники портретного сходства с герцогом де Ришельё имеет мало, но он почему то как две капли воды похож на римского императора. Совпадение скажите вы, возможно, но а памятниках Питера таких совпадений и несуразиц десятки, выходит это закономерность, специально кем то выдуманная и внедрённая в головы людей. Зачем? Это уже другой вопрос.
Сравнение Дюка с Октавианом Августом я с чистой совестью патентую. Если кто-то раньше обратил на это внимание, при наличии доказательств, я сниму перед ним шляпу, если нет, оставляю эту находку за собой.
Работая над этой статьей, я пересматривал сотни фотографий памятников и скульптур, но фото бюста Октавиана Августа из капитолийского музея в Риме
не давало мне покоя, где-то мне уже попадался огромный памятник этого императора
. И когда я поплотнее занялся историей Александровской колонны, старыми гравюрами и акварелями начала 19 века, мутные воды сфальсифицированной истории выкинули на берег памятник Дюку, якобы отлитый в Питере и зачем-то вывезенный в Одессу под другим именем и с другой историей.
Один знакомый одессит, хитро прищурившись, сказал мне такую фразу: Вы знаете, молодой человек (разница в 20 лет ему это позволяла), а ведь это не так уж плохо, что в мой город может похвастаться двумя грандиозными памятниками сразу – подставкой под Дюка и скульптурой Августу. Пусть итальянцы нам завидуют, кому ещё удавалось спереть и пристроить на видном месте чужого императора, выдав его за своего градоначальника. Таки да, Одесса до сих пор оставляет за собой право не только смешить народ, но и удивлять, кое кого вгонять в ступор и даже доводить до бешенства, делая это элегантно, по одесски, с улыбкой на лице. Возможно, нам со временем удастся изменить название последнего месяца лета на «одисс». А почему бы и нет, если одного Августа удалось назвать Дюком, почему бы другой август не превратить в одисс.
GAIUS LULIUS CAESAR OCTAVIANUS AUGUSTA
Выношу из комментариев под постом, автор Unknown:
Таки да о Нашем Дюке...вылитый римский император...еще про меч короткий римский в ножнах слева на поясе в складках тоги упомянуть забыли,случайно обнаруженный при реставрации и отмывке памятника и никто бровью не повел при этом...только быстро заткнули рты увидевшим и прозревшим...
На этом фото меч хорошо виден.
В летописях упоминается, что ещё Иван Васильевич Грозный говорил о том, что его род идёт от римского императора Августа. Выходит до Ангела на Александрийском столпе стоял именно римский император Октавиан Август до самого конца 18 века. В начале 19 века колонна опустела.
Автор картинки немец Бертух, Фридрих Юстин / Friedrich Justin Bertuch (30 сентября 1747, Веймар — 3 апреля 1822, Веймар). Умер в 1822 году, изображение колонны сделано однозначно до 1822 года, то есть за 10 лет до ее официальной установки на Дворцовой площади.
Взято отсюда: http://www.ebay.com/itm/350444145545
А вот ещё одна гравюра датированная 1835 годом (думаю дата сильно завышена).
(Дату конечно же подправили, кто же поставит дату, что предшествует официальной установке колонны). Эту колонну до 1800 года я для себя буду называть Дюковской. Присмотритесь к статуе на колонне.
Нет только посоха в руке, но мы его дорисуем.
Самое интересное в том, что колонна стояла в городе ещё до его основания, присмотритесь к этим картинкам.
Эрмитаж. История и архитектура зданий. Издательство "Аврора", Ленинград, 1974г., стр. 40-41.
Архитектор Ф.Б.Растрелли уже работал над архитектурным комплексом с 1753 по 1762 годы, где в центре уже был предусмотрен памятник (так называемая Петровская колумна), именно на месте Александровской колонны, вокруг которого всё крутилось уже в то время, вот только тогда его считали памятником Петру I. А еще раньше, вопросом памятника, воспевающего великие победы Петра, в виде триумфальной колонны, занимался его отец — Бартоломео Карло Растрелли.
Известно то, что колонну собирались устанавливать или восстанавливать на центральной городской площади ещё по указанию самого Петра.
