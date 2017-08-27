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Фальсификация большинства памятников Санкт Петербурга.

11:59. 27 августа 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

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Смущает памятник Петру I в Михайловском замке, где он в римской тунике и сандалиях с обрезком копья, обрезок почему то назван маршальским жезлом. 

Как выглядит жезл мы знаем.
65670116_gercog.jpg
А то, что в руках у Петра на него не очень похоже. Массивное копьё, придерживаемое локтем для равновесия тут более органично смотрится,  а жезл просто неудобно держать вывернутой кистью. Да и когда это Пётр I так одевался, разве что на курортах Египта или Сицилии, но история об этом умалчивает.
1_303.jpg
 
Тут Пётр как две капли воды похож на римского легионера, за исключением головного убора,
EK-A147.gif
но и с головным убором не всё так просто, это больше похоже на...
21acf736035b.jpg
Только тут мы имеем Ю. Цезаря, Зачем самодержцу прикид времён древнего Рима?
0_624e4_29fee4d1_XL.jpg
 
 
Такой способ удерживания жезла более гармоничен именно для копья.
1234255478_4.gif
Или вот так
1231429247_3323_25_09_08_3_47_56.jpg
Так может где то кроется подвох? Может стоял не только город, но и памятники, которые потом пришлось корректировать, и писать под них историю?
История говорит, что скульптор Бартоломео Карло Растрелли изготовил модель памятника ещё при жизни Петра I, однако скульптура была завершена только к 1747 году. А может это просто реставрация закончилась в 1747, а скульптура стояла в Питере и до Петра?
Смущает ещё одна статуя, так называемая "маска Петра I", исполненная в 1719 году тем же Растрелли. Статуя отлита американской фирмой Талликс Арт Фаундри, архитекторы Бухаев и Васильев. Памятник открыт 1 июня 1991 года.
petro-pav-055.jpg
Так какой же Пётр I настоящий? И почему его памятники так не похожи между собой?
 
 Тут Пётр 1
0_1a1ed_7021dfdd_XL.jpg
 
 
 
%D0%A0%D0%A0.jpg
alexander_the_great.jpg
А.Македонский
2-GyG6VaUSc.jpg
А вот оригинал
 
Памятник по всей видимости пытались подогнать под это (статуя Карла 2 Стюарта),
Charles_II_statue._Parliament_Square_Edi
...или под это
phoca_thumb_l_andreas-schluter.jpg
 
Точный эскиз Конного памятника Петру Первому Б-К. Растрелли. 
Кстати, это первый в истории России памятник!!! Вопрос в том, куда он исчез?
%D0%9F%D0%9A.jpg
 
%D0%9F%D0%9F1.jpg
...но римского военачальника сложно подогнать под прусского короля.
 
Вот статья, на которую я натолкнулся случайно,... и, знаете, дочитал до конца. Да, много вопросов, да, много догадок, да, много вымысла... но всё же, даю ссылку: Возрождение - информация к размышлению.
 
Вот ещё одна изюминка.
1869973yjg.jpg
Оказывается, на статуе Кутузова лицо не Кутузова. Вы будете смеяться, но это не шутка.Цитирую:

Нет в скульптуре и строгого портретного сходства с лицом полководца.Основное внимание в изображении полководца было обращено на его воинственную позу и жест победителя 

http://worldwalk.info/ru/catalog/403/

http://www.school399.ru/tea/chernova/b.html

http://www.museum.ru/1812/memorial/Smirnov2/index.html

Статья из брошюры А.А. Смирнова «Памятник М.И. Кутузову», изд-во «Московский рабочий», 1986 г.
Электронная версия статьи размещена в интернет-проекте «1812 год» с любезного разрешения Автора. 2005, Интернет-проект «1812 год».
 

 

К примеру
 
bda701fd111b39574c6bf1e09de50dbf.jpg
Статуя Цезаря в саду версальского дворца 1696 г.
 