"Об интересе Петра к такого рода монументальным памятникам свидетельствует сделанный в 1717 г. перевод пояснений к гравюре с чертежами столпов. В них среди двадцати видов упоминаются «столпы исторические, которые репрезентуют дела воинские, с перевязями... и на них статуи», а также «колумна триумфальная с фигурой наверху и разными коронами, которые значат разные дела». Тем же годом датируется и план Петербурга, на котором обозначено место, где стоит Триумфальная колонна. Это показывает, что Петр твердо решил застолбить памятник, который бы свидетельствовал «пребудующим родам» о славных деяниях его времени.
Посмотрим, кто же стоит на этой самой колонне.
Я легко исправил кисть левой руки, точно так же, как до этого её исправляли фальсификаторы памятника, подрезав посох и выдав его за свиток, в точности как с копьём, на памятнике в Михайловском замке.
Статуя императора Августа из Прима Порта (1 в. н. э.) - пример официального портрета.
...а вот это уже Клавдий
Статуя Клавдия в образе Юпитера.
Мрамор. 40—50-е гг. I в. н. э.
Рим, Ватиканские музеи, Музей Пия—Климента, Ротонда.
Римляне любили именно так изображать своих императоров.
Александр Македонский работы Арно Беккера.
Александр Македонский на античной фреске в Помпеях.
Вот таким мы видим памятник Петру I в Михайловском замке (слева). А мне он кажется таким (справа).
Было этих римско-греческих памятников столько, что не знали куда их пристроить, вот и пришлось поработать над историей.
Страница из средневековой «Поэмы об Александре» Вальтера Шатильона в изданиях 1591 и 1541 годов.
Всадник на Буцефале версия 1. Версия 2.
Любимой лошадью Петра была Лизетта, с которой впоследствии сделали чучело.
Пётр не любил норовливых жеребцов, предпочитая им кобылу.
Стишок от автора
"Медный всадник" под другим углом зрения.
(не Пушкин, точно)/
Блистая бронзой над Невою,
И тучам чресла теребя,
Он сыт водою дождевою,
Чужая тут ему земля.
Зудят гранитные оковы,
Вдали от вражеских колонн...
И Македонский Саша снова
Идёт на древний Вавилон.
Как вариант, предлагаю Вашему вниманию ещё версию об Ангеле на Александровской колоне
Посмотрите на вот эти фото
Внимательно присмотритесь к тому, что у ангелов в руках...
Мне показалось, что крест на александровской колоне смотрится не очень гармонично, а вот огненный мечь просится в руку ангела сам по себе.
Не могу сказать, что я хороший художник, но я попробую себе это представить.
Или к примеру вот так
Любая мелочь, привычная, обыденная мелочь, может послужить ключиком к "другим" знаниям, в первую очередь - к тщательно скрываемым. Стоит только задуматься: «А откуда у меня взялось такое представление о том или ином событии, той или иной вещи?». Байер, так и не выучивший русский язык, Миллер - ярый противник Ломоносова и всего русского, подделавший в последствии ломоносовскую историю, и Шлецер... - унизивший русский народ, плодотворно над этим потрудились. Масон Карамзин, кстати ярый русофоб, опираясь на их работы наваял свою "Историю государства российского", которую третью сотню лет школьная программа заставляет нас учить на зубок.
Давайте бегло пробежимся вот по этому списку, это только вершина айсберга Российской культуры 19 века. Все эти люди либо жили, либо бывали в Питере в 30 годы 19 века.
Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик.
Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов (3 октября [15 октября] 1814, Москва — 15 июля [27 июля] 1841, Пятигорск) — русский поэт, прозаик, драматург, художник.
Лев Никола́евич Толсто́й (28 августа (9 сентября) 1828, Ясная Поляна, Тульская губерния, Российская империя — 7 (20) ноября 1910, станция Астапово, Рязанская губерния, Российская империя) — один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей, почитаемый как один из величайших писателей мира.
Фёдор Миха́йлович Достое́вский (дореф. Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій; 30 октября [11 ноября] 1821, Москва, Российская империя — 28 января [9 февраля] 1881, Санкт-Петербург, Российская империя) — один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей.