А вот ещё один портрет Кутузова
768cefcd-0564-4bfa-8eba-ce64e9986578.jpg
Памятник Михаилу Кутузову готовят к открытию. Цитата: "Сейчас все специалисты наводят лоск, осталось доделать буквально последние штрихи. Эта торжественная церемония будет проходить у дома офицеров 7 сентября в дни праздника 200 – летия Бородинского сражения". Интересный факт: мысль поставить памятник великому полководцу появилась еще в 1914 году в городской Думе Ново-Николаевска. Но осуществить эти планы помешала 1 мировая война, а также революция. И сейчас, когда прошло почти 100 лет, в городе может появиться памятник, который будет посвящен героям войны 1812 года. В ней принимали участие больше 30 тысяч солдат-сибиряков. Эти воины обороняли Смоленск, а на Бородинском поле стояли до смерти на батарее Раевского.
 
Как же это напоминает мне вот это лицо
%D0%90%D0%9C.jpg68588083004578.jpg
 
 
 
 
Александр Македонский
 
...и для сравнения портреты того самого М.Кутузова
27270-0-P1530161.JPG
 
35622a5e5937.jpg
 
1985878.jpg

 

С памятником А. Суворову вообще не заморачивались. Взяли римскую статую бога войны Марса, и почти без переделок подписали её именем российского полководца. А куда деваться, на "складе" статуй оставалось хоть пруд пруди.

 

80346434_Pamyatnik_Suvorovu_vozle_Troick

 

IMG_08055687.jpg
Правда одно лицо вот с этим...
 
1348178166_n._m._avvakumov._portret_a.v.
А. Суворов.
Близнецы-братья.
Историческая справка:
Памятник А.Суворову был перенесён с Марсового поля по приказу Александра I. 
Что имеем в сухом остатке. С Марсового поля снимают памятник богу войны Марсу, а на Суворовской площади появляется памятник полководцу Суворову, с небольшими переделками.
 
%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81.jpg

 

Как у нас говорят: ловкость рук и никакого мошенничества.
4090_600.jpg
Так вот где стоял памятник.

 

Самое интересное в том, что сначала долго решали, в кого превратить памятник Марсу. Первым претендентом конечно же был Пётр Первый, смотрите сами:
7096095e3306a8217121ce97283d3f43.png
 Буквы П и Т на груди говорят сами за себя - ПёТр. 
Позже буковку "Т" подтёрли, осталось только "П" - Победа! Опять же - нестыковочка, при Петре говорили не "победить" а одержать "Викторию - победу", значит на груди должна красоваться "В" или "V".
837cbce2ab2ce4a31c8aaf6cd3747e9f.png

 

d54d527d68a59b6a80c90d2d6592f266.png
Но в связи с появлением переделанного "Медного всадника" - новоявленного монумента Петру Первому, решили подарить известность другому герою - А. Суворову, тем более он её заслужил у царствующей династии, защитив её, эту самую династию, от Е.Пугачёва.

 

Достойным вашего внимания мне показался ещё один памятник – это знаменитый памятник Дюку в Одессе. 
Ukraine,_Odessa,_Duke_statue.jpg

Самое смешное в том, что Ришельё, Арман-Эммануэль дю Плесси, на свой памятник похож, как слон на жирафу.

picturepicture7582_76166.jpg

А вот его портреты, выполненные при жизни.

armand_emmanuel_duke_of_richelieu.jpgdyu-plessi-rishele.jpg

Я думаю для идентификации одного носа достаточно.

 
Вспомним версию официальной истории:  узнав о смерти Ришелье граф Ланжерон обратился с призывом к населению начать сбор средств на сооружение памятника. В 1823 году новый генерал-губернатор, граф М. С. Воронцов заказал памятник известному скульптору И. П. Мартосу. Памятник заложили 30 июня 1827 года. Скульптура и горельефы отлиты в бронзе литейным мастером В. П. Екимовым в Петербурге. Постамент выдающегося петербургского архитектора А. И. Мельникова и архитектора Ф. К. Боффо.
Памятник привезён из Петербурга, за пару лет до официальной установки Александровской колонны, но уже тогда художники пытались предугадать, что же появится на пустующей верхушке давно и одиноко стоящей пока ещё безымянной колонны.