Никола́й Васи́льевич Го́голь (фамилия при рождении Яно́вский, с 1821 года — Го́голь-Яно́вский; 20 марта [1 апреля] 1809 года, Сорочинцы, Полтавская губерния — 21 февраля [4 марта] 1852 года, Москва) — русскийпрозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из классиков русской литературы. Происходил из старинного дворянского рода Гоголь-Яновских.
Тара́с Григо́рьевич Шевче́нко (укр. Тара́с Григо́рович Шевче́нко; 25 февраля (9 марта) 1814, село Моринцы, Киевская губерния (ныне Черкасская область) — 26 февраля (10 марта) 1861, Санкт-Петербург) — украинский поэт,прозаик, художник, этнограф. Академик Императорской Академии художеств (1860).
И др... этот список очень длинный, закругляюсь.
Лишь один человек, являясь тайным советником, усердно придумывал, как же колонну ставили, это Васи́лий Андре́евич Жуко́вский
(29 января [9 февраля] 1783, село Мишенское, Белёвский уезд Тульская губерния, Российская империя — 12 апреля [24 апреля] 1852, Баден-Баден, Германский союз) — русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчик, критик. Действительный член Императорской Российской академии (1818); почётный член Императорской Академии наук (1827—1841) и впоследствии ординарный академик (1841) по Отделению русского языка и словесности, тайный советник (1841).
А теперь зададим себе вопрос. Почему никто из этих авторов ни одним словом не проговорился об одном из важнейших событий в истории России 19 века – установке величайшего памятника всех времён и народов, Александровской колонны в Санкт Петербурге. История говорит: открытие памятника состоялось 30 августа (11 сентября) 1834 года и ознаменовало окончание работ по оформлению Дворцовой площади. На церемонии присутствовали государь, царское семейство, дипломатический корпус, стотысячное русское войско и представители русской армии. Оно осуществлялось в подчёркнуто православном антураже и сопровождалось торжественным богослужением у подножия колонны, в котором принимали участие коленопреклонённые войска и сам император. Потом их всех сморила амнезия.
Я думаю с стотысячным войском историки тоже немного перестарались,
ему просто негде было разместиться.
В то время в России лютовала эпидемия холеры, так называемый холерный бунт, но при всём при этом, столь массовые мероприятия и строительные работы никто не отменял, или может нестыковочка где-то закралась? Цитата: В 1830 г. в деле «О предосторожностях против распространения холеры внутри Санкт- Петербурга на случай ее появления» отмечалось, что «теснота людей в жилищах признается одной из главнейших причин, служащих к распространению сей болезни». Главный смотритель одного из Петербургских госпиталей в 1830 г. жаловался, что «с Охты и других частей города доставляются люди в самом отчаянном положении». Население до последнего момента тянуло с вызовом врачей. Это обстоятельство дополнительно увеличивало смертность.
Ответ проще простого. На что ты никогда не обращаешь внимания? На то, к чему давно привык, с чем ты вырос и видел каждый день, видели твои отцы и деды. Теперь сложите два и два… История говорит, что вышло 5, математика и логика подсказывают 4, но верить нас, почему то заставляют именно в 5.
Самое интересное о бронзовых статуях напоследок
Автор большинства питерских (и не только) памятников один человек, которого никто никогда не видел, с ним все знакомились только с учебников истории. Таланту В. П. Екимова мы обязаны появлением самых знаменитых скульптурных групп России, отлитых в бронзе:
Медному всаднику в Санкт-Петербурге; (хотя разные официальные источники врут по разному, некоторые настаивают на том, что отливка статуи осуществлялась под руководством мастера Емельяна Хайлова и была закончена в 1778 году).
Памятнику А. В. Суворову по проекту М. И. Козловского в Санкт-Петербурге.
Статуе Дюка в Одессе;
Фонтану «Самсон, разрывающий пасть льву» в Петергофе;
Копии бронзовых «Райских врат» Лоренцо Гиберти, украшающие Казанский собор в Санкт-Петербурге;
Статуям полководцев М. И. Кутузова и Барклая де Толли у Казанского собора на Невском проспекте в Санкт-Петербурге;
Памятнику Минину и Пожарскому в Москве;
...и другим, очень по-римски выполненным памятникам, странно, правда?