 

Возникает справедливый вопрос, не проще ли привезти мастера с подмастерьями на место установки памятника, и там отлить скульптуру, а не везти многотонную конструкцию за тридевять земель (история утверждает, что при отливке Медного всадника именно так и поступили). Глина, песок и металл есть на месте, так на несколько порядков дешевле. Это как завезти огород за тысячу километров от дома, имея рядом прекрасный участок плодородной земли, и каждый раз мотаться туда-сюда, то для высадки, то для сбора жуков, то для уборки урожая. Идиотизм скажете вы, но с доставкой памятника из Питера в Одессу вам это идиотизмом не кажется, хотя с транспортом тогда было намного сложнее, чем сейчас. Выходит был Дюк задолго до того, как его отливку официально заказали, не просто был, он еще сильно смахивал своим внешним видом на римского императора Октавиана Августа. 

 

0c22c7c236341c1af0f8c119eaea1172.jpg20111227_Avgust_iz_mramora.jpg
Октавиа́н А́вгуст (Octavianus Augustus или Caesar Augustus), или Гай Окта́вий Фури́н (Gaius Octavius Thurinus)
 
 
0011-011-V-44-do-n.e.-Gaj-JUlij-TSezar-O
 
 

 

Посмотреть полностью:http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/19931_23_sentyabrya

Теперь смотрим и сравниваем
!!!1.jpg280pxAug11_01.jpg
Одесский Дюк                          Октавиан Август
 
 
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 Слева Дюк, справа Август. 
Давайте поиграемся в "...найдите десять различий".
 
Наш Дюк, как и все предшествующие памятники портретного сходства с герцогом де Ришельё имеет мало, но он почему то как две капли воды похож на римского императора. Совпадение скажите вы, возможно, но а памятниках Питера таких совпадений и несуразиц десятки, выходит это закономерность, специально кем то выдуманная и внедрённая в головы людей. Зачем? Это уже другой вопрос.
 

 

 
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Сравнение Дюка с Октавианом Августом я с чистой совестью патентую. Если кто-то раньше обратил на это внимание, при наличии доказательств, я сниму перед ним шляпу, если нет, оставляю эту находку за собой.
Работая над этой статьей, я пересматривал сотни фотографий памятников и скульптур, но фото бюста Октавиана Августа из капитолийского музея в Риме не давало мне покоя, где-то мне уже попадался огромный памятник этого императора. И когда я поплотнее занялся историей Александровской колонны, старыми гравюрами и акварелями начала 19 века, мутные воды сфальсифицированной истории выкинули на берег памятник Дюку, якобы отлитый в Питере и зачем-то вывезенный в Одессу под другим именем и с другой историей.
Один знакомый одессит, хитро прищурившись, сказал мне такую фразу: Вы знаете, молодой человек (разница в 20 лет ему это позволяла), а ведь это не так уж плохо, что в мой город может похвастаться двумя грандиозными памятниками сразу – подставкой под Дюка и скульптурой Августу. Пусть итальянцы нам завидуют, кому ещё удавалось спереть и пристроить на видном месте чужого императора, выдав его за своего градоначальника. Таки да, Одесса до сих пор оставляет за собой право не только смешить народ, но и удивлять,  кое кого вгонять в ступор и даже доводить до бешенства, делая это элегантно, по одесски, с улыбкой на лице. Возможно, нам со временем удастся изменить название последнего месяца лета на «одисс». А почему бы и нет, если одного Августа удалось назвать Дюком, почему бы другой август не превратить в одисс.
 
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GAIUS LULIUS CAESAR OCTAVIANUS AUGUSTA

 

Выношу из комментариев под постом, автор Unknown:

Таки да о Нашем Дюке...вылитый римский император...еще про меч короткий римский в ножнах слева на поясе в складках тоги упомянуть забыли,случайно обнаруженный при реставрации и отмывке памятника и никто бровью не повел при этом...только быстро заткнули рты увидевшим и прозревшим...

 

AbauxGON0I4.jpg
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124.jpg
 

 

 

 
На этом фото меч хорошо виден.
 
 

В летописях упоминается, что ещё Иван Васильевич Грозный говорил о том, что его род идёт от римского императора Августа. Выходит до Ангела на Александрийском столпе стоял именно римский император Октавиан Август до самого конца 18 века. В начале 19 века колонна опустела.

 
 

 

1800.JPG
Автор картинки немец Бертух, Фридрих Юстин / Friedrich Justin Bertuch (30 сентября 1747, Веймар — 3 апреля 1822, Веймар). Умер в 1822 году, изображение колонны сделано однозначно до 1822 года, то есть за 10 лет до ее официальной установки на Дворцовой площади.

 

Взято отсюда: http://www.ebay.com/itm/350444145545
 

Такой вид колонны подтверждает официальный источник Александровская колонна в Петербурге Вот так выглядела закладная платиновая медаль.
167.jpg
 
А вот ещё одна гравюра датированная 1835 годом (думаю дата сильно завышена).
alc126776765653.jpg
(Дату конечно же подправили, кто же поставит дату, что предшествует официальной установке колонны). Эту колонну до 1800 года я для себя буду называть Дюковской. Присмотритесь к статуе на колонне.

 

%D0%94%D1%8E%D0%BA.jpg
Нет только посоха в руке, но мы его дорисуем.
 
 
 
 
%D0%94%D1%8E%D0%BA2.jpg
 

Самое интересное в том, что колонна стояла в городе ещё до его основания, присмотритесь к этим картинкам.

%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%

 

%D0%9A2.jpg

 

%D0%9A3.jpg
Эрмитаж. История и архитектура зданий. Издательство "Аврора", Ленинград, 1974г., стр. 40-41.
 
Архитектор Ф.Б.Растрелли уже работал над архитектурным комплексом с 1753 по 1762 годы, где в центре уже был предусмотрен памятник (так называемая Петровская колумна), именно на месте Александровской колонны, вокруг которого всё крутилось уже в то время, вот только тогда его считали памятником Петру I. А еще раньше, вопросом памятника, воспевающего великие победы Петра, в виде триумфальной колонны, занимался его отец — Бартоломео Карло Растрелли.

 

Известно то, что колонну собирались устанавливать или восстанавливать на центральной городской площади ещё по указанию самого Петра.

 

"Об интересе Петра к такого рода монументальным памятникам свидетельствует сделанный в 1717 г. перевод пояснений к гравюре с чертежами столпов. В них среди двадцати видов упоминаются «столпы исторические, которые репрезентуют дела воинские, с перевязями... и на них статуи», а также «колумна триумфальная с фигурой наверху и разными коронами, которые значат разные дела». Тем же годом датируется и план Петербурга, на котором обозначено место, где стоит Триумфальная колонна. Это показывает, что Петр твердо решил застолбить памятник, который бы свидетельствовал «пребудующим родам» о славных деяниях его времени.
 

Посмотрим, кто же стоит на этой самой колонне.
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Я легко исправил кисть левой руки, точно так же, как до этого её исправляли фальсификаторы памятника, подрезав посох и выдав его за свиток, в точности как с копьём, на памятнике в Михайловском замке.

24.jpg

Статуя императора Августа из Прима Порта (1 в. н. э.) - пример официального портрета.

...а вот это уже Клавдий

cla009.jpg

Статуя Клавдия в образе Юпитера.
Мрамор. 40—50-е гг. I в. н. э.
Рим, Ватиканские музеи, Музей Пия—Климента, Ротонда.
Римляне любили именно так изображать своих императоров.

nine_worthies48.jpg
Александр Македонский работы Арно Беккера.
 
nine_worthies46.jpg

Александр Македонский на античной  фреске в Помпеях.