Принятая за основу версия современной истории нагло врёт на каждом шагу.
Возьмём например энциклопедические данные
Самое активное участие в установке Александровской колонны принял генерал-лейтенант А. А. Бетанкур — архитектор и инженер, организатором строительства и транспорта в Российской империи. Автор технологии закладки фундамента Исаакиевского собора. Читаем энциклопедию: В декабре 1829 года место для колонны было утверждено, и под основание было забито 1250 сосновых шестиметровых свай. Затем сваи были срезаны под ватерпас, образовав площадку под фундамент, по оригинальному методу: дно котлована залили водой, и сваи срезали по уровню водного зеркала, что обеспечило горизонтальность площадки. Этот способ был предложен А. А. Бетанкуром. К июлю 1832 года монолит колонны был на подходе, а пьедестал уже завершён. Настало время приступить к выполнению самой сложной задачи — установку колонны на пьедестал. Этой частью работ также занимался генерал-лейтенант А. А. Бетанкур. Им в декабре 1830 года была сконструирована оригинальная подъёмная система. В неё входили: строительные леса в 22 сажени (47 метров) высотой, 60 кабестанов и система блоков. Для приведения колонны в вертикальное положение на Дворцовой площади инженеру А. А. Бетанкуру потребовалось привлечь силы 2000 солдат и 400 рабочих, которые за 1 час 45 минут установили монолит.
Тут лучше остановиться, потому что чтение сие долгое и увлекательное. Но фальсификаторы истории и тут прокололись. Смотрим ту же энциклопедию, колонна установлена в 1834 году
. Теперь глянем на личность А. А. Бетанкура: Августи́н де Бетанкур и Молина, полное имя Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария де Бетанкур и Молина
(исп. Agustín José Pedro del Carmen Domingo de Candelaria de Betancourt y Molina; родился 1 февраля 1758 — умер 14 (26) июля 1824) — испанский, затем российский государственный деятель и учёный. А теперь сравним дату смерти А.А.Бетанкура с датой установки колонны. В 1834 он был жив и здоров, если верить историкам, после этого скоропостижно скончался в 1824 году, дальше копать становится неинтересно.
Подведём коротенький промежуточный итог.
Некто Самсон (Семёнович или Ксенофонтович) Суханов
со своей артелью одел в гранит город за два десятилетия, набережную, каналы, фундаменты зданий, а это не хухры-мухры, это миллионы тонн. Тесал античные колонны, памятники и статуи по три штуки в день. Потом бесследно исчез, и умер в нищете, хотя при жизни его никто не видел (просто нет воспоминаний современников). Первые упоминания о столь значимом мастере появились только в начале 20 века, в 19 веке историки ничего о нём не слышали. Почитайте официальные источники, даю ссылку: Колонных дел мастер С.С.Суханов
.
Некто В.П. Екимов
отливал грандиозные статуи (почему-то все в том же античном стиле), молодец мужик – талантище, жаль и его никто не видел, скромным был очень.
Всем известный А.А. Монферан,
будучи всего лишь художником (в своих записках Вигель характеризовал Монферрана только как хорошего рисовальщика, не более) не задумываясь, брался за грандиознейшие архитектурные проекты, понятия не имея, как их воздвигать.
Не менее известный Э.М.Фальконе
с лёгкостью согласился установить Медного всадника, хотя история говорит, что до этого он ничем похожим не занимался. Настоящий же литейщик, француз Б. Эрсман, приглашенный для этой работы, от нее отказался. Не смогла у него подняться рука на переделку статуи.
А. А. Бетанкур
, как птица Феникс, возрождается через десять лет после смерти, для установки грандиознейшего памятника - Александровской колонны, мелькает, тут и там, руководит строителями и войсками, отмечается, где только можно.
…таких нестыковок столько, что историкам нужно было бы договориться между собой. Но писалось это в разное время, разными авторами-выдумщиками, иногда не представляющими, что рядом пишется другая история. По окончании работ была выбрана приемлемая версия, устроившая заказчика, а на шероховатости было решено не обращать внимания. Но время идёт, цензура спадает, и на поверхности оказываются скрытые грани, давайте не будем проходить мимо, достаточно просто присмотреться.