 
Вот таким мы видим памятник Петру I в Михайловском замке (слева). А мне он кажется таким (справа).
 
1_303.jpg%D0%A0%D0%A0.jpg
 

 

Было этих римско-греческих памятников столько, что не знали куда их пристроить, вот и пришлось поработать над историей.

 

nine_worthies38.jpg

Страница из средневековой «Поэмы об Александре» Вальтера Шатильона в изданиях 1591 и 1541 годов.

 
alexander-makedonski-monument-skopje.jpg%D1%86%D1%86%D1%86.jpg
Всадник на Буцефале версия 1.                                                Версия 2.
 

Любимой лошадью Петра была Лизетта, с которой впоследствии сделали чучело.
Пётр не любил норовливых жеребцов, предпочитая им кобылу.

Стишок от автора 
"Медный всадник" под другим углом зрения.
(не Пушкин, точно)/
 
 
Блистая бронзой над Невою,
И тучам чресла теребя,
Он сыт водою дождевою,
Чужая тут ему земля.
Зудят гранитные оковы,
Вдали от вражеских колонн...
 
И Македонский Саша снова
Идёт на древний Вавилон.

 

0_45fc9_66ddf9c8_XL.jpg

 

Как вариант, предлагаю Вашему вниманию ещё версию об Ангеле на Александровской колоне
 
Посмотрите на вот эти фото
9892762.jpg
 
12056643.jpg
 
piter-is-4.jpg
Внимательно присмотритесь к тому, что у ангелов в руках...
 
Мне показалось, что крест на александровской колоне смотрится не очень гармонично, а вот огненный мечь просится в руку ангела сам по себе. 
 
Не могу сказать, что я хороший художник, но я попробую себе это представить.
e9005bb120f01510529eb6bfbd05d9a0.jpg
Или к примеру вот так
statue_freedom7_b.jpg
 
Больше картинок ТУТ

 

 

 

Любая мелочь, привычная, обыденная мелочь, может послужить ключиком к "другим" знаниям, в первую очередь - к тщательно скрываемым. Стоит только задуматься: «А откуда у меня взялось такое представление о том или ином событии, той или иной вещи?». Байер, так и не выучивший русский язык, Миллер - ярый противник Ломоносова и всего русского, подделавший в последствии ломоносовскую историю, и Шлецер... -  унизивший русский народ, плодотворно над этим потрудились. Масон Карамзин, кстати ярый русофоб, опираясь на их работы наваял свою "Историю государства российского", которую третью сотню лет  школьная программа заставляет нас учить на зубок.

 

Давайте бегло пробежимся вот по этому списку, это только вершина айсберга Российской культуры 19 века. Все эти люди либо жили, либо бывали в Питере в 30 годы 19 века.
 
Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик.
 
Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов (3 октября [15 октября] 1814, Москва — 15 июля [27 июля] 1841, Пятигорск) — русский поэт, прозаик, драматург, художник.
Лев Никола́евич Толсто́й (28 августа (9 сентября) 1828, Ясная Поляна, Тульская губерния, Российская империя — 7 (20) ноября 1910, станция Астапово, Рязанская губерния, Российская империя) — один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей, почитаемый как один из величайших писателей мира.
 
Фёдор Миха́йлович Достое́вский (дореф. Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій; 30 октября [11 ноября] 1821, Москва, Российская империя — 28 января [9 февраля] 1881, Санкт-Петербург, Российская империя) — один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей.
 
Никола́й Васи́льевич Го́голь (фамилия при рождении Яно́вский, с 1821 года — Го́голь-Яно́вский; 20 марта [1 апреля] 1809 года, Сорочинцы, Полтавская губерния — 21 февраля [4 марта] 1852 года, Москва) — русскийпрозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из классиков русской литературы. Происходил из старинного дворянского рода Гоголь-Яновских.
 
Тара́с Григо́рьевич Шевче́нко (укр. Тара́с Григо́рович Шевче́нко; 25 февраля (9 марта) 1814, село Моринцы, Киевская губерния (ныне Черкасская область) — 26 февраля (10 марта) 1861, Санкт-Петербург) — украинский поэт,прозаик, художник, этнограф. Академик Императорской Академии художеств (1860).

 

И др... этот список очень длинный, закругляюсь. 
Лишь один человек, являясь тайным советником, усердно придумывал, как же колонну ставили, это Васи́лий Андре́евич Жуко́вский (29 января [9 февраля] 1783, село Мишенское, Белёвский уезд Тульская губерния, Российская империя — 12 апреля [24 апреля] 1852, Баден-Баден, Германский союз) — русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчик, критик. Действительный член Императорской Российской академии (1818); почётный член Императорской Академии наук (1827—1841) и впоследствии ординарный академик (1841) по Отделению русского языка и словесности, тайный советник (1841).

 

А теперь зададим себе вопрос. Почему никто из этих авторов ни одним словом не проговорился об одном из важнейших событий в истории России 19 века – установке величайшего памятника всех времён и народов, Александровской колонны в Санкт Петербурге. История говорит: открытие памятника состоялось 30 августа (11 сентября) 1834 года и ознаменовало окончание работ по оформлению Дворцовой площади. На церемонии присутствовали государь, царское семейство, дипломатический корпус, стотысячное русское войско и представители русской армии. Оно осуществлялось в подчёркнуто православном антураже и сопровождалось торжественным богослужением у подножия колонны, в котором принимали участие коленопреклонённые войска и сам император. Потом их всех сморила амнезия. 

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Я думаю с стотысячным войском историки тоже немного перестарались, 
ему просто негде было разместиться.

В то время в России лютовала эпидемия холеры, так называемый холерный бунт, но при всём при этом, столь массовые мероприятия и строительные работы никто не отменял, или может нестыковочка где-то закралась? Цитата: В 1830 г. в деле «О предосторожностях против распространения холеры внутри Санкт- Петербурга на случай ее появления» отмечалось, что «теснота людей в жилищах признается одной из главнейших причин, служащих к распространению сей болезни». Главный смотритель одного из Петербургских госпиталей в 1830 г. жаловался, что «с Охты и других частей города доставляются люди в самом отчаянном положении». Население до последнего момента тянуло с вызовом врачей. Это обстоятельство дополнительно увеличивало смертность.

 

Ответ проще простого. На что ты никогда не обращаешь внимания? На то, к чему давно привык, с чем ты вырос и видел каждый день, видели твои отцы и деды. Теперь сложите два и два… История говорит, что вышло 5, математика и логика подсказывают 4, но верить нас, почему то заставляют именно в 5.
 

 

Самое интересное о бронзовых статуях напоследок

 

Автор большинства питерских (и не только) памятников один человек, которого никто никогда не видел, с ним все знакомились только с учебников истории. Таланту В. П. Екимова мы обязаны появлением самых знаменитых скульптурных групп России, отлитых в бронзе:
Медному всаднику в Санкт-Петербурге; (хотя разные официальные источники врут по разному, некоторые настаивают на том, что отливка статуи осуществлялась под руководством мастера Емельяна Хайлова и была закончена в 1778 году).
Памятнику А. В. Суворову по проекту М. И. Козловского в Санкт-Петербурге.
Статуе Дюка в Одессе;
Фонтану «Самсон, разрывающий пасть льву» в Петергофе;
Копии бронзовых «Райских врат» Лоренцо Гиберти, украшающие Казанский собор в Санкт-Петербурге;
Статуям полководцев М. И. Кутузова и Барклая де Толли у Казанского собора на Невском проспекте в Санкт-Петербурге;
Памятнику Минину и Пожарскому в Москве;
...и другим, очень по-римски выполненным памятникам, странно, правда?

 
 

Принятая за основу версия современной истории нагло врёт на каждом шагу. 

Возьмём например энциклопедические данные 
Самое активное участие в установке Александровской колонны принял генерал-лейтенант А. А. Бетанкур — архитектор и инженер, организатором строительства и транспорта в Российской империи. Автор технологии закладки фундамента Исаакиевского собора.  Читаем энциклопедию: В декабре 1829 года место для колонны было утверждено, и под основание было забито 1250 сосновых шестиметровых свай. Затем сваи были срезаны под ватерпас, образовав площадку под фундамент, по оригинальному методу: дно котлована залили водой, и сваи срезали по уровню водного зеркала, что обеспечило горизонтальность площадки. Этот способ был предложен А. А. Бетанкуром. К июлю 1832 года монолит колонны был на подходе, а пьедестал уже завершён. Настало время приступить к выполнению самой сложной задачи — установку колонны на пьедестал. Этой частью работ также занимался генерал-лейтенант А. А. Бетанкур. Им в декабре 1830 года была сконструирована оригинальная подъёмная система. В неё входили: строительные леса в 22 сажени (47 метров) высотой, 60 кабестанов и система блоков. Для приведения колонны в вертикальное положение на Дворцовой площади инженеру А. А. Бетанкуру потребовалось привлечь силы 2000 солдат и 400 рабочих, которые за 1 час 45 минут установили монолит. Тут лучше остановиться, потому что чтение сие долгое и увлекательное. Но фальсификаторы истории и тут прокололись. Смотрим ту же энциклопедию, колонна установлена в 1834 году. Теперь глянем на личность А. А. Бетанкура:  Августи́н де Бетанкур и Молина, полное имя Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария де Бетанкур и Молина (исп. Agustín José Pedro del Carmen Domingo de Candelaria de Betancourt y Molina; родился 1 февраля 1758 — умер 14 (26) июля 1824) — испанский, затем российский государственный деятель и учёный. А теперь сравним дату смерти А.А.Бетанкура с датой установки колонны. В 1834 он был жив и здоров, если верить историкам, после этого скоропостижно скончался в 1824 году, дальше копать становится неинтересно. 
 

Подведём коротенький промежуточный итог.

 

Некто Самсон (Семёнович или Ксенофонтович) Суханов со своей артелью одел в гранит город за два десятилетия, набережную, каналы, фундаменты зданий, а это не хухры-мухры, это миллионы тонн. Тесал античные колонны, памятники и статуи по три штуки в день. Потом бесследно исчез, и умер в нищете, хотя при жизни его никто не видел (просто нет воспоминаний современников). Первые упоминания о столь значимом мастере появились только в начале 20 века, в 19 веке историки ничего о нём не слышали. Почитайте официальные источники, даю ссылку: Колонных дел мастер С.С.Суханов
Некто В.П. Екимов отливал грандиозные статуи (почему-то все в том же античном стиле), молодец мужик – талантище, жаль и его никто не видел, скромным был очень.
Всем известный А.А. Монферан, будучи всего лишь художником (в своих записках Вигель характеризовал Монферрана только как хорошего рисовальщика, не более) не задумываясь, брался за грандиознейшие архитектурные проекты, понятия не имея, как их воздвигать.
Не менее известный Э.М.Фальконе с лёгкостью согласился установить Медного всадника, хотя история говорит, что до этого он ничем похожим не занимался. Настоящий же литейщик, француз Б. Эрсман, приглашенный для этой работы, от нее отказался. Не смогла у него подняться рука на переделку статуи.
А. А. Бетанкур, как птица Феникс, возрождается через десять лет после смерти, для установки грандиознейшего памятника - Александровской колонны, мелькает, тут и там, руководит строителями и войсками, отмечается, где только можно.
…таких нестыковок столько, что историкам нужно было бы договориться между собой. Но писалось это в разное время, разными авторами-выдумщиками, иногда не представляющими, что рядом пишется другая история. По окончании работ была выбрана приемлемая версия, устроившая заказчика, а на шероховатости было решено не обращать внимания. Но время идёт, цензура спадает, и на поверхности оказываются скрытые грани, давайте не будем проходить мимо, достаточно просто присмотреться.

 

 

 

 

 

 
Автор: ZigZag 

 

